Какую Победу нам покажут на параде?

Написать данное мнение меня подтолкнули высказывания некоторых наших комментаторов, которые выражают мнения на тему того, как вообще надо гордиться победой в Великой Отечественной войне и чтить этот день. И вот фраза относительно того, что отмечать Победу надо так, как каждый мыслит для себя сам, закралась в голову и там засела надолго.
А действительно, как у нас отмечается? Ну, посмотрев на заголовок, все уже поняли, что говорить мы станем о Параде. Благо, уже было анонсировано, что Парад на 10 тысяч человек и какое-то количество техники в этом году будет.
Весь вопрос в том, каким он будет. Будучи участником одного из Парадов прошлого (117-го), равнодушным остаться не могу, но и не озвучить некоторых мыслей тоже не получается.
Но сперва – как обычно – идем в историю
История военных Парадов на Красной площади довольно длинная и увлекательная штука. До Великой Отечественной парады проводились в основном два раза в год: на 1 мая и 7 ноября. День трудящихся и день образования государства. Понятно, «мир, труд, май» надо защищать от империалистов, а день Великой Октябрьской социалистической революции вообще был главным праздником страны.
Первый российский (тогда была РСФСР) парад войск Московского гарнизона с воздушным праздником на Ходынке состоялся 1 мая 1918 года. Шли не по Красной площади, под проведение парада отдали Ходынское поле. Перед трибуной, где присутствовал Ленин, прошли пехотинцы, артиллеристы на конной тяге, кавалерия и самокатчики.
Кроме этого парада были и другие. 11 августа 1918 года проводили смотр войск Всевобуча. Здесь впервые (на втором параде в истории страны) было участие бронетехники: перед трибунами проехал броневик «Гарфорд». 7 ноября состоялся парад в честь первой годовщины Революции. 24 ноября 1918 года провели парад в День Красного офицера. Прошли войска и курсы красных командиров. На всех парадах присутствовал В.И. Ленин.
Обычно торжества состояли из военного парада и демонстрации трудящихся. Понятно, что по погодным причинам более яркая и шикарная демонстрация была в мае, а вот военный парад был посерьезнее 7 ноября.
Например, в 1934 году вообще было ТРИ парада! И каких…
Первый – 9 февраля, в честь XVII съезда ВКП(б). Парад проводился силами Московского гарнизона, но получил название «Парада стали и моторов», так как в нем приняли участие более 42 (!!!) тысяч человек личного состава и около 800 единиц техники. Одних танков ехало 525 штук!
Второй – стандартно, 1 мая. Обычный парад: военнослужащие МВО, техника, самолеты. Третий – 7 ноября. Слушатели военных академий, пехотные и механизированные части, инженерные, связь, техника и обязательный пролет самолетов.
Не менее шедеврален был парад 1 мая 1935 года. Помимо строевых частей проехало около 500 танков, но особо выдающейся была авиационная часть: почти 800 самолетов! Открывал парад восьмимоторный гигант «Максим Горький», впервые показали истребители И-16 и бомбардировщики СБ.
1945-й год порадовал зрителей ПЯТЬЮ парадами!
Первый: 1 мая, Москва.
Он был небольшим, прошел сводный офицерский полк, слушатели академии имени Фрунзе, немного кавалерии. Техника была в небольшом количестве, но показали две новинки: огнеметный танк ОТ-34 и ИС-2.
Второй: 4 мая 1945 года, Берлин.
У Бранденбургских ворот и Рейхстага маршировали войска, бравшие Берлин. Это был так называемый Первый Берлинский парад.
Третий: 24 июня 1945 года, Москва.
Парад в честь окончания Великой Отечественной войны.
Четвертый: 7 сентября, Берлин.
Парад с участием всех союзных войск в ознаменование окончания Второй Мировой войны.
Пятый: 16 сентября, Харбин, Китай.
Парад в честь разгрома Японии. Не очень большой парад, состоявший из участников разгрома Квантунской армии.
Плюс еще 12 августа в Москве прошло первое мирное шествие спортсменов и физкультурников. Прохождение длилось почти 5 часов.
Вообще о советских военных парадах можно и нужно делать отдельные исторические эссе, они, парады, того достойны. На них, жирно подчеркну, показывалась как техника, уже стоящая на вооружении армии и новинки, которые жадно рассматривали не только наши зрители, но и зарубежные специалисты во многих странах, благо, «Интервидение» транслировало парады на весь мир, всем желающим.
И там, на той стороне, четко знали: если техника показана на параде – значит, все, она в войсках. И делали соответствующие выводы.
Теперь плавно перейдем к временам более современным действиям. Анонсирован парад Победы на 9 мая 2023 года. В наше время – знаковое событие. Пожалуй, 9 мая, день Победы – это праздник, который не скоро смогут вытереть из памяти, даже если будут стараться. Кто? Ну этот вопрос пока оставим открытым. Скажем, есть определенные силы, которые работают и над переписыванием истории, и над вымарыванием из нее целых глав. И эти силы заседают не только в Лондоне и Вашингтоне.
Но мы о параде
Глядя на состав парадного расчета, сразу хочется отметить прекращение метаний в плане подбора участников. Все эти нововведения типа кадетских заведений и «Юнармии», которая ничуть не военная организация, а общественная, всяких там финансистов, бухгалтеров и прочих не очень потребных на Красной площади в такой день формирований, их отсутствие идет на пользу.
Есть определенный сложившийся костяк – вот пусть он и демонстрирует нашу мощь и уровень подготовки.
Не смогу представить Парад Победы без суворовцев и нахимовцев, пограничников, десантников, морпехов. Про МосВОКУ просто молчу. Кто-то просто обязан задавать тон. Остальные, как говорится, по мере необходимости.
Парад вообще дело серьезное, а потому и заниматься этим недешевым делом должны люди военные, значит – ответственные.
Теперь о технике.
Здесь начинается самое неприятное, потому что не все укладывается в понимание того, что собой должен представлять парад Победы.
До Великой Отечественной понятно, на парады выставлялось то, что составляло мощь нашей армии. Те Парады Победы, о которых я писал выше, вообще состояли исключительно из техники, которая воевала на полях сражений.
После войны да, парады стали немного более пропагандистскими, показывались образцы, стоявшие на вооружении армии, так сказать, бойся, супостат, и смотри, чем мы тебя будем в блин раскатывать.
Российская действительность породила несколько иную концепцию: смотрите, что у нас будет завтра, если все пойдет по плану. Или послезавтра. Или к 2050-му году.
Вот весьма показательное фото. Ни одного образца из действующей армии, все "в перспективе".
И на протяжении многих лет на парадах российского обывателя потчуют откровенными сказками, произведенными в единичных экземплярах. С одной стороны, в этом нет ничего зазорного – показать технику завтрашнего дня, с другой…
Вот возьмем список техники Парада Победы 2020 года. Список взят из официального релиза, ничего не придумано. И посмотрим, сколько в нем техники реальной, а сколько сказочной, для которой придумали новый термин: «перспективная».
1. Бронеавтомобиль «Тигр-М». Нет вопросов, на вооружении, используется.
2. Бронеавтомобиль «Тайфун 4х4». Производится, пусть и в небольшом количестве, используется.
3. БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Модификация БМП образца 1980 года идет очень медленно, выпускается не более 60-70 штук в год.
4. БМП-3. Вопросов нет.
5. ЗАК «Деривация-ПВО». Катается по парадам и форумам с 2018 года, в производстве нет, в войсках нет.
6. БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха». Катается по парадам с 2018 года, в производстве нет.
7. БМП Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал». На парадах с 2015 года, в производстве нет.
8. БМПТ «Терминатор-2». На форумах и парадах с 2013 года. В производстве нет.
9. Танк Т-72Б3. Вопросов нет.
10. Танк Т-80БВМ. Вопросов нет.
11. Танк Т-14 «Армата». На парадах с 2015 года, изготовлена пробная партия 30 шт, в производстве нет.12.
12. БТР-82. Вопросов нет.
13. САУ «Мста-С». Вопросов нет.
14. САУ «Коалиция-СВ». На парадах с 2015 года, в производстве нет. Выпущена пробная партия.
15. РСЗО «Торнадо-С». Вопросов нет.
16. ОТРК «Искандер-М». Вопросов нет.
17. ЗРК «Тор-М2», «Бук-М3», С-300В4, С-350, «Панцирь-1С» - вопросов нет.
18. БПРК «Бал». Вопросов нет.
19. ИСДМ «Земледелие». Впервые показана на параде 2020 года, сведений о производстве нет.
20. БТР К-17 «Бумеранг». На парадах с 2015 года. В производстве нет.
21. ТОСЗО «Солнцепек» и «Тосочка». Вопросов нет.
22. ПГРК «Ярс». Вопросов нет.
Предвидя возмущенные крики наших патриотов на тему «а что тогда на парадах показывают, если ты говоришь, что в производстве нет?», сразу подчеркну: в производстве – это значит, выпускается серийно. И идет в войска. И там выполняет боевые задачи.
Вот Т-90 делают серийно. Причем, серия вполне себе вменяемая, это вам не 12 штук «Коалиций». А Т-14 «Армата» серийно не производят. Его собирают в условиях экспериментального цеха по несколько штук в год. Потому мы и видим этот танк там, в перспективе. Катающимся по парадам да полигонам.
Так что у нас с патриотической составляющей? А все печально. Из 21 пункта у нас получается вот такой расклад:
- техника времен СССР: 11 образцов (3,4,9,10,12,14,16 (1-3), 20);
- российская техника: 7 образцов (1,2,15,16 (4-5),17,21);
- «перспективная» техника: 7 образцов (5,6,7,8,13,18,19).
И вот тут возникают некоторые сомнения. Нет, конечно, просто шикарно, что мы еще делаем новые межконтинентальные и зенитные ракеты. И освоили производство неплохих бронеавтомобилей. Но большую часть реальной показываемой техники составляют образцы, созданные в СССР. Но и это не самое плохое.
В том, что основу нашей обороноспособности составляют танки и пушки, созданные в СССР, лично я ничего плохого не вижу. Это очень хорошая техника. Для своего времени – просто прекрасная.
Плохое видится в том, что скоро десять лет, как по парадам катаются непонятные и до сих пор не имеющие (нет, не аналогов в мире) серийного производства ручные поделки.
Вопрос: место ли им на парадах?
Про форумы и выставки молчу, потому что это нормально: по образцу автомобильных выставить сварганенный на коленке концепт-кар и посмотреть на реакцию. Если «Вау» - пошли делать, если «Фу» - ну и ладно, на то он и концепт. Примерно, как это обстояло с Су-57: рассчитывали, что многие бросятся покупать, но этого не произошло. Самолет не заинтересовал ни одну страну, поэтому и для себя не особенно бросились выпускать.
Вот только у нас уже восемь лет, с памятного 2015 года, по парадам катается не пойми что. Оно, не аналоговое, в серию никак не идет, его то ли делать не из чего, потому как импортозамещение, то ли оно настолько шикарное, что лишь на парад раз в год и можно выставить. Да, как «Аурус».
В чем глубинный смысл появления на парадах танков и БМП, которые в армию не собираются идти, а наши бойцы садятся в «не уступающие мировым аналогам» БМП-1 и Т-62?
Непросто понять, как это: вместо «не имеющего аналогов в мире» - «не уступающий мировым аналогам».
И у кого можно воспитать патриотические чувства такими показухами? Разве только у пенсионеров, которые, вытирая слезы умиления, проникаются торжественностью момента, вздыхая на тему какая у нас могучая армия. Вот да, только их и можно пронять.
Более молодые, а особенно молодые, кто живет не в телевизоре, они более прекрасно представляют истинную суть вещей. И что толку в показываемой «Армате», если при мобилизации это будет в лучшем случае Т-72, а в худшем…
В общем, как говорят на Востоке, «Хоть тысячу раз скажи «халва», во рту слаще не станет».
Что делать?
Сегодня многие уже в открытую говорят о том, что надо что-то менять. В том числе и в патриотическом воспитании, которым у нас сегодня заведуют люди, откровенно в этом ничего не понимающие. Выстроившие систему «птицы-тройки», которая куда-то несется с завязанными глазами. С абсолютно неработающими молодежными проектами, с огромными проблемами в плане снабжения армии и флота, с нежеланием руководства менять хоть что-то.
И здесь дилемма: как правильно чтить свершения наших предков? Показухой на параде, где участвует почти 30% «перспективной» техники, не имеющей не то что аналогов в мире, а не имеющей отношения к российской армии?
Вообще неплохо было бы дать ответ на вопрос: а сколько «перспективная» техника может считаться таковой? Пять лет? Десять? Пятнадцать? Через какое время она перестанет быть перспективной техникой и станет откровенной клоунадой?
Впрочем, в мире и так все всё прекрасно понимают. И у нас тоже понимает все больше людей. Скоро будет очень интересная дата: 9 мая 2025 года. Да, с одной стороны – 80 лет с момента победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. С другой – 10 лет с момента показа основного большинства наших «перспективных» образцов, которые так и не стали боевыми.
Как можно воспитать что-то возвышенное и патриотическое, показывая десять лет не просто одно и то же, а демонстрируя полную неспособность оснастить армию этим «перспективным»?
Я сильно сомневаюсь в том, что покинувшие нас в расцвете лет ветераны, увидев все это, одобрили бы такое почитание их боевой работы и личных подвигов. Наверное, честнее было бы на параде в честь подвигов советских солдат выставлять именно ту технику, которая реально воевала. И речь идет даже не о Т-34-85, здесь даже Т-55 с его участием в двадцати войнах и конфликтах будет более уместен, чем Т-14. По крайней мере, Т-55 – это символ мощи из нашего прошлого. Именно армад этих танков до судорог боялись в Европе и создавали против них различные противотанковые комплексы.
А «Армата» - это символ бессилия. Неспособности довести до серийного строительства концепта. Это не танк, удел танка – это поле боя, где он делает свою работу. Это концепт, который танком станет не скоро, если вообще станет в наших-то условиях.
Давайте еще в историю на минутку? Как у нас порицали СССР, дескать, все показуха, лишь бы отчитаться перед партией. Но сегодняшнее «можем повторить» вкупе с зачитыванием писем Сталина директорам заводов в исполнении Медведева – это что? Что мы можем повторить? Террор тридцатых? Конечно, это значительно увеличит выпуск тех же танков.
Воспитать показухой молодежь? Простите, позволю себе не согласиться. Уже воспитали, только слегка не туда. Бахмут штурмуют те, кому за 40 лет. А кому меньше, те штурмовали Верхний Ларс. И будут штурмовать и дальше, как только пойдет вторая волна мобилизации.
Ложью и показухой патриоты не воспитываются, хоть ты тресни. Совершенно наоборот. И запугать лишением гражданства, тюрьмой, конфискацией, статьей для ЧСИР можно. Это было, да, можно повторить. Наши депутаты примут что угодно, это понятно.
Но не лучше ли начать с того, что просто уменьшить количество лжи и показухи?
Чтобы граждане шли умирать за свое государство, они в первую очередь должны ему верить.
Наши предки верили, потому Великая Отечественная была выиграна. То, что сегодняшнему государству российскому на 100% верят только те, кому мобилизация не грозит – это понятно. Остальные, которых не опросил ВЦИОМ, просто рвут за границу. 1% от населения – это много. И побегут еще.
Да, как это ни звучит, но больше всего кричат о необходимости закручивания гаек те, кому передовая в Украине не грозит. Это им на 90% принадлежат крики о том, что надо повторить, что на Киевом должен развиваться триколор, что… впрочем, достаточно почитать комментарии на «Обозрении». Орут многие, добровольцами реально ушли двое.
Но тут кричи не кричи, а толку все равно не будет. Крики в Интернете, они, конечно, выпускают пар и позволяют осознать свою значимость некоторым категориям людей, вот только патриотизма и желания служить совей стране у той категории, которой это предстоит сделать, не добавляют. То есть – как всегда в России – орут одни, мешки ворочают совсем другие. Отсюда и большее количество желающих штурмовать Верхний Ларс, нежели Бахмут. И ничего с этим не поделать.
Так может быть, там, в руководстве государством, все-таки рискнут осознать, что государство должно не столько гнобить своих граждан, требуя от них беспрекословного подчинения, грозя всеми мыслимыми и немыслимыми карами, сколько заслужить доверие граждан?
И для этого надо-то всего ничего: просто сделать уровень показухи несколько ниже. А потом еще ниже. А потом и вовсе попытаться минимизировать количество лжи.
Да, то самое «можем повторить», почему нет? Повторить не дикую цензуру, когда даже думать о вышесидящих нельзя, не систему тотального и беспрекословного подчинения, а, скажем, повторить подъем промышленности, сопоставимый с теми же тридцатыми годами? Или рост благосостояния, подобный шестидесятым годам?
Вот что надо повторять. А не гонять одни и те же самоделки, выдавая их за небывалые разработки.