Донос на Юрия Евича: в стиле 1937 года, но кому выгодно в 2023-м?

Есть у павлина шикарный хвост,

Поет красиво какой-то дрозд,

И могут к Солнцу орлы летать,

А дятел с детства привык стучать.

(Петр Самойлов, группа «Алиса»)

«Дело» Евича

И еще немного на данную тему

Ситуация в России складывается просто аховая: еще не 37-й год, но, как говорится, «можем повторить». И нет бы что хорошее повторяли, так наоборот – худшее, что могло случиться: Россия погрязает в доносах.Когда я с рядом ответственных товарищей обсуждал эту тему, мне заметили, что в тех же США и Германии «стучат» так, что уши заворачиваются. И ничего, живут в торжестве демократии и процветают.Нельзя не согласиться в том, что основа безопасности западной демократии – это система доносов, которая поощряется государством.Другой вопрос, насколько ли нам, потомкам победителей в Великой Отечественной пачкаться доносами на ближних? По-видимому – нормально. То есть, разделение труда: в те годы воевали одни, а врагов выискивали другие. Ничем иным 5,5 миллионов доносов в архивах КГБ/ФСБ я не объясню.Сегодня, с подачи определенных групп блогеров и определенных же СМИ подается в головы информация о том, что да, у нас не все хорошо. Но виноваты в этом исключительно какие-то внутренние враги. Сторонники Навального, иностранные агенты и так далее. Именно они мешают нашим генералам и полковникам закончить СВО так, как задумывалось. И дело исключительно в этом.Владимир Соловьёв сообщает, что стране нужны методы Сталина и СМЕРШ.А почему?А потому, что в стране - разветвлённая система западных агентурных сетей.И вот тут начинаются непонятки. 23 года нам рассказывают, что ВСЕМИ возможными и невозможными спецслужбами Западу поставлен надёжный заслон на пути в Россию.А потом эта же самая пропаганда заявляет, что по итогу 23 лет такой вот работы, страна, оказывается, опутана "разветвлённой системой западных агентурных сетей".Простите, чему и кому прикажете верить? Я этот вопрос не раз еще задам. Просто потому, что некоторые вещи находятся за гранью понимания нормального человека с непромытыми мозгами.Как-то странно на фоне безоговорочных успехов армии России смотрится повальное увлечение писаниной в различные инстанции. Хорошо, закошмарим всех звезд сцен, оторвемся на всех, отменим концерты «по многочисленным просьбам граждан» всем, кто не просто не поддерживает СВО, а поддерживает недостаточно.Другой вопрос – с чем останемся, но тут главпатриот российской сцены Газманов что-то да придумает.Однако тренировка на музыкантах дала определенные результаты, и процесс набирает обороты по полной программе. Но вообще-то уже пора не то что в колокол бить – о Царь-колокол колотиться, потому что волна доносов уже начинает бессистемно увлекать в мутные омуты разборок людей несколько иного толка.Конкретные сроки пока не установлены, но: в Козельском районном суде Калужской области будет рассматриваться дело об административном правонарушении в отношении Евича Ю.Ю.Вы понимаете, что вообще творится в стране? Юрию Юрьевичу Евичу, гуру тактической медицины, человеку, благодаря работе которого выживает каждый день огромное количество бойцов, вменяют административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.Что есть в прямом доступе (в том числе и с информстраниц «Тактической медицины»): Юрий Юрьевич проводил курсы по тактической медицине в Южно-Сахалинске для сотрудников (подчеркиваем) Росгвардии, во время его лекции «О военно-патриотическом воспитании населения», некое «должностное лицо УМВД РФ по г. Южно-Сахалинску» посчитало, что в своём выступлении Евич провоцировал создание негативной оценки Вооруженных Сил РФ.Лекция шла около трёх часов, однако в протокол об административном правонарушении попало всего 4 (ЧЕТЫРЕ!!!) короткие цитаты, которые сознательно были вырваны из контекста.В этих цитатах этим пока оставшимся неизвестным должностным лицом был усмотрен дискредитирующий использование ВС РФ материал.Вот это можно назвать верхом подлости и цинизма: надергать цитата пословно из выступления Евича и передать это дальше «в работу». Как я понимаю, это «должностное лицо» из МВД присутствовало на лекции именно с целью отслеживания «всего лишнего». И уже из всего этого я самостоятельно делаю вывод, что «должностное лицо из УМВД» мягко говоря, не знало, кто есть Юрий Юрьевич и какова вообще его роль в СВО.Учитывая, что Евич с первых дней принимал участие в СВО не просто как боец, а в составе добровольческого подразделения Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», и за образцовое выполнение воинского долга Указом Президента Российской Федерации от 01 августа 2022 года был награжден медалью «За отвагу», предъявить ему «дискредитацию ВС РФ» - это просто обвинить Евича в том, что он дискредитировал самого себя.Ну а заодно и Главнокомандующего и президента России, который наградил Евича.Вот только действительно высокопоставленное должностное лицо МВД РФ могло до такого дойти. Можно поаплодировать четкости мыслей полицейского, но мы не станем, а задумаемся несколько об иных вещах.В каждой подобной ситуации нужно искать согласно древнему принципу «Кому выгодно».Так кому выгодно, если согласно статье КоАП РФ, оштрафуют либо подвергнут иным мерам наказания? Конечно, просто бесподобно, что пока КоАП, а не УК, но как говорится, главное начать. Если сегодня люди получают реальные сроки за посты в соцсетях, то можно только представить, что будет с Евичем в следующий раз, когда его прегрешения потянут за собой статью из Уголовного кодекса.Наказания, дискредитация, возможно – прекращение работы центра «Тактическая медицина». Нет? Да запросто! Было бы желание, а оно, судя по всему, у кого-то есть и весьма жгучее.К огромному сожалению, «должностное лицо», выдумавшее кляузу на Евича, оно, естественно, анонимно для основного количества граждан России, знающих, кто есть Юрий Евич. Иначе могу только представить вал жалоб в Генеральную прокуратуру России на это лицо. Сам бы написал, знать бы только, на кого.Многие люди, близко принявшие к сердцу обвинение Евича, говорят о том, что «должностное лицо» действовало если не по прямому указанию врагов с той стороны линии фронта, то с их подачи. И это действо запросто можно запросто можно квалифицировать как попытку дискредитации добровольческого движения в России. А учитывая, что добровольцы (не важно, бойцы или медики) до сих пор играют очень важную роль в СВО, то…В общем, дискредитацией это можно считать точно так же, как и выдернутую пару фраз из лекции Евича. И сделал это не какой-то там полумифический член секты ФБК или украинский шпион, а представитель МВД. Просто потому, что ему так показалось: пока он сидел в своем кабинете в Южно-Сахалинске и думал, чем бы ему оправдать ранний выход на приличную такую пенсию, Евич недостаточно точно понимает вопросы, о которых говорит.А потому Евича надо того… Направить на путь истинный путем подачи соответствующих распоряжений. И начать травлю ветерана СВО, друга и помощника бойцов, врача Юрия Евича.И мне очень сомнительно, что вот так просто князек из МВД Южно-Сахалинской области решил показать свое усердие. Есть, конечно, вариант, что его туда не просто так отправили, на задворки империи, и желание выслужиться настолько сильно, что сводит не только руки и ноги, но и мозги.Но ведь вполне возможен и такой расклад – там, в полицейских погонах, притаился реальный враг. Далеко от мест событий, в спокойной гавани острова, сидит и ждет, когда ему представится возможность отличиться. Ведь не просто так полицейский чин оказался на лекции для Росгвардии, не правда ли?Да, в своих выступлениях Юрий Юрьевич часто говорит о том, что не всё идёт гладко с СВО, что мы сталкиваемся с различными трудностями, что армии необходима помощь всего населения нашей Родины. Это нормально для человека, честно исполнившего там свой долг и продолжающего помогать всем, чем можно. И лучшей помощи, чем обучение инструкторов, придумать просто нельзя.И вот вам помощь от государства в лице МВД: повестка в суд. Аплодисменты стоя. И низкий раболепный поклон с благодарностью, что хоть тюрьма пока Юрию Евичу не светит. Огромная такая благодарность. От лица всех, кто прошел обучение у него самого и инструкторов Центра.Смотрим:Отсюда вывод: любая санкция, примененная судом против Евича в рамках возбужденного дела, будет являться санкцией против каждого российского солдата и офицера, то есть, против российской армии. И эта санкция будет противоречить принципам общественной и государственной безопасности России, зато просто прекрасно будет отвечать интересам врага.Конечно, на месте судьи я бы очень крепко задумался. Создается очередной прецедент, который является прямым следствием преступного действия «оборотня в погонах».И да, коль мы говорим о статьях:И это более заслуженно, чем за пост в ВК или рисунок твоего ребенка.Так что у судьи будет не очень приятное дело, за которым будут следить много глаз тех, кто видит в Юрии Юрьевиче того, кто он есть на самом деле: одного из полезнейших помощников российской армии.Еще в 2014 году мы (может не все, но многие) столкнулись с новым видом войны: интернетным. Было очень удобно так воевать, «лайками» и «максимальными репостами». Некоторым это так понравилось, к тому же это стало выгодно в финансовом плане, что они продолжили это делать и в наше время. «Фильтр помпы», «Холмы и горы», «Страшная Элла» - все они и многие иже с ними прекрасно освоили приемы интернет-войны и ведут ее, не щадя трафика. Но основной специальностью как была травля инакомыслящих, так она и осталась.Со стороны смотрится очень странно: вроде как патриотические силы интернетной России тратят энергию не на что-то овеществленное, а на то, чтобы вцепиться в глотку кому-то, кто не совсем согласен с их постулатами.А возбуждаемая ими аудитория строчит доносы и требования «проверить на содержание».Да не вопрос, давайте всем заткнем рты. Всем этим нытикам. Стрелков не будет ныть про командование, Евич про аптечки, Морозов про связь и коптеры, Куршин про связь, Скоморохов про коптеры и снаряды.Все молчат, вещает Минобороны и z-сетка. И что, волшебным образом появится закрытая цифровая связь? И коптеры полетят стаями? И нормальные аптечки с современным содержимым будут у каждого второго бойца? И снаряды будут в количествах, которые снова позволят устраивать по ту сторону линии фронта Армагеддон?Вот стоит только замолчать всем недовольным – и все сразу наладится, да? И Марьинку возьмем?Хотя, как заметил мне Ставер, а что, если все будут критиковать, как раньше, Марьинку точно возьмем? Ну тут вот крыть нечем.Но критика, она все-таки могла сделать главное – заставить работать тех, кто этого делать не хотел. А теперь и не будет, потому что все, лавочка закрылась. И вопросы касок, раций, ретрансляторов, ПНВ, тепловизоров, аптечек – они решены. Одним махом, так сказать. И теперь осталось только дождаться того момента, как все решенные проблемы перестанут влиять на ход событий и приведут к окончательному выполнению всех задач СВО.Мы имеем тот мир, которого заслуживаем. В конце концов, если доносы 1935-37 годов помогли выиграть Великую Отечественную, что действительно, стоит и повторить.Впрочем, у нас и так уже над этим трудятся, не покладая рук. Посмотрим, каков будет результат. Начнем с Юрия Евича.