Пригожин против Шойгу, но заплатит все равно народ России

Зачем концерт, музыканты?

Концерт не по заявкам

Мавр сделал своё дело?

Что дальше?





Были проблемы и с другой техникой. С начала СВО мы не могли заменить 30 артиллерийских орудий. Я лично звонил в Москву, переговаривался с командующими, командирами, начальством. Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику» «Я вспоминаю опыт чеченских подразделений в Мариуполе. Когда потребовалось пять танков от Минобороны для поддержки пехоты, нам смогли выделить только один, боевой расчет которого покинул машину в первом же бою. Танкистов тогда пришлось успокаивать, настраивать на бой и заново сажать в боевую машину, чтобы они накрыли залпами хотя бы одну позицию азовских сатанистов.Были проблемы и с другой техникой. С начала СВО мы не могли заменить 30 артиллерийских орудий. Я лично звонил в Москву, переговаривался с командующими, командирами, начальством. Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику»

«Да, если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов»

«Очень надеюсь, что к моему призыву прислушается Сергей Кужугетович и будет отдан приказ Генеральному штабу выехать на место и разобраться. Это единственный и по-солдатски правильный выход из ситуации.



Чеченские подразделения бок о бок воевали с вагнеровцами на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса. Вместе выполняли священный долг перед Родиной без разделения на национальности или веру.



Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе»

Самый сложный вопрос: отчего так?