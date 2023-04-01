Военное обозрение
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Показаны кадры мощного прилета по складу с боеприпасами ТрО ВСУ в Херсонской области

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Показаны кадры мощного прилета по складу с боеприпасами ТрО ВСУ в Херсонской области

В целом оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации за минувшие сутки существенно не изменилась. Российские войска сохраняют наступательную аутивность на Донецком направлении и на западе ЛНР. Хотя и здесь идут в основном позиционные бои, противник удерживает оборону.


Продолжается освобождение Артемовска (Бахмута). Бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации сумели продавить оборону украинского гарнизона в южной части города, одновременно ведутся штурмовые действия на севере, серьезные бои в центре. После освобождения Собачевки и Буденовки штурмовики «Вагнера» расширили зону контроля в районе Водоканал, продвинувшись в жилой застройке. Установлен контроль над несколькими высотками в районе перекрестка улиц Лермонтова и Независимости. Обороняющие Орехово-Васильевку украинские боевики сумели отразить атаку «музыкантов».

Украинский военнопленный рассказал, что боевики ВСУ используют сеть подземных ходов, идущих под Артемовском и далеко в окрестностях, для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Известно, что под городом еще с прошлого века осталась развитая сеть подземных ходов от выработок породы, добывали здесь соль и гипс.

Сообщается, что после массированной артподготовки российские войска атаковали сразу в трех стратегически важных направлениях в ДНР: в Марьинке, городе Красногоровка и Авдеевке. Наступление велось в районе села Степовое к западу от Авдеевки и со стороны Северного. К северо-западу от Авдеевки наши попытались продвинуться к селу Новобахмутовка, была предпринята атака на поселок Керамика. Судя по карте, такой маневр совершается с целью реализации тактического окружения города.



На луганском направлении российские войска атаковали в районе Тернов, Стельмаховки и Берестового. На этом участке фронта, как, впрочем, и везде, активно работает наша артиллерия и авиация. На Красно-Лиманском участке военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ за последние несколько дней сумели расширить зону контроля южнее села Диброва

Командование ВСУ продолжает стягивать резервы и укреплять оборону в районе Купянска в ожидании наступления российской армии. В городе оборудуются опорные пункты и огневые точки, минируются подступы. Подразделения 14 омбр и 40 осб ТрО ведут поиск российской ДРГ на рубеже Петропавловка — Синьковка. Значит, они там себя проявляют.

На южном участке фронта продолжаются артиллерийские дуэли вдоль линии соприкосновения. ВС РФ нанесли удары по Херсону и его окрестностям на правом берегу Днепра. Били сильно и «красиво», что подтверждают распространяемые в сети кадры видео с мощным прилетом по складу боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ в районе села Ольговка Херсонской области. Судя по кадрам, снимал местный житель, на записи отчетливо слышны звуки детонации. Село расположенного в месте слияния речки Бургунка и Днепра ниже по течению от Новой Каховки.

Согласно прогнозу бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, после падения Авдеевки и Артемовска украинская армия будет вынуждена отойти за Днепр к новым рубежам обороны. В этом случае командование ВСУ рассчитывает на использование реки в качестве естественного препятствия для дальнейшего наступления ВС РФ. По сути, именно так поступило и наше командование в прошлом году, отведя войска из Херсона и правобережья.

Автор:
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:21
    0
    Бомбочка с УМПК прилетела ?Или на складе кто то покурил в неположенном месте.
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 14:32
      +8
      Бомбочка с УМПК прилетела?

      Думаю, это кондиционер
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 15:10
        0
        на видео нет никакого прилёта! только последствия пожара после прилёта!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 14:21
    0
    Согласно прогнозу бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, после падения Авдеевки и Артемовска украинская армия будет вынуждена отойти за Днепр к новым рубежам обороны.
    Потом он будет говорить, что его не так поняли... Вот нет ни каких предпосылок к такому резкому отходу ВСУ, местность позволяет обороняться без таких кардинальных отходов, но это если наша армия так и будет продолжать действовать, то есть не организую глубоких прорывов
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:28
    0
    Не знаю ,верить или нет ,сегодня 1апреля.В Ростов на Дону вылетили Теплинский (отпуск до конца не отгулявщий) и Лапин.Может что то намечается.
  4. Жозе
    Жозе Сегодня, 14:37
    -1
    Давайте будем объективными и не будем опускаться до фейков. Конкретно эти кадры - взрыв в Балаклее в 2017 году.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 15:06
      0
      скиньте, пожалуйста, соответствующую ссылку.
    2. Протон
      Протон Сегодня, 15:07
      +1
      Не понимаю за что минусов понаставили, но Вы правы - это Балаклея 2017 года.
      На ВО фейки редко, но бывают.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:38
    0
    За Днепр; но Днепр великая река, так можно и до Киева драпать.