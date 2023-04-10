Донос на Юрия Евича: в стиле 1937 года, но кому выгодно в 2023-м?

Есть у павлина шикарный хвост,
Поет красиво какой-то дрозд,
И могут к Солнцу орлы летать,
А дятел с детства привык стучать.
(Петр Самойлов, группа «Алиса»)
Поет красиво какой-то дрозд,
И могут к Солнцу орлы летать,
А дятел с детства привык стучать.
(Петр Самойлов, группа «Алиса»)
Ситуация в России складывается просто аховая: еще не 37-й год, но, как говорится, «можем повторить». И нет бы что хорошее повторяли, так наоборот – худшее, что могло случиться: Россия погрязает в доносах.
Когда я с рядом ответственных товарищей обсуждал эту тему, мне заметили, что в тех же США и Германии «стучат» так, что уши заворачиваются. И ничего, живут в торжестве демократии и процветают.
Нельзя не согласиться в том, что основа безопасности западной демократии – это система доносов, которая поощряется государством.
Другой вопрос, насколько ли нам, потомкам победителей в Великой Отечественной пачкаться доносами на ближних? По-видимому – нормально. То есть, разделение труда: в те годы воевали одни, а врагов выискивали другие. Ничем иным 5,5 миллионов доносов в архивах КГБ/ФСБ я не объясню.
Сегодня, с подачи определенных групп блогеров и определенных же СМИ подается в головы информация о том, что да, у нас не все хорошо. Но виноваты в этом исключительно какие-то внутренние враги. Сторонники Навального, иностранные агенты и так далее. Именно они мешают нашим генералам и полковникам закончить СВО так, как задумывалось. И дело исключительно в этом.
Владимир Соловьёв сообщает, что стране нужны методы Сталина и СМЕРШ.
А почему?
А потому, что в стране - разветвлённая система западных агентурных сетей.
И вот тут начинаются непонятки. 23 года нам рассказывают, что ВСЕМИ возможными и невозможными спецслужбами Западу поставлен надёжный заслон на пути в Россию.
А потом эта же самая пропаганда заявляет, что по итогу 23 лет такой вот работы, страна, оказывается, опутана "разветвлённой системой западных агентурных сетей".
Простите, чему и кому прикажете верить? Я этот вопрос не раз еще задам. Просто потому, что некоторые вещи находятся за гранью понимания нормального человека с непромытыми мозгами.
Как-то странно на фоне безоговорочных успехов армии России смотрится повальное увлечение писаниной в различные инстанции. Хорошо, закошмарим всех звезд сцен, оторвемся на всех, отменим концерты «по многочисленным просьбам граждан» всем, кто не просто не поддерживает СВО, а поддерживает недостаточно.
Другой вопрос – с чем останемся, но тут главпатриот российской сцены Газманов что-то да придумает.
Однако тренировка на музыкантах дала определенные результаты, и процесс набирает обороты по полной программе. Но вообще-то уже пора не то что в колокол бить – о Царь-колокол колотиться, потому что волна доносов уже начинает бессистемно увлекать в мутные омуты разборок людей несколько иного толка.
«Дело» Евича
Конкретные сроки пока не установлены, но: в Козельском районном суде Калужской области будет рассматриваться дело об административном правонарушении в отношении Евича Ю.Ю.
Вы понимаете, что вообще творится в стране? Юрию Юрьевичу Евичу, гуру тактической медицины, человеку, благодаря работе которого выживает каждый день огромное количество бойцов, вменяют административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ - публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.
Я решительно отказываюсь понимать происходящее.
Что есть в прямом доступе (в том числе и с информстраниц «Тактической медицины»): Юрий Юрьевич проводил курсы по тактической медицине в Южно-Сахалинске для сотрудников (подчеркиваем) Росгвардии, во время его лекции «О военно-патриотическом воспитании населения», некое «должностное лицо УМВД РФ по г. Южно-Сахалинску» посчитало, что в своём выступлении Евич провоцировал создание негативной оценки Вооруженных Сил РФ.
Лекция шла около трёх часов, однако в протокол об административном правонарушении попало всего 4 (ЧЕТЫРЕ!!!) короткие цитаты, которые сознательно были вырваны из контекста.
В этих цитатах этим пока оставшимся неизвестным должностным лицом был усмотрен дискредитирующий использование ВС РФ материал.
Вот это можно назвать верхом подлости и цинизма: надергать цитата пословно из выступления Евича и передать это дальше «в работу». Как я понимаю, это «должностное лицо» из МВД присутствовало на лекции именно с целью отслеживания «всего лишнего». И уже из всего этого я самостоятельно делаю вывод, что «должностное лицо из УМВД» мягко говоря, не знало, кто есть Юрий Юрьевич и какова вообще его роль в СВО.
Учитывая, что Евич с первых дней принимал участие в СВО не просто как боец, а в составе добровольческого подразделения Межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», и за образцовое выполнение воинского долга Указом Президента Российской Федерации от 01 августа 2022 года был награжден медалью «За отвагу», предъявить ему «дискредитацию ВС РФ» - это просто обвинить Евича в том, что он дискредитировал самого себя.
Ну а заодно и Главнокомандующего и президента России, который наградил Евича.
Вот только действительно высокопоставленное должностное лицо МВД РФ могло до такого дойти. Можно поаплодировать четкости мыслей полицейского, но мы не станем, а задумаемся несколько об иных вещах.
В каждой подобной ситуации нужно искать согласно древнему принципу «Кому выгодно».
Так кому выгодно, если согласно статье КоАП РФ, оштрафуют либо подвергнут иным мерам наказания? Конечно, просто бесподобно, что пока КоАП, а не УК, но как говорится, главное начать. Если сегодня люди получают реальные сроки за посты в соцсетях, то можно только представить, что будет с Евичем в следующий раз, когда его прегрешения потянут за собой статью из Уголовного кодекса.
Наказания, дискредитация, возможно – прекращение работы центра «Тактическая медицина». Нет? Да запросто! Было бы желание, а оно, судя по всему, у кого-то есть и весьма жгучее.
К огромному сожалению, «должностное лицо», выдумавшее кляузу на Евича, оно, естественно, анонимно для основного количества граждан России, знающих, кто есть Юрий Евич. Иначе могу только представить вал жалоб в Генеральную прокуратуру России на это лицо. Сам бы написал, знать бы только, на кого.
Многие люди, близко принявшие к сердцу обвинение Евича, говорят о том, что «должностное лицо» действовало если не по прямому указанию врагов с той стороны линии фронта, то с их подачи. И это действо запросто можно запросто можно квалифицировать как попытку дискредитации добровольческого движения в России. А учитывая, что добровольцы (не важно, бойцы или медики) до сих пор играют очень важную роль в СВО, то…
В общем, дискредитацией это можно считать точно так же, как и выдернутую пару фраз из лекции Евича. И сделал это не какой-то там полумифический член секты ФБК или украинский шпион, а представитель МВД. Просто потому, что ему так показалось: пока он сидел в своем кабинете в Южно-Сахалинске и думал, чем бы ему оправдать ранний выход на приличную такую пенсию, Евич недостаточно точно понимает вопросы, о которых говорит.
А потому Евича надо того… Направить на путь истинный путем подачи соответствующих распоряжений. И начать травлю ветерана СВО, друга и помощника бойцов, врача Юрия Евича.
Выгода, и прямая, и косвенная от этого шабаша – там, в Киеве.
И мне очень сомнительно, что вот так просто князек из МВД Южно-Сахалинской области решил показать свое усердие. Есть, конечно, вариант, что его туда не просто так отправили, на задворки империи, и желание выслужиться настолько сильно, что сводит не только руки и ноги, но и мозги.
Но ведь вполне возможен и такой расклад – там, в полицейских погонах, притаился реальный враг. Далеко от мест событий, в спокойной гавани острова, сидит и ждет, когда ему представится возможность отличиться. Ведь не просто так полицейский чин оказался на лекции для Росгвардии, не правда ли?
Да, в своих выступлениях Юрий Юрьевич часто говорит о том, что не всё идёт гладко с СВО, что мы сталкиваемся с различными трудностями, что армии необходима помощь всего населения нашей Родины. Это нормально для человека, честно исполнившего там свой долг и продолжающего помогать всем, чем можно. И лучшей помощи, чем обучение инструкторов, придумать просто нельзя.
И вот вам помощь от государства в лице МВД: повестка в суд. Аплодисменты стоя. И низкий раболепный поклон с благодарностью, что хоть тюрьма пока Юрию Евичу не светит. Огромная такая благодарность. От лица всех, кто прошел обучение у него самого и инструкторов Центра.
Смотрим: Евич готовил своих инструкторов. Инструктора преподают и готовят людей, способных помочь выжить раненым солдатам. То есть, занимаются реальной помощью армии.
Отсюда вывод: любая санкция, примененная судом против Евича в рамках возбужденного дела, будет являться санкцией против каждого российского солдата и офицера, то есть, против российской армии. И эта санкция будет противоречить принципам общественной и государственной безопасности России, зато просто прекрасно будет отвечать интересам врага.
Конечно, на месте судьи я бы очень крепко задумался. Создается очередной прецедент, который является прямым следствием преступного действия «оборотня в погонах».
И да, коль мы говорим о статьях: Евичу вменяются действия по ст. 20.3.3 КоАП РФ, но для «оборотней» есть своя статья: 306.3 УК РФ. Заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения. И там можно тоже на шесть лет загреметь вместо полицейской пенсии.
И это более заслуженно, чем за пост в ВК или рисунок твоего ребенка.
Так что у судьи будет не очень приятное дело, за которым будут следить много глаз тех, кто видит в Юрии Юрьевиче того, кто он есть на самом деле: одного из полезнейших помощников российской армии.
И еще немного на данную тему
Еще в 2014 году мы (может не все, но многие) столкнулись с новым видом войны: интернетным. Было очень удобно так воевать, «лайками» и «максимальными репостами». Некоторым это так понравилось, к тому же это стало выгодно в финансовом плане, что они продолжили это делать и в наше время. «Фильтр помпы», «Холмы и горы», «Страшная Элла» - все они и многие иже с ними прекрасно освоили приемы интернет-войны и ведут ее, не щадя трафика. Но основной специальностью как была травля инакомыслящих, так она и осталась.
Со стороны смотрится очень странно: вроде как патриотические силы интернетной России тратят энергию не на что-то овеществленное, а на то, чтобы вцепиться в глотку кому-то, кто не совсем согласен с их постулатами.
А возбуждаемая ими аудитория строчит доносы и требования «проверить на содержание».
Да не вопрос, давайте всем заткнем рты. Всем этим нытикам. Стрелков не будет ныть про командование, Евич про аптечки, Морозов про связь и коптеры, Куршин про связь, Скоморохов про коптеры и снаряды.
Все молчат, вещает Минобороны и z-сетка. И что, волшебным образом появится закрытая цифровая связь? И коптеры полетят стаями? И нормальные аптечки с современным содержимым будут у каждого второго бойца? И снаряды будут в количествах, которые снова позволят устраивать по ту сторону линии фронта Армагеддон?
Вот стоит только замолчать всем недовольным – и все сразу наладится, да? И Марьинку возьмем?
Хотя, как заметил мне Ставер, а что, если все будут критиковать, как раньше, Марьинку точно возьмем? Ну тут вот крыть нечем.
Но критика, она все-таки могла сделать главное – заставить работать тех, кто этого делать не хотел. А теперь и не будет, потому что все, лавочка закрылась. И вопросы касок, раций, ретрансляторов, ПНВ, тепловизоров, аптечек – они решены. Одним махом, так сказать. И теперь осталось только дождаться того момента, как все решенные проблемы перестанут влиять на ход событий и приведут к окончательному выполнению всех задач СВО.
Мы имеем тот мир, которого заслуживаем. В конце концов, если доносы 1935-37 годов помогли выиграть Великую Отечественную, что действительно, стоит и повторить.
Впрочем, у нас и так уже над этим трудятся, не покладая рук. Посмотрим, каков будет результат. Начнем с Юрия Евича.
И главное: теперь, в плане всех этих доносов и требований "проверить", надо еще более тщательно смотреть, а нет ли за доносом той самой руки Киева, которая, как оказалось, весьма эффективно может работать на территории России.