Показаны кадры мощного прилета по складу с боеприпасами ТрО ВСУ в Херсонской области

В целом оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации за минувшие сутки существенно не изменилась. Российские войска сохраняют наступательную аутивность на Донецком направлении и на западе ЛНР. Хотя и здесь идут в основном позиционные бои, противник удерживает оборону.
Продолжается освобождение Артемовска (Бахмута). Бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации сумели продавить оборону украинского гарнизона в южной части города, одновременно ведутся штурмовые действия на севере, серьезные бои в центре. После освобождения Собачевки и Буденовки штурмовики «Вагнера» расширили зону контроля в районе Водоканал, продвинувшись в жилой застройке. Установлен контроль над несколькими высотками в районе перекрестка улиц Лермонтова и Независимости. Обороняющие Орехово-Васильевку украинские боевики сумели отразить атаку «музыкантов».
Украинский военнопленный рассказал, что боевики ВСУ используют сеть подземных ходов, идущих под Артемовском и далеко в окрестностях, для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Известно, что под городом еще с прошлого века осталась развитая сеть подземных ходов от выработок породы, добывали здесь соль и гипс.
Сообщается, что после массированной артподготовки российские войска атаковали сразу в трех стратегически важных направлениях в ДНР: в Марьинке, городе Красногоровка и Авдеевке. Наступление велось в районе села Степовое к западу от Авдеевки и со стороны Северного. К северо-западу от Авдеевки наши попытались продвинуться к селу Новобахмутовка, была предпринята атака на поселок Керамика. Судя по карте, такой маневр совершается с целью реализации тактического окружения города.
На луганском направлении российские войска атаковали в районе Тернов, Стельмаховки и Берестового. На этом участке фронта, как, впрочем, и везде, активно работает наша артиллерия и авиация. На Красно-Лиманском участке военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ за последние несколько дней сумели расширить зону контроля южнее села Диброва
Командование ВСУ продолжает стягивать резервы и укреплять оборону в районе Купянска в ожидании наступления российской армии. В городе оборудуются опорные пункты и огневые точки, минируются подступы. Подразделения 14 омбр и 40 осб ТрО ведут поиск российской ДРГ на рубеже Петропавловка — Синьковка. Значит, они там себя проявляют.
На южном участке фронта продолжаются артиллерийские дуэли вдоль линии соприкосновения. ВС РФ нанесли удары по Херсону и его окрестностям на правом берегу Днепра. Били сильно и «красиво», что подтверждают распространяемые в сети кадры видео с мощным прилетом по складу боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ в районе села Ольговка Херсонской области. Судя по кадрам, снимал местный житель, на записи отчетливо слышны звуки детонации. Село расположенного в месте слияния речки Бургунка и Днепра ниже по течению от Новой Каховки.
Согласно прогнозу бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, после падения Авдеевки и Артемовска украинская армия будет вынуждена отойти за Днепр к новым рубежам обороны. В этом случае командование ВСУ рассчитывает на использование реки в качестве естественного препятствия для дальнейшего наступления ВС РФ. По сути, именно так поступило и наше командование в прошлом году, отведя войска из Херсона и правобережья.