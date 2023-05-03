Евгений Пригожин: без снарядов не будет России

Почему нет снарядов и как с этим бороться





Есть места, где лежит по 100-200 тысяч снарядов определенного вида. Этого хватит, чтобы воевать от 4 месяцев до года. Снаряды есть. Криворучко, Мантуров, Носенков. Вот если этих уволить – снарядов не будет. Особенно Криворучко (заместитель Министра обороны Российской Федерации. Курирует вопросы организации военно-технического обеспечения Вооружённых сил, планирование развития вооружения, военной и специальной техники, контроль за выполнением гособоронзаказа, организацию в ВС патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работы. Государственный советник 1 класса – прим.).



У меня есть предположения, почему их не дают.



Виноваты мы, «Вагнер». Потому что мы наступаем. Вообще мы единственные, кто наступает. Есть локальные бои слева, справа, я не могу говорить, потому что сам не в курсе, я говорю за себя, про бои в Бахмуте слышали все.



Вообще сюда Конашенкову стоит приехать и своими глазами посмотреть, как все это происходит. Как противнику постоянно подбрасывают подкрепления, как вообще война происходит.



Так вот, при потребности, согласно нормативам, мы должны на день операции по линии фронта в 40 км получить 20 000 снарядов, мы просим 4 000, потому что у нас артиллеристы умеют стрелять, а нам дают 800.



А сейчас другая ситуация: нам перестали давать боеприпасы вообще.



Вот у нас человек, который должен подписать заявку на следующие 10 дней, уже четвертый день в очереди стоит и испытывает наслаждение от нашей бюрократии. У нас страна загнется, если ее не спасти, именно от бюрократии.



Сидит этот клоун, мы их называем ККК – клуб капризных карликов, делает все, чтобы тебя не принять, перекладывает бумажки и тебе говорит: «(цензура), вы будете у меня знать!» «Вот почему снарядов не дают? Ведь не только мы жалуемся, всем не дают. Я знаю, где лежат снаряды. Но что касается потребностей на фронте и того, чего мы хотим. На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК «Вагнер» заканчивается. ЧВК «Вагнер» через какое-то короткое время перестанет существовать. Мы уйдем в историю , ничего страшного. Но об этом потом, после снарядов.Есть места, где лежит по 100-200 тысяч снарядов определенного вида. Этого хватит, чтобы воевать от 4 месяцев до года. Снаряды есть. Криворучко, Мантуров, Носенков. Вот если этих уволить – снарядов не будет. Особенно Криворучко (заместитель Министра обороны Российской Федерации. Курирует вопросы организации военно-технического обеспечения Вооружённых сил, планирование развития вооружения, военной и специальной техники, контроль за выполнением гособоронзаказа, организацию в ВС патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работы. Государственный советник 1 класса – прим.).У меня есть предположения, почему их не дают.Виноваты мы, «Вагнер». Потому что мы наступаем. Вообще мы единственные, кто наступает. Есть локальные бои слева, справа, я не могу говорить, потому что сам не в курсе, я говорю за себя, про бои в Бахмуте слышали все.Вообще сюда Конашенкову стоит приехать и своими глазами посмотреть, как все это происходит. Как противнику постоянно подбрасывают подкрепления, как вообще война происходит.Так вот, при потребности, согласно нормативам, мы должны на день операции по линии фронта в 40 км получить 20 000 снарядов, мы просим 4 000, потому что у нас артиллеристы умеют стрелять, а нам дают 800.А сейчас другая ситуация: нам перестали давать боеприпасы вообще.Вот у нас человек, который должен подписать заявку на следующие 10 дней, уже четвертый день в очереди стоит и испытывает наслаждение от нашей бюрократии. У нас страна загнется, если ее не спасти, именно от бюрократии.Сидит этот клоун, мы их называем ККК – клуб капризных карликов, делает все, чтобы тебя не принять, перекладывает бумажки и тебе говорит: «(цензура), вы будете у меня знать!»

«В чем смысл? Машина унижения. Сидит такой, да Родина в опасности, но ему на эту Родину (цензура), у него на Рублевке все отлично!



Советские расчеты верны до сих пор, мы можем обойтись даже меньшим числом, но в Бахмуте идут жесткие бои, так что все равно, снарядов надо больше. Если мы не выпустим по гектару с противником свои 200 снарядов, он выпустит по нам свои и убьет наших. Вот и вся арифметика.



Нам не дают снаряды из вредности. Отсутствие управления, сплошная ложь и интриги»

«Обращаюсь к Сергею Кожугетовичу Шойгу с просьбой о незамедлительной выдаче боеприпасов. В случае отказа от этой выдачи считаю необходимым довести до Верховного главнокомандующего информацию о сложившемся положении и поднять вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения подразделений ЧВК «Вагнер» в населенном пункте Бахмут.



Исходя из остатка боеприпасов и неоправданных санитарных потерь критический срок принятия решений – 28 апреля.

Решение мы идем наступать дальше, или нет. мы находимся в Бахмуте, или нет?



Мы – ЧВК «Вагнер». Мы патриоты. И мы будем идти на Бахмут с последним патроном. Но этих патронов осталось уже не на недели, а на дни.



И если дефицит боеприпасов не будет восполнен, мы просто будем вынуждены в организованном порядке, чтобы не бежать как крысы, либо выходить из Бахмута, либо остаться погибать.



То есть, мы будем вынуждены отвести свои подразделения, чтобы не допустить гибели.



А потом, как бы не хотелось нашим бюрократам, посыплется все остальное.



Мы просто бьем в набат. Нам нужны боеприпасы, а народу России надо, чтобы прекратилось вранье о том, как все прекрасно.



Касаемо того, что говорят о том, что мы можем развернуться и пойти на Москву. Что у нас много автономии. Мы, ЧВК «Вагнер» - патриоты. Мы пришли из Африки, бросив там все, когда Родине стала нужна наша помощь.



Если мы не нужны – отпустите нас, у нас есть чем заняться»

Управление





Поэтому, когда грязный, немытый, голодный солдат, без «Сегодня у нас в армии нет управления. Это главное. У нас есть все, даже боеприпасы, которые, да, не доходят, но нет управления. И второе – это есть абсолютно параноидальный социальный разрыв. То, что происходит в окопе, когда ты докладываешь наверх о том, что происходит, происходит так: комбат еще что-то знает. Но он должен дать командиру полка хороший доклад, чтобы тот дал командиру дивизии просто охренительный доклад. А тот выше – еще лучше.Поэтому, когда грязный, немытый, голодный солдат, без беспилотников , артиллерии, танков , пулемета и гранатомета, без всего, сидит в окопе и ждет противника, то наверху все «хорошо» знают, как мы наступаем. На карте рисуются синие и красные стрелочки вперед и назад, но что происходит на самом деле – никто не знает»

«Есть компания (не моя), производящая охренительные беспилотники. Им орали: надо 100 беспилотников в месяц! 200 беспилотников! Начали выпускать по 200 в месяц. Контракт не заключают, говорят, такие беспилотники больше не нужны. И бардак идет во всем. В учете. В обучении. В планах наступления.



Главный бардак начинается там, где «А мы вообще куда идем?»

«Мы все пошли 24 февраля, мы что сделали? Мы превратили вторую армию в мире во что? Если мы Украину одолеть не смогли, а главное – в ближайшее время будет контрнаступление и никто не чешется»

О контрнаступлении и наступлении в обратную сторону