Не ждите «Армату» на поле боя. Рано



Скрин с видео

Двигатель

«Объем госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя «Чайка» выполнен к 2019 году. В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна»

«Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации»

Электроника

Концепция применения













