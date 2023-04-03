Военное обозрение
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Какую Победу нам покажут на параде?

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Какую Победу нам покажут на параде?

Написать данное мнение меня подтолкнули высказывания некоторых наших комментаторов, которые выражают мнения на тему того, как вообще надо гордиться победой в Великой Отечественной войне и чтить этот день. И вот фраза относительно того, что отмечать Победу надо так, как каждый мыслит для себя сам, закралась в голову и там засела надолго.


А действительно, как у нас отмечается? Ну, посмотрев на заголовок, все уже поняли, что говорить мы станем о Параде. Благо, уже было анонсировано, что Парад на 10 тысяч человек и какое-то количество техники в этом году будет.

Весь вопрос в том, каким он будет. Будучи участником одного из Парадов прошлого (117-го), равнодушным остаться не могу, но и не озвучить некоторых мыслей тоже не получается.

Но сперва – как обычно – идем в историю


История военных Парадов на Красной площади довольно длинная и увлекательная штука. До Великой Отечественной парады проводились в основном два раза в год: на 1 мая и 7 ноября. День трудящихся и день образования государства. Понятно, «мир, труд, май» надо защищать от империалистов, а день Великой Октябрьской социалистической революции вообще был главным праздником страны.

Первый российский (тогда была РСФСР) парад войск Московского гарнизона с воздушным праздником на Ходынке состоялся 1 мая 1918 года. Шли не по Красной площади, под проведение парада отдали Ходынское поле. Перед трибуной, где присутствовал Ленин, прошли пехотинцы, артиллеристы на конной тяге, кавалерия и самокатчики.


Кроме этого парада были и другие. 11 августа 1918 года проводили смотр войск Всевобуча. Здесь впервые (на втором параде в истории страны) было участие бронетехники: перед трибунами проехал броневик «Гарфорд». 7 ноября состоялся парад в честь первой годовщины Революции. 24 ноября 1918 года провели парад в День Красного офицера. Прошли войска и курсы красных командиров. На всех парадах присутствовал В.И. Ленин.

Обычно торжества состояли из военного парада и демонстрации трудящихся. Понятно, что по погодным причинам более яркая и шикарная демонстрация была в мае, а вот военный парад был посерьезнее 7 ноября.

Например, в 1934 году вообще было ТРИ парада! И каких…

Первый – 9 февраля, в честь XVII съезда ВКП(б). Парад проводился силами Московского гарнизона, но получил название «Парада стали и моторов», так как в нем приняли участие более 42 (!!!) тысяч человек личного состава и около 800 единиц техники. Одних танков ехало 525 штук!


Второй – стандартно, 1 мая. Обычный парад: военнослужащие МВО, техника, самолеты. Третий – 7 ноября. Слушатели военных академий, пехотные и механизированные части, инженерные, связь, техника и обязательный пролет самолетов.

Не менее шедеврален был парад 1 мая 1935 года. Помимо строевых частей проехало около 500 танков, но особо выдающейся была авиационная часть: почти 800 самолетов! Открывал парад восьмимоторный гигант «Максим Горький», впервые показали истребители И-16 и бомбардировщики СБ.


1945-й год порадовал зрителей ПЯТЬЮ парадами!


Первый: 1 мая, Москва.


Он был небольшим, прошел сводный офицерский полк, слушатели академии имени Фрунзе, немного кавалерии. Техника была в небольшом количестве, но показали две новинки: огнеметный танк ОТ-34 и ИС-2.

Второй: 4 мая 1945 года, Берлин.


У Бранденбургских ворот и Рейхстага маршировали войска, бравшие Берлин. Это был так называемый Первый Берлинский парад.

Третий: 24 июня 1945 года, Москва.


Парад в честь окончания Великой Отечественной войны.

Четвертый: 7 сентября, Берлин.


Парад с участием всех союзных войск в ознаменование окончания Второй Мировой войны.

Пятый: 16 сентября, Харбин, Китай.


Парад в честь разгрома Японии. Не очень большой парад, состоявший из участников разгрома Квантунской армии.

Плюс еще 12 августа в Москве прошло первое мирное шествие спортсменов и физкультурников. Прохождение длилось почти 5 часов.


Вообще о советских военных парадах можно и нужно делать отдельные исторические эссе, они, парады, того достойны. На них, жирно подчеркну, показывалась как техника, уже стоящая на вооружении армии и новинки, которые жадно рассматривали не только наши зрители, но и зарубежные специалисты во многих странах, благо, «Интервидение» транслировало парады на весь мир, всем желающим.

И там, на той стороне, четко знали: если техника показана на параде – значит, все, она в войсках. И делали соответствующие выводы.


Теперь плавно перейдем к временам более современным действиям. Анонсирован парад Победы на 9 мая 2023 года. В наше время – знаковое событие. Пожалуй, 9 мая, день Победы – это праздник, который не скоро смогут вытереть из памяти, даже если будут стараться. Кто? Ну этот вопрос пока оставим открытым. Скажем, есть определенные силы, которые работают и над переписыванием истории, и над вымарыванием из нее целых глав. И эти силы заседают не только в Лондоне и Вашингтоне.

Но мы о параде


Глядя на состав парадного расчета, сразу хочется отметить прекращение метаний в плане подбора участников. Все эти нововведения типа кадетских заведений и «Юнармии», которая ничуть не военная организация, а общественная, всяких там финансистов, бухгалтеров и прочих не очень потребных на Красной площади в такой день формирований, их отсутствие идет на пользу.

Есть определенный сложившийся костяк – вот пусть он и демонстрирует нашу мощь и уровень подготовки.


Не смогу представить Парад Победы без суворовцев и нахимовцев, пограничников, десантников, морпехов. Про МосВОКУ просто молчу. Кто-то просто обязан задавать тон. Остальные, как говорится, по мере необходимости.

Парад вообще дело серьезное, а потому и заниматься этим недешевым делом должны люди военные, значит – ответственные.

Теперь о технике.

Здесь начинается самое неприятное, потому что не все укладывается в понимание того, что собой должен представлять парад Победы.

До Великой Отечественной понятно, на парады выставлялось то, что составляло мощь нашей армии. Те Парады Победы, о которых я писал выше, вообще состояли исключительно из техники, которая воевала на полях сражений.


После войны да, парады стали немного более пропагандистскими, показывались образцы, стоявшие на вооружении армии, так сказать, бойся, супостат, и смотри, чем мы тебя будем в блин раскатывать.


Российская действительность породила несколько иную концепцию: смотрите, что у нас будет завтра, если все пойдет по плану. Или послезавтра. Или к 2050-му году.


Вот весьма показательное фото. Ни одного образца из действующей армии, все "в перспективе".

И на протяжении многих лет на парадах российского обывателя потчуют откровенными сказками, произведенными в единичных экземплярах. С одной стороны, в этом нет ничего зазорного – показать технику завтрашнего дня, с другой…

Вот возьмем список техники Парада Победы 2020 года. Список взят из официального релиза, ничего не придумано. И посмотрим, сколько в нем техники реальной, а сколько сказочной, для которой придумали новый термин: «перспективная».

1. Бронеавтомобиль «Тигр-М». Нет вопросов, на вооружении, используется.
2. Бронеавтомобиль «Тайфун 4х4». Производится, пусть и в небольшом количестве, используется.
3. БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Модификация БМП образца 1980 года идет очень медленно, выпускается не более 60-70 штук в год.
4. БМП-3. Вопросов нет.
5. ЗАК «Деривация-ПВО». Катается по парадам и форумам с 2018 года, в производстве нет, в войсках нет.
6. БМП «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха». Катается по парадам с 2018 года, в производстве нет.
7. БМП Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал». На парадах с 2015 года, в производстве нет.
8. БМПТ «Терминатор-2». На форумах и парадах с 2013 года. В производстве нет.
9. Танк Т-72Б3. Вопросов нет.
10. Танк Т-80БВМ. Вопросов нет.
11. Танк Т-14 «Армата». На парадах с 2015 года, изготовлена пробная партия 30 шт, в производстве нет.12.
12. БТР-82. Вопросов нет.
13. САУ «Мста-С». Вопросов нет.
14. САУ «Коалиция-СВ». На парадах с 2015 года, в производстве нет. Выпущена пробная партия.
15. РСЗО «Торнадо-С». Вопросов нет.
16. ОТРК «Искандер-М». Вопросов нет.
17. ЗРК «Тор-М2», «Бук-М3», С-300В4, С-350, «Панцирь-1С» - вопросов нет.
18. БПРК «Бал». Вопросов нет.
19. ИСДМ «Земледелие». Впервые показана на параде 2020 года, сведений о производстве нет.
20. БТР К-17 «Бумеранг». На парадах с 2015 года. В производстве нет.
21. ТОСЗО «Солнцепек» и «Тосочка». Вопросов нет.
22. ПГРК «Ярс». Вопросов нет.

Предвидя возмущенные крики наших патриотов на тему «а что тогда на парадах показывают, если ты говоришь, что в производстве нет?», сразу подчеркну: в производстве – это значит, выпускается серийно. И идет в войска. И там выполняет боевые задачи.

Вот Т-90 делают серийно. Причем, серия вполне себе вменяемая, это вам не 12 штук «Коалиций». А Т-14 «Армата» серийно не производят. Его собирают в условиях экспериментального цеха по несколько штук в год. Потому мы и видим этот танк там, в перспективе. Катающимся по парадам да полигонам.


Так что у нас с патриотической составляющей? А все печально. Из 21 пункта у нас получается вот такой расклад:
- техника времен СССР: 11 образцов (3,4,9,10,12,14,16 (1-3), 20);
- российская техника: 7 образцов (1,2,15,16 (4-5),17,21);
- «перспективная» техника: 7 образцов (5,6,7,8,13,18,19).

И вот тут возникают некоторые сомнения. Нет, конечно, просто шикарно, что мы еще делаем новые межконтинентальные и зенитные ракеты. И освоили производство неплохих бронеавтомобилей. Но большую часть реальной показываемой техники составляют образцы, созданные в СССР. Но и это не самое плохое.

В том, что основу нашей обороноспособности составляют танки и пушки, созданные в СССР, лично я ничего плохого не вижу. Это очень хорошая техника. Для своего времени – просто прекрасная.

Плохое видится в том, что скоро десять лет, как по парадам катаются непонятные и до сих пор не имеющие (нет, не аналогов в мире) серийного производства ручные поделки.



Вопрос: место ли им на парадах?


Про форумы и выставки молчу, потому что это нормально: по образцу автомобильных выставить сварганенный на коленке концепт-кар и посмотреть на реакцию. Если «Вау» - пошли делать, если «Фу» - ну и ладно, на то он и концепт. Примерно, как это обстояло с Су-57: рассчитывали, что многие бросятся покупать, но этого не произошло. Самолет не заинтересовал ни одну страну, поэтому и для себя не особенно бросились выпускать.

Вот только у нас уже восемь лет, с памятного 2015 года, по парадам катается не пойми что. Оно, не аналоговое, в серию никак не идет, его то ли делать не из чего, потому как импортозамещение, то ли оно настолько шикарное, что лишь на парад раз в год и можно выставить. Да, как «Аурус».


В чем глубинный смысл появления на парадах танков и БМП, которые в армию не собираются идти, а наши бойцы садятся в «не уступающие мировым аналогам» БМП-1 и Т-62?

Непросто понять, как это: вместо «не имеющего аналогов в мире» - «не уступающий мировым аналогам».

И у кого можно воспитать патриотические чувства такими показухами? Разве только у пенсионеров, которые, вытирая слезы умиления, проникаются торжественностью момента, вздыхая на тему какая у нас могучая армия. Вот да, только их и можно пронять.

Более молодые, а особенно молодые, кто живет не в телевизоре, они более прекрасно представляют истинную суть вещей. И что толку в показываемой «Армате», если при мобилизации это будет в лучшем случае Т-72, а в худшем…

В общем, как говорят на Востоке, «Хоть тысячу раз скажи «халва», во рту слаще не станет».

Что делать?


Сегодня многие уже в открытую говорят о том, что надо что-то менять. В том числе и в патриотическом воспитании, которым у нас сегодня заведуют люди, откровенно в этом ничего не понимающие. Выстроившие систему «птицы-тройки», которая куда-то несется с завязанными глазами. С абсолютно неработающими молодежными проектами, с огромными проблемами в плане снабжения армии и флота, с нежеланием руководства менять хоть что-то.

И здесь дилемма: как правильно чтить свершения наших предков? Показухой на параде, где участвует почти 30% «перспективной» техники, не имеющей не то что аналогов в мире, а не имеющей отношения к российской армии?

Вообще неплохо было бы дать ответ на вопрос: а сколько «перспективная» техника может считаться таковой? Пять лет? Десять? Пятнадцать? Через какое время она перестанет быть перспективной техникой и станет откровенной клоунадой?


Впрочем, в мире и так все всё прекрасно понимают. И у нас тоже понимает все больше людей. Скоро будет очень интересная дата: 9 мая 2025 года. Да, с одной стороны – 80 лет с момента победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. С другой – 10 лет с момента показа основного большинства наших «перспективных» образцов, которые так и не стали боевыми.


Как можно воспитать что-то возвышенное и патриотическое, показывая десять лет не просто одно и то же, а демонстрируя полную неспособность оснастить армию этим «перспективным»?

Я сильно сомневаюсь в том, что покинувшие нас в расцвете лет ветераны, увидев все это, одобрили бы такое почитание их боевой работы и личных подвигов. Наверное, честнее было бы на параде в честь подвигов советских солдат выставлять именно ту технику, которая реально воевала. И речь идет даже не о Т-34-85, здесь даже Т-55 с его участием в двадцати войнах и конфликтах будет более уместен, чем Т-14. По крайней мере, Т-55 – это символ мощи из нашего прошлого. Именно армад этих танков до судорог боялись в Европе и создавали против них различные противотанковые комплексы.

А «Армата» - это символ бессилия. Неспособности довести до серийного строительства концепта. Это не танк, удел танка – это поле боя, где он делает свою работу. Это концепт, который танком станет не скоро, если вообще станет в наших-то условиях.


Давайте еще в историю на минутку? Как у нас порицали СССР, дескать, все показуха, лишь бы отчитаться перед партией. Но сегодняшнее «можем повторить» вкупе с зачитыванием писем Сталина директорам заводов в исполнении Медведева – это что? Что мы можем повторить? Террор тридцатых? Конечно, это значительно увеличит выпуск тех же танков.

Воспитать показухой молодежь? Простите, позволю себе не согласиться. Уже воспитали, только слегка не туда. Бахмут штурмуют те, кому за 40 лет. А кому меньше, те штурмовали Верхний Ларс. И будут штурмовать и дальше, как только пойдет вторая волна мобилизации.

Ложью и показухой патриоты не воспитываются, хоть ты тресни. Совершенно наоборот. И запугать лишением гражданства, тюрьмой, конфискацией, статьей для ЧСИР можно. Это было, да, можно повторить. Наши депутаты примут что угодно, это понятно.

Но не лучше ли начать с того, что просто уменьшить количество лжи и показухи?

Чтобы граждане шли умирать за свое государство, они в первую очередь должны ему верить.

Наши предки верили, потому Великая Отечественная была выиграна. То, что сегодняшнему государству российскому на 100% верят только те, кому мобилизация не грозит – это понятно. Остальные, которых не опросил ВЦИОМ, просто рвут за границу. 1% от населения – это много. И побегут еще.

Да, как это ни звучит, но больше всего кричат о необходимости закручивания гаек те, кому передовая в Украине не грозит. Это им на 90% принадлежат крики о том, что надо повторить, что на Киевом должен развиваться триколор, что… впрочем, достаточно почитать комментарии на «Обозрении». Орут многие, добровольцами реально ушли двое.

Но тут кричи не кричи, а толку все равно не будет. Крики в Интернете, они, конечно, выпускают пар и позволяют осознать свою значимость некоторым категориям людей, вот только патриотизма и желания служить совей стране у той категории, которой это предстоит сделать, не добавляют. То есть – как всегда в России – орут одни, мешки ворочают совсем другие. Отсюда и большее количество желающих штурмовать Верхний Ларс, нежели Бахмут. И ничего с этим не поделать.

Так может быть, там, в руководстве государством, все-таки рискнут осознать, что государство должно не столько гнобить своих граждан, требуя от них беспрекословного подчинения, грозя всеми мыслимыми и немыслимыми карами, сколько заслужить доверие граждан?

И для этого надо-то всего ничего: просто сделать уровень показухи несколько ниже. А потом еще ниже. А потом и вовсе попытаться минимизировать количество лжи.

Да, то самое «можем повторить», почему нет? Повторить не дикую цензуру, когда даже думать о вышесидящих нельзя, не систему тотального и беспрекословного подчинения, а, скажем, повторить подъем промышленности, сопоставимый с теми же тридцатыми годами? Или рост благосостояния, подобный шестидесятым годам?

Вот что надо повторять. А не гонять одни и те же самоделки, выдавая их за небывалые разработки.
Автор:
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97 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 04:51
    -14
    есть подозрения, что в войне 21 века бронетехника вообще будет не нужна. высокоточная артиллерия, ракеты и дроны намного дешевле обходятся. запад сейчас утилизирует старые запасы на украине, чтобы Россию ослабить,а потом уже действовать совсем иначе.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:41
      +9
      есть подозрения, что в войне 21 века бронетехника вообще будет не нужна.

      Вы ошибаетесь. Хотя для для вас, как и для многих это неочевидно. Если с обеих сторон будут воевать телеуправляемые системы, то война сведётся к войне экономик - на передовой операторы дронов сидящие в бетонных бункерах будут утилизировать дронов противоположной стороны, а вражеские операторы будут заняты ровно тем же - это будет затяжная на годы война. А для маневренной войны дроны нужны как разведка и ударная сила, для того, чтобы АРМИЯ могла захватывать территорию врага, его транспортные и экономические узлы и в конечном итоге произвела зачистку территории от врага, что сделать дронами невозможно. В войне дронов против дронов у кого дроны кончились - тот и проиграл. В маневренной войне побеждают те, кто воюет за правду. Так что и танки, и корабли и автоматы с пулемётами списывать рано, просто дроны будут ещё одним видом оружия вдобавок к имеющимся
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:24
      +6
      Самый лучщий парад техники это победы в СВО, пусть пока не большие но значимые, а супостатам на параде на Красной Площади достаточно прокатить комплексы "Ярс", что б не забывали.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:59
        +6
        Цитата: Silver99
        Самый лучщий парад техники это победы в СВО

        Супостаты созерцают, как наша армия год штурмует пгт Авдеевку в пригороде Донецка и занимается перегруппировками из Балаклеи, Купянска, Изюма и Херсона. Определенные успехи есть у ЧВК "Вагнер".
        А в это время ребята из айти-сферы дважды взяли Верхний Ларс.
      2. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 07:37
        +11
        Хватит гордиться исключительно победой дедов в 1945 году.
        Мы также должны доказать на деле, что способны победить врага не хуже их.
        Парад нужно проводить в Киеве и Одессе - только тогда он будет иметь смысл для РФ.
        А в Москве бросать к подножию Мавзолея тряпки частей ВСУ.
        1. parma
          parma Сегодня, 08:35
          +1
          Цитата: Флибустьер
          Хватит гордиться исключительно победой дедов в 1945 году.
          Мы также должны доказать на деле, что способны победить врага не хуже их.
          Парад нужно проводить в Киеве и Одессе - только тогда он будет иметь смысл для РФ.
          А в Москве бросать к подножию Мавзолея тряпки частей ВСУ.

          «Тряпки частей ВСУ»?… Некоторых ничему жизнь не учит… Противника нужно уважать, не обязательно как человека, но как врага… не как личность, но как сложность на своём пути… без этого уважения к врагу, к его умению, оснащению, боевому духу не будет победы, тк будет «шапкозакидательство» пустое…пока такие как Вы смеялись над ВСУ, называли их «укропитеками», «скакуасами»,«свинками» и тд они готовились… готовились изучая нас и относились к этим нашим сторонам с уважением… и мы получили, что получили…
          ЗЫ: даже упомянутый выше Владлен до СВО относился к противнику с уважением (после начала СВО по крайней мере устно перестал это делать, а зря)…
          1. Флибустьер
            Флибустьер Сегодня, 09:14
            +1
            Предлагаешь уважать нацистов?
            А почему наши деды 24 июня 1945 года не уважили нацистов Германии?
            1. parma
              parma Сегодня, 09:35
              -2
              Цитата: Флибустьер
              Предлагаешь уважать нацистов?
              А почему наши деды 24 июня 1945 года не уважили нацистов Германии?

              А мы перешли на ты?…
              Нет, я не предлагают уважать нацистов и их идеологию. Я предлагаю уважать врага за мастерство, как минимум как вестников смерти наших бойцов… ну и если наши предки не уважали ВРАГА, для чего знамёна бросали на красной площади? Ради чего их везли через полевропы? Почему не было румынских, венгерских знамён? Почему они сейчас хранятся в музее? Без уважения к врагу нет уважения и к своей победе, более того нет самой победы… год назад к ВСУ отнеслись без уважения, последствия этого стоят в центре Киева обгоревшие и сейчас…
              ЗЫ: ну а коли по Вашему мнению ВСУ противник никудышный (недостойный), чего же тут, а не на фронте? Дело то 5 минут, туда и обратно… Киев падет раньше, чем ответ мне будет написан…
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:53
    +2
    Парад это показ....Не путать с показухой ! soldier
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 05:16
      +13
      Цитата: Uncle Lee
      Парад это показ....Не путать с показухой !

      А выходит всё наоборот, не показ, а показуха.
      1. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 06:31
        -2
        Что Вы все, или многие, хотите чтобы АПЛ "Белгород" с "Посейдоном" для Вас через Красную площадь протащили?
        Угомонитесь пожалуйста!
        Парад - это зрелищное мероприятие, а не выставка - показ вооружений.
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 06:46
      +6
      Какие парады могут быть на войне? Если только с парада сразу в бой под Маринку и Бахмут, чтобы отбросить врага на 150-200 км, как это было под Москвой и после парада 7 ноября 1941.
    3. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:08
      +1
      Показ... А танки т-62-55-54 , бмп-1-2, "мотолыги", гаубицы типа д-30 и прочее доброе и надёжное оружие будут? winked
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 04:54
    -1
    И там, на той стороне, четко знали: если техника показана на параде – значит, все, она в войсках. И делали соответствующие выводы.
    Автор, мягко говоря, ошибается. Как минимум на Красную площадь выводили несерийные образцы типа ГР-1, а может и макеты.

    И "Армата" не концепт - 20 единиц это в принципе не концепт, а минимум малая партия, считаю что предсерийная.
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 08:35
      +1
      И "Армата" не концепт

      Концепт демонстрирует идеи.
      Некоторые из них воплощаются на практике

      Армату впервые продемонстрировали на параде в 2016.

      Если за все эти годы успели собрать 20 штук, то видимо в этом и состояла цель программы. Собрать 20 Армат на потеху россиянам, покрасоваться, причастные сделают на этом деньги. Все.

      Что внутри Арматы, что из заявленного существует в реальности, боевые качества - это вообще к делу не относится

      Если бы не «успехи» в СВО, то истории с Арматой хватило бы еще на десятилетия. Самые глупые и доверчивые продолжали бы верить и ждать, и радоваться.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:03
    +18
    На параде Победы должны участвовать бойцы и командиры участники СВО...обязательно те кто на передовой месит грязь и воюет под свист пуль и снарядов...
    для них это будет отпуск, отдых и возможность погулять по Москве...на время забыть про войну.
    Очень хорошо бы если бы еще вагнеровцы прошли там...хотя какой из них строй солдат...эти пахари войны кроме как стрелять и уничтожать врага на парадный шаг не способны. smile
    1. Комментарий был удален.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 05:44
      -6
      Цитата: Леха с Андроида.
      возможность погулять по Москве...

      А это кому то надо? Самый плохой город в России. ИМХО. Даже под Кремлем растяжки стоят. belay
    3. Колобочек
      Колобочек Сегодня, 05:56
      +5
      Сначала они будут тренироваться долго и упорно…а потом парад и снова на передовую. Думается отпуска не будет, не получится
    4. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 06:28
      +1
      У нас в городе точно суворовцы принимать участие в параде будут. Тренируются каждый день у меня под окном)))
    5. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:10
      +1
      Вот совершенно верно! Только, вот насчет вагнеровцев на согласен. Они должны идти в числе первых. Не надо заниматься чистоплюйством. А, то получается- воюют одни, а почет другим! А, те, кто не прошел "передок", кто только готовиться и учиться, должны идти отдельной коробкой, замыкающими. И, это- будет
      честно и символично.
    6. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 08:10
      +1
      Многие открыто ненавидят Россию, историю страны. Вот и с андроида призывный клич, переписать Тот Парад, забыть ветеранов Великой отечественной.
      Пусть буржуазная Россия хоть кого нибудь победит, а потом в честь этого проводит парады.
      Итак уже историю переписали не один раз.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 05:05
    +25
    Не смогу представить Парад Победы без суворовцев и нахимовцев, пограничников, десантников, морпехов.
    А я не могу представить, что до сих пор драпируют, вернее закрывают от народа Мавзолей В.И.Ленину.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 05:12
      +12
      Цитата: carpenter
      А я не могу представить, что до сих пор драпируют, вернее закрывают от народа Мавзолей В.И.Ленину.

      и с тех пор,я не смотрю это шоу. а Победу,отмечаем в семье,вспоминая Деда.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 05:20
        +7
        Цитата: Аэродромный
        и с тех пор,я не смотрю это шоу. а Победу,отмечаем в семье,вспоминая Деда.

        Аналогично, всё отмечаем в семье, ну и на работе с друзьями.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:08
      -1
      Цитата: carpenter
      Не смогу представить Парад Победы без суворовцев и нахимовцев, пограничников, десантников, морпехов.
      А я не могу представить, что до сих пор драпируют, вернее закрывают от народа Мавзолей В.И.Ленину.

      Конечно это дело надо прекращать...
      Кремлю надо набраться мужества и честности и не закрывать глаза на нашу историю.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:36
      +16
      Я вообще не очень понимаю, какое отношение РФ имеет к 9-му Мая? Ведь наши деды тогда сражались и умирали вот как раз за то, чтобы такого как нонеча - на нашей земле не было бы никогда! И уж откровенным издевательством на этом действии конечно выглядят триколор и стыдливо заколоченный фанерками Мавзолей..
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:03
        +8
        Цитата: paul3390
        Я вообще не очень понимаю, какое отношение РФ имеет к 9-му Мая?

        Заглавие статьи в тему.

        Какую Победу нам покажут на параде?

        Большевики показывали на парадах свои победы, а буржуи?

        Показывать победы коммунистов - не плохо, но вот ретушировать и снижать их роль, заколачивать Мавзолей фанерой - это лицемерно и цинично.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 08:36
          +3
          Цитата: Stas157
          Большевики показывали на парадах свои победы, а буржуи?

          Вот. Надо что бы во главе парада шли эффективные манагеры с куском газовой трубы на плечах.
      2. Arnok
        Arnok Сегодня, 09:52
        +1
        Почти 82 года прошло с начала той войны. Долгие годы педалируя тему Великой Победы, наша власть и наше общество привыкло к тому, что мы "Можем повторить".
        Разочарование, что НЕТ, не можем, больно-больно ударило по нашему восприятию страны, СВО, да и вообще того, куда страна наша идет, куда ее ведут.
        Надо заканчивать с парадами, надо устраивать День Победы как день памяти о народе-победителе.
        Но не забывать, что увы - "Богатыри-не мы"
        80 лет прошло, хватит уже. А то будем еще за Войну 1812 года парады проводить.
    4. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 07:36
      +8
      Цитата: carpenter
      А я не могу представить, что до сих пор драпируют, вернее закрывают от народа Мавзолей В.И.Ленину.

      А что удивительного? Сейчас капитализм правит балом, а Ленин когда-то этот "бал" временно подзакрыл, да еще и с нехорошими последствиями для капиталистов...
    5. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:34
      +2
      А я не могу представить, что до сих пор драпируют, вернее закрывают от народа Мавзолей В.И.Ленину.

      Так он создал страну в которой только галоши делали...
      А если серьезно, то сейчас в СВО воюет техника страны, которая могла не только галоши делать, а вся техника, созданная в рынке это "перспективная" ...
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:14
    0
    На них, жирно подчеркну, показывалась как техника, уже стоящая на вооружении армии и новинки

    Впрочем, нашлись шустрые ребята, которые додумались использовать списанную опытную партию ракет системы «Даль» для «дезинформации вероятного противника». С этой целью несколько таких ракет на транспортных тележках стали возить через Красную площадь во время военных парадов в сопровождении дикторского текста: «Высокоскоростные перехватчики воздушно-космических целей».
    (Г.В.Кисунько, "Секретная зона")

    Так что и в СССР на параде не всегда показывали технику, уже стоящую на вооружении.
  8. Комментарий был удален.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:26
      0
      Ну вот вы на своей шкуре только что испытали силу древней мудрость Quod licet Jovi, non licet bovi. В России эта максима возведена в абсолют.
  9. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:22
    +8
    Неожиданно правильная во всех аспектах статья. Очень жаль, что её никогда не прочитают те, кому она адресована. От себя хочу добавить - российские филологи ломают копья - откуда в русском языке появилось слово парад? Одни говорят, что от французского parade, другие, что от испанского parada, но и те и другие согласны, что оба этих слова происходят от латинского paro или paratus - ГОТОВ! То есть предназначение парада - показать реальную готовность армии воевать, а не колотить пропагандистские понты. Вот так.
    1. kimdmitri
      kimdmitri Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      предназначение парада - показать реальную готовность армии воевать, а не колотить пропагандистские понты

      Парад - это прежде всего праздник и очковтирательство (в хорошем смысле слова). Красиво пройти и проехаться строем по площади никак не может показать реальную готовность армии. В СССР до ВОВ тоже были красивые парады, но катастрофа 1941 всем открыла глаза на реальную готовность. Такую, что дыры в обороне под Москвой приходилось затыкать вчерашними студентами и курсантами, а армию буквально создавать с нуля.
  10. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 05:32
    -15
    Такая большая статья и НИ О ЧЕМ.
  11. Комментарий был удален.
  12. NeBezMenya
    NeBezMenya Сегодня, 05:45
    +4
    Сложный текст. Автор попытался схватить с гребней волн пену и проанализировать её, не обращая внимания на саму воду. С одной стороны автор прав, сложно не согласиться с его доводами, разве что, дополнить и развернуть, но... Как человек, за более чем 30-летний срок, изучивший всю эту систему изнутри, могу заметить, что проблема намного глубже, обширнее и старше, нежели приводится автором. И нынешняя "показушность" и тяга к красивой и пафосной картинке - всего лишь последствия, верхушка айсберга, так сказать. И просто "перестать врать и наконец-то начать говорить правду" не только никак не поможет, но и не исполнимо в принципе, как не горестно это ни звучит, а тянет на утопию... )))
  13. victor50
    victor50 Сегодня, 06:00
    +7
    "Разве только у пенсионеров, которые, вытирая слезы умиления, проникаются торжественностью момента, вздыхая на тему какая у нас могучая армия."
    Еще есть такие? Уменьшение количества лжи до ее полного отсутствия еще способно сплотить народ и спасти государство. Но, мне кажется, ложь власти востребована частью населения. Значительной. Многие готовы поверить во что угодно, лишь бы не столкнуться с правдой. Часто некрасивой, горькой, обидной.
  14. Pytnik
    Pytnik Сегодня, 06:04
    +6
    То, что сегодняшнему государству российскому на 100% верят только те, кому мобилизация не грозит – это понятно. Остальные, которых не опросил ВЦИОМ, просто рвут за границу. 1% от населения – это много. И побегут еще.

    Да, как это ни звучит, но больше всего кричат о необходимости закручивания гаек те, кому передовая в Украине не грозит. Это им на 90% принадлежат крики о том, что надо повторить, что на Киевом должен развиваться триколор, что… впрочем, достаточно почитать комментарии на «Обозрении». Орут многие, добровольцами реально ушли двое. Вот в этом автор прав на 100 %
    1. lopvlad
      lopvlad Сегодня, 06:33
      +1
      Цитата: Pytnik
      просто рвут за границу.


      после событий в Грузии все кто рванул туда осенью через Верхний Ларс этой весной вернулись обратно по тому-же пути.
      А мы не то что можем повторить а уже повторяем .
  15. Havoc
    Havoc Сегодня, 06:19
    -3
    А «Армата» - это символ бессилия. Неспособности довести до серийного строительства концепта. Это не танк, удел танка – это поле боя, где он делает свою работу. Это концепт, который танком станет не скоро, если вообще станет в наших-то условиях.

    Автор чтобы комментировать вашу статью, пришлось бы писать такую же. Но я вкратце.
    Мне интересно а где американский Abrams X,что то они не торопятся его производить, или не получается, а в РФ Т-14 Армат до 50 шт., может в современных реалиях и не надо тысячами танки клепать.
    Да, Терминаторы уже воюют, как и «Коалиция-СВ».
  16. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 06:24
    +3
    Как-то смотрел кинохронику военного парада 1-го мая 1941г. На параде не было танков т-34 и КВ, хотя в частях их было около 2 тыс. Не показали систему залпового огня БМ-13. С одной стороны видимо не хотели провоцировать фашистов(был договор о ненападении), но с другой стороны, если бы прогнали 200 танков т-34 и КВ по брусчатке, то гитлер наверняка перенес бы войну на 1942г, а может совсем её не было.

    Мое мнение. На параде нужно демонстрировать, то что реально есть в войсках в приличных количествах. Парад для граждан/ налогоплательщиков/ избирателей. Штучные образцы новой техники - для выставок/ зарубежных покупателей/ специалистов ну и для интересующихся граждан и детей чтоб интерес к технике не пропадал.
  17. Serg Andreev
    Serg Andreev Сегодня, 06:26
    +3
    Самый лучший вариант парад - снести укронацистов и ов как можно сильнее ударами на море, в космосе и на земле.
  18. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 06:28
    -6
    Тот самый случай когда кому-то хотелось плюнуть в парад Победы а получилось что парад плюнул в него.
    А на параде нам покажут величие российского народа-победителя как в СССР показывали величие советского народа-победителя.


    То есть – как всегда в России – орут одни, мешки ворочают совсем другие.


    вот именно. Одни пишут статьи а другие за них "ворочают мешки" приближая победу в СВО на Украине.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:39
      0
      Цитата: lopvlad
      А на параде нам покажут величие российского народа-победителя

      А кого мы победили то?
  19. SOBA4TACTICMOSCOW
    SOBA4TACTICMOSCOW Сегодня, 06:34
    +6
    Лучше бы за эти 23 года те деньги , что вбухали на парады , направили бы в армию или еще на какое полезное дело, а так мы для всего мира имеем красивую картинку получается, но не имеем серьезной угрозы (яо) я в расчет не беру
  20. Serg Andreev
    Serg Andreev Сегодня, 06:35
    +6
    Все парады до полной победы над Укронацизмом и НАТО нужно отменить , ограничиться возложением венков у Могилы Неизвестного солдата и Бессмертным полком на площади. Зачем Армию отрывать от войны с врагом на парады и показывать члеоновоз Аурус за миллиард рублей? А парад должен быть проведен в Киеве после нашей победы!
  21. dfk-80
    dfk-80 Сегодня, 06:40
    +6
    Против парада, особенно техники, ничего против не имею. А вот строевую подготовку в войсках заменить на тактическую (включая медицину). Шагистика как элемент боя потеряла всякое значение лет так 150 назад - в очередную Крымскую войну.
    Я надеюсь нас автор не готовит к историческому параду?
  22. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 06:48
    +2
    Главное, чтобы на парад Мавзолей задрапировали, а уж техника какая приедет!
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 07:42
      +3
      Если опять на Красной площади в Москве будет этот ПОЗОР с закрытием фанерой Мавзолея основателя Державы - победительницы во Второй мировой войне СССР В. И. Ленина - то отменить всякий парад!
      Россия не должна стыдиться своей истории!
  23. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:48
    +4
    . Те Парады Победы, о которых я писал выше, вообще состояли исключительно из техники, которая воевала на полях сражений.

    Ну тогда на параде должны быть достойными представителями и Т-55, и Т-62, и мотолыги с красивыми башнями...

    . Отсюда и большее количество желающих штурмовать Верхний Ларс, нежели Бахмут. И ничего с этим не поделать.

    Патриотизм нужно воспитывать и не на пустом месте, чтобы не было таких забегов к Верхнему Ларсу.
    Вот если вернуться к исходной точке.
    Что дала в 1991 году новая буржуйская власть народу?
    Свободу? Уменьшение часов рабочего дня? Может быть пенсии? Или может бесплатную медицину и образование... Что?
  24. arnulla
    arnulla Сегодня, 06:54
    +7
    Моё мнение-в этом году парад не проводить.Не надо лишних напрягов,есть куда силы деть и без парада.И финансы можно использовать более рационально
  25. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 06:59
    0
    И ещё о праздновании Победы.

    Е. Холмогоров:

    Отползание с Украины с жалким договором вроде обсуждаемого в Стамбуле и с территориальными приобретениями в виде границ ЛДНР, которые в 2014 можно было восстановить с помощью двух полков, будет означать:

    1. Мы объявили войну своему символическому врагу — нацизму — и оказались недостойны дедов.

    2. Наша армия не может, это армия третьего мира, причем не лучшая.

    Спраздновать в украинском стиле „Перемогу“ за два месяца, с кровью и скрежетом заняв Донбасс — не получится. Потому что Россия — не Украина. Здесь в перемоги не верят.

    Иными словами, необходимо, во-первых, чтобы наша Армия доказала свое абсолютное, безусловное превосходство, иначе мы и правда рискуем оказаться в реальности „советско-финской“ войны, которая подтолкнула напасть на нас Гитлера. А современный Гитлер и так уже бьет копытом.

    Как доказать? Пусть Генштаб придумает.

    А во-вторых, нужны реальные основания для Дня Победы. И, конечно, это не за месяц выковырять „Азов“ из Мариуполя, который ему отдали без боя в 2014. И не вернуться с тяжелыми боями всей армией в Славянск, оставленный в том же году маленьким отрядом.

    Если победа над нацизмом и реальное превосходство наших Вооруженных сил не будут явлены, а явлен будет только грустный Мединский, зачитывающий переданный ему проект капитуляции, то ни о каком выживании не только власти, но и созданного здесь с 2000 года общества, говорить не придется. Всё будет выжжено под ноль.


    Источник: https://rusvesna.su/news/1648798860
  26. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 07:06
    +9
    Категорически плюсую! Глядя на очередной парад, нужно понимать, что этому часовому выбиванию пыли из брусчатки предшествовали минимум месяца два репетиций, в течении которых эти десять тысяч военнослужащих (а по всем городам страны - десятки тысяч) фактически ничем другим не занимались, а так как парады ежегодные - 20% служебного времени у значительной части личного состава ВС РФ выпадает из боевой подготовки напрочь. Это ли не откровенное вредительство?
    1. kimdmitri
      kimdmitri Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: УАЗ 452
      20% служебного времени у значительной части личного состава ВС РФ выпадает из боевой подготовки напрочь. Это ли не откровенное вредительство?

      Это не вредительство при условии, что остальная армия, незадействованная в парадах, не отдыхает в это время, а задействованные в параде части оставшиеся 80% времени учатся/готовятся с двойным усердием, с большим количеством стрельб, учений, тревог и т.д.
  27. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:09
    +2
    Хорошо бы Зеленского в клетке провезли по Красной площади... wink
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 07:45
      +5
      Путин обещание израильскому премьеру дал, что трогать Зеленского не будет. И ведь не трогает! Жаль, израильский премьер не попросил пенсионный возраст вернуть.
      1. kimdmitri
        kimdmitri Сегодня, 10:14
        0
        А смысл убивать Зеленского, если главнокомандующий Украины - Байден? Уберут Зеленского - поставят другого клоуна и война продолжится как не бывало.
  28. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:12
    -1
    Наш, уважаемый Роман Скоморохов, как журналист в своем критиканском стиле, все раскритиковал прикрываясь историей.
    Но, снова не довел до конца свою домашнюю работу! Очередной маленький, но ляп ИСДМ Земледелие применяется в СВО.
    Любит он измазать все черной краской. Хотя причины разные, и субъективные и объективные, ввода в серию и эксплуатацию новой техники.
    В любые времена существовали перспективные вооружение, которые так и не стали строевой техникой. НИОКР он и есть НИОКР.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:53
      +3
      Цитата: Sergey39
      Очередной маленький, но ляп

      Вы еще ошибки в тексте поищите... Надо же к чему-то придраться!
  29. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:13
    +2
    Цитата: victor50
    Многие готовы поверить во что угодно, лишь бы не столкнуться с правдой. Часто некрасивой, горькой, обидной.

    Если выложить простым домохозякам и семейным людям с детьми настоящую правду, что происходит на фронте, начнутся психические отклонения у людей со всеми последствиями.
    Так что ее лучше дозировано подавать...от этого лекарства можно и умереть, если его хлебнуть слишком много.
  30. dfk-80
    dfk-80 Сегодня, 07:17
    +4
    Для начала строевую подготовку нужно заменить на тактическую, включая медицину. Ибо шагистика уже 150 лет назад, в очередную крымскую, потеряла всякий смысл.
  31. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:18
    0
    Парад это праздник! Должен произвести положительное впечатление на всех. После того, что произошло в последние 30 лет-этого не будет. Какой праздник, если в душах убита радость?

    А потерять лицо, отказом от парада-не хочется. Получается чемодан без ручки. Если так дальше, то и Россия окажется в полобной же ситуации. Само общество прогнило насквозь и праздник кажется вымученным.
  32. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:19
    -4
    Тупое название статьи... Какую победу до этого праздновали? Такую же и в этом году....
  33. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 07:35
    +3
    Отмечать парадом победу нужно в Киеве на Крещатике и в Одессе.
  34. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:40
    +8
    Дважды ходил на параде по Красной площади пацаном в составе полка нахимовцев. Полностью согласен с тем, что сказал Роман. Скажу еще, что не следует во время войны тратить деньги на парад. Тщеславие Шойгу опять потешить? Сделать вид, что ничего не происходит? Некуда деньги деть - коптеров закупите партию или семьям погибших помогите. Оставьте парады до Победы! Не время сейчас.
    1. kimdmitri
      kimdmitri Сегодня, 10:23
      0
      Отменишь сейчас парад, скажут: "Ага, в России деньги закончились, даже на парад не хватает!" Даже в голодные 90-е во время КТО (войны) в Чечне на парад деньги находились, чего уж говорить о современной России. Вы ещё предложите вечные огни по всей стране поотключать, чтобы сэкономленную копеечку отправить на фронт.
  35. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 07:43
    +3
    Не время для парадов. Но, увы, каждый делает то, что может. К войне не готов ? Воюешь от обороны и отступлений? Тогда займись подготовкой парада..
  36. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 07:46
    +1
    В чем автор абсолютно прав ,так это в спекуляции патриотизма и героического прошлого в нашей стране. Да и "новинки ВПК" катаются по площади отнюдь не для доказательства силы армии. Это скорее отчёт САМому о том что бабло потрачено не зря и надо ещё выделить. По поводу горения шапки на воре есть прекрасный пример .Мой знакомый , с начала СВО при каждом удобном случае , кричал о необходимости мобилизации. А когда она началась , всех кто проявлял признаки волнение и переживания, с пеной у рта ,клеймил всякими не хорошим словами. Прямо приятно удивлял он своим напором. Вроде по жизни хапуга и халявщик, а в трудные времена стал патриотом. Правда потом выяснилось , что как только замаячила мобилизация, он обоих сыновей, сорвал с теплых местечек и пристроил в какую то дыру работягами на РЖД , с броней.
  37. Комментарий был удален.
  38. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:54
    +1
    Не надо нам впаривать образ наивного пенсионера со слезами...Именно они создали то, что мы сейчас получили.

    Они 30 лет назад предали Присягу, расстреливали Белый дом и разгоняли дубинками протестующих. Дотянули до пенсии и получили свои 30 тыс сребренников.
    1. Vincent Price
      Vincent Price Сегодня, 08:57
      -1
      Золоты слова. Постоянно слышу от коллег/знакомых/мимокрокодилов 50+ лет как какие то негодяи развалили страну, а когда у них в лоб спращиваешь: что же ты балабол не побежал ее спасать начинают обижаться. Бестолочи.
  39. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 08:17
    +4
    Забавно читать обсуждение. Все же очень просто. Нынешняя власть капиталистов либералов присосалась к памяти народной. ставя себе в заслугу подвиги предков. Вот только повторить у этих не получается.
  40. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 08:17
    0
    Хотелось бы увидеть хваленые абрамсы, леопарды, челенджеры...и пр. технику НАТО, которую отожмут у ВСУ)))) а потом отогнать ее в музей в Кубинку или Патриот...
  41. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:22
    +6
    Вся власть Советам!

    Цитата: Р.Скоморохов
    ...как правильно чтить Победу парадом...

    Мы что, на параде должны показывать не передовую технику, не передовые технологии и мощь нашей науки, а образцы первой мировой? Это разве будет правильно? Для тех у кого солнце встаёт на Западе - да, у нас ни чего не должно быть того, что лучше, чем у хозяина. Наш народ должен восхищаться их научной мыслью и ни в коем случае не должен даже думать иначе...

    У меня вопрос к параду другой.



    Это чей парад? Победителей в ВОВ? ВОВ мы разгромили объединённый Запад под фашистской Германией под красным флагом. В том числе и воевавшим на стороне врага разного сорта предателей, убивавших наших дедов под триколором... О предателе Власове и им подобных на ВО обсуждали не раз, не буду повторяться.



    Так чей флаг возглавляет парад? Кто победитель? Мы или они? Это касается и "Безсмертного полка". Чей флаг развивается над портретами победителей? Кого мы чтим? В геральдике нет ни чего случайного. Геральдика - наука точная. Подробнее о государственных символах и государственном суверенитете можно прочесть здесь: https://disk.yandex.ru/i/x4MIa9VhuUmQKw

    ps
    В не "Парада победы" и вне "Безсмертого полка" - триколор символ нашего государства и пока он таковым является, мы его должны уважать. Но на "Парада победы" и строю "Безсмертого полка" - это не допустимо, это кощунство над павшими за нашу свободу...

  42. fiv
    fiv Сегодня, 08:22
    0
    "Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа."
    "Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующее яркими красками наши железнодорожные порядки... (далее всё зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев"
    А.П. Чехов, "Жалобная книга"

    Парад был, есть и будет. Это символ, традиция, заявление и, если угодно, вызов. Я с волнением повторяю вместе с телевизором: "На одного линейного дистанции..."
    Смотрите на следующий парад с этой точки зрения, а не как на возможную тему очередной статьи. Бывает, от жены чего-то ожидаешь, а оно не так оказывается. Мир несовершенен, но Параду - быть!
  43. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 08:26
    +1
    венеды их понимают уже с трудом, а вот греки – только с переводчиком. Фракийцы шли сразу за венедами, в войске Митридата они считались неплохой легкой пехотой, но уважать себя они заставили даже римлян – один Спартак чего стоил... Джулат объяснил Батразу, что против конницы фракийцы не очень, они лучше бьются против пеших построений, щиты у них круглые, легкие, с полулунным вырезом – удобно держать, и не мешают метать дротики. А вот мечи у них изогнутые, ими легко наносить удар в обход щита противника.
    – Те, которые в кожаных колпаках – даки, у них и доспехи в основном, из кожи, бегают быстро, мечут камни пращой, конникам тоже от них достается, но против конников с копьями они бессильны. С пучками волос на бритой голове – бессы, они к македонцам ближе, строй хорошо держат. У них и щиты побольше, и панцири в основном, бронзовые.
    Вот иллирийцы – хорошие метатели дротиков, ноги в обмотках из оленьих шкур, щиты легкие, мечи короткие. Если в горах, в лесу густом бой, по оврагам надо бегать, то это они. Где фаланга не пройдет – там иллирийцы с фракийцами. В нападении внезапном хороши, на лагерь в сумерках напасть – тоже к ним.
    Немало их в войске – не меньше десяти тысяч.
    Батраз сопел, изучая новые и новые отряды, и вдруг его будто молотом в грудь ударило – скифы.
    Среди конников, стоящих на холмах, близ берега морского, движение пронеслось. И ведь знали все, что не день битвы сейчас, но у многих руки к оружию метнулись. Извечные враги сарматов – надменные, жадные до золота, стреляющие из коротких луков, бьющие прямыми акинаками, предпочитающие бронзу и презирающие железо скифы. Легко вооруженные, но тяжелые телом, плотные, ухмыляющиеся, отбирающие скот, ворующие женщин, предающие союзы, алчные, пьяные, обжирающиеся, негодные... Батраз обнаружил, что он это все вслух сейчас кричит – вон и Джулат с изумлением на него уставился. Ничего, мальчишка еще поймет, какие враги сарматам эти скифы, эти злобные прихвостни греков, засевшие за Перекопом, враги вольной степи... Батраз обнаружил, что машет плетью, и орет в голос, как и многие из его воинов – озлобление между сарматами и скифами было давним, и как водится у народов родственных, делящих территорию, родственные раздоры – самые обидные.
    Городская чернь выкрикнула Фарнаку слова приветствия, бросили под копыта коня пару венков из цветущей омелы, на скифов знатные горожане смотрели насторожено.
    Скифов вел царский сын Фарнак, и Батраз специально посмотрел в сторону Езекии – как тот на скифов отреагирует. Езекия стоял, выпучив глаза, видать, был удивлен, как это родной сын царя плетется со своим отрядом в самом хвосте – видать, есть правда на свете, и Кафтысар тоже скифов терпеть не может.
    За скифами тянулось уже не войско – обозы. Шли телеги с войсковым имуществом, семьи ветеранов, отдельные колонны беженцев. С собственной охраной передвигались поставщики продовольствия, перекупщики добычи, снабженцы, к ним жались ремесленники, кузнецы, оружейники, ювелиры, держатели походных кабачков и содержатели танцовщиц, землекопы и разнорабочие. Лагерь переносили к самому городу, разворачивали походный алтарь, жрец Полиандр приносил жертвы, повара ставили котлы, землекопы рыли рвы для отхожих мест, все пространство между городом и кромкой пролива занимали трепещущие на ветру палатки. И скоро стало видно, что лагерь Митридата во много раз больше города.
  44. Million
    Million Сегодня, 08:28
    +4
    Так может быть, там, в руководстве государством, все-таки рискнут осознать, что государство должно не столько гнобить своих граждан, требуя от них беспрекословного подчинения, грозя всеми мыслимыми и немыслимыми карами, сколько заслужить доверие граждан?

    Мало осознать,надо еще исправить свои ошибки.
    Когда люди-новая нефть,то не стоит удивляться тому,что молодежь прячется в Грузии,а не идет в военкомат.
    За то,что родился,надо заплатить,детсад- плати,школа-поборы,институт-плати...
    Медицина - условно бесплатная.Запись на прием-недели через 2.
    Что дало государство?Только паспорт,за который тоже надо заплатить.
    В пенсионный фонд тоже надо платить всю жизнь,чаще всего не доживая до пенсионного возраста.
    ОСАГО сделали.Плати,но в случае ДТП либо денег дадут значительно меньше,либо вообще ничего не дадут.
  45. Сергей_52
    Сергей_52 Сегодня, 08:43
    0
    Начиная читать статью, думал, что очередная либеральная белиберда. Но прочитал до конца с удовольствием, хоть, может, и не со всем согласен. Спасибо, Автор.
  46. shark507
    shark507 Сегодня, 08:44
    +1
    Цитата: lopvlad
    А на параде нам покажут величие российского народа-победителя

    Победителя кого???
  47. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 08:45
    +1
    Самый красивый и долгожданный парад ВС РФ должен быть проведен в Одессе и Приднестровье!!!
  48. север 2
    север 2 Сегодня, 08:46
    +1
    автор статьи совершенно правильно приводит аллегорию с птицей -тройкой . Но если гоголевскую птицу-тройку с земли перенести в косяк птиц летящих вперёд в небе , то у всех птиц летящих в косяке есть главный вопрос,- что за птица летит впереди ... Птица , которая летит впереди , вот кому должна быть доверие всего косяка !
  49. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 08:51
    +1
    Статья вообщем правильная. Выскажу свое личное мнение: проведение парадов да в настоящее время это - отрыв всевозможных ресурсов во время по сути войны. Сравнивать с советским временем просто некорректно. При почти полном развале и обеспечении всего и на всех уровнях. Сейчас для власти нажива (во всех ее проявлениях) в приоритете. Они живут в своем мире. Почти все их инициативы, проекты, прорывы в т.ч. в области патриотического воспитания провалены! Я не сгущаю краски, но мы идем ко дну. Если ничего кардинально не поменять, ОНИ утянут нас за собой и не факт, что ОНИ выйдут сухими из воды.
    Еще раз скажу, что наверху НИЧЕГО менять не собираются! Ретушь уже не поможет!
  50. Vincent Price
    Vincent Price Сегодня, 08:55
    0
    Уважаемый Роман, с глубочайшим интересом слежу за вашей авторской деятельностью. Про СВО вы писали и предлагали радикально менять подходы, про вооружения писали и предлагали менять подходы, теперь про парад написали и предлагаете менять подходы. У меня только один вопрос: вы прекрасно знаете, что как кровати по борделю не переставляй результат нне изменится. Менять надо не подходы, а проституток, если вы пониаете о чем я. Так зачем ваши опусы? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.