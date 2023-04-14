Военное обозрение
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На старт… Внимание… Закон!!!

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На старт… Внимание… Закон!!!

Итак, наши законодатели, как всегда, в огромной спешке, приняли новый закон о реестре военнослужащих и цифровой мобилизации. О полезных моментах этого дела (а они есть) можно будет поговорить в соответствующем материале у коллеги Ставера, а о негативных…


Впрочем, все как всегда и ничего удивительного.

Вообще лично я являюсь сторонником цифровизации общества, и те же «Госуслуги» на мой взгляд – ну просто шикарная вещь. Которая, кстати, не во всякой европейской стране имеется. Удобно и полезно, особенно с тех пор, как все отладили.

Вот и этот цифровой реестр – тоже нужное и полезное дело. Если бы не несколько негативных моментов – приветствовал бы, поскольку положительные моменты просматриваются сразу. Но увы, они напрочь перебиваются негативными.

1. Коррупция


В нашей стране не просто развитая, а жиреющая. И, если раньше несли «взносы» в военкомат, чтобы получить там «белый билет», сиречь, военник с соответствующей статьей, то сейчас понесут деньги, чтобы человек в этот реестр не попал.

2. Сам закон


Вообще, ознакомившись с текстом, задумался. Закон предельно жесткий и в нем я не заметил места презумпции невиновности. Точнее, наоборот, там сплошная презумпция вины. Не зашел на «Госуслуги» (а я сам неделями не захожу, нечего мне там делать), не знаешь, что тебе повестку прислали – твои проблемы. Через семь дней ты преступник, которого без суда начинают поражать в правах.

Но самое интересное – это то, что обязанности и ответственность гражданина прописаны очень четко, а вот обязанности государства – ноль. Ну, кроме карательных.

То есть, в случае допущения ошибок, а предыдущая мобилизация показала, что без них никак, у нас просто военкоматовская система не может работать иначе, государство не несет вообще никакой ответственности за допущенные ошибки.

Вообще все вроде бы смотрится цивилизованно, но получается так: человек, который не должен получить повестку (отсрочка, негоден, имеет бронь) – он ее и не получит. Но если он вдруг ее «получил», а в том, что рассылать начнут «на кого бог-военком пошлет», сомнений нет совершенно, то гражданин вправе начать процедуру обжалования.

Хорошо, что этого права не лишили. Но то, что в прошлом году многие (о чем у нас писалось не раз) обжаловали уже практически из окопов – это было, и было в массовом порядке. Значит – будет и дальше.

Но юридически ситуация аховая: не государство должно аргументировать гражданину свое право мобилизовать или призвать его на военную службу, а человек должен доказать государству свое право не быть мобилизованным. Как-то все наоборот.

Вообще, по идее, все сведения в этот госреестр должны будут собираться со всех государственных органов, где человек уже зарегистрирован. И сделать это очень несложно, «Госуслуги» реально работают весьма четко. Но все равно, есть определенные сомнения.

Почему? Да потому, что у нас так поставлено дело: гражданин заранее в проигрышной ситуации по отношению к государству. Обязан, должен и так далее.

Но у нас очень своеобразная ситуация. СВО. Плюс неотлаженная система («Госуслуги» три года вгоняли в разум, пока все заработало). Плюс полное недоверие к мобилизационной системе страны после первой мобилизации.

Нет, так-то вообще понятно: повезет, успеешь – отобьешься и докажешь свои права. Нет… Ну простите, людей не хватает. И разбираться будешь уже в окопах, если вообще будешь. Как показывает практика, командованию особого дела до тебя нет, как с валуйскими «саботажниками» - по сроку и вперед, отбывать наказание.

И при таком раскладе привычные схемы уклонения уже работать не будут. Не открыл дверь, сменил место жительства – кого это теперь волнует? Никого. Семь дней – и механизм поражения в правах будет запущен.

И вот тут стоит подумать о том, что в головах у граждан.

3. Граждане


Здесь несколько категорий.

Первая – это те, кто придумал закон, принял его, будет исполнять и наказывать нарушителей. Эта категория нам не интересна, потому что они сами под действие закона не попадают.

Вторая – это те, кто будет закон поддерживать и приветствовать. Потому что не попадает под его действие по возрасту или собственной немощи. Они нам тоже не интересны, хотя и будут создавать своими одобрительными криками неплохой такой фон для власти.

Третья – это те, кто попадает под действие закона. И те, кого призовут на срочную, и те, кого могут мобилизовать.

Учитывая, что закон довольно жесткий и безапелляционный, хоть пока и не предусматривает уголовного наказания (но уверен, что за этим дело не станет, соответствующие статьи перепишут) по полной программе, но выбора особого не предлагает.

Не обсуждая сути закона, просто зададим вопрос: что в такой ситуации будет делать гражданин, которому «светит» подобный призыв/мобилизация?

Естественно, начинает просчитывать варианты, выбирая тот, в котором риск наименьший.

Поколение 40+пошло на войну, которой нет, и там выполняет поставленные боевые задачи. Но сейчас речь пойдет не о них, не о последних советских поколениях, а о российских. Те, кому не 40+, а 35-.


Начнем с того, что для них попасть на фронт то же самое, что погибнуть. Там есть исключения, но их не так много. Желающих жить мирно и спокойно намного больше, Верхний Ларс и другие места в прошлом году это показали. Убежало больше миллиона, убежит еще столько же, если не больше.

Учитывая полнейший слив информационной войны и организацию инфоблокады всего, идущего из зоны СВО, за исключением госканалов и ангажированных СМИ, понятно, что единственное место, где можно получить более-менее «прямую» информацию, это Интернет. Но там информация тоже не идеал, снести мозги может не хуже «Звезды», только в другую сторону.

Понятно, что очень большое количество людей может думать, понимать, колебаться, просматривая материалы из зоны СВО, но когда это начинает касаться каждого отдельно взятого гражданина (или пародии на оного), то на сцену танком Т-90 выползает инстинкт самосохранения.

И он, инстинкт, подсказывает, что стать преступником-уклонистом как бы несет меньше проблем, чем фронтовые окопы.

Особенно в ситуации, когда не сильно понятно, за что предлагается воевать и – возможно – даже получить увечье или погибнуть. Про увечья никто особенно не думает, но и перспектива остаться там как-то определенные слои населения не впечатляет. И ничего с этим не поделать, за прошедший год много воды утекло, а понимания не прибавилось ни на литр.

Смотреть на СВО со стороны и принимать непосредственное участие в нем - разные вещи. Это, конечно, неплохо было бы понять некоторым категориям граждан, но, видимо, не получится.

И здесь развитие может принять самые разные формы.

Понятно, что наиболее продвинутые уже сегодня начали делать загранпаспорта (у кого еще нет) и смотреть, куда направить стопы свои. Но тут понятно, что мир не резиновый и не всем так рады, как тем же физикам-ядерщикам и программистам. Официанты и продавцы кредитов тоже не хотят воевать.

И тут в голову пришло странное сравнение. Ковидные времена.

Да-да, та самая «борьба», но не с внешним, а с внутренним врагом. Но против которого тоже надо было самоорганизоваться, самоизолироваться и самовылечиться. Здесь почти то же самое по процессам, но враг внешний.

Стоит вспомнить, что во времена ковида происходило что-то похожее в плане того, что народ начал бойкотировать все потуги государства на массовое излечение. В итоге, как не старались загнать массы граждан на живительный укол от института Гамалеи, количество уклонистов и отказников росло чем дальше, тем больше. И количество бойкотирующих превысило все возможные рамки, а главное – возможности государства покарать их.

Сам такой, из «тех». Не кололся, не поддавался на убеждения (о, как были красноречивы сторонники укола не пойми чем!), прошатался всю пандемию с чужим «кур-кодом» и в итоге чувствую себя намного лучше тех, кто кололся.

Сейчас ситуация схожая, но круче: ставки выше. С ковидом было как-то все легче. Но все-таки выбор» колоть-не колоть» и «воевать – не воевать» сравнивать очень сложно. Поэтому я допускаю повторение массового бойкота в масштабах страны. В исполнении тех, кому бежать некуда.

Повторение украинского опыта облав? Ну да, вперед. Не могу не привести пример своего украинского знакомого, младшего сына нашего Таракана. Парень с 2017 года в бегах от армии. В стране, которая еще тогда вела военные действия. Ладно, отражение внешней агрессии было на бумаге, но гражданская война полыхала по полной программе. И бегает до сих пор. Работая. Кто сказал, что у нас таких будет меньше? Да больше будет.

И искать «руку врага» будет бесполезно. Врагов в данном случае у закона два: постоянно врущее государство и инстинкт самосохранения у граждан. Поэтому бойкот может стать массовым и без какого-либо вмешательства извне.

Если дальше вспоминать опыт ковидной борьбы в 2021 году, то стоит вспомнить, что в итоге наплевательство зашло так далеко, что с ним надо было что-то делать. И, надо сказать, российские власти сделали в стиле «не можешь предотвратить пьянку – возглавь ее». Ковид, как помните, победили и отменили. Совсем. А потом началась СВО и вообще стало не до ковида. И никто про него сегодня даже не вспоминает. «Были демоны были, но они самоликвидировались».

С мобилизацией так не получится. Это понятно. Придется включать механизм террора, и я так думаю, будут заводиться громкие и показные дела, чтобы многие в стране задумались, что лучше. И определенное количество граждан, не желающих идти в бой, пойдет в лагеря.

Это будет не лучшее решение, поскольку уже слышал мнение, что в лагерях не стреляют и кормят три раза в сутки. И там можно подсадить здоровье, но шанс вернуться оттуда живым намного выше, чем из окопов под Артемовском. А шесть лет против шести месяцев контракта (который еще и хрен разорвешь до конца СВО, а когда тот конец) некоторым кажутся довольно приличным раскладом.

В целом, благодаря прекрасному информированию граждан со стороны официальных СМИ, зона колонии кажется не такой страшной, как зона СВО.

Приехали.

Умные люди, они понимают, что мобилизация (вторая, третья, очередная – как в Украине) – это всего лишь метод исправления ситуации, если все пойдет не так, как планировалось. То есть, как обычно у нас. Но вот бойкот может запросто сломать конвейер поставки подкреплений на фронт.

И что тогда, москвичей прикажете призывать?


Кстати, вот да, такой момент: как быстренько свернули мобилизацию в Москве и Питере, когда там крики поднялись и моментально увеличили количество мобилизованных в других областях. И теперь тоже, Москва и Санкт-Петербург будут спокойненько так наблюдать, как по другим регионам будет план выполняться?

Очень сильно сомневаюсь в том, что обыватель-гражданин, получив повестку (это, повторюсь, касается поколения 40-), станет долго размышлять о судьбе страны. Это уже то поколение, о котором мы столько писали, совершенно не уважающее страну, Родину и государство.

С другой стороны, их даже можно попробовать понять, глядя на то, что устраивают наши представители власти. Вот бывший генерал-полковник, а ныне думский депутат Андрей Картаполов совершенно спокойно в эфире канала РБК заявил, что:
«В случае получения повестки постоянно проживающий за рубежом военнообязанный может в электронном виде направить в военкомат документы, либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то все отпуска проводят в России, если даже они долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше. А если человек подлежит призыву, то ему стоит оформить отпуск на год, отдать долг Родине и вернуться обратно за границу»


Я могу только представить, как хохотали кавалеры медали «За взятие Верхнего Ларса». Тут и правда, ребятам из «Камеди клаба» есть чему поучиться. Интернет уже отреагировал должным образом.

Понятно, что господин Картаполов говорил о призыве. Но простите, кто сейчас в России думает о призыве, кому, кроме призывников, он интересен, поскольку у всех на умах исключительно мобилизация?

Особенно учитывая тот факт, что многие высшие лица уверяют, что ее не будет. Если спроецировать на принятый закон, перевод прост и понятен. То есть – будет. Поэтому призыв не так волнителен.

Но вот еще момент: пока все шумели вокруг электронных повесток, Госдума за полчаса сразу в трех чтениях приняла в том же пакете поправку, впервые позволяющую поступать на военную службу по контракту 18-летним сразу после окончания средней школы.

То есть, призывать служить будут с 21 года, чтобы человек смог более-менее возмужать и поумнеть, но тем, кому это не светит – добро пожаловать в ВС РФ!


Сейчас по закону для заключения контракта необходимо закончить колледж/техникум, получить профессию, либо закончить ВУЗ и прослужить на срочной службе три месяца. Достаточно, чтобы мозги начали работать и смогли оценить, что такое армия и освоиться в ее среде.

Вменяемо? ДА! И поднятие призывного возраста мы тоже поддержали. Это было более чем разумно.

И вот такой разворот. Кстати, инициатор поправки – все тот же Картаполов!

Вообще он пытался протащить ее еще в прошлом году, но не срослось. Поправку сняли с рассмотрения. Но вот, через год вернулись и, ожидаемо, проголосовали единогласно. То есть после того, как поправку рассмотрит Совет Федерации и подпишет президент (а есть определенная уверенность в том, что именно так и будет), школьников, заключивших контракт, можно будет отправлять на фронт через 4 месяца службы. Расторгнуть контракт до конца СВО, согласно указу президента, им уже не удастся.

Есть еще над чем подумать.

Конечно, толпы школьников, переигравших к «Калибр» и «Танки» не бросятся после выпускного в военкоматы, это понятно. Они прекрасно владеют интернетом и лучше нас знают (кому это интересно), что происходит на Украине. И основная масса предпочтет еще пару-тройку лет поштурмовать здания на экране компьютера.

Однако, на определенную часть тех, кто не определится с выбором или просто захочет стать военным, армия и флот могут рассчитывать. Хотя, если честно, толку от таких рекрутов ноль. Как говорил наш читатель Сергей/Наблюдатель2014, «Детям не место на войне».

Сама по себе ситуация пока не заслуживает особого внимания, но тут понятно только то, что армия настроена максимально привлекать в свои ряды россиян. Посулами, деньгами, льготами. Возможно, что это выход, и те, кому завтра будет 16-18, окажутся более гражданами, чем те, кому 30-40. Время покажет.

Правда, возникает иной вопрос: а кто будет работать? 11 апреля, на совещании по экономическим вопросам, Путин сказал о том, что
«В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям»


Как будут решать проблему с призывом и мобилизацией, вроде бы ясно. Как будут решать вопрос производства необходимого для тех, кто будет в армии – вопрос пока без ответа.
Автор:
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50 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:47
    +5
    Как будут решать вопрос производства
    Ближнее зарубежье....Гастарбайтеры....А Михалков вообще предложил их в армию отправлять. Пусть служат ! recourse
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:07
      +5
      Цитата: Uncle Lee
      Как будут решать вопрос производства
      Ближнее зарубежье....Гастарбайтеры....

      Думаю что этого никто не хочет из нормальных людей. Неприятно когда уже таксисты по-русски плохо разговаривают. И это не Москва!
      Как то плохо согласуется понятие патриотизма с замещением коренного населения на пришлых из совершенно другой культурной среды.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:49
        0
        Цитата: Stas157
        плохо согласуется понятие патриотизма с замещением коренного населения на пришлых из совершенно другой культурной среды.

        Имеет место крайне низкая рождаемость лиц славянской национальности. Интересно наше творческое Z-сообщество, смакующее сейчас ловлю людей в армию хинзирами найдёт будущим летом слова для объяснения того, что такая же ловля у нас - "это другое". В ЛНР и ДНР точно так же год назад ловили людей по мобилизации, ловили всю весну и кидали в бои с винтовками Мосина и без броников.
  2. Джексон
    Джексон Сегодня, 05:50
    -22
    Какая то сумбурная статья. Сплошной негатив. Перечислены все минусы новой системы, полито дерьмом всё и вся. Автор, а ты предложи свой вариант, как сейчас действовать. Да, закон сырой, недоработанный. А как предложите призывать самую *умную* часть страны, которая живёт по съёмным квартирам без прописки, без официального трудоустройства, при серьезном кипеше быстренько собравших вещи и рванувших в сопредельные страны? А что, удобно - пробегал до окончания призывного возраста, к тебе никаких претензий и вопросов- повестку ж в руки не брал...
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 06:18
      +11
      Цитата: Джексон
      А как предложите призывать самую *умную* часть страны, которая живёт по съёмным квартирам без прописки, без официального трудоустройства, при серьезном кипеше быстренько собравших вещи и рванувших в сопредельные страны?

      1. это точно будут воины-герои, не жалеющие "живота своего", с которыми победим?
      2. ну а почему вообще такая ситуация возникла? как мне сказал один из перечисленных Вами- был бы 41 год- напали бы немцы на Родину, я бы пошел..
      3. понятие презумпция невинности- подлежит отмене, в нашей стране, по Вашему?
      4. чтобы Ваш коммент был "от души", Вы должны быть сейчас на фронте, а Вы не там, как понимаю.. и не важна причина по которой Вы не там.. просто - Вы не там, а рассуждать издалека о "правильно"-всегда легко..
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 07:27
        +2
        понятие презумпция невинности-
        Женщины вроде мобилизации не подлежат, да и фактор несущественный. laughing
    2. Bongo
      Bongo Сегодня, 06:18
      +7
      Цитата: Джексон
      Какая то сумбурная статья. Сплошной негатив. Перечислены все минусы новой системы, полито дерьмом всё и вся.

      Если вы с чем-то несогласны, напишите свою статью, благо, что Военное обозрение в этом отношении весьма демократично, и это доступно каждому читателю!
      Цитата: Джексон
      Автор, а ты предложи...

      У меня в прошлом неоднократно были трения с Романом, и даже имеются предупреждения за "не корректную" критику технических ляпов в его публикациях. Но, кто вы такой, что бы обращаться к автору на "ты" ?
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 07:09
        +6
        Цитата: Bongo
        У меня в прошлом неоднократно были трения с Романом, и даже имеются предупреждения за "не корректную" критику технических ляпов в его публикациях. Но, кто вы такой, что бы обращаться к автору на "ты" ?


        « Как челoбитную царю пoдаешь!»
    3. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 07:51
      +8
      Как по-другому призвать тех, кто живёт не по месту регистрации?

      1. Внятно назвать цели СВО.
      Чем все это должно закончится. (Граница по Днепру? Присоединение всей Украины при одновременном установлении царства добра и справедливости? Присоединение всей Украины при сохранении тренда на расслоение социума на очень богатых и очень бедных, при этом те, кто непосредственно участвовал, в число очень богатых вряд ли попадут? Позиционная война с уменьшением количества населения РФ за исключением количества начальства и детей начальства, полиции и Росгвардии и гастарбайтеров? Или что?)
      2. Внятно объяснить, почему к противнику беспрепятственно поступает техника и боеприпасы.
      3. Внятно объяснить, почему больше года идут штурмы "в лоб", при которых максимальные потери. Не хватает людей для маневра и окружения, так людей точно не станет больше после этих штурмов.
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 06:31
    -15
    поскольку автор тут много говорит об презумпции невиновности , то в начале статьи страну обвинив в развитой и жиреющей коррупции, обязан был тут предоставит факты , сколько раз он сам лично и кому взятки давал . В противном случае , обвинения страны в развитой и жиреющей коррупции , согласно той же самой презумпции которая распространяется и на страну в целом, такое обвинение можно рассматривать как сплетни или клевету на страну в целом.
    А это и есть то , что исповедает штурмовики Верхнего Ларса , Макаревичи да всякие другие там Иларионовы . Так сколько раз ,и кому , автор лично дал взятки ,что бы целую страну обвинить в развитой и жиреющей конституции ?
    Во всём развитом мире такие случаи как с повесткой для призыва на венную службу дублируется по почте заказным письмом и в сообщении по электронной почте . Так будет и в России .Кстати , это должно ускорить цифровизацию всей страны , до последней стоянки кочевников-оленеводов . Кстати , штурмовики Верхнего Ларса ,это кто они по регионам . Сомневаюсь что это сибиряки или поморы , кубанцы или якуты . А может это в основном москвичи ?Вот и надо в этом разобраться ...
    1. Жгучая_Крапива
      Жгучая_Крапива Сегодня, 08:29
      +2
      Вы знаете, что муниципальные образования приобретают для населения бесплатные билеты на ледовые шоу (которые конечно же гораздо нужнее людям, чем материальная помощь на ремонт, одежду , обувь, на оплату ЖКХ и медицины)? Эти бесплатные для населения билеты оплачены бюджетными деньгами.
      Поинтересуйтесь, какую сумму ваше муниципальное образование потратило на закупку билетов на ледовое шоу Татьяны Навки.
      Пасынок которой при публичном одобрении Пескова-старшего в военкомат идти не захотел. И не пошел. И ему даже не понадобилось бежать в Верхний Ларс.
    2. shkiper83
      shkiper83 Сегодня, 08:55
      0
      Ну вот мой конкретный случай. Я работаю в море ,контракты по 4-6 месяцев. Мониторить Госуслуги нет технической возможности , т.е я по умолчанию уже потенциальный нарушитель закона и подлежу репрессиям. Что и будет сделано при первом же пограничной контроле в любом российском порту. И меня недоуменного снимут с борта и будут наказывать как уклониста. Ну а судно получит простой и убытки. А таких как я очень много. Пока мне лично не понятен логичный механизм взаимодействия по этому закону.
    3. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: север 2
      поскольку автор тут много говорит об презумпции невиновности , то в начале статьи страну обвинив в развитой и жиреющей коррупции, обязан был тут предоставит факты , сколько раз он сам лично и кому взятки давал . В противном случае , обвинения страны в развитой и жиреющей коррупции , согласно той же самой презумпции которая распространяется и на страну в целом, такое обвинение можно рассматривать как сплетни или клевету на страну в целом.
      А это и есть то , что исповедает штурмовики Верхнего Ларса , Макаревичи да всякие другие там Иларионовы . Так сколько раз ,и кому , автор лично дал взятки ,что бы целую страну обвинить в развитой и жиреющей конституции ?
      Во всём развитом мире такие случаи как с повесткой для призыва на венную службу дублируется по почте заказным письмом и в сообщении по электронной почте . Так будет и в России .Кстати , это должно ускорить цифровизацию всей страны , до последней стоянки кочевников-оленеводов . Кстати , штурмовики Верхнего Ларса ,это кто они по регионам . Сомневаюсь что это сибиряки или поморы , кубанцы или якуты . А может это в основном москвичи ?Вот и надо в этом разобраться ...


      Я тоже считаю, что Скоморохова надо посадить. Во избежание. Просто так длинно выражать мысли не умею.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 06:31
    +16
    Государству не верят. В этом вся проблема.
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 06:36
      +20
      Государству не верят. В этом вся проблема.

      Государство и его руководящие органы все для этого сделало.
    2. zyablik.olga
      zyablik.olga Сегодня, 06:42
      +10
      Цитата: роман66
      Государству не верят. В этом вся проблема.

      А с чего ему верить, если государсво всё время врёт и норовит кинуть своих граждан на деньги?
      1. Галеон
        Галеон Сегодня, 07:49
        +9
        Цитата: zyablik.olga
        Цитата: роман66
        Государству не верят. В этом вся проблема.

        А с чего ему верить, если государсво всё время врёт и норовит кинуть своих граждан на деньги?

        К сожалению, уже не только на деньги - на жизнь.
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 07:59
        +5
        Причём, не всех, а работающих, буржуев, как правило, не трогают
    3. Victor V.
      Victor V. Сегодня, 08:06
      +5
      ну а как ты поверишь когда "поднимать пенсионный возраст не будем" "войны не будет" "мобилизации не будет" "переход красных линий", можно долго продолжать.
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:19
      +5
      Государству не верят. В этом вся проблема.

      Давайте вспомним - сколько раз нас обманывал один только обожаемый гарант? Про остальных я уж вообще молчу.. Откуда ж взяться доверию-то?
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:51
    -10
    Очевидно у уважаемого г-на автора есть свой вариант, ну например такой: в военной билет или моб. предписание вклеивается вкладыш, где прописано, что в случае объявления мобилизации он обязан прибыть в на пункт сбора (военкомат например) в течении 24 часов, за уклонение ответственность по законам военного времени ( см. статьи УК СССР). Ну или просто, как на его любимой Ненке, где "слуги народа" гребут с улицы всех подряд.
  6. неприкаянный
    неприкаянный Сегодня, 07:01
    +14
    Дожили, за 31 год после развала СССР наше верховное руководство научило сограждан ненавидеть законодателей и правительство и мало кто желает погибать за их ворованные тугрики, за страну все бы пошли на войну, а вот за обрезанное руководство никто не хочет...
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 07:38
      +1
      А если спросить в окопах, за что они воюют, разве найдутся такие, кто сражается за "обрезанное руководство"?
      Каждый сам решает, за что он воюет.
      1. Pytnik
        Pytnik Сегодня, 07:45
        +6
        А если сказать тем кто в окопах, кто хочет может ехать домой.... как считаете, много останется?
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:18
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Каждый сам решает, за что он воюет.

        Это как это? Придумывать от балды - включать на всю мощь свою буйную фантазию?

        А как вам такой вариант - за олигархов воевать не жалея живота своего? В атаку за дорогого Чубайса и святую Набиуллину идти! А ведь это примерно сейчас и происходит. Потому как эти господа (и их дети) в атаку точно не пойдут.
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 08:51
          0
          Добровольцы воюют за Чубайса? Нет, за Россию. А выбирающим за что воевать, бог судья. Я это имел в виду.
      3. Gromit
        Gromit Сегодня, 08:41
        0
        Как за что? Кого-то мобилизовали, кому-то запретили контракт разрывать.
        Большинство за это воюет. Их душевные терзания никого не колышат. Это армия.

        Есть идейные, но их очевидно немного. Есть наёмники чвк. Но их тоже немного.

        Вторая волна мобилизации очень тяжело пойдет.
  7. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:02
    -2
    . И, если раньше несли «взносы» в военкомат, чтобы получить там «белый билет», сиречь, военник с соответствующей статьей, то сейчас понесут деньги, чтобы человек в этот реестр не попал.


    Как? Как сотрудник военкомата сможет изменить учетку?

    Вообще лично я являюсь сторонником цифровизации общества


    Заметно. Очень сильно бросается в глаза.
    P.S. Прочитал введение и первый пункт. Поржал. Дальше читать не стал.
    1. VicktorVR
      VicktorVR Сегодня, 08:31
      -1
      . Как? Как сотрудник военкомата сможет изменить учетку?

      В смысле как? Если как раз военкомат и будет вести реестр? И его сотрудники и будут заносить данные.
      Плюс добавятся разные айтишники, имеющие доступ к данным по служебной необходимости.

      Вообще автор несколько нагнетает, по сути ничего не поменялось, добавился инструмент (который давно следовало создать)
      Да, первое время будет даже хуже, чем раньше, пока все устаканится и наведут порядок, выловят косяки в самой системе, порешают с несоответствиями в разных базах данных.

      Ну и все почему-то зациклились на госуслугах, но это только один из способов передачи повестки. Если нет учётки госуслуг, то работают другие. Самое главное нововведение - реестр, который теперь надо мониторить минимум раз в неделю, чтоб случайно(от инспектора ГИБДД например на дороге) не узнать, что ты уклонист.
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 08:52
        0
        Цитата: VicktorVR
        В смысле как? Если как раз военкомат и будет вести реестр? И его сотрудники и будут заносить данные.


        По закону должен получиться аналог Госуслуг. Только закрытый. С подтверждением регистрационной информации. Первоначальное заполнение баз возможно руками. Но попробуйте зарегистрировать на Госуслугах чужой паспорт, СНИЛС или разрешение на оружие. Вигвам.
    2. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 08:49
      0
      Как? Как сотрудник военкомата сможет изменить учетку?

      В советское время меня дважды призывали на сборы с разницей в полгода на 25 и 55 суток. Когда я спросил сотрудницу военкомата почему, ведь призывать можно раз в год, она ответила, что это ведь разные годы и в следующем году меня тоже призовут. Тогда зав.кафедрой в институте сказал завлабу, чтобы он решил этот вопрос. Тот лаборанту студенту-заочнику, сказал, что если меня призовут на сборы, то сессию он не сдаст. Парень, молодой азербайджанец, но уже женатый, работал еще водителем у военкома того же РВК. Сессию он сдал, а меня больше на сборы не призывали.
      Кстати, до этого я работал в школе учителем и меня хотели призвать на 3 года. Я зашел последним в конце дня. В комиссии были 3 человека, а председателем комиссии был молодой кап 2. Он задал мне вопрос таким усталым голосом: Хотите служить в армии? Я ответил: Хочу. Все трое уставились на меня как на сумасшедшего, за весь день я был единственным, кто изъявил такое желание. Потом лица председателя комиссии озарилось догадкой и он начал лихорадочно рыться в списке и нашел мою фамилию. Вы в армию не пойдете! Почему? Не пойдете и все. Уходите! Позже в школе я узнал, что он был председателем родительского комитета и его вызывала к себе директор школы.
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 08:55
        0
        Цитата: smart fellow
        В советское время

        Ключевое слово. Тогда не было цифровых сервисов. Вы приводите пример из разных вселенных.
  8. ycuce234-san
    ycuce234-san Сегодня, 07:12
    0
    Однако, на определенную часть тех, кто не определится с выбором или просто захочет стать военным, армия и флот могут рассчитывать.


    Логичнее как раз таких 18 летних "контрактников" направлять именно на флот, но этот момент не проработан отдельно.
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:15
    +7
    Вопрос кто своим неуёмным либерализмом, загонял людей в эгоизм? Уже лет 15 назад в интернете волной шли выкрики поравалить. Только много оказалось этих поравалитеров.
    Что нам прививали все эти любовь ко всему западному, быть терпилой и ненавидеть советское прошлое. То прошлое, где наши предки победили. А вот повторить нынешние руками водители не хотят и не могут. Сейчас опять призывают судить народ, который не хочет гибнуть за яхты олигархов.
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 08:05
      +2
      Доброе утро! hi
      Как то строги вы: вот парады у нас регулярно проходят. Принимающий парад министр - образец храбрости и гордости.
  10. Sovetskiy
    Sovetskiy Сегодня, 07:20
    +3
    ....Как будут решать вопрос производства необходимого для тех, кто будет в армии – вопрос пока без ответа....

    Странный вопрос.
    По моему, Егорка Гайдар еще в 90-х озвучил стратегию руководящей и направляющей: " Мы всё купим заграницей", а для этого квалифицированные кадры не нужны. Достаточно китайцев в Китае. wink
  11. Жгучая_Крапива
    Жгучая_Крапива Сегодня, 07:25
    +4
    С ковидом государство ничего не отменило и не ослабило давление до начала СВО. Государство только переложило все на губернаторов, которые будто бы сами. На федеральном уровне закон о куар-кодах отклонили, но по-прежнему в Казани не пускали в транспорт без куар-кодов, в Ханты-Мансийске вообще из дома не выпускали, а у нас в Питере Беглов ввел куар коды в общественных местах как раз после того, как закон не приняли на федеральном уровне.

    Так что автор очень неправ. Государство не отступило перед общественным мнением.
    В начале СВО по-прежнему шло ковидобесие. Нажим на невакцинированных снизился только в марте, когда стало понятно, что украинская армия ожесточенно сопротивляется.

    К сведению автора, эту вакцину, которую условно можно называть вакциной, до сих заставляют делать большинство людей, которые официально работают.

    В Питере разрешили без масок ездить в транспорте по странному совпадению тогда, когда Питер и Мариуполь объявили побратимами. Видимо, чтобы не было вопросов, почему новоиспеченным гражданам РФ можно ходить без масок, а "старым" гражданам - нет.
  12. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 07:28
    +1
    Откуда хоть эти "минимальные уровни безработицы" и "нехватка рабочих рук", когда, едва ли не самыми распространенными вакансиями являются "курьер по доставке заказов", "менеджер по продажам" и "водитель такси"?
  13. Gedall
    Gedall Сегодня, 07:33
    +6
    " совершенно не уважающее страну, Родину и государство." государство это не Родина и не страна. Моя Родина это СССР, а не то что ограбило мою семью и свело в могилы тысячи других.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 07:58
      +4
      Цитата: Gedall
      государство это не Родина и не страна

      Когда государству нужны какие-нибудь жертвы от своих граждан, оно начинает называть себя Родиной.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 08:45
        +1
        Цитата: Вежливый Лось
        Когда государству нужны какие-нибудь жертвы от своих граждан, оно начинает называть себя Родиной.

        Эта самая Родина заявляла, что государство рожать не просило, не нравится - шагайте в бизнес, и тому подобное, а как приперло, так начали по всем углам шарить в поисках тех, кто в бизнес ушагал, и дорогими макарошками, которые, как оказалось, не всегда одинаково стоят, приманивать. Эт надо же такое отчебучить, человек, работающий за границей, должен в военкомат прибыть. Так они прям все радостно и прибежали.
  14. Gedall
    Gedall Сегодня, 07:42
    +4
    Цитата: неприкаянный
    Дожили, за 31 год после развала СССР наше верховное руководство научило сограждан ненавидеть законодателей и правительство и мало кто желает погибать за их ворованные тугрики, за страну все бы пошли на войну, а вот за обрезанное руководство никто не хочет...

    Сдается мне что не любить их начали после октября 1993 года и с тех пор это чувство то затухает, то разгорается, но не гаснет. А наши горячо любимые и глубоко уважаемые господа буржуазные депутаты или пребывают в плену иллюзий ,или все понимают, но продолжают делать свое дело-и этот вариант ужасен ибо в таком случае получается, что они не за людей.
  15. paul3390
    paul3390 Сегодня, 07:50
    +4
    Тут есть ещё пара аспектов..
    1. Значительное количество граждан - искренне не понимают, откуда это у них образовался вдруг долг перед этим государством.. Я например. Вот откуда у меня есть долг перед моей Родиной - СССР, я понимаю предельно чётко. Ибо Советский Союз - дал мне абсолютно всё, что у меня есть в жизни. А вот РФ - не дала ничего. Наоборот - постоянно что-то отнимает. С какого ж хрена я теперь ей ещё и что-то должен-то?? Вы столько лет нам объясняли, что нам - государство ничего не должно, всё - исключительно за деньги. А теперь, как подгорело - оказывается мы должны государству? Хрена себе подходец.. Не пробовали сначала людям таки хоть что-то дать, прежде чем долги-то взыскивать?
    2. Вы столько лет потратили на то, чтобы доказать людям что гос.услуги - полезная и нужная для них вещь. И - одним махом всё это перечеркнули. Ибо теперь - все понимают, что данный сервис легко превращается в источник неприятностей, а не удобств. Чёрт его знает, что дальше стукнет в протухший чип нашему взбесившемуся принтеру - эти могут любую хень принять не думаю. А значит - аккаунт гос.услуг становится потенциально опасен. И лучше - с ними дело не иметь на всякий случай.. Шикарно. Поздравляю с отлично проделанной работой.
  16. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:58
    +5
    Какое милое не тоталитарное общество сложилось за последние 30 с лишним лет, стряхнули прах, советского милитаризма и тоталитаризма laughing
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 08:57
      0
      Ещё покойный Шебаршин писал после развала Союза-
      "Отвалили огромную глыбу тоталитаризма - на свет полезли какие-то мерзкие твари".
  17. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:01
    +1
    Цитата: ycuce234-san
    Логичнее как раз таких 18 летних "контрактников" направлять именно на флот, но этот момент не проработан отдельно.

    Ваше мнение очень легко поменять на противоположное, макнув вас в корабельную службу месяцев хотя бы на 6. Сознание вчерашнего школьника мало трансформируется даже с увеличивающимся срока службы. Если ему сначала было, например, пофиг, что физические свойства пресной и дистиллированной воды разные, так ему и на третьем году службы это пофиг.
  18. svp67
    svp67 Сегодня, 08:15
    -1
    И, если раньше несли «взносы» в военкомат, чтобы получить там «белый билет», сиречь, военник с соответствующей статьей, то сейчас понесут деньги, чтобы человек в этот реестр не попал.
    Списки то ОТКРЫТЫЕ, и доступные для всех министерств и ведомств. Человек не попавший в данный реестр, считай не будет существовать... он не сможет получить ни каких государственных услуг. Так, что денежки придется "заносить" во все структуры.
    Не зашел на «Госуслуги» (а я сам неделями не захожу, нечего мне там делать), не знаешь, что тебе повестку прислали – твои проблемы. Через семь дней ты преступник, которого без суда начинают поражать в правах.
    Как и со штрафами. Да ладно мы, вон в америке в серьез обсуждается возможность дистанционного задержания материальных ценностей или человека, не только по судебному решению, но и по иску кредитной организации. "Умному автомобилю" будет дана команда и он заблокировав двери, сам привезет нарушителя к ближайшему полицейскому участку..."умный дом" не откроет дверь на выход, до приезда полиции, "умный холодильник, кофеварка, стиральная машинка" не будут работать до решения финансового вопроса... Красота. А тут о том посещать или не посещать какой то сайт. Смешные люди... мы уже живем под плотным государственным контролем. Вы не хотите это признавать? Ну это уже лично ваша проблема. У Государства всегда найдутся аргументы, что бы доказать ОБЩЕСТВУ необходимость такого контроля
    Но если он вдруг ее «получил», а в том, что рассылать начнут «на кого бог-военком пошлет»
    Так может написать только человек, который совершенно не в теме и не знает, сколько народа вернула ПРОКУРАТУРА, признав их призыв незаконным... И как "бледно" выглядели те "военкомы"... И сколько их было снято и уволено за этот период.
  19. сталевар
    сталевар Сегодня, 08:41
    +2
    Когда ни с чем не сталкиваешься, вроде жизнь прекрасна. Но как только с чем то столкнёшься, то понимаешь - "не ту страну назвали Гондурасом". Всё делается против людей и на зло людям! Власть все проблемы сталкивает на плечи народа, а сами живут по принципу:"где бы не работать, лишь бы не работать, но деньги получать и по больше" или "чтобы у меня всё было и за это ничего не было."
    "Не зашел на «Госуслуги» (а я сам неделями не захожу, нечего мне там делать), не знаешь, что тебе повестку прислали – твои проблемы. Через семь дней ты преступник, которого без суда начинают поражать в правах."
    Люди должны, народ обязан, а власть должна только деньги получать! А "крыша", всего этого беспредела, сидит в Кремле!
  20. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:50
    0
    Я бы за такой закон проголосовал обеими руками, при одном условии- разработавшие и принявшие этот закон мобилизуются (на передовую) в первую очередь, без исключения, без отсрочек, а самое главное- без права на обжалование.
  21. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:54
    0
    Тех кто сбежал в первую очередь надо на СВО отправлять в защиту родины. Трусливые псы. Ставить пулеметы как в 1942 чтобы назад никто не бежал.