На старт… Внимание… Закон!!!

Итак, наши законодатели, как всегда, в огромной спешке, приняли новый закон о реестре военнослужащих и цифровой мобилизации. О полезных моментах этого дела (а они есть) можно будет поговорить в соответствующем материале у коллеги Ставера, а о негативных…
Впрочем, все как всегда и ничего удивительного.
Вообще лично я являюсь сторонником цифровизации общества, и те же «Госуслуги» на мой взгляд – ну просто шикарная вещь. Которая, кстати, не во всякой европейской стране имеется. Удобно и полезно, особенно с тех пор, как все отладили.
Вот и этот цифровой реестр – тоже нужное и полезное дело. Если бы не несколько негативных моментов – приветствовал бы, поскольку положительные моменты просматриваются сразу. Но увы, они напрочь перебиваются негативными.
1. Коррупция
В нашей стране не просто развитая, а жиреющая. И, если раньше несли «взносы» в военкомат, чтобы получить там «белый билет», сиречь, военник с соответствующей статьей, то сейчас понесут деньги, чтобы человек в этот реестр не попал.
2. Сам закон
Вообще, ознакомившись с текстом, задумался. Закон предельно жесткий и в нем я не заметил места презумпции невиновности. Точнее, наоборот, там сплошная презумпция вины. Не зашел на «Госуслуги» (а я сам неделями не захожу, нечего мне там делать), не знаешь, что тебе повестку прислали – твои проблемы. Через семь дней ты преступник, которого без суда начинают поражать в правах.
Но самое интересное – это то, что обязанности и ответственность гражданина прописаны очень четко, а вот обязанности государства – ноль. Ну, кроме карательных.
То есть, в случае допущения ошибок, а предыдущая мобилизация показала, что без них никак, у нас просто военкоматовская система не может работать иначе, государство не несет вообще никакой ответственности за допущенные ошибки.
Вообще все вроде бы смотрится цивилизованно, но получается так: человек, который не должен получить повестку (отсрочка, негоден, имеет бронь) – он ее и не получит. Но если он вдруг ее «получил», а в том, что рассылать начнут «на кого бог-военком пошлет», сомнений нет совершенно, то гражданин вправе начать процедуру обжалования.
Хорошо, что этого права не лишили. Но то, что в прошлом году многие (о чем у нас писалось не раз) обжаловали уже практически из окопов – это было, и было в массовом порядке. Значит – будет и дальше.
Но юридически ситуация аховая: не государство должно аргументировать гражданину свое право мобилизовать или призвать его на военную службу, а человек должен доказать государству свое право не быть мобилизованным. Как-то все наоборот.
Вообще, по идее, все сведения в этот госреестр должны будут собираться со всех государственных органов, где человек уже зарегистрирован. И сделать это очень несложно, «Госуслуги» реально работают весьма четко. Но все равно, есть определенные сомнения.
Почему? Да потому, что у нас так поставлено дело: гражданин заранее в проигрышной ситуации по отношению к государству. Обязан, должен и так далее.
Но у нас очень своеобразная ситуация. СВО. Плюс неотлаженная система («Госуслуги» три года вгоняли в разум, пока все заработало). Плюс полное недоверие к мобилизационной системе страны после первой мобилизации.
Нет, так-то вообще понятно: повезет, успеешь – отобьешься и докажешь свои права. Нет… Ну простите, людей не хватает. И разбираться будешь уже в окопах, если вообще будешь. Как показывает практика, командованию особого дела до тебя нет, как с валуйскими «саботажниками» - по сроку и вперед, отбывать наказание.
И при таком раскладе привычные схемы уклонения уже работать не будут. Не открыл дверь, сменил место жительства – кого это теперь волнует? Никого. Семь дней – и механизм поражения в правах будет запущен.
И вот тут стоит подумать о том, что в головах у граждан.
3. Граждане
Здесь несколько категорий.
Первая – это те, кто придумал закон, принял его, будет исполнять и наказывать нарушителей. Эта категория нам не интересна, потому что они сами под действие закона не попадают.
Вторая – это те, кто будет закон поддерживать и приветствовать. Потому что не попадает под его действие по возрасту или собственной немощи. Они нам тоже не интересны, хотя и будут создавать своими одобрительными криками неплохой такой фон для власти.
Третья – это те, кто попадает под действие закона. И те, кого призовут на срочную, и те, кого могут мобилизовать.
Учитывая, что закон довольно жесткий и безапелляционный, хоть пока и не предусматривает уголовного наказания (но уверен, что за этим дело не станет, соответствующие статьи перепишут) по полной программе, но выбора особого не предлагает.
Не обсуждая сути закона, просто зададим вопрос: что в такой ситуации будет делать гражданин, которому «светит» подобный призыв/мобилизация?
Естественно, начинает просчитывать варианты, выбирая тот, в котором риск наименьший.
Поколение 40+пошло на войну, которой нет, и там выполняет поставленные боевые задачи. Но сейчас речь пойдет не о них, не о последних советских поколениях, а о российских. Те, кому не 40+, а 35-.
Начнем с того, что для них попасть на фронт то же самое, что погибнуть. Там есть исключения, но их не так много. Желающих жить мирно и спокойно намного больше, Верхний Ларс и другие места в прошлом году это показали. Убежало больше миллиона, убежит еще столько же, если не больше.
Учитывая полнейший слив информационной войны и организацию инфоблокады всего, идущего из зоны СВО, за исключением госканалов и ангажированных СМИ, понятно, что единственное место, где можно получить более-менее «прямую» информацию, это Интернет. Но там информация тоже не идеал, снести мозги может не хуже «Звезды», только в другую сторону.
Понятно, что очень большое количество людей может думать, понимать, колебаться, просматривая материалы из зоны СВО, но когда это начинает касаться каждого отдельно взятого гражданина (или пародии на оного), то на сцену танком Т-90 выползает инстинкт самосохранения.
И он, инстинкт, подсказывает, что стать преступником-уклонистом как бы несет меньше проблем, чем фронтовые окопы.
Особенно в ситуации, когда не сильно понятно, за что предлагается воевать и – возможно – даже получить увечье или погибнуть. Про увечья никто особенно не думает, но и перспектива остаться там как-то определенные слои населения не впечатляет. И ничего с этим не поделать, за прошедший год много воды утекло, а понимания не прибавилось ни на литр.
Смотреть на СВО со стороны и принимать непосредственное участие в нем - разные вещи. Это, конечно, неплохо было бы понять некоторым категориям граждан, но, видимо, не получится.
И здесь развитие может принять самые разные формы.
Понятно, что наиболее продвинутые уже сегодня начали делать загранпаспорта (у кого еще нет) и смотреть, куда направить стопы свои. Но тут понятно, что мир не резиновый и не всем так рады, как тем же физикам-ядерщикам и программистам. Официанты и продавцы кредитов тоже не хотят воевать.
И тут в голову пришло странное сравнение. Ковидные времена.
Да-да, та самая «борьба», но не с внешним, а с внутренним врагом. Но против которого тоже надо было самоорганизоваться, самоизолироваться и самовылечиться. Здесь почти то же самое по процессам, но враг внешний.
Стоит вспомнить, что во времена ковида происходило что-то похожее в плане того, что народ начал бойкотировать все потуги государства на массовое излечение. В итоге, как не старались загнать массы граждан на живительный укол от института Гамалеи, количество уклонистов и отказников росло чем дальше, тем больше. И количество бойкотирующих превысило все возможные рамки, а главное – возможности государства покарать их.
Сам такой, из «тех». Не кололся, не поддавался на убеждения (о, как были красноречивы сторонники укола не пойми чем!), прошатался всю пандемию с чужим «кур-кодом» и в итоге чувствую себя намного лучше тех, кто кололся.
Сейчас ситуация схожая, но круче: ставки выше. С ковидом было как-то все легче. Но все-таки выбор» колоть-не колоть» и «воевать – не воевать» сравнивать очень сложно. Поэтому я допускаю повторение массового бойкота в масштабах страны. В исполнении тех, кому бежать некуда.
Повторение украинского опыта облав? Ну да, вперед. Не могу не привести пример своего украинского знакомого, младшего сына нашего Таракана. Парень с 2017 года в бегах от армии. В стране, которая еще тогда вела военные действия. Ладно, отражение внешней агрессии было на бумаге, но гражданская война полыхала по полной программе. И бегает до сих пор. Работая. Кто сказал, что у нас таких будет меньше? Да больше будет.
И искать «руку врага» будет бесполезно. Врагов в данном случае у закона два: постоянно врущее государство и инстинкт самосохранения у граждан. Поэтому бойкот может стать массовым и без какого-либо вмешательства извне.
Если дальше вспоминать опыт ковидной борьбы в 2021 году, то стоит вспомнить, что в итоге наплевательство зашло так далеко, что с ним надо было что-то делать. И, надо сказать, российские власти сделали в стиле «не можешь предотвратить пьянку – возглавь ее». Ковид, как помните, победили и отменили. Совсем. А потом началась СВО и вообще стало не до ковида. И никто про него сегодня даже не вспоминает. «Были демоны были, но они самоликвидировались».
С мобилизацией так не получится. Это понятно. Придется включать механизм террора, и я так думаю, будут заводиться громкие и показные дела, чтобы многие в стране задумались, что лучше. И определенное количество граждан, не желающих идти в бой, пойдет в лагеря.
Это будет не лучшее решение, поскольку уже слышал мнение, что в лагерях не стреляют и кормят три раза в сутки. И там можно подсадить здоровье, но шанс вернуться оттуда живым намного выше, чем из окопов под Артемовском. А шесть лет против шести месяцев контракта (который еще и хрен разорвешь до конца СВО, а когда тот конец) некоторым кажутся довольно приличным раскладом.
В целом, благодаря прекрасному информированию граждан со стороны официальных СМИ, зона колонии кажется не такой страшной, как зона СВО.
Приехали.
Умные люди, они понимают, что мобилизация (вторая, третья, очередная – как в Украине) – это всего лишь метод исправления ситуации, если все пойдет не так, как планировалось. То есть, как обычно у нас. Но вот бойкот может запросто сломать конвейер поставки подкреплений на фронт.
И что тогда, москвичей прикажете призывать?
Кстати, вот да, такой момент: как быстренько свернули мобилизацию в Москве и Питере, когда там крики поднялись и моментально увеличили количество мобилизованных в других областях. И теперь тоже, Москва и Санкт-Петербург будут спокойненько так наблюдать, как по другим регионам будет план выполняться?
Очень сильно сомневаюсь в том, что обыватель-гражданин, получив повестку (это, повторюсь, касается поколения 40-), станет долго размышлять о судьбе страны. Это уже то поколение, о котором мы столько писали, совершенно не уважающее страну, Родину и государство.
С другой стороны, их даже можно попробовать понять, глядя на то, что устраивают наши представители власти. Вот бывший генерал-полковник, а ныне думский депутат Андрей Картаполов совершенно спокойно в эфире канала РБК заявил, что:
«В случае получения повестки постоянно проживающий за рубежом военнообязанный может в электронном виде направить в военкомат документы, либо, будучи в отпуске в России — я надеюсь, что нормальные люди-то все отпуска проводят в России, если даже они долгое время живут и работают за границей, — прийти в военкомат, предъявить необходимые документы и спокойно ехать работать дальше. А если человек подлежит призыву, то ему стоит оформить отпуск на год, отдать долг Родине и вернуться обратно за границу»
Я могу только представить, как хохотали кавалеры медали «За взятие Верхнего Ларса». Тут и правда, ребятам из «Камеди клаба» есть чему поучиться. Интернет уже отреагировал должным образом.
Понятно, что господин Картаполов говорил о призыве. Но простите, кто сейчас в России думает о призыве, кому, кроме призывников, он интересен, поскольку у всех на умах исключительно мобилизация?
Особенно учитывая тот факт, что многие высшие лица уверяют, что ее не будет. Если спроецировать на принятый закон, перевод прост и понятен. То есть – будет. Поэтому призыв не так волнителен.
Но вот еще момент: пока все шумели вокруг электронных повесток, Госдума за полчаса сразу в трех чтениях приняла в том же пакете поправку, впервые позволяющую поступать на военную службу по контракту 18-летним сразу после окончания средней школы.
То есть, призывать служить будут с 21 года, чтобы человек смог более-менее возмужать и поумнеть, но тем, кому это не светит – добро пожаловать в ВС РФ!
Сейчас по закону для заключения контракта необходимо закончить колледж/техникум, получить профессию, либо закончить ВУЗ и прослужить на срочной службе три месяца. Достаточно, чтобы мозги начали работать и смогли оценить, что такое армия и освоиться в ее среде.
Вменяемо? ДА! И поднятие призывного возраста мы тоже поддержали. Это было более чем разумно.
И вот такой разворот. Кстати, инициатор поправки – все тот же Картаполов!
Вообще он пытался протащить ее еще в прошлом году, но не срослось. Поправку сняли с рассмотрения. Но вот, через год вернулись и, ожидаемо, проголосовали единогласно. То есть после того, как поправку рассмотрит Совет Федерации и подпишет президент (а есть определенная уверенность в том, что именно так и будет), школьников, заключивших контракт, можно будет отправлять на фронт через 4 месяца службы. Расторгнуть контракт до конца СВО, согласно указу президента, им уже не удастся.
Есть еще над чем подумать.
Конечно, толпы школьников, переигравших к «Калибр» и «Танки» не бросятся после выпускного в военкоматы, это понятно. Они прекрасно владеют интернетом и лучше нас знают (кому это интересно), что происходит на Украине. И основная масса предпочтет еще пару-тройку лет поштурмовать здания на экране компьютера.
Однако, на определенную часть тех, кто не определится с выбором или просто захочет стать военным, армия и флот могут рассчитывать. Хотя, если честно, толку от таких рекрутов ноль. Как говорил наш читатель Сергей/Наблюдатель2014, «Детям не место на войне».
Сама по себе ситуация пока не заслуживает особого внимания, но тут понятно только то, что армия настроена максимально привлекать в свои ряды россиян. Посулами, деньгами, льготами. Возможно, что это выход, и те, кому завтра будет 16-18, окажутся более гражданами, чем те, кому 30-40. Время покажет.
Правда, возникает иной вопрос: а кто будет работать? 11 апреля, на совещании по экономическим вопросам, Путин сказал о том, что
«В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям»
Как будут решать проблему с призывом и мобилизацией, вроде бы ясно. Как будут решать вопрос производства необходимого для тех, кто будет в армии – вопрос пока без ответа.