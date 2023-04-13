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Почему русские и украинцы – два разных народа

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Почему русские и украинцы – два разных народа
Болельщики на футбольном матче между Украиной и Швецией, 2021 г. Подобная дружба в наше время возможна между отдельными людьми, но, увы, не между народами. На том же матче российского болельщика побили украинские фанаты. Источник фото ruposters.ru



Много раз встречал в Сети статьи, доказывающие, что якобы русские и украинцы – один народ, что украинцев выдумали, а далее – на выбор, кто больше нравится: большевики, немцы, австрийцы и венгры, поляки и т. д. Подобные взгляды, увы, не являются весенним обострением одного-двух отдельно взятых авторов, а довольно широко распространены. И это заблуждение в свою очередь во многом привело к нынешним трагическим событиям.

Данную статью я пишу не только как историк, но также как житель Донбасса, до 2014 года проживавший в одном государстве с украинцами, много общавшийся как с ними, так и с россиянами. Поэтому здесь я буду ссылаться не только на исторические и географические примеры, но и на личные наблюдения.

Один язык и одна религия – еще не признак одного народа


Довольно часто при доказывании того, что «украинцы и русские – один народ», авторы апеллируют к тому, что если один язык и религия, то должна быть и принадлежность к одному народу. Это довольно детское заблуждение.

Возьмем религию. Французы, поляки и испанцы – католики, но при этом разные народы. Религия в наше время вообще не играет какой-либо объединяющей роли. Да и раньше тоже весьма сомнительную роль играла. В истории можно найти огромное количество войн, которые вели между собой представители одной религии.

Вопрос языка также ни в наше время, ни в последние два-три века не является ни фактором одного народа, ни политически объединяющим аргументом. Англичане и американцы говорят на одном языке, но при этом не считают себя одним народом. Мексиканцы и испанцы – тоже. И даже бразильцы и португальцы. Более того, один язык в свое время никак не мешал им воевать за независимость против своих метрополий.

Поэтому не возникает удивления, когда узнаешь, что жители русскоязычных областей Украины массово идут записываться в ВСУ. Они и дальше говорят по-русски, но при этом русскими себя не считают. Попытки их в этом переубедить силой приводят лишь к сотням тысяч жертв, разрушенным городам и судьбам. И конечно же, к взаимной ненависти, которая продлится еще не один десяток лет.

Если же говорить об украинском языке, то он, конечно, близок к русскому. Но не только к русскому, но и к ряду других славянских языков, особенно по звучанию. Это хорошо видно на примере многих слов.


Когда-то не было, а теперь есть


Еще одним довольно распространенным аргументом при доказывании несуществования какой-либо нации являются утверждения вроде: «А вот посмотрим в летописи XV века, там никаких украинцев вообще нет».

Да, в те времена украинцев действительно не было. И американцев, мексиканцев, бразильцев, австралийцев – тоже еще не было. И на территории нынешней России существовали десятки независимых княжеств, которые регулярно воевали друг с другом. И итальянцев тоже не было – были флорентийцы, миланцы, венецианцы, неаполитанцы. Как единая нация итальянцы появились лишь в XIX веке с объединением страны. Однако сейчас никто не доказывает, что их не существует, ссылаясь при этом на документы Средневековья.

Ведь мы с вами не в XV веке живем, верно? Так почему же при решении современных проблем мы пытаемся опираться на те времена? Человечество давно отказалось от транспорта, медицины или моды той эпохи, но отдельные люди почему-то не могут расстаться с мировоззрением тех далеких времен. Для тех времен все это было верно, сейчас уже безнадежно устарело.

Поэтому, чтобы было максимально честно, всем, кто пытается придерживаться мировоззрения далекого прошлого, советую также и во всем остальном перейти на уровень той эпохи – в одежде, питании, транспорте, медицине, во взаимодействии с окружающим миром. Никакого Интернета и телефона – только бумажные письма, посылаемые с гонцом на коне!

Как видим, с тех пор мир очень сильно изменился. Изменились и города, и страны, и народы в том числе. Какие-то народы с тех пор исчезли, другие – наоборот, появились. И то, что одни народы появились гораздо позже других – это не хорошо и не плохо. Это историческая реальность. И нет никакого смысла этого стыдиться или, наоборот, гордиться «древностью своей нации».

Ментальные отличия


Разница между россиянами и украинцами, безусловно, есть. Она проявляется в самосознании (то, кем человек сам себя ощущает), менталитете (мировоззрении) и в культуре. С самосознанием все вполне понятно, остановимся более подробно на менталитете.

Менталитет показывает отношения людей ко многим вещам в жизни: к политике, истории, властям, а также к своему будущему.

Начнем с истории. Отношение украинцев к правителям-диктаторам вроде Ивана Грозного, Сталина, Пол Пота или Мао Цзэдуна – в основном всегда негативное. У россиян – положительное. В этом проявляется и отношение к авторитарному правлению в целом: у украинцев негативное, у россиян – положительное. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что декоммунизация у украинцев прошла спокойно: коммунистов и их памятники просто никто не вышел защищать.

Отношение к властям тоже разное. В понимании украинцев президент – наемный менеджер, которого нанял народ выполнять свои обязанности. Если он не устраивает большую часть народа, то должен уйти. В России отношение к правителю практически не изменилось с царских времен: царь, который решает все. От многих россиян мне приходилось слышать фразу «властям виднее, чем мне, как поступать правильно». Подобной фразы я никогда не слышал ни от украинцев, ни от жителей Донбасса.

Подобное отношение к власти в свою очередь ведет к тому, что ей приписываются все заслуги и все поражения или неудачи. Например, однажды у меня зашел спор с одним россиянином о том, насколько оправданы были бомбардировки Грозного во время первой чеченской войны. Он ответил: «Это Ельцин во всем виноват». А тот, кто голосовал за Ельцина, не виноват? Причем, уже после бомбежек Грозного он был избран на второй срок в 1996 году.

Соответственно, и во всех неурядицах 1990-х годов россияне склонны обвинять лишь Горбачева и Ельцина. Но эти двое без поддержки многих тысяч и молчаливого одобрения миллионов людей ничего не смогли бы сделать.

В случае, если начинается спор о Сталине, украинцы будут говорить о миллионах репрессированных и умерших от голода, о ГУЛАГе, россияне – о построенных заводах, «сильной руке» и «порядке».

Конечно, во всех случаях есть свои исключения, даже живущие по соседству люди могут придерживаться диаметрально противоположных взглядов. Я говорю лишь о большинстве населения, а оно описанные взгляды разделяет.

Из отношения к прошлому формируется и отношение к будущему. Большинство украинцев не хочет возвращения в советское прошлое, значительная часть россиян – хочет.

А вот если говорить об общих чертах, то они, безусловно, тоже есть. И у россиян, и у украинцев – это нетерпимое отношение к инакомыслящим. Недавно слышал две «замечательные» новости: Украина – студенты в Киеве возмутились, что преподаватель читает им лекцию на русском языке, и потребовали ее увольнения; Россия – жительница одного из домов возмутилась тем, что ее соседка покрасила забор в желто-голубой цвет, написала на нее донос в полицию.

В обоих случаях, как видим, инициатива нетерпимого отношения к инакомыслящим исходит от простых граждан. Причем, в обоих случаях даже сомнительно, есть ли тут инакомыслие: люди говорят на том языке, на котором им удобно, и красят заборы в те цвета, которые им нравятся.

В условиях, когда с обеих сторон продолжают гибнуть люди, в том числе и мирные, подобная нетерпимость со временем будет только расти.

В заключение хотелось бы сказать, что мифы, подобные «одному народу» и «несуществующим украинцам», не являются безобидными. В том числе они привели и к продолжающемуся до сих пор кровопролитию. Кто-то может испытывать злорадство по поводу того, что «укропов бомбят». Я на это отвечу, что бомбят и нас тоже, и от боевых действий в первую очередь пострадали именно города Донбасса: Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Авдеевка, Марьинка (она полностью уничтожена, это западный пригород Донецка, за который больше года идут бои), многострадальные Соледар и Артемовск (Бахмут), а также сотни сел и поселков. И конца этому всему пока что не видно.
Автор:
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24 комментария
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 04:40
    -3
    Интересная статья, на ВО редко такие встречаются.
    1. frog
      frog Сегодня, 04:57
      +1
      И встречаются редко и ваащще..... А уж после того, как значительная часть местного общества выскажет автору все, что о нем думает.... Он же, вишь, подлец, можно сказать, на святое замахнулся wink . Да еще и патернализм на россиян повесил, негодник lol
      1. Комментарий был удален.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:02
        +5
        У автора есть определенные убеждения,и осуждения он не боится.Как например и я,когда меня затоптали про высказывание,что в ВСУ воюют очень много жителей "русскоязычной"Украины",юго-востока.Начали утверждать,что одни западенцы.Впрочем,с автором я несогласен.Все дело в пропаганде.И тут,и там
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 06:06
          +4
          Цитата: dmi.pris1
          У автора есть определенные убеждения,

          И полное отсутствие знания истории вопроса. У него явно "украинское воспитание"
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 06:32
            +4
            Цитата: svp67
            И полное отсутствие знания истории вопроса. У него явно "украинское воспитание"

            А когда автор уравнял Сталина с Пол Потом, то тут вообще у него полный беспредел исторической безграмотности! Это у него вообще тогда что?! Как вообще такие вещи называются?
            1. Doccor18
              Doccor18 Сегодня, 07:19
              +1
              Цитата: Татьяна
              Как вообще такие вещи называются?

              Новое (хорошо забытое старое) веяние, "чем безумнее ложь, тем быстрее в неё поверят".
              Особенно повеселило про памятники. Как можно сравнивать жителей Донбаса, Харькова и Львова, где-то с флагами России ещё несколько лет назад ходили, а где то марши бандеровцев на регулярной основе. А сейчас и вообще всё решает пропаганда, там она эффективнее работает, поэтому и мозги прочистили всем капитально. Кстати, не удивлюсь, если и у нас лет через пятнадцать тихонько уберут последние памятники Ленина и Мавзолей, и ни кто этого не заметит...
              Цитата: Татьяна
              Сталина с Пол Потом, то

              Ну для некоторых "современных историков" это одно и то же...
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 06:05
      +5
      Статья недоисторика, или гореисторика
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 07:25
      0
      Цитата: ASAD
      Интересная статья, на ВО редко такие встречаются.

      Интересная? Да она вся пропитана не пойми чем! Но душок неприятный!
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 04:54
    +7
    Отношение украинцев к правителям-диктаторам
    ТОЛЬКО потому, что их эти правители натягивали laughing . Если бы у власти был не Сталин, а Сталинчук- боготворили бы его.
    Большинство украинцев не хочет возвращения в советское прошлое
    ТОЛЬКО потому, что уже видит себя в евросоюзном настоящем с немецкой медициной и французской социалкой.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 05:19
      +7
      Цитата: Болторез
      ТОЛЬКО потому, что уже видит себя в евросоюзном настоящем с немецкой медициной и французской социалкой.

      И потому, что думают, как их ждут и не дождутся в Европе, пока не сталкиваются с реальность. Европа все блага создавала для себя, но не для нахлебников, которых с каждым днём становится больше.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 05:25
        +4
        Европа все блага создавала для себя
        Они до сих пор в большинстве своем верят, что и им перепадет. Один шаг уже сделан- их впустили к себе. Они думают, что навсегда.
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 04:54
    +7
    это что за статья , где Сталина сравнивает с Пол Потой !А насчёт в таблице приведённых схожих слов в языке , то они там появились от того , что в проекте
    Речи Посполитовой и потом Австро-Венгрии по отрыву русских земель у края Империи России , что бы развалить Российскую империю , нужно было для этого
    "изобрести" не только Украину и украинцев , но и украинский язык . Так поляки делали и с , например , литовским языком ,когда в Речи Посполитовой Польша
    поглотила Великое Княжество Литовское . До сих пор в литовском языке полно польских слов . Больше ста лет литовские филологи с этим борются .
    Руский народ там живёт , у края Империи !
  4. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 04:56
    +6
    Принимая во внимания утверждения автора, то это русские оторвались от славян и пошли своим путем.
  5. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 05:26
    +7
    Утверждения автора не очевидны и очень субъективны.
    Так можно и сибиряков и поморцев отдельным народом назвать.
    Привести свойственные только там людям отличия. А их полно.
    А автор в курсе, что немцы живущие на севере ФРГ с трудом понимают немцев на юге.
    А может автор расскажет о различиях в менталитете Баварцев и Пруссаков?
    По этому все познаётся в сравнении.
    Может сравним Харьковчанина и жителя Львова?
    Они что одинаковые?
    Различия между людьми в большой стране всегда были, есть и будут, но это не значит, что это разные народы.
    Статья смахивает на попытку манипулировать .
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 05:39
    +3
    Если же говорить об .... языке
    Во многих русских деревнях до сих пор вечером приглашают "по-вечорить" , но это ж не значит, что они украинские. Просто язык был один, но за последние несколько веков русский развивался более динамично и изменялся, особенно в городах. Но общих корней в языке полно, как и старых "корней"... в словах. Например в русском языке до сих пор используют не только "уничтожить", но и "изничтожить", "изничтожение", эти слова разве не созвучны "знищить"?
    Отношение украинцев к правителям-диктаторам вроде Ивана Грозного, Сталина, Пол Пота или Мао Цзэдуна – в основном всегда негативное.
    А к Мазепе? К Бандере, Мельнику? Уж эти ребятушки были диктаторами высшей пробы
  7. robinson
    robinson Сегодня, 05:43
    +9
    Классика. Набор украинских штампов о русских. Да, мы разные. Очень.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:15
    +2
    Отношение украинцев к правителям-диктаторам вроде Ивана Грозного, Сталина, Пол Пота или Мао Цзэдуна – в основном всегда негативное. У россиян – положительное
    С каких пор у россиян отношение к Пол Поту стало положительное? Да и к Мао не однозначное. Здесь автор не прав.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:29
      +2
      Цитата: rotmistr60
      С каких пор у россиян отношение к Пол Поту стало положительное?

      А как украинцы относятся к Мазепе, Петлюре, Бандере, Мельнику...? Они так же были диктаторами, но они сейчас для них СВОИ.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 07:16
        0
        Вообще-то я ответил на утверждение автора об отношении россиян к Пол Поту и Мао. А отношение нынешних украинцев к перечисленным вами личностям удивления уже не вызывает - полная бандеризация страны, отсюда и "герои".
  9. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:23
    -2
    Спору нет автор во всем прав.Но возникает вопрос,не слишком ли много внимания уделяем делению по национальностям и по религиям.А вот некоторые делят еще и по крови.У нас многонациональное государство.И единство национальностей в нашей стране надо беречь пуще всего. А ведь иногда бывает и так,разбираешь чужие беды,а бумерангом влетает совсем нам не нужное.Словом можно объединить,а можно и наоборот.Давайте языки,национальности отдадим в руки ученых. А сами займемся неотложными делами.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 06:28
      +2
      Цитата: Николай Малюгин
      Спору нет автор во всем прав.

      В чем? Во всем... Он в большинстве своем НЕ ПРАВ, грубо говоря "натягивая сову на глобус".
  10. Комментарий был удален.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:06
      0
      "украинец. блискавка..."
      Так и у нас есть "блеск", "блестящий", а молния у нас "блеснула"
      "шлях"
      - в Русском государстве 16 17 вв. степная дорога в районе южных границ,
      "хмара"
      У нас до сих пор есть "хмурый" и "хмурое утро"
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:06
      0
      Привожу для наглядности древнерусский фрагмент:

      "О свЂтло свЂтлая и украшена земля Руськая! И многыми красотами удивлена єси: озеры многыми, удивлена єсы рЂками и кладязьми мЂсточестьными, горами крутыми, холмы высокыми, дубравомы частыми, польми дивными, звЂрьми различными, птицами бещислеными, домы церковьными и князьми грозными, бояры честными, вельможами многами - всего єси испольнена земля Руськая, о правовЂрьная вЂра хрестияньская!"

      Вот как он будет звучать по-русски:

      "О светло светлая и украшеНнаЯ земля РуСская! И многИми красотами удивлена: озерами многими, удивлена реками и кладезЯми месточест_ными, горами крутыми, холмами высокИми, дубравАмИ частыми, полЯми дивными, зверьми различными, птицами беСЧислеНными, домами церков_ными и князьЯми грозными, боярами честными, вельможами многИми - всего исполнена земля РуСская, о правовер_ная вера хрести_анская"!

      Теперь, то же самое на украинском:

      "О свІтло свІтла ТА ПРИКРАШЕНА земля Руська_! І БАГАТЬМА красотами ЗДИВОВАНА: озерами БАГАТЬМА, ЗДИВОВАНА рІкамИ ТА СКАРБАМИ МІСЦЕчесними , горамИ крутими, ПАГОРБАМИ високими, дІбрОвами частими, полями дИвними, ТВАРИНАМИ РІЗНОМАНІТНИМИ, ПТАХАМИ НЕЗЧИсленними, домами церковнимИ та князями грІзними, боярами чесними, вельможами БАГАТЬМА - УСІМ ВИКОНАНА земля Руська_, о правовІрна вІра хрИстиянська!".
  11. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 07:22
    0
    Автор явно родился в Перестройку или чуть позже. Схожие мысли были у меня, ведь я "Ребенок Горбачёва", прости Господи. Родился в ГДР, отец из Новосибирска, там служил, затем направили служить в УССР, в самую ее русскоязычную часть, Бердянск. ( разницы с Таганрогом никакой в 90-е годы) Итог, батя топит за 404 ( хотя в родне у него украинцев нет, школу и вуз окончил в Новосибирске, фамилия на -ов, русская), я с ним не общаюсь, уехал в Россию еще в 2014 году. Пробуждение моей повторной русскости произошло в 2010, поскольку точка восстановления была заложена постсоветским импульсным образованием (в моей русскоязычной школе Бердянска все 90-е доминировали учителя советской эпохи) и + в довесок местное региональное ТВ, кстати от Мариуполя, потому что мне гора закрывала ТВ сигнал от Бердянска, и я жил словно в Мариуполе. А там в 90-е показывали иногда "Неуловимые мстители", "В зоне особого внимания", "Пираты ХХ века". Летом в хорошую погоду, принимал тв-сигнал с Ейска, Краснодарский Край, через Азовское море. А вот в 2000-е годы, большие коммерческие украинские ТВ с новыми американскими фильмами и образом жителя Западной Украины типа в городских джинсах, затем местный вуз подсадили меня на 5 лет оранжевого мышления со всем пакетом как у автора статьи: "Мы на Украине тут все такие с гражданским самосознанием и политической культурой, а вот в России типа рабская психология"., и прочую чепуху от Сороса. Прямо как сейчас помню пассажи украинских журналистов: "посмотрите на Италию, там постоянно митинги, отставки Правительства, кадровая чехарда, а живут лучше нас". Ложный посыл давался, якобы частая смена Правительства, его программ и перевыборов, ведет к процветанию общества. А торговых преференциях для ЕС по умолчанию не говорили.
    Кому интересно: "Как формировалась украинская политическая нация. Взгляд очевидца" (военное обозрение) . И вообще все публикации в моем профиле. Я 25 лет прожил на Украине и даже почти год на Западной. Если согласиться с автором, то мой отец, и еще десяток знакомых из Бердянска, которые до 1991 года жили в РСФСР, но судьба: комсомол, партия, завод или Советская Армия забросили в УССР, никогда не были русскими. А есть еще те, кого я лично встречал, с украинской фамилией, общаются на суржике, но за Россию и за крепкого хозяйственника Президента, по версии автора, - кто они тогда?
    Всех можно перекодировать и перевоспитать, было бы желание и идеология. Особняком стоит конечно Западная Украина, но и их в теории можно, не будь хрущевской реабилитации и ослабление гаек сразу после 1953 года. Для них точно добрые 50 лет надо.
    Автор плавно подводит к мысли, что нужно отказываться от русского имперского мышления, так считаю.