На старт… Внимание… Закон!!!

1. Коррупция

2. Сам закон

3. Граждане

«В случае получения повестки постоянно проживающий за рубежом военнообязанный может в электронном виде направить в военкомат документы, либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то все отпуска проводят в России, если даже они долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше. А если человек подлежит призыву, то ему стоит оформить отпуск на год, отдать долг Родине и вернуться обратно за границу»

«В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям»