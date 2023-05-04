Террор: Украина переходит в наступление

В прошлом году, в самом начале СВО, с огромным скандалом и криками от «ура-патриотов» была снята с публикации статья, в которой рассматривались возможные варианты развития событий. В ней автор, основываясь на собственных познаниях в области психологии украинского обывателя делал прогноз о том, что «не все так однозначно» и может быть много вариантов развития событий.
Главным образом неудовольствие аудитории вызвало неверие автора в то, что «Через неделю возьмем Киев» и прогноз того, что украинцы вывернутся наизнанку, но будут мстить, перенося войну на территорию России.
Статью сняли, но через год с небольшим стоит признать, что автор был прав. Киев не взяли, более того, ушли с огромных территорий, оставили много городов. Обстрелы российской «старой» территории стали делом обыденным, диверсионные группы с территории Украины ходят, как у себя дома, беспилотники летают уже за Москвой и атакуют Кремль.
Позволим себе цитаты годовой выдержки.
«Нельзя недооценивать украинцев. По сути своей, украинец – это 70% от русского, но вся суть кроется в этих 30%. Это упертость, это умение ненавидеть, причем, люто и долго, это хитрость и скрытность. Плюс наше, русское, желание победить. Но не любой ценой, а так, чтобы у соседа хата сгорела, а своя уцелела. И за свою хату украинец пойдет палить русские легко и с хорошим боевым азартом».
«… и величайшей чисто украинской чертой я бы назвал способность выжить и приспособиться в любой среде. И использовать эту среду себе на пользу. Маскировка на высшем уровне позволит осуществлять любые операции, на которые хватит продвинутых украинских мозгов»
«… и величайшей чисто украинской чертой я бы назвал способность выжить и приспособиться в любой среде. И использовать эту среду себе на пользу. Маскировка на высшем уровне позволит осуществлять любые операции, на которые хватит продвинутых украинских мозгов»
Кстати, Крымский мост это шикарно показал, не так ли? Прекрасно спланированная и осуществленная с технической точки зрения, операция.
Начнем с атаки Кремля. Так получилось, что это самый последний инцидент, с него и начнем.
Так получилось, что один из нас немного соображает в радиоэлектронных войнах, второй – в диверсиях. Быстренько позвонив в город Энск Московской области, где у одного из нас есть знакомые определенного характера, мы получили помимо мата некоторое количество информации, позволяющей сделать вывод о том, что запуск беспилотников, атаковавших Кремль, осуществлялся с территории Москвы.
Да, можно долго слушать экспертов разного уровня, но мы вдвоем, посидев над картой столицы, выделили две зоны: Битцевский парк и Сокольники. Лосиный остров тоже подходит, но он немного дальше. Но там и спрятаться есть где.
В общем и целом – все как предупреждали год назад.
«В итоге они придут к нам. Под видом беженцев, получат российские паспорта и будут думать о том, как отомстить. Украинец, который потерял свое – страшный человек. Вопрос только в том, что и сколько он потерял. И вектор приложения, то есть, мы. И все. И будут поджоги (взрыв все-таки сложнее организовать), будет саботаж, возможно, будут теракты»
Оказалось, что организовать взрыв не так сложно, как казалось год назад. Теракты вообще оказалось плевым делом. Растяжки в Мариуполе, статуэтки в Питере и так далее. И вот – пожалуй, вершина. Атака Кремля.
Да, атака была неудачной, первый аппарат попал в купол, второй аппарат был сбит. Это прекрасно, все могло быть намного хуже, могли и проморгать. Но она была, то есть, реально на территории России действуют группы не просто умеющие планировать и проводить акции, но и весьма прилично оснащенные.
То же самое относится и к группам/группе, действовавшей в Брянской области на железнодорожных путях.
Здесь хотелось бы криком крикнуть в адрес наших силовых ведомств: может, пора бросить охотиться за малолетками, несущими чушь на камеры и взяться за серьезных людей?
Понятно, что отловить, заставить извиняться на камеру и оштрафовать на 40 тысяч рублей пацана, бросившего в камеру «Мы за Украину» - это дело архиважное, но пока расходуется время и силы на школоту и блогерш, обученные и подготовленные люди рвут пути, пускают составы под откос и пускают беспилотники на Кремль.
Ну ведь бредово выглядит, товарищи офицеры?
Беседовали с железнодорожниками. А настроение в этой среде так себе. Особенно у машинистов и помощников. Падать на скорости 60 км/ч с высоты 10 метров и выше, учитывая насыпь – это так себе занятие. Но железнодорожные люди — это вообще особая каста, о них разговор отдельный будет в ближайшем времени.
Но три происшествия за двое последних суток свидетельствуют о том, что события явно берут разгон. Определенная логика с украинской стороны прослеживается: учитывая фактическую неспособность российского руководства на опережающие действия, а приверженность стратегии реагирования по факту на проблемы любого характера, наши противники просто немудрено стараются загрузить российскую систему, нанося уколы. Мелкие, но неприятные. Не смертельные, но каждый день.
И эти уколы они не только причиняют ущерб, как нефтехранилища в Севастополе и на Тамани, но и наносят моральный ущерб. Надо же, сбили беспилотники над самым Кремлем! Куда все смотрят, ФСБ, ПВО и так далее.
Итог может быть очень неприятным: страна целиком и полностью может перестать верить в то, что государственная власть сможет хоть как-то ее защитить. Собственно, житель Брянской и Белгородской областей уже не чувствуют себя защищаемыми. И чем больше недоверия и дальше от границы – тем хуже для государственной власти России.
Страна перестала чувствовать себя в безопасности - а это то, что и было ключевым обоснованием введения террора по площадям.
Такое моментально выросшее количество успешных диверсий (а о неудавшихся говорят намного тише) говорит только об одном. О том, что украинское наступление не за горами.
Смысл всех этих терактов в двух вещах. Первая – это вызвать хаос в российской системе управления, которая, признаем, не блещет оперативностью и эффективностью. Чтобы мы перестали успевать реагировать на удары, и более того, чтобы пропустили первый, самый главный удар.
Как украинцы в свое время пропустили 24.02.2022.
Второй смысл – это хаос и неуверенность в умах граждан. Тут не так важно, насколько эффективны были операции, важно, как эффектно они смотрелись на экранах. Чтобы обычные гражданские люди наконец-то поняли, какую опасность представляет терроризм для них же. Чтобы исчез тот пофигизм, который увы присутствует почти у всех, кто живет далеко от войны. Причем понятие далеко это не расстояние, это суть жизни.
Далеко - это, например, Мелитополь. Далеко - это, например, Казань или Омск. Не удивляйтесь. Далеко это там, где в первую очередь люди решают не вопросы физического выживания под ракетами и снарядами, а обычные житейские вопросы. Где что-то купить, в какую школу отдать ребенка, устроиться туда, где зарплата выше и все в таком духе.
Удивительно, как быстро меняется жизнь человека сразу после того, как исчезает опасность физической гибели. Как беспечно начинают себя вести те, кто совсем недавно выбрался из ада войны. Теракты происходят часто. Может не такие громкие как два пущенных под откос грузовых состава или беспилотники, сбитые над самым Кремлем, но происходят.
Кто-то вдруг подорвался на растяжке, как это случилось буквально вчера с замначальника ГУ МВД по Запорожской области, кто-то наступил на «Лепесток», у кого-то сожгли автомобиль и прочее. Кого-то просто отправили в больницу уличные хулиганы. Частички мозаики, дающие общую картину.
Картину нашего завтра.
Картину весьма логичную в свете изложенного год назад. Мы пришли на Украину с целями и задачами СВО. У Украины свои задачи, с которыми она просто обязана была прийти к нам. В качестве проверки ли, в качестве поддержки своего наступления – не важно.
Важно то, что Россия пока не показывает своих возможностей в нейтрализации украинских выпадов. Да, огромная и необустроенная граница. Да, безобразно и бездарно построенные «укреплинии». Про железнодорожные магистрали даже говорить не хочется от понимания того, что их защитить нереально.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин называет атаку беспилотников на Кремль «терактом против президента и нападением на Россию». По его словам, в Госдуме будут требовать остановить и уничтожить киевский террористический режим.
Возникает вопрос: а снесенные артобстрелами поселки Белгородской области – это не Россия? А Белгород, ставший побратимом и собратом по несчастью Донецка – это не Россия? А Донецк и Горловка – это тоже не Россия? А Крым, куда беспилотники прилетают как к себе домой – и это не Россия?
Странно, почему раньше глава депутатов не был столь категоричен.
То, что украинцы не просто будут продолжать, а наращивая темпы, нам это понятно. Сколько еще будет начертано «красных» и прочих линий и сделано угрожающих заявлений Дмитрием Медведевым, уже даже не интересно.
Своими действиями украинцы просто показывают, что они не переходят красные линии. Они переходят в наступление.
И это только начало.