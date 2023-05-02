Военное обозрение
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Не ждите «Армату» на поле боя. Рано

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Наше патриотически настроенная часть сообщества очень бурно отреагировала на скупые ролики от «Звезды» и звездоподобных блогеров о «первом выходе «Арматы» на поле боя». Получив определенное количество писем на тему «Вот ты все критикуешь, а как тебе ЭТО???», так сказать, по просьбе читающих, произведу определенный разбор событийности.


Не ждите «Армату» на поле боя. Рано

Что мы имеем на сегодняшний день:
- неустановленное количество танков Т-14 оказалось в зоне СВО.
- танки получили дополнительную защиту от ПТУР стран НАТО, так называемых «крышебоев».
- танки применяются «по-боевому».


Скрин с видео

Вот все, что удалось почерпнуть из открытых источников. Начнем более подробно смотреть.

То, что «Арматы» оказались где-то на Донбассе, говорили еще в начале зимы. Танки месили грязь на полигонах, обучая экипажи действиям в условиях раскисшего чернозема. Полезное дело. Сколько их, в каких частях и так далее – тайна великая есть, но у нас это удивления вызывать не должно. У нас все тайна.

Тайной стало и получение дополнительной защиты от "ПТУР стран НАТО", так, кстати, было написано в источниках, у меня сразу возник вопрос: а как со «Стугной»? Тоже защитит или тем более защитит?

Относительно боевого применения. Если по официальным сообщениям, то «танки Т-14 «Армата» уже наносят удары по позициям противника в ходе СВО, ведут огонь по позициям и местам скопления техники противника».

Перевожу: новейшие танки, не имеющие там аналогов, используются как обычные самоходки. То есть – все та же стрельба с закрытых огневых позиций, такая же бессмысленная и беспощадная (к стволам), как и год назад, когда мы с покойным АлексомТВ это разбирали по крупицам.

То есть, если смотреть по-взрослому, то можно сложить вот такую картинку: после обкатки на полигонах какое-то количество Т-14 было выведено на относительно спокойный участок фронта (на беспокойном им делать нечего) и там экипажи поупражнялись в стрельбе куда-то туда с безопасных позиций. Точка.

Есть ли от этого польза? Экипажам – возможно. Войскам на линии фронта – нет. Что такое не стабилизированный танковый снаряд, мы уже говорили, это оружие прямой наводки, при стрельбе как-то иначе – эффективность стремится к нулю.

Да, боевой дух тех, кто это видел, наверное, будет немного выше. Все-таки «Армата», а не Т-55…


Что-то больше? Нет, нет и еще раз нет. Рано.

Давайте посмотрим на «Армату» более подробно без розовых очков.

Двигатель



Двигателя нет. Тот, что был запланирован по НИОКР «Чайка», оказался негоден и проект был тривиально закрыт. Исполняющий на тот момент обязанности генерального директора ЧТЗ Валерий Костюченко сообщил, что
«Объем госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя «Чайка» выполнен к 2019 году. В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна»

Перевод: деньги, выделенные на разработку двигателя, освоены, двигатель оказался не годен к применению. «Чайка» не взлетела, всем спасибо, все расходимся. Почти 500 миллионов рублей вылетело в трубу, но суть не в этом. Работы по «Чайке» или 12ТВ373Ч (так правильно) – это вообще детектив, который просит отдельной статьи. Потому особых претензий не предъявляем, а только повторяем, что фактически двигателя для Т-14 и всего семейства машин нет. А то, что есть, то есть, А-85-3А, способен перемещать танк из точки А в точку Б исключительно имея за спиной бригаду заводских инженеров.

В итоге двигателя для Т-14 нет.

Ряд экспертов логично предлагает продолжить доработку X-образного дизеля А-85-3А, который имеет ряд очевидных преимуществ перед V-образными модификациями легендарного двигателя В-2 от Т-34 и аналогичными двигателями западных стран. Двигатель откровенно «сырой», но есть мнение, что его можно довести до ума. А пока суд да дело, на «Армату» ставить доведённые до совершенства в плане надёжности двигатели В-92, стоящие на Т-90.

Тут, правда, такой минус кроется… Т-14 почти на 10 тонн тяжелее, чем Т-90, соответственно, двигателю придется работать не в самых комфортных условиях, то есть, в режимах повышенных оборотов и более высоких нагрузок, что ожидаемо приведет к более раннему износу и выработке ресурса.

Двигатель стал главной причиной отказа российской армии от покупки танков Т-14. Юрий Борисов, сменив Рогозина на посту вице-премьера по оборонной промышленности, когда его совсем достали вопросами относительно Т-14, случилось это в 2019 году, когда «Армата» откатала уже четыре парада, честно сказал, что
«Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации»

Все понятно и прозрачно: очень дорого и очень ненадежно. Потому лучше Т-90М, чем Т-14, лучше Су-35С, чем Су-57, лучше фрегат «Адмирал Горшков», чем атомный эсминец «Лидер». Борисову не откажешь в прямоте и честном изложении, в отличие от многих других.

Но то, что Т-14 не пошел в объявленную серию в две тысячи машин, это на самом деле не повод для посыпания голов пеплом. Все намного сложнее.

И начать тут надо с понимания, что есть Т-14 «Армата». А это не танк, точнее, не совсем танк. Это прототип, причем, не танка, а как это полностью называется, «унифицированная межвидовая тяжёлая гусеничная платформа четвёртого поколения «Армата» для машин от 30-ти до 65-ти тонн».


Унифицированная. Межвидовая. Платформа. То есть, изначально под этим понимался не один танк, а несколько гусеничных машин на базе одного танкового шасси: танк, САУ, БМП, тяжелый (очень тяжелый) БТР, ремонтно-эвакуационная машина и так далее, на сколько хватит фантазии у конструкторов.

Тут стоит вспомнить, что шасси танков Т-72 прекрасно использовались для создания тех же тяжелых огнеметных систем «Буратино» и «Солнцепек», БМПТ «Терминатор», мостоукладчиков, ИМР и далее по списку. Так что хоть ЗРК ставь, толк будет.

Однако, для реализации такой концепции требуется плодотворная работа десятков КБ, НИИ и прочих специализированных предприятий конструкторского плана.

Конечно, задумка была вполне себе шикарной и с соответствующим размахом: создание бригадного комплекта гипотетической тяжелой танковой бригады на базе Т-14.

Да, количество видов машин немного обескураживало, но это все были бы гусеничные (жирно) машины, что давало бы определенные плюшки: взяв бронекорпус, в котором в зависимости от надобности можно тасовать туда-сюда трансмиссию и двигатель, делая передне-, средне- и заднемоторные компоновки. А место водителя и органы управления сделать одинаковыми.

Соответственно, мехвод на танке запросто поведет и танк, и САУ, и ТБТР. Было бы удобно и водителям, и техникам в плане ремонта и обслуги. О логистике просто молчу. Хорошая задумка.

Электроника


Здесь то же самое: задумка была весьма хорошая. Каждая машина семейства «Армата» должна была быть оборудована боевой информационно-управляющей системой «Цифровой борт», которая взяла бы на себя всю работу по диагностике, анализу и регулировке систем любой машины.

Вообще современная боевая техника весьма сложна, и экипажу волей-неволей, но приходится следить за множеством параметров состояния машины. Информационная система, которая возьмет на себя анализ поступающей от множества датчиков информации и выдающая экипажу на мониторы самое важное – это просто прекрасное решение многих проблем. В стиле 21 века.

Тут главное не переборщить, чтобы не получилось, как с японским танком «Тип 10».


Машина получилась напичканной электроникой по самое «не могу». В «Тип 10» разработчики смогли утолкать ДВЕ цифровые системы, ТИУС (танковая информационно-управляющая система), которая отслеживает работу двигателя, трансмиссии, электрической и гидравлической систем машины, и БИУС (боевая информационно-управляющая система), которая управляет системами вооружения и защиты. Плюс система панорамного обзора.


Возникает только один вопрос: это все будет работать после того, как урановый лом постучит в башню, или уйдет в длительный перезагруз, как на наших Т-80?

Вот почти так же получилось и с «платформой Армата». Перебор.

Вообще говорят, что причин, которые сорвали массовый выпуск «Армат» было две.

Первая – это требование Главнокомандующего, которое гласило, что ВСЯ цифровая электроника «Арматы» должна быть отечественного производства. Главнокомандующий – это не Шойгу, если что.

Идея супер. Понятно почему: наша техника должна по идее выпускаться в любое время и под любыми санкциями.

Вторая – техзадание от Минобороны, в котором говорилось, что ВСЕ боевые машины семейства «Армата» должны иметь возможность модернизироваться под безэкипажную эксплуатацию.

Так-то тоже довольно неглупо, если реализовать. На парадах говорили, что «все эти машины в перспективе могут использоваться без экипажа», но…

Тема была не просто провалена господином Рогозиным, а провалена с треском. Для отечественной цифровой электроники в боевых машинах не было создано ничего. Ни КБ, ни заводов. Об искусственном интеллекте и модулях управления просто помолчу, мы все знаем, у кого был искусственный интеллект в этом непростом деле.

В итоге Рогозина отправили покорять глубины космоса, Борисов попытался что-то такое изобразить, но к тому времени Роскосмос затрещал по швам и Борисова отправили в очередной раз менять Рогозина и спасать хоть что-то из того, что вообще можно спасти.

А все, что осталось «в натуре» - это возможность вручную собирать несколько танков «Армата» в год. Именно несколько и только танков.


Наши офСМИ потрудились на славу, прекрасно забив голову гражданам хвалебными одами про то, насколько страшен для наших врагов Т-14. И как в США уже боятся его. Чего греха таить, у нас еще очень много тех, кто аплодирует откровенно пустым высказываниям, что, дескать, одна «Армата» запросто отправит на свалку роту «Абрамсов».

Тут есть маленький нюансик: Т-14 разрабатывался в плане применения под использование в среде своих собратьев по платформе. Вот об этом почему-то наши СМИ предпочли умолчать, взахлеб рассказывая про то, насколько уникален Т-14 и почему ему нет в мире равных.

А ведь почти не соврали!

Т-14 действительно мог бы не иметь равных себе на поле боя, если бы своим БИУСом он был бы связан с коллегами: ЗРК, БМПТ, САУ, БТР и так далее. Если бы получилось создать не украшение парадов в единичных экземплярах, а реальный тактический комплекс, способный решать вопросы разведки, классификации, целеуказания, защиты и поражения ЛЮБЫХ целей на стороне противника. Не только снарядами танковой пушки, но и всем, что есть в распоряжении.


Раньше было так: танк – это скорость, броня и огонь. Сегодня расклад может быть несколько иным: четко скоординированная связка танковой роты с мотострелками, артиллеристами, вертолетчиками и подразделениями разведывательных и ударных беспилотников.

Вдумайтесь: не лом, против которого нет (или почти нет) приема, а бронированный центр сосредоточения силы, которую можно спроецировать на определенный участок поля боя. И тем самым обеспечить преимущество своей стороне.

И нужно для этого всего ничего: помимо наличия указанных машин на поле боя, необходимо обеспечить каждого командира боевой машины, не говоря уже о командирах взводов, рот, батальонов и полков реальной картинкой боя и закрытой и защищенной связью.

Сейчас читатели скажут: ну вот, опять он за свое…

Да, есть такое. Но связь по-прежнему является больным местом российской армии, и пока ничего с этим не то что не сделано, попыток как бы не наблюдается. И не говорите мне про «Абзац» и «Лиру», там молотком и напильником еще работать и работать.

Да и чудо-танком тоже. В смысле – работать и работать. Судите сами: экипаж Т-14 сидит в бронекапсуле, скрытой в недрах корпуса. И в отличие от командира Т-72, высунуться из люка, чтобы обозреть окрестности на 360 градусов сверху, командир Т-14 не может. Значит что? А то, что необходимо обеспечить его, командира, обзором на эти 360 градусов! Да не просто обзором с камер внешнего вида, а с защищенных и дублированных камер, да с возможностью трансфокации (приближения), да с тепловизионной картинкой ночью…

И да, радар в башне – самое то, очень нужная вещь.

Проблема в том, что БМП с автоматический пушкой «разденет» танк секунд за 10. А что-то типа «Шилки» сделает это за полторы-две секунды, полностью ослепив танк. И что будет с радаром, если в башню постучать чем-то таким урановым приличного калибра – вопрос, ответ на который лично я не хотел бы искать.

То есть, по сути, мы имеем не бронекоробку с пушкой, какими были танки Второй Мировой, а весьма сложный и от этого сравнительно нежный комплекс. Требующий боевого применения с учетом этих нюансов.

Концепция применения


Скажите, вы после вышеописанного видите неуязвимый танк, способный проломить любую оборону? Я вот не вижу. Но если внимательно почитать, что писали реальные эксперты о Т-14, то выяснится, что он таковым не задумывался.

Танк-разведчик, танк сетецентрического боя, способный держать своим радиолокационным комплексом четыре десятка наземных и более двух десятков воздушных целей. На глубину до сотни километров, автоматически передавая все данные соседям. Всевидящее око, относительно защищенное и способное ударить весьма болезненно. Вот ниша, в которую намеревались поместить Т-14. И это была весьма хорошая задумка.

Т-14, который при помощи своих средств обнаружения наводил бы на противника те же Т-90 – это могло быть весьма эффективно. Но еще более эффективна платформа (а мы говорим именно о платформе «Армата»), когда данные от танков с РЛС поступают к тем машинам, которые способны наиболее эффективно отработать по каждой конкретной цели.

Но о средствах нанесения урона мы сейчас пока забудем, и потому, что с ними относительно все в порядке (я о 125-мм пушках), и потому что как бы они есть. Но вот о средствах защиты стоит говорить. Если мы говорим о платформе, то говорить надо о защите ВСЕХ машин, входящих в нее. Просто потому, что вывод из строя одной-двух сразу делает «дыру» в боевом построении, несущую уязвимость всему построению.

Мы не раз говорили о том, что на поле боя танк – это цель, по которой стреляют все. Потому что это олицетворение мощи. И любой нормальный командир в первую очередь постарается вырубить танки противника, с мелочевкой можно разобраться и потом, в более спокойной обстановке.

Сегодня, когда ПТУРы можно запускать с приличных дистанций, от 5 км и даже больше, комплексы активной защиты типа украинского «Заслона» и нашего «Афганита», конечно, решают проблемы защиты танка на ближних дистанциях, но развитие танковой электроники в виде РЛС увеличивает ряды противников. Тут понятно, есть РЛС – найдется и РЭБ, который будет стараться его нейтрализовать. И с этим тоже придется что-то делать.

Проблема в том, что танк – это в первую очередь мобильный боевой комплекс, в который нереально втиснуть столько электроники и посадить пару операторов, которые будут ее обслуживать. Ну или это уже будет что-то не очень похожее на танк.


О шагающих или гусеничных крепостях мы не говорим, потому что это уже пройденный этап в истории. Проект сверхтяжелого танка инженера Гротте – чего больше?


Гусеничная крепость с кучей пушек и собственным ПВО на тот момент смотрелась угрожающе. Однако многобашенные композиции не сыграли значительной роли в войне, а потому и нет смысла к ним возвращаться.

Тем более, что комплекс, в котором роль сердцевины играет танк с РЛС, а вокруг него работают ударные танки типа Т-90, БМПТ, БМП, ЗРК/ЗРПК ближнего радиуса действия, комплексы беспилотной разведки и ударные беспилотники – вот это и есть крепость, проста разбитая на несколько фортов. Да, еще неплохо было бы миномет типа «Ноны» для передачи неприятностей на ближние дистанции через преграды.

И на второй линии – САУ, РСЗО, ТЗМы, БРЭМы, комплексы РЭБ, ИМРы и прочие инженерные сложности, весьма полезные в деле.

Вот вам и мобильная крепость, которая в состоянии решить практически любую задачу на поле боя. А если к такому формированию добавить пару ударных вертолетов или штурмовиков…

Именно в таком виде Т-14 будет королем на поле боя. Как король Артур в окружении своих рыцарей, так и Т-14, связанный единой цифровой системой управления и координации, смог бы стать опорным центром что в обороне, что в наступлении на любом уровне.

Но все это действительно только при условии того, что ВСЕ участники такой формации прекрасно видят друг друга и противника, слышат, могут обмениваться координатами целей, по которым максимально четко работать.

Все остальные попытки применения Т-14, как пуляние «куда-то туда» из гладкоствольной пушки с закрытых позиций – это бесцельная трата ресурса ствола и боеприпасов.

Использование единичных экземпляров Т-14 на заднем дворе СВО вполне разумно. Если это в рамках испытаний. Действительно, использование прототипов (а мы именно так и рассматриваем сегодня Т-14) в качестве полевой лаборатории для поиска уязвимых мест, вполне оправдано и полезно. Особенно тогда, когда до массового выпуска Т-14 еще очень далеко.


Отладка всех систем – это весьма важный аспект. Когда мы говорим о применении того же Т-72, пусть и даже Б3 – мы говорим о том, что на нем в бой пойдут экипажи, так скажем, среднего уровня подготовки, способные переместить машину из точки А в точку Б, увидеть цель и быстро ее поразить. Целью мы считаем все от танка до шайтана с РПГ.

С Т-14 такое не пройдет. Это машина иного плана, и это видно сразу. Вот несколько фото, по которым люди опытные сразу отличат, где танк, а где... Хотя, может, и не отличат.








Конечно, Т-14 не космический корабль, не стратегический бомбардировщик, но уже и не танк уровня Т-64/Т-72.

То есть, веду все к тому, что Т-14 будет требовать более глубокого и тщательного обучения экипажа. А когда (да, надеюсь, что «когда», а не «если») заработает цифровая платформа, то разница между обычным ОБТ типа даже Т-90М и Т-14 будет глубиной с Марианскую впадину.

Да, эту машину не обслужить ломом, кувалдой и матом. Но это иная концепция боевой машины вообще! ОБТ в лице Т-90 никуда не денется, это как раз и есть лом для прорыва вражеской обороны, а Т-14 – это цифровой планшет, если хотите.

И обеспечение его надежности – задача не менее важная, чем серийное строительство. Ни для кого не секрет, что сегодня Т-14 катается по полигонам (и еще долго будет кататься) в сопровождении бригады техников и инженеров. И это тоже нормально, ибо концепт! Даже не принятый на вооружение.

Так что экипаж Т-14 (как и любой машины из платформы «Арматы») – это экипаж с весьма высоким уровнем подготовки. Так что организация учебно-подготовительного процесса должна начаться чуть ли не раньше поточного производства танков и прочих элементов комплекса.

Конечно, вызывает много вопросов то, что творили наши господа генералы. Почему, активно катая Т-14 по полигонам на выставках, пытаясь его продать хоть кому-то (вопрос кому нужен «сырой» и не доведенный до ума танк остается без ответа и сегодня), ставку в вооружении сделали на Т-73Б3, а не на Т-90? И выпуск Т-90 велся весьма ни шатко, ни валко, а теперь, когда СВО, в бой идет все вытащенное со складов. В том числе и музейные экспонаты, и Т-80, которые, мягко говоря, танкисты не жалуют по многим и весьма справедливым причинам.

И самая главная проблема: КАЗ очень сложно воткнуть в старые модели танков, которые для этого совершенно не предназначены. Со всеми вытекающими последствиями.

Но в любом случае, то, что Т-14 появились на боевых испытаниях – пока не повод для массовых восторгов. Танкам все равно пока идти в бой не с кем. Так получилось, но увы: все Т-15 и Т-16, «Курганцы» (там не только БТР, там и БМО, и БРЭМ в семействе) и прочие «не имеющие» так и остались в статусе «не имеющие перспективы в производстве».


То есть, машин понапридумывали много, а вот с выпуском увы. Полный ужас и безнадега. И самое печальное то, что испытания, подготовка производств – все это идет настолько медленными темпами, что говорить об этом даже не хочется.

А тут еще и санкции, после которых вообще не понятно, а будет ли «Цифровая платформа» и прочие электронные излишества вообще, или все так и загнется по причине отсутствия микросхем?

Наше время с каждым днем рисует все больше и больше проблем, так что тут действительно, может даже и не до «Арматы» (как о семействе), раз в бой Т-54 посылать начали. Но хоть все и пошло в СВО совсем не так, как рассчитывали, это не повод, чтобы вообще снять с повестки дня вопрос про Т-14 в частности и «Армату» как платформу, в целом.

Вообще, конечно, то, что Т-14 превратился из сырой парадной игрушки в танк, который можно применять в бою – это, конечно, достижение без малейшего сарказма. Могло быть хуже, причем намного. И то, что Т-14 начали проверять в бою (представляю, правда, какой там уровень прикрытия) – показатель того, что работа движется.

Понятно, что в танках сидят танкисты-профессионалы высшей категории, а за их спиной высококвалифицированные инженеры, проводящие доводку драгоценных боевых платформ в ручном режиме, а не обычные технари из инженерных подразделений. Но это работа, которая движется в определенном направлении, просто движется крайне медленно.


Поэтому завтра (думаю, это ближайшие 5-8 лет) в условиях современного российского бюджета, кадров на заводах и в особенности ситуации с заводами, ожидать даже появления отдельных танковых рот, вооруженных Т-14, не стоит.

Сколько времени займет доводка Т-14 – это вопрос. Но Т-14 сам на поле боя совершенно ничего не сделает без свиты из «Курганцев», «Коалиций», «Терминаторов», «Бумерангов», «Тунгусок» и «Торов». По крайней мере, сегодня не видно таких задач в СВО, с которыми не могут справиться обычные ОБТ, пехота и артиллерия.

Более того, Т-90М с хорошим экипажем может оказаться даже более эффективным, чем Т-14.


К Т-14 нужна цифровизация, нужна связь нового поколения, нужны машины семейства. Тогда этот танк сможет показать все свои сильные стороны. До того момента не стоит тешить себя надеждами на то, что «чудо-танк» сможет хоть как-то переломить ход СВО.
Автор:
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22 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 05:17
    +3
    Очень познавательная статья, только лично я не нашел в ней один ответ на вопрос "почему Рогозин до сих пор не греет телогрейку на Колыме" ??????
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 05:26
      -2
      Присоединяясь к Вашей оценке статьи уважаемого Автора.Очень аргументированные выводы.Теперь и задумаешься,что лучше - один Т14 или десяток Т62?Короче:"все пропало,Шеф!"
      1. алексеев
        алексеев Сегодня, 06:47
        0
        "...очень аргументированные выводы..."
        Как танкист "танктстам" пишущим про Армату скажу, что, будем так говорить, не все выводы аргументированы. yes
        Откуда "дровишки" про двигатель, что он дескать, очень сырой? Ить ещё в 80-х годах прошлого века его прототип прошел испытания и успешно, что, за 40 - лет все сырее и сырее? Скорее всего, он дорогой, так как, сложнее и ,главное, нет массовой серии, а ОКР
        "Чайка" неудавшаяся попытка сделать приемлемый мотор подешевле?
        Верная мысль, что Армата должна приниматься на вооружение семейством. Наверное, электроника должна быть в меру.
        Ведь танк - это " повозка для пушки", как говорил, тов. инженер- генерал Грабин, а вовсе не "сетецентрический разведчик". Разведка ведётся иными комплексами, а танк есть высокозащищенное и мощное огневое средство для поражения целей, преимущественно, прямой наводкой.
        И не надо умничать, придумывая для Арматы то, что и сам слабо представляешь.
        Далее, цена - качество. Пушка то, что на Армате, что на Т-90 родные сестры, а цена? А скорость производства?
        Спросят, так зачем это Армата вообще нужна?
        Нужна, как новая платформа. Ее ТТХ и возможности лучше, но не настолько, чтобы во время войны запускать эту платформу в производство в ущерб выпуску Т-90М. Важно не только качество, но, как верно писал Роман, и количество.
        Что же делать, что же делать? Рагозина ловить на "мотоциклетах с пулеметами", как в известном романе?
        Моё личное мнение: нужно произвести несколько батальонных комплектов Армат и сформировать отдельные тяжёлые танковые батальоны. Причем, желательно, танк должен быть вооружен 152-мм нарезной пушкой. Чтобы и прямой, и если надо непрямой наводкой разбирал всякие там "Авдеевки" прочие УРы ВСУ. Т.е. в роли ИСа, а Т-72- Т90 в роли тридцать четвёрок пока. В дальнейшем их заменят "средние" Арматы. История повторяется, только новый виток на новом технологическом уровне.
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:08
        0
        Цитата: andrewkor
        Теперь и задумаешься,что лучше - один Т14 или десяток Т62?

        Не так. Лучше - иметь в Бердянске Т-54 за отсутствием Т-14 "Армата". Согласно ислледованию научно-исследовательского института Министерства обороны РФ в 2023 году Т-54 лучше на 50%, чем ничего.

    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 05:36
      +1
      Цитата: Silver99
      "почему Рогозин до сих пор не греет телогрейку на Колыме"

      Почему «не машут кайлом на урановых рудниках» те дефективные менеджеры, со спокойной совестью принимающие материальную оценку своих «липовых» заслуг сотнями миллионов рублей?
      Что вы можете гарантировать, господин «гарант», если в вашей «гарантийной мастерской» орудуют «лисы Алисы» и «коты Базилио»?
      Позорище!!! Исполнение балета «Щелкунчик» (потому что щёлкают миллионы и миллиарды бюджетных средств, переводя их в известную субстанцию) группой нанятых клоунов...
    3. Александр Кочурков
      Александр Кочурков Сегодня, 05:37
      +1
      Наверное потому, что он решил поставленные задачи.
    4. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 05:58
      +3
      "почему Рогозин до сих пор не греет телогрейку на Колыме"
      А виноват только Рогозин? Он такой один? А кто таких "Рогозиных" назначает, они не причём? Надо что-то делать с существующей системой, хотя бы вводить ответственность за подобные назначения. Всё понимаю, но хотя бы на уровне публичных объяснений.
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:21
      +1
      Разве дело в одном Рогозине?Дело в Системе.И ее надо начинать менять чуть ли не с самого детсадовского воспитания,изменения приоритетов в жизни
      1. ААК
        ААК Сегодня, 07:08
        0
        Уважаемый Дмитрий! Постепенно у людей спадают розовые очки и включаются собственные мозги... и если пусть не за 32, а хотя-бы за 24 года у нас так и не появилось ничего из отсутствующего сейчас в СВО, то действительно дело не в Борисове, Шойгу, Герасимове и даже не в Рогозине, метастазы гораздо глубже...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:22
    +4
    Предлагаю на этот случай вынести все системы наблюдения на беспилотник придав его танку как штатное приспособление... smile вообще я думаю такие платформы должны иметь возможность подключаться к ближайшим камерам в случае чего...очень удобно с точки зрения информативности на поле боя...экипажи должны видеть общую картинку поля боя где они находятся не подвергая себя риску.
  3. Koronik
    Koronik Сегодня, 05:23
    -3
    "Перевожу: новейшие танки, не имеющие там аналогов, используются как обычные самоходки. То есть – все та же стрельба с закрытых огневых позиций, такая же бессмысленная и беспощадная (к стволам), как и год назад, когда мы с покойным АлексомТВ это разбирали по крупицам." - Ну вы же более чем переводчики,без ваших комментариев ну никуда,залезете туда куда собака свой хвост не сувала,нужно доверять нашим инженерам и ученым,и не думать что они глупее. Ну, а если хотите практики,тогда на передовую,там все увидите в действии.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:24
    +3
    То есть, машин понапридумывали много, а вот с выпуском увы.
    Грустное резюме....
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 05:25
    +2
    Я читаю эти строки и не могу понять, от кого это бездарное российское руководство скрывает правду?!
    Неужели и во всех этих «Авангардах», «Посейдонах», «Пересветах», «Су-57», «Хасках» и прочих «аналоговвмиренет» за внешней красивой оболочкой скрыта какая-нибудь похожая «гадость», способная превратить такое оружие в показательное посмешище?!
    Расскажите, господа, кому и чем вы «втираете очки» своими парадами и показательными выступлениями?
    * * *
    Да. действительно, отменять мораторий на смертную казнь за срыв выполнения оборонного заказа и подрыв боеготовности ВС РФ рано...А то полетят головы, чревовещающие своим сиплым голосом об успехах, которые так радуют американские издания:
    Как отмечает американское издание, Московская биржа демонстрирует необычайно высокий уровень роста – 24 %, после падения на 42 % в 2022 году. Базовый индекс MOEX Russia на фондовом рынке Москвы достиг максимума в 2646,18 пункта — самого высокого уровня с начала апреля 2022 года.
    1. eskulap
      eskulap Сегодня, 06:31
      0
      Да. действительно, отменять мораторий на смертную казнь за срыв выполнения оборонного заказа и подрыв боеготовности ВС РФ рано..."
      Но это же Россия, придут к вам, например, сковородных дел мастеру, назначат ответственным за гособоронзаказ и порешат как врага народа...
  6. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 05:48
    +2
    И на второй линии – САУ, РСЗО, ТЗМы, БРЭМы, комплексы РЭБ, ИМРы и прочие инженерные сложности, весьма полезные в деле.
    - о полевых кухнях забыл laughing
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 06:40
      0
      И еще о службе ГСМ и снабжения. Топлива танк жрет много, и заправить в зоне проблема!
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 05:52
    0
    И самая главная проблема: КАЗ очень сложно воткнуть в старые модели танков, которые для этого совершенно не предназначены. Со всеми вытекающими последствиями

    Вот как раз КАЗ невозможно установить на Армату, так как ее электронную требуху на башне прикрывает 5мм противоосколочный кожух на шпиньках со шплинтами. И любое срабатывание КАЗ превращает эту вундервафлю в слепого слона.


    Проблема в том, что БМП с автоматический пушкой «разденет» танк секунд за 10. А что-то типа «Шилки» сделает это за полторы-две секунды, полностью ослепив танк.

    Толщина "противосколочного" кожуха позволит раздеть пушку от облепивших ее приборов обстрелом даже из стрелкового оружия. А насчет подвижного командного пункта...ну нельзя класть яйца в одну корзину. Тем более легко определяемую противником.
    Хватит тратить деньги на это ...
    Пора признать ошибкой проект. И не ждать Армату СОВСЕМ.
  8. alekc73
    alekc73 Сегодня, 06:03
    -3
    Доводка новой техники процесс длительный и сложный.Требует времени,денег и квалифицированных кадров.С учетом "либерализации" последних 30лет проблемы приняли глобальный масштаб.С наскока не получится.И поездки на Колыму не помогут.Требуется засучить рукава и работать,работать работать.
  9. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 06:13
    +1
    Спасибо, Роман, за статью!
    Если не набраться боевого опыта даже на неукомплектованных Арматах, то танк так и останется опытно-выставочным образцом.
    Проблем я увидел несколько:
    1. Двигатель.
    В связи с крахом концепции "глубокого прорыва" целесообразно поставить ГТД мощностью 1500 - 2000 л.с. Кроме запаса хода (а он по факту не нужен) - никаких проблем, одни преимущества.
    2. Пушка.
    Ломомёт кал.125-мм годится только для истребления ОБТ. Всё остальное - хуже, чем у нарезного ствола 152-мм с умеренной начальной скоростью снаряда и возможностью ведения огня с закрытой позиции. Так что основной танк, снова ставший пехотным тараном, должен быть перевооружён эффективной автоматизированной пушкой калибра 152-мм. А вот соплатформенник - может быть и специализированным истребителем танков с гладкоствольной пушкой в том числе. Так как идиотские требования максимально низкого силуэта вроде бы ушли в прошлое, то имеет смысл установить в верхнем ярусе скорострельную малокалиберную зенитную пушку сферического обстрела с автоматической системой наведения.
    3. Защита.
    Противоснарядная броня очевидно себя изжила. Так что танк должен быть защищён против ПТУРС и автоматических пушек БМП. При этом могут значительно возрасти габариты танка с дополнительной защитой. Необходимо рассмотреть возможность приведение танка в боеспособное состояние за счет навески дополнительных модулей в прифронтовой полосе, а для повышения надёжности предусмотреть установку дополнительных катков, ленивцев ведущих колес и поддерживающих роликов для оснащения его второй парой гусениц.
    4. Система управления.
    Она попросту существует много лет в авиации. Ничего дивного изобретать не надо. Используя бортовую авионику со специальным программным обеспечением мы получим танк с роботизированным водителем и интеллектуальным применением оружия. На долю командира останется только принятие тактических решений и сетецентричный обмен. Насколько танку нужен индивидуальный БПЛА- разведчик, завист от концепции применения. При разряжённых боевых порядках он абсолютно необходим, массированном ударе - целесообразен в звене управления.
    И самое главное - боятся потери танка не следует. Какой бы совершенной боевой единицей он не был - потери неизбежны. Важна цена этой потери и боевой опыт, обретаемый только на полях сражений.
  10. mark1
    mark1 Сегодня, 06:15
    +2
    А пока суд да дело, на «Армату» ставить доведённые до совершенства в плане надёжности двигатели В-92, стоящие на Т-90.

    Вы, господа, со своими "Чайками" и В-92 волюнтаристы похлеще Хрущева будете. Ну как можно на то же место впихнуть двигатель в два раза длиннее прежнего? Нет, ну раньше хоть партия велела (а дальше лишь бы сердце пело.. пол танка разнесем и переделаем), а сейчас то с какого партминимума вы, господа, решили такие крепости брать?
    Борисова отправили в очередной раз менять Рогозина и спасать хоть что-то из того, что вообще можно спасти.
    Этот " спаситель России" обос...(тьфу,тьфу)обозначился похлеще Рогозина
    А как вы видите "Армату" в условиях СВО? Проходит войсковые испытания стреляя из кустиков и слава богу, встречных танковых боев пока мест нет, глубоких прорывов тоже, а сдуру на Абердинский полигон угодить...
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:34
      0
      а сдуру на Абердинский полигон угодить...

      Там такой уже стоит , с 70-х годов прошлого века, заржавел весь

  11. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Pablo Blade
      Pablo Blade Сегодня, 07:10
      0
      Ну в целом эту статью интереснее читать, чем комментарии в которых ВГК лично все целенаправленно уничтожил и развалил.
      Я далёк от танковой тематики и для меня например было открытием что данный танк изначально разрабатывается как единица в единой системе ( простите за тавтологию). Поэтому прочитал с преогромным удовольствием, которого давно на этом сайте не получал.
      Обычно тут при любой возможности приплетают Сталина и Путина. Как по методичке
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