Террор: Украина переходит в наступление

«Нельзя недооценивать украинцев. По сути своей, украинец – это 70% от русского, но вся суть кроется в этих 30%. Это упертость, это умение ненавидеть, причем, люто и долго, это хитрость и скрытность. Плюс наше, русское, желание победить. Но не любой ценой, а так, чтобы у соседа хата сгорела, а своя уцелела. И за свою хату украинец пойдет палить русские легко и с хорошим боевым азартом».



«… и величайшей чисто украинской чертой я бы назвал способность выжить и приспособиться в любой среде. И использовать эту среду себе на пользу. Маскировка на высшем уровне позволит осуществлять любые операции, на которые хватит продвинутых украинских мозгов»

«В итоге они придут к нам. Под видом беженцев, получат российские паспорта и будут думать о том, как отомстить. Украинец, который потерял свое – страшный человек. Вопрос только в том, что и сколько он потерял. И вектор приложения, то есть, мы. И все. И будут поджоги (взрыв все-таки сложнее организовать), будет саботаж, возможно, будут теракты»