Военное обозрение
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Террор: Украина переходит в наступление

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Террор: Украина переходит в наступление

В прошлом году, в самом начале СВО, с огромным скандалом и криками от «ура-патриотов» была снята с публикации статья, в которой рассматривались возможные варианты развития событий. В ней автор, основываясь на собственных познаниях в области психологии украинского обывателя делал прогноз о том, что «не все так однозначно» и может быть много вариантов развития событий.


Главным образом неудовольствие аудитории вызвало неверие автора в то, что «Через неделю возьмем Киев» и прогноз того, что украинцы вывернутся наизнанку, но будут мстить, перенося войну на территорию России.

Статью сняли, но через год с небольшим стоит признать, что автор был прав. Киев не взяли, более того, ушли с огромных территорий, оставили много городов. Обстрелы российской «старой» территории стали делом обыденным, диверсионные группы с территории Украины ходят, как у себя дома, беспилотники летают уже за Москвой и атакуют Кремль.

Позволим себе цитаты годовой выдержки.

«Нельзя недооценивать украинцев. По сути своей, украинец – это 70% от русского, но вся суть кроется в этих 30%. Это упертость, это умение ненавидеть, причем, люто и долго, это хитрость и скрытность. Плюс наше, русское, желание победить. Но не любой ценой, а так, чтобы у соседа хата сгорела, а своя уцелела. И за свою хату украинец пойдет палить русские легко и с хорошим боевым азартом».

«… и величайшей чисто украинской чертой я бы назвал способность выжить и приспособиться в любой среде. И использовать эту среду себе на пользу. Маскировка на высшем уровне позволит осуществлять любые операции, на которые хватит продвинутых украинских мозгов»

Кстати, Крымский мост это шикарно показал, не так ли? Прекрасно спланированная и осуществленная с технической точки зрения, операция.

Начнем с атаки Кремля. Так получилось, что это самый последний инцидент, с него и начнем.

Так получилось, что один из нас немного соображает в радиоэлектронных войнах, второй – в диверсиях. Быстренько позвонив в город Энск Московской области, где у одного из нас есть знакомые определенного характера, мы получили помимо мата некоторое количество информации, позволяющей сделать вывод о том, что запуск беспилотников, атаковавших Кремль, осуществлялся с территории Москвы.

Да, можно долго слушать экспертов разного уровня, но мы вдвоем, посидев над картой столицы, выделили две зоны: Битцевский парк и Сокольники. Лосиный остров тоже подходит, но он немного дальше. Но там и спрятаться есть где.

В общем и целом – все как предупреждали год назад.

«В итоге они придут к нам. Под видом беженцев, получат российские паспорта и будут думать о том, как отомстить. Украинец, который потерял свое – страшный человек. Вопрос только в том, что и сколько он потерял. И вектор приложения, то есть, мы. И все. И будут поджоги (взрыв все-таки сложнее организовать), будет саботаж, возможно, будут теракты»

Оказалось, что организовать взрыв не так сложно, как казалось год назад. Теракты вообще оказалось плевым делом. Растяжки в Мариуполе, статуэтки в Питере и так далее. И вот – пожалуй, вершина. Атака Кремля.


Да, атака была неудачной, первый аппарат попал в купол, второй аппарат был сбит. Это прекрасно, все могло быть намного хуже, могли и проморгать. Но она была, то есть, реально на территории России действуют группы не просто умеющие планировать и проводить акции, но и весьма прилично оснащенные.

То же самое относится и к группам/группе, действовавшей в Брянской области на железнодорожных путях.


Здесь хотелось бы криком крикнуть в адрес наших силовых ведомств: может, пора бросить охотиться за малолетками, несущими чушь на камеры и взяться за серьезных людей?

Понятно, что отловить, заставить извиняться на камеру и оштрафовать на 40 тысяч рублей пацана, бросившего в камеру «Мы за Украину» - это дело архиважное, но пока расходуется время и силы на школоту и блогерш, обученные и подготовленные люди рвут пути, пускают составы под откос и пускают беспилотники на Кремль.

Ну ведь бредово выглядит, товарищи офицеры?

Беседовали с железнодорожниками. А настроение в этой среде так себе. Особенно у машинистов и помощников. Падать на скорости 60 км/ч с высоты 10 метров и выше, учитывая насыпь – это так себе занятие. Но железнодорожные люди — это вообще особая каста, о них разговор отдельный будет в ближайшем времени.

Но три происшествия за двое последних суток свидетельствуют о том, что события явно берут разгон. Определенная логика с украинской стороны прослеживается: учитывая фактическую неспособность российского руководства на опережающие действия, а приверженность стратегии реагирования по факту на проблемы любого характера, наши противники просто немудрено стараются загрузить российскую систему, нанося уколы. Мелкие, но неприятные. Не смертельные, но каждый день.

И эти уколы они не только причиняют ущерб, как нефтехранилища в Севастополе и на Тамани, но и наносят моральный ущерб. Надо же, сбили беспилотники над самым Кремлем! Куда все смотрят, ФСБ, ПВО и так далее.


Итог может быть очень неприятным: страна целиком и полностью может перестать верить в то, что государственная власть сможет хоть как-то ее защитить. Собственно, житель Брянской и Белгородской областей уже не чувствуют себя защищаемыми. И чем больше недоверия и дальше от границы – тем хуже для государственной власти России.


Страна перестала чувствовать себя в безопасности - а это то, что и было ключевым обоснованием введения террора по площадям.

Такое моментально выросшее количество успешных диверсий (а о неудавшихся говорят намного тише) говорит только об одном. О том, что украинское наступление не за горами.

Смысл всех этих терактов в двух вещах. Первая – это вызвать хаос в российской системе управления, которая, признаем, не блещет оперативностью и эффективностью. Чтобы мы перестали успевать реагировать на удары, и более того, чтобы пропустили первый, самый главный удар.

Как украинцы в свое время пропустили 24.02.2022.

Второй смысл – это хаос и неуверенность в умах граждан. Тут не так важно, насколько эффективны были операции, важно, как эффектно они смотрелись на экранах. Чтобы обычные гражданские люди наконец-то поняли, какую опасность представляет терроризм для них же. Чтобы исчез тот пофигизм, который увы присутствует почти у всех, кто живет далеко от войны. Причем понятие далеко это не расстояние, это суть жизни.

Далеко - это, например, Мелитополь. Далеко - это, например, Казань или Омск. Не удивляйтесь. Далеко это там, где в первую очередь люди решают не вопросы физического выживания под ракетами и снарядами, а обычные житейские вопросы. Где что-то купить, в какую школу отдать ребенка, устроиться туда, где зарплата выше и все в таком духе.

Удивительно, как быстро меняется жизнь человека сразу после того, как исчезает опасность физической гибели. Как беспечно начинают себя вести те, кто совсем недавно выбрался из ада войны. Теракты происходят часто. Может не такие громкие как два пущенных под откос грузовых состава или беспилотники, сбитые над самым Кремлем, но происходят.

Кто-то вдруг подорвался на растяжке, как это случилось буквально вчера с замначальника ГУ МВД по Запорожской области, кто-то наступил на «Лепесток», у кого-то сожгли автомобиль и прочее. Кого-то просто отправили в больницу уличные хулиганы. Частички мозаики, дающие общую картину.

Картину нашего завтра.

Картину весьма логичную в свете изложенного год назад. Мы пришли на Украину с целями и задачами СВО. У Украины свои задачи, с которыми она просто обязана была прийти к нам. В качестве проверки ли, в качестве поддержки своего наступления – не важно.

Важно то, что Россия пока не показывает своих возможностей в нейтрализации украинских выпадов. Да, огромная и необустроенная граница. Да, безобразно и бездарно построенные «укреплинии». Про железнодорожные магистрали даже говорить не хочется от понимания того, что их защитить нереально.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин называет атаку беспилотников на Кремль «терактом против президента и нападением на Россию». По его словам, в Госдуме будут требовать остановить и уничтожить киевский террористический режим.

Возникает вопрос: а снесенные артобстрелами поселки Белгородской области – это не Россия? А Белгород, ставший побратимом и собратом по несчастью Донецка – это не Россия? А Донецк и Горловка – это тоже не Россия? А Крым, куда беспилотники прилетают как к себе домой – и это не Россия?

Странно, почему раньше глава депутатов не был столь категоричен.

То, что украинцы не просто будут продолжать, а наращивая темпы, нам это понятно. Сколько еще будет начертано «красных» и прочих линий и сделано угрожающих заявлений Дмитрием Медведевым, уже даже не интересно.

Своими действиями украинцы просто показывают, что они не переходят красные линии. Они переходят в наступление.
И это только начало.
Автор:
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46 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 04:03
    +11
    Грустно смотрится СВО взглядом из Ташкента.Музыканты воюют за улицу,квартал,а нацики атакуют Кремль!
    Сколько можно терпеть?Опять звать на помощь сибирские дивизии?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 05:30
      -1
      Опять звать на помощь сибирские дивизии

      поясните пожалуйста вашу мысль
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 06:21
        +1
        Украина не объявила войну России. Россия не объявила войну Украине.
        Идет СВО - странная военная операция.
        50 стран поставляют вооружение, боеприпасы, инструкторов, наёмников Украине, снабжают ее развединформацией и дают целеуказание в режиме реального времени. Всего одна страна поставляет вооружение России. Всего одна страна является нашим союзником. Это Белоруссия.
        Сколько стран воевало в Первой Мировой войне? Меньше 50. По сути Третья Мировая война уже идет полным ходом. У неё пока мало фронтов. И она напрямую затронула не так много людей. Но ВМВ тоже начиналась с локальных конфликтов. И она началась не 1 сентября 1939 года. У китайцев совсем другая дата начала этой войны.
        Эскалация идет по всем направлениям. Красные линии перечеркиваются одна за другой. К чему это приведёт? Рано или поздно СВО закончится объявлением войны. После этого все страны поставляющие вооружение и боеприпасы станут полноценными участниками войны и законными целями для атаки.
        Украина по указке своих американских руководителей действует на опережение. Россия всегда отстаёт. Создается впечатление, что Россия готова воевать с Украиной 300 лет, как с монголо-татарским игом.
        Можно сказать, что с исламским терроризмом в нашей стране покончено. Если сравнить нынешнюю ситуацию с ситуацией 20-25 летней давности, то сейчас в стране тишь да гладь...
        Украинские теракты на территории РФ становятся ежедневными. Обыденностью. Банальностью. Украинский терроризм опасней исламского, потому что украинцы внешне не отличаются от русских и говорят на одном языке. Его ликвидировать будет сложнее исламского терроризма.
        Может начать стоит с изменения законодательства? Почему нельзя ввести смертную казнь для террористов? Питерская статуэтчица убила одного человека и покалечила более 30, а её даже к пожизненному заключению нельзя приговорить. Безнаказанность порождает эскалацию террора. Украинских террористов нужно отлавливать и казнить. И как в Китае показывать казни по телевидению. Можно вместо Дома-2. Террористы должны понимать, что наказанием для них будет смерть. am
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 06:15
      +6
      Вся проблема что нет их, сибирских то дивизий. Все уже там.. У нас в Приморье всех выгребли, остался флот , ПВО и немного вкс. Сухопутные части все там с самого начала
  2. Комментарий был удален.
  3. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 04:10
    +7
    Это война со всеми вытекающими, а на войне одна линия-это линия фронта. Каким цветом её обозначить- это на любителя.
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 05:43
      +6
      Линия фронта проходит в разных местах. Для тех кто любит играть в стратегии наверное дальнейшее очевидно: Ничего странного в стратегии врага, что происходят пожары отвлекающие внимание, далее будут наплывы/налеты дронов, потом имхо атакуют Приднестровье там где нет оборонительных рубежей -ради пиара (склад они конечно не получат ибо он взлетит на воздух так как его не сдадут 99% ума должно хватить), потом приграничье юга РФ (т.е.север 404) где нет многолетне "обстреляных" и опытных войск, ну и в довершение танковый прорыв по максимально пустынной местности на восток где нет лесополок и лесов чтобы не увязнуть в борьбе за овраги. Не надо быть великим стратегом, чтоб бить по слабым местам и раскачивать "углы". Тупо если на карту посмотреть, любой кто любит играть на компе в стратегии поймёт что будут делать. Когда мало сил будут бить по самым слабым местам для отвлечения внимания, а вовсе не туда где ждёт поблизости раскочегареная авиация. Причём сделают всё одновременно, чтобы максимально было не понятно куда резерв бросить (само собой). Имхо
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:19
    +14
    Господа! Вам народ доверил руководить страной не для того, чтобы вы нам лапшу на уши вешали и расписывались в своей беспомощности. Хватит играть в человечность!!! Вам мало жертв?
    Начхать на мнение мирового сообщества нацистов. Жизни и безопасность собственных граждан должны стать приоритетом вашей деятельности.
    1. Eug
      Eug Сегодня, 05:14
      +10
      У власти "от бизнеса" приоритетом всегда будет прибыль.. увы.
    2. Пластмастер
      Пластмастер Сегодня, 06:22
      +1
      Есть определенные сомнения про общее доверие.
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:43
      -1
      Хватит играть в человечность
      А никто и не играет. Просто бизнес - ничего личного. Кто-то газ через Украину гонит. Кто-то запчасти поставляет. Пригожин вон просит на каждый месяц по миллиарду и не рублей...
      Кстати а все знают, что ковидные игры не закончились?
  5. Eduard Petrov
    Eduard Petrov Сегодня, 04:26
    +12
    Кто-нибудь может предположить какой у нас план действий на ближайший год-два? Что-то я вообще перестал понимать смысл происходящего...
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 05:20
      0
      вам надо знать план? никто его не скажет, лет через 70 будет известно
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 06:02
      +9
      Цитата: Eduard Petrov
      Кто-нибудь может предположить какой у нас план действий на ближайший год-два?


      У нас не знаю, а вот у них (тех кто в руководстве), скорей всего планы были такие: после провала первой фазы СВО (от 24 февраля) и неудачного похода на Киев... как то разрулить ситуацию, заключить соглашение о мире, вернуть свои активы и поехать отдыхать на Запад. Профит.

      Но вышла загвоздка, на Западе по серьёзному обиделись и решили не играть в игры, а просто бить...поэтому "элиты РФ" решили действовать по ситуации и пытаться задобрить Запад закулисными договоренностями, мол давайте сядем и всё решим... но по ту сторону, садиться за стол переговоров не хотят т.к. какой в этом смысл ? Если противник слаб и унижает сам себя, прося переговоры на любых условиях.

      Но настоящей звездой оказался Зеленский, который (сам бывший комик) сделал клоунами наше руководство, со всеми красными линиями.... что он только не делал, а делал он всё что хотел и как хотел (диверсии/теракты/публичные унижения России/унижения связанные с обменом Азовцев/зерновыми сделками/Атака на Кремль и т.д.) и до сих пор, живой ходит.... я вот начинаю, задумываться, а действительно комик у руля Украины а не другой известной страны ?

      Поэтому с таким руководством, если мы как то выиграем, это будет чудом...а плана дальнейших действий , нет. Только импровизация... (история с мобилизацией, которая не планировалась а потом вдруг раз стала нужной это доказывает, или истории с новыми территориями, когда ни законодательство не было подготовлено, ни чиновники для этих территории...и только после многих месяцев ожидании, наконец то гос. машина заработала и начались движения в этом направлении, когда народ России уже голос сорвал пытаясь достучаться до Кремля). И так во всём....если они и дальше будут тормозить с такой задержкой, то ничем хорошим для нас, это не закончится.
  6. zontov79
    zontov79 Сегодня, 04:45
    +3
    А красную линию прошли ? Или её просто вокруг вождя нарисовали ?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:30
      +9
      Цитата: zontov79
      А красную линию прошли ?

      Прошли, по Красной площади ! Это СВО - и им можно, а нам нельзя ! Можно только в лоб брать Бахмут и готовиться к контрнаступу, сидя в обороне....
      Про денацификацию, демилитаризацию что-то не слышно. Главное зерновая сделка, газ по трубе и аммиак через Одессу ! Вот !
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 05:43
      +4
      Нет. Красную линию перейти невозможно, потому что красная линия - это линия горизонта - она удаляется о мере приближения к ней.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 05:52
      +3
      Или её просто вокруг вождя нарисовали ?
      Эта линия называется ближним кругом общения.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 05:07
    +3
    Так получилось, один из нас немного соображает в радиоэлектронных войнах, второй – в диверсиях.
    ...
    Важно то, что Россия пока не показывает своих возможностей в нейтрализации украинских выпадов. Да, огромная и необустроенная граница. Да, безобразно и бездарно построенные «укреплинии». Про железнодорожные магистрали даже говорить не хочется от понимания того, что их защитить нереально.
    ...
    Своими действиями украинцы просто показывают, что они не переходят красные линии. Они переходят в наступление.
    И это только начало.

    what Резануло глаз. Когда говорят: "так получилось", таким образом пытаются объяснить "неожиданность" от самих себя не зависящую...
    Службой, если она принесла пользу Родине гордиться надо, если иначе - лучше не упоминать.

    Перечисление в статье произошедших в нашей стране крайних событий, которые многим известны, понятно, авторы хотели чтобы читатели закрепили материал.
    Цели украинцев озвученные авторами, усвоены, любой читатель понимает.
    Какие предложения? Почему ранее, в 2014 году не было обсуждения вопросов связанных с укреплением западных рубежей РФ, в т.ч. и с Украиной? На других ресурсах, ранее, до 2014 года обсуждалось реформирование ФПС РФ/ФПС ФСБ РФ в возврат к ПВ.

    Например, многим, кто связан с ж/д, авиа, водным транспортом, сопутствующей инфраструктурой знают, что надзорные органы, спец.службы и правоохранительные органы требуют от таких предприятий наличия планов мероприятий по антитеррористической и противодиверсионной деятельности, учения проводят с закладками муляжей ВУ, имитациями прорыва на территорию, захвата. Хочу сказать, что лично знаю взрослых мужчин, прошедших Афган, Абхазию, 1 и/или 2 Чеченские, даже "сирийцы", на инструктаж или такие "учения", кривятся: дескать "в войнушку играем"...

    Что предлагает, например, один и авторов который соображает в диверсиях? Как противодействовать?
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 05:40
      +6
      Дело в том, чт эти инструктажи и инструкции делаются для галочки. Про проверки и тренировки все знают заранее, так как директор родственник еще большего начальника, и, априори, не может его предприятие обкакаться. Ежемесячный инструктаж, что проводит девочка 25 лет вызывает только грустную улыбку, так как читает с листа и просто уходит, чтоб не отвечать на вопросы. Зато воплей про саботаж от начальства после этого полно. Поэтому и ржут те, кто что то понимает. Деньги в охрану не вкладывают и живут по принципу авось пронесет.
    2. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 06:56
      0
      Уже отлично видно что ФСБ это далеко не всемогущий КГБ с его неограниченными возможностями, если мы действительно хотим переломить ситуацию и остановить весь этот нарастающий бардак внутри страны, необходимо самым срочным образом немедленно воссоздать структуру "СМЕРШ" и наделить её чрезвычайными полномочиями как минимум до полного окончания СВО, оценивая сложившуюся ситуацию других возможностей я не вижу, ни ФСБ, ни тем более МВД это проблему полностью не решат, нам нужно предотвращение и недопущение диверсий, терактов и саботаж, если нужно для этого ввести военно - полевые суды, расстрелы, то значит нужно вводить, нельзя допускать чтобы ситуация вышла из под контроля, сейчас только самые жёсткие и решительные меры смогут помочь, о демократии и либерализме придётся забыть, они нам сейчас будут только лишь во вред.
  8. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:19
    +6
    Конечно немного странно,что за восемь лет Украина сумела перестроить мозги молодым,а мы в это время и не почесались. Если головы руководителей ведомств заняты финансовыми вопросами,то какое внимание будет уделяться безопасности. Разговор не о прибыли,а выживании.Сейчас что только не предлагают,и Смерш,и восстановление Погранвойск. Смерш в наше время -это удар пушки по клопам.Нужна рутинная работа. И неплохо бы взять из опыта прошлого государства.Нам долго внушали,что прелесть жизни в ее легкости и комфорте.А жизнь во все времена была трудной. Советовать легче всего.Но и пропускать мимо ушей не годится.
    1. Русский ватник
      Русский ватник Сегодня, 05:43
      +9
      Кто будет это делать? Генерал СВР, сын которого миллиардер? Ведь существует опасность, что те, кто займется типа смершем потом прийдут и за генералом. А ему это надо?
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 06:28
        0
        Цитата: Русский ватник
        Ведь существует опасность, что те, кто займется типа смершем потом прийдут и за генералом.

        Именно поэтому я подозреваю что СМЕРШа у нас никогда не появится
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:36
    +4
    Я никого ни к чему не призываю и заявляю, что всё написанное мною ниже, только частное мнение, решение же должно принять руководство РФ: террор останавливают террором, это аксиома проверенная историей. Касаемо военной стороны: необходимо "уравнение силы": каждое действие со стороны Украины должно получить отпор на порядок более сильный. Других решений я не вижу.
  10. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 05:43
    +4
    Помнится , что когда Матиас Руст приземлился на Красной площади , то полетели многие головы из МО ..........
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 05:58
      +3
      Если был приказ пропустить Руста, значит полетели "кого надо головы". А кому тогда было надо-другой вопрос.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:49
    +1
    Цитата: BlacTiger74
    Помнится , что когда Матиас Руст приземлился на Красной площади , то полетели многие головы из МО ..........

    Здесь недоработка других ведомств, работали с короткого плеча; согласен в этом с авторами.
  12. Unknown
    Unknown Сегодня, 05:59
    +5
    Итог может быть очень неприятным: страна целиком и полностью может перестать верить в то, что государственная власть сможет хоть как-то ее защитить. Собственно, житель Брянской и Белгородской областей уже не чувствуют себя защищаемыми. И чем больше недоверия и дальше от границы – тем хуже для государственной власти России.
    Да и раньше, народ , тот который привык думать за себя, которого становиться всё больше, не испытывал доверия к нынешней власти, а сейчас и подавно.
    Председатель Госдумы Вячеслав Володин называет атаку беспилотников на Кремль «терактом против президента и нападением на Россию». По его словам, в Госдуме будут требовать остановить и уничтожить киевский террористический режим.
    Вообще то ,обращать внимание, на то, о чём говорит председатель ГД.России , не стоит. Иногда возникает вопрос, он вообще , сам понимает, что сказал то? От кого он будет, что то требовать? От президента РФ ?! Вот интересно посмотреть, на такое требование, как оно будет выглядеть.
  13. сайгон
    сайгон Сегодня, 05:59
    0
    Да это не по домам и замкам в Рублевке удар , это по символам удар ю
    Кто последний раз атаковал Москву - гитлеровцы , то есть ставим равенство между режимами и убираем любые сдерживающие факты .
    Если быть откровенно циничным враг дал повод и оправдания любых наших действий , любых действий . Словом ждем смотрим .
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:31
      0
      Цитата: сайгон
      Словом ждем смотрим .

      Ага, больше года ждём и смотрим. Все гляделки проглядели
  14. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 06:03
    +5
    а вы знаете господа,я даже немножко рад,что по кремлю прилетело,рад за то,что без жертв и разрушений,и рад за то,что кремлёвские и думские шишки,дай бог поймут,что это война с украиной и западом,и пора перестать заниматься ананизмом,тут воюем,тут не воюем,тут газку поддадим,там зерно пропустим........пора начинать епт
  15. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 06:11
    +3
    Путин обещал премьеру Израиля не трогать Зеленского и не трогал, а тот в это время готовил атаку на Кремль. Получается, что нашего президента в очередной раз водили за нос. А вместе с ним и всю его "королевскую рать"- всех этих ушаковых, песковых, лавровых. За что эти деятели зарплату получают? В чем их "компетенции"? Неужели только в том, чтобы проталкивать чьи-то коммерческие интересы под видом "зерновой сделки"?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 06:36
      0
      Цитата: Борис Сергеев
      В чем их "компетенции"? Неужели только в том, чтобы проталкивать чьи-то коммерческие интересы под видом "зерновой сделки"?

      Это для Вас новость? Например в моём окружении все всё понимают, но... Во-первых: все понимают что таковы правила игры. Во-вторых: а-ля 90е никто повторить не хочет. Хотя все понимают что те же 90е могут в любую минуту вернуться. Но это уже другая история.
  16. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 06:19
    +1
    Кто-то вдруг подорвался на растяжке, как это случилось буквально вчера с замначальника ГУ МВД по Запорожской области, кто-то наступил на «Лепесток», у кого-то сожгли автомобиль и прочее. Кого-то просто отправили в больницу уличные хулиганы. Частички мозаики, дающие общую картину.
    Картину нашего завтра.


    Завтра будет завтра, а сегодня: "ТАСС, 4 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Как сообщили в экстренных службах, его причиной стало падение беспилотника.
    "Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", - сказал собеседник агентства.
    По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
    "Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском НПЗ в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники. По моему поручению на месте происшествия также находится глава района. По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает" - написал Кондратьев в Telegram-канале.    " https://tass.ru/proisshestviya/17672785

    Но три происшествия за двое последних суток свидетельствуют о том, что события явно берут разгон.
    Четыре.
    Сегодня на ВО авторы смогут написать статью об Ильском НПЗ, а завтра - статью "Мы предупреждали". Но лучше всего было бы написать статью "Реальные, возможные цели СВО, сроки и способы их достижения".
  17. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:20
    +2
    Я вообще был уверен, что за год СВО, применение квадрокоптеров, в городах, запрещено…. оказывается- ничего подобного. Надеюсь, границы- то успели закрыть?.. Странно все это… Солдаты на фронте воюют а у нас по ТВ- концерты, пляски, и веселье…
  18. nznz
    nznz Сегодня, 06:21
    -5
    первые 30постов рпускаю.ЦИПСО и прочее , пораженц и иже с ними.
    что в итоге? да, диверссионная война под руководством англичан имеет место бть. Против все НАТО.
    Н икто н чегот не проиграл.Слона невозможно защитить от укусов москитов.Раздражение вызывает,но сона им не слопать. Какие ввод? 1. Мнение о том что на Украине братья ,наконец то будет задвинуто. Братья(белорусы) партизанские отрды организовывали.Эти помалкивают и выжидают.Чтохарактрено и автор статьи это написали. Не братья нам эта хуторская шпана.Жертвы? Страннй вопрос после 8лет убийств в Донецке и того ,что фашисты делоают сегодня.Они наше МИРНОЕ население убивают.Нам их мирное ,но тайно поддерживающее режим нацистов, убивать нельзя. Кровь у людей разная что ли? у нас копеечная, у них золотая? Вставай страна огромная!Вставай на смертный бой! так пели в свое время .Пришло время вбросить из головы сказку о братьях славянах. нет у нас там родни.Болгар скрвились.Пришло время остальных.Братушки,братушки-тсячамт на Шипках всех времен. Алеша,Алеша..
    2.По Куеву будет нанесен жесткий удар.Показательнй.но по административным зданиям.Поскольку Рубикон прейден-можно уже. Существовали договоренности о неприкосновенности глав государств.Видимо один из последних ударов по штабам наемников задел англосаксов за то самое.
    Открыто жахнуть они не могут, пустить вонючку -намек ,смогли.Но у палки 2 конца.
    Вторым концом могут и в ответ кое кого дефлорировать с тыла. Возможно сразу 2 концами.
    3. Мое мнение.Только жесткие ответные удар с разрушениями такими , что пропадает интренет, вода, свет, тепло могут привести страну в сознание.К пониманию что война ,это не редкие сирены в стоице, а улиц в завалах, еда на костре,жизнь в подвалах и вода из луж.Как жили донецкие. Адекватным должен быть ответ.Из МО голубей пора зажарить и съесть.Время ястребов пришло.
  19. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:23
    -3
    Какая-то паническая статья,типа всё пропало, государственное управление не так работает как надо,а вот мы знаем как надо, всему конец и это только начало.Патриотичная, обнадеживающая статья, молодцы! Побольше таких статей на сайте и каждый день.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 06:36
      +2
      Так напишите о том, как это прекрасно, что на 15-м месяце СВО начали бомбить Кремль. И что " Байден-маразматик", а "сало мы порвём". Это буквально цитаты из бушующего оптимизма идиотов на " Русской весне".
  20. G17
    G17 Сегодня, 06:25
    +2
    Если и сейчас не будут нанесены удары по центрам принятия решений, штабам, инфраструктуре бандеровской Украины, то наступит чёткое понимание - российское военно-политическое руководство ничего не может и ни на что не способно. Народ и так с огромным трудом последние 30 лет мирился с воровством и коррупцией, но если в Кремле даже не способны выиграть войну, а вместо этого "побеждают" только в сфере тотальной цифровизации, закачки в Россию миллионов бандитов-мигрантов и переговоров по "зерновой сделке", то дальше нам не по пути.
  21. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 06:26
    +2
    Как так получилось, что в 14-15 годах население Юга и Востока Украины против нас не воевало, а сейчас воюет и достаточно серьезно? Что такого произошло за 8 лет? Можно конечно все списать на запад. Но думаю главная причина далеко не запад, надо разбираться, что мы за эти 8 лет сделали не правильно.
  22. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:28
    0
    позволяющей сделать вывод о том, что запуск беспилотников, атаковавших Кремль, осуществлялся с территории Москвы

    У дураков мысли сходятся, я тоже написал об этом... Наверное тоже знакомые в энской части есть, а часть эта с беретиками такими краповыми, автор даже бинтоваться не стал)))
    И вообще - оснащенные и тренированые ДРГ диверсии осуществлять будут, всех не выловить. Тем более странно слушать вой "как они прошли через границу". Ребят, там учат проникать на охраняемый объект, граница немного проще.
    Другое дело, что есть и меры противодействия, но они пока, вроде как в приграничных зонах не введены, а вот почему - это уже загадка
  23. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:42
    0

    Эх опять мой комментарий с этим видео удалят)
  24. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 06:45
    0
    Мавзолей в очередной раз тщательно задрапировали вместо того, чтобы драпировать Сенатский купол и снимать с флагштока " триколор" от греха подальше.
  25. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 06:48
    0
    У данных авторов второй год стандартная статья - что почти все неуд это знает любой вменяемый человек, хотелось бы читать про конкретное как и какую проблему решать. Ps судя по минусам и комментариям многие на этом сайте почему то находятся в 23.02.22 где армия РФ 2- я в мире.
  26. дон-1500
    дон-1500 Сегодня, 06:55
    0
    Совместная статья Скоморохова и Ставера, я правильно понял?
  27. Ольга Чердак
    Ольга Чердак Сегодня, 06:56
    0
    Одна из главных проблем- элитка продажная!!им все равно на страну, детки за границей пристроены! Деньги за природные богатства им рекой текут! Помогать ,поделиться не желают! Вот что имеем.