Взрыв во время предвыборной кампании премьер-министра Японии

Двадцатичетырёхлетний Рюдзи Кимура, безработный из города Каваниси префектуры Хёго арестован по подозрению на покушение премьер-министра Японии. Во взрывном устройстве, которое было брошено в месте предвыборного выступления премьер-министра Кисиды, были обнаружены металлические предметы, похожие на гайки. Полиция префектуры Вакаяма исследует структуру взрывчатого вещества, предполагая, что оно предназначалось для увеличения мощности взрыва за счет разбрасывания металлической начинки, напоминающей на гайки или орехи.
Подозреваемый Рюдзи Кимура был задержан на месте беспорядков в рыбном порту Сайгасаки в городе Вакаяма 15 апреля в 11:28 утра. Утром взрывной цилиндр был брошен в районе премьер-министра в рыбацком порту города Вакаяма, где проходило выступление кандидата от Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в Палату представителей округа Вакаяма.
На фотографии, сделанной на месте происшествия перед взрывом, виден цилиндр, размером примерно 20 сантиметров в длину, к которому прикреплен шнурообразный предохранитель и гайка. Представитель местной полиции также подтвердил изображение на фото.
Цилиндр взорвался примерно через 50 секунд после того, как его бросили. Премьер-министр не пострадал, так как находившиеся поблизости охранники уже эвакуировали его. Полиция префектуры арестовала Кимуру, находившегося в зале, за то, что он бросил взрывное устройство примерно в 10 метрах от премьер-министра.
Во время последующего выездного осмотра рядом с местом происшествия было обнаружено несколько фрагментов, похожих на орехи, сделанные из металла. Брошенный баллон ударился о стену склада примерно в 40 метрах от места взрыва. Считается, что он улетел из-за воздействия взрыва.
Вскоре, после того, как Кимуру задержали на месте происшествия, у подозреваемого был обнаружен еще один цилиндр, похожий по форме на брошенную взрывчатку. Цилиндр остался на месте происшествия, не взорвавшись, и был изъят полицией префектуры. Он был около 20 сантиметров в длину и имел предохранитель и гайку.
По словам экспертов по огнестрельному оружию, самодельные бомбы закрывают обе стороны цилиндра, и при воспламенении внутреннее давление нарастает и взрывается. Именно для увеличения убойной силы внутрь вставляют гвозди, а снаружи прикрепляют металлы, такие как гайки.