Почему русские и украинцы – два разных народа

Болельщики на футбольном матче между Украиной и Швецией, 2021 г. Подобная дружба в наше время возможна между отдельными людьми, но, увы, не между народами. На том же матче российского болельщика побили украинские фанаты. Источник фото ruposters.ru
Много раз встречал в Сети статьи, доказывающие, что якобы русские и украинцы – один народ, что украинцев выдумали, а далее – на выбор, кто больше нравится: большевики, немцы, австрийцы и венгры, поляки и т. д. Подобные взгляды, увы, не являются весенним обострением одного-двух отдельно взятых авторов, а довольно широко распространены. И это заблуждение в свою очередь во многом привело к нынешним трагическим событиям.
Данную статью я пишу не только как историк, но также как житель Донбасса, до 2014 года проживавший в одном государстве с украинцами, много общавшийся как с ними, так и с россиянами. Поэтому здесь я буду ссылаться не только на исторические и географические примеры, но и на личные наблюдения.
Один язык и одна религия – еще не признак одного народа
Довольно часто при доказывании того, что «украинцы и русские – один народ», авторы апеллируют к тому, что если один язык и религия, то должна быть и принадлежность к одному народу. Это довольно детское заблуждение.
Возьмем религию. Французы, поляки и испанцы – католики, но при этом разные народы. Религия в наше время вообще не играет какой-либо объединяющей роли. Да и раньше тоже весьма сомнительную роль играла. В истории можно найти огромное количество войн, которые вели между собой представители одной религии.
Вопрос языка также ни в наше время, ни в последние два-три века не является ни фактором одного народа, ни политически объединяющим аргументом. Англичане и американцы говорят на одном языке, но при этом не считают себя одним народом. Мексиканцы и испанцы – тоже. И даже бразильцы и португальцы. Более того, один язык в свое время никак не мешал им воевать за независимость против своих метрополий.
Поэтому не возникает удивления, когда узнаешь, что жители русскоязычных областей Украины массово идут записываться в ВСУ. Они и дальше говорят по-русски, но при этом русскими себя не считают. Попытки их в этом переубедить силой приводят лишь к сотням тысяч жертв, разрушенным городам и судьбам. И конечно же, к взаимной ненависти, которая продлится еще не один десяток лет.
Если же говорить об украинском языке, то он, конечно, близок к русскому. Но не только к русскому, но и к ряду других славянских языков, особенно по звучанию. Это хорошо видно на примере многих слов.
Когда-то не было, а теперь есть
Еще одним довольно распространенным аргументом при доказывании несуществования какой-либо нации являются утверждения вроде: «А вот посмотрим в летописи XV века, там никаких украинцев вообще нет».
Да, в те времена украинцев действительно не было. И американцев, мексиканцев, бразильцев, австралийцев – тоже еще не было. И на территории нынешней России существовали десятки независимых княжеств, которые регулярно воевали друг с другом. И итальянцев тоже не было – были флорентийцы, миланцы, венецианцы, неаполитанцы. Как единая нация итальянцы появились лишь в XIX веке с объединением страны. Однако сейчас никто не доказывает, что их не существует, ссылаясь при этом на документы Средневековья.
Ведь мы с вами не в XV веке живем, верно? Так почему же при решении современных проблем мы пытаемся опираться на те времена? Человечество давно отказалось от транспорта, медицины или моды той эпохи, но отдельные люди почему-то не могут расстаться с мировоззрением тех далеких времен. Для тех времен все это было верно, сейчас уже безнадежно устарело.
Поэтому, чтобы было максимально честно, всем, кто пытается придерживаться мировоззрения далекого прошлого, советую также и во всем остальном перейти на уровень той эпохи – в одежде, питании, транспорте, медицине, во взаимодействии с окружающим миром. Никакого Интернета и телефона – только бумажные письма, посылаемые с гонцом на коне!
Как видим, с тех пор мир очень сильно изменился. Изменились и города, и страны, и народы в том числе. Какие-то народы с тех пор исчезли, другие – наоборот, появились. И то, что одни народы появились гораздо позже других – это не хорошо и не плохо. Это историческая реальность. И нет никакого смысла этого стыдиться или, наоборот, гордиться «древностью своей нации».
Ментальные отличия
Разница между россиянами и украинцами, безусловно, есть. Она проявляется в самосознании (то, кем человек сам себя ощущает), менталитете (мировоззрении) и в культуре. С самосознанием все вполне понятно, остановимся более подробно на менталитете.
Менталитет показывает отношения людей ко многим вещам в жизни: к политике, истории, властям, а также к своему будущему.
Начнем с истории. Отношение украинцев к правителям-диктаторам вроде Ивана Грозного, Сталина, Пол Пота или Мао Цзэдуна – в основном всегда негативное. У россиян – положительное. В этом проявляется и отношение к авторитарному правлению в целом: у украинцев негативное, у россиян – положительное. Поэтому не вызывает удивления тот факт, что декоммунизация у украинцев прошла спокойно: коммунистов и их памятники просто никто не вышел защищать.
Отношение к властям тоже разное. В понимании украинцев президент – наемный менеджер, которого нанял народ выполнять свои обязанности. Если он не устраивает большую часть народа, то должен уйти. В России отношение к правителю практически не изменилось с царских времен: царь, который решает все. От многих россиян мне приходилось слышать фразу «властям виднее, чем мне, как поступать правильно». Подобной фразы я никогда не слышал ни от украинцев, ни от жителей Донбасса.
Подобное отношение к власти в свою очередь ведет к тому, что ей приписываются все заслуги и все поражения или неудачи. Например, однажды у меня зашел спор с одним россиянином о том, насколько оправданы были бомбардировки Грозного во время первой чеченской войны. Он ответил: «Это Ельцин во всем виноват». А тот, кто голосовал за Ельцина, не виноват? Причем, уже после бомбежек Грозного он был избран на второй срок в 1996 году.
Соответственно, и во всех неурядицах 1990-х годов россияне склонны обвинять лишь Горбачева и Ельцина. Но эти двое без поддержки многих тысяч и молчаливого одобрения миллионов людей ничего не смогли бы сделать.
В случае, если начинается спор о Сталине, украинцы будут говорить о миллионах репрессированных и умерших от голода, о ГУЛАГе, россияне – о построенных заводах, «сильной руке» и «порядке».
Конечно, во всех случаях есть свои исключения, даже живущие по соседству люди могут придерживаться диаметрально противоположных взглядов. Я говорю лишь о большинстве населения, а оно описанные взгляды разделяет.
Из отношения к прошлому формируется и отношение к будущему. Большинство украинцев не хочет возвращения в советское прошлое, значительная часть россиян – хочет.
А вот если говорить об общих чертах, то они, безусловно, тоже есть. И у россиян, и у украинцев – это нетерпимое отношение к инакомыслящим. Недавно слышал две «замечательные» новости: Украина – студенты в Киеве возмутились, что преподаватель читает им лекцию на русском языке, и потребовали ее увольнения; Россия – жительница одного из домов возмутилась тем, что ее соседка покрасила забор в желто-голубой цвет, написала на нее донос в полицию.
В обоих случаях, как видим, инициатива нетерпимого отношения к инакомыслящим исходит от простых граждан. Причем, в обоих случаях даже сомнительно, есть ли тут инакомыслие: люди говорят на том языке, на котором им удобно, и красят заборы в те цвета, которые им нравятся.
В условиях, когда с обеих сторон продолжают гибнуть люди, в том числе и мирные, подобная нетерпимость со временем будет только расти.
В заключение хотелось бы сказать, что мифы, подобные «одному народу» и «несуществующим украинцам», не являются безобидными. В том числе они привели и к продолжающемуся до сих пор кровопролитию. Кто-то может испытывать злорадство по поводу того, что «укропов бомбят». Я на это отвечу, что бомбят и нас тоже, и от боевых действий в первую очередь пострадали именно города Донбасса: Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Авдеевка, Марьинка (она полностью уничтожена, это западный пригород Донецка, за который больше года идут бои), многострадальные Соледар и Артемовск (Бахмут), а также сотни сел и поселков. И конца этому всему пока что не видно.