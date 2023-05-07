Пригожин против Шойгу, но заплатит все равно народ России

Ну что же, развязка уже застарелого, всем известного и давно надоевшего конфликта МО – ЧВК «Вагнер» вступил в решающую фазу.
Терпение Евгения Пригожина закончилось. ЧВК несет бессмысленные потери там, где их можно было избежать. Несет не по вине бестолковых командиров, даже не по вине хорошо обученного противника, а... ну вы, уважаемые читатели, Пригожина слышали.
Как и положено терпению любого командира, который бессмысленно теряет людей, при этом понимая, что бойцы верят ему и прекрасно понимают, что идут на смерть ради выполнения приказа командира.
Мы часто видим Евгения Викторовича в полевой форме или с летным шлемом и понимаем, что это не для красивой картинки а-ля «я тоже на ЛБС», а для появления там, где его бойцы рвут жилы в самых опасных местах.
Слова "Вагнер" и "музыканты" за какой-то год с небольшим стали для большинства россиян синонимами слов стойкий, мужественный, способный на выполнить любую задачу, короче, мужик.
Но вместе с тем, все больше людей понимают, что держать бесконечно в самом аду какое-то подразделение нельзя. Никто не будет спорить о том, что любая техника, при интенсивном использовании, ломается, а люди? Закаляются?
Но любой кузнец прекрасно знает, что закалка может привести не только к улучшению качества изделия. Неправильная закалка приводит к неисправимым дефектам и, в конечном итоге, уничтожению практически готовой продукции.
Понимают ли это в МО? Мы прокомментируем это, но несколько иначе. Понимают ли это в Совете командиров ЧВК? Естественно, понимают. Мы не будем сомневаться в компетентности командиров ЧВК Вагнер. Там работают люди, зачастую имеющие высшее военное образование.
Нас, к примеру, совсем не удивил факт перехода бывшего заместителя министра обороны на должность заместителя командира ЧВК. Там, в составе компании, достаточно много офицеров, которые по разным причинам покинули ряды наших ВС.
Собственно, не секрет, кто строил систему «Вагнера». Уволенные, выброшенные за ненадобностью, за несогласие с вышестоящим командованием – поводов устроить «на выход» было много, и людей было много. И они, в условиях, когда им никто не запрещал использовать свой опыт, построили весьма эффективную военную структуру. Способную действовать где угодно с максимальным эффектом.
Знали это в Генштабе? О, да. Иначе не позвали бы на помощь, когда стало ясно, что СВО, ведомая нашими генералами, безнадежно забуксовала.
Зачем концерт, музыканты?
Заявление командования ЧВК, озвученное Евгением Пригожиным, стало очень косвенным доказательством одной нашей версии. «Музыканты» поставили себе задачу подарить победу в Бахмуте ко Дню Победы. Да, версия «на коленке», но имеет место.
Что поделаешь, осталось у нас, тех, из СССР, такая традиция, как победить к дате. Хорошая, если честно, традиция. Хорошая не в том, что «надо взять к празднику», а в том, что каждый боец знал, что все это должно закончится в этой дате и он, если повезет, получит долгожданный отдых.
Что будет дальше – с этим еще разбираться и разбираться, мы же хотели бы идти от истоков к устью. Так надежнее.
Конфликт Пригожина с Шойгу и Герасимовым набирает обороты, но предсказать финал очень непросто. непросто уже потому, что даже после эмоционального заявления Пригожин останется Пригожиным. И другие командиры ЧВК останутся такими же, какие они сейчас. И победа для них главное, ну или почти самое главное.
Концерт не по заявкам
Итак, понеслось. Евгений Пригожин делает одно заявление за другим, заявления жесткие и не наигранные. По крайней мере, в актерский талант такого уровня не верится абсолютно, потому принимается всерьез. Это скорее, реальные эмоции в своем высшем проявлении.
Прозвучали фамилии. То, что после такого наката на Шойгу и Герасимова дорог у Пригожина остается немного, понятно почти всем. Даже в том случае, если его завтра завалят снарядами и патронами, а послезавтра опять перекроют поставки, снова начать информационную войну будет не комильфо. Эффект Басурина, если хотите.
То, что Евгений Викторович решает (пытается решить) проблемы в свойственной ему манере атакующего носорога – это нормально. Он в таком же стиле решал проблему распустившихся неподконтрольных полевых командиров ЛДНР в 2015-16 годах. Так же могут устроить и ему, уверены, это понимает все его окружение.
Однако, главный вагнеровец упорно прет на врага. В обеих направлениях, потому что Минобороны уже явно становится его врагом. И это вызывает определённое уважение, хотя вопросов с повестки дня не снимает.
Главный вопрос – это сам Бахмут. Для нас, не мнящих себя экспертами уровня Подоляки, изначально события вокруг этого города вызывали удивление. Бахмут/Артемовск не имеет никакого стратегического значения. Это признает даже сам Пригожин.
Со взятием Бахмута проблема на этом участке фронта не меняется. Фронт, скорее всего, не рассыплется, а за спиной у обороняющихся все так же стоит Краматорско-Славянский укрепрайон, взять который штурмом в лоб занятие более чем сомнительное.
То, что строилось на протяжении пяти лет, с привлечением техники и иностранных специалистов (в Славянске они точно были и стройками руководили), взять обычным штурмом в лоб… Да, ситуация очень непростая.
Вообще по военной науке предполагается, что если на каком-то участке противник успешно обороняется, что ведет к большим потерям, то этот участок надо просто обойти или нанести удар на другом участке, где противник более слаб или не ожидает удара. Но это уже вопросы разведки и работы штабов.
Кстати, есть уверенность, что именно так и действуют представители ВСУ в преддверии грядущего наступления. Мы достаточно много писали об этом в своих материалах об осеннем наступлении ВСУ и предположениях о весеннем наступлении.
В чем секрет Бахмута – мы сказать не можем. Но город, стертый с лица земли, стал определенным символом. Символом того, что на всей линии фронта есть место, где русские бойцы упорно двигаются вперед. 50 метров в день, 120 метров – но двигаются. Вагнер, наверное, единственное подразделение, которое наступает всегда и не отступает никогда.
Что дало бы взятие Бахмута кроме политических составляющих – сказать сложно, мы просто не знаем, во что оно нам обошлось. Сколько человек там легло? Те, кого показал Пригожин перед своим эмоциональным выступлением, по его же утверждению, погибли за один день...
Пригожин сам раскрыл подробности плана «Бахмутской мясорубки», рассказав, как они принимали решение вместе с генералом Суровикиным относительно этой операции. Основной целью стало по замыслу перемалывание живой силы и техники ВСУ в Бахмуте.
Нетривиально. Нетрадиционно. Обычно подобное происходит как раз в условиях обороны, когда части зарываются в землю и отражают атаки противника. То есть, то, что и делали солдаты ВСУ. Но у нас ни слова критики, поскольку ад Бахмута поглотил действительно огромное количество украинских солдат.
И вот – все. Пригожин совершенно официально, на бумаге, извещает Минобороны и Генштаб, что с 10 мая начинает отвод своих отрядов из Бахмута, поскольку ему абсолютно нечем воевать. Боеприпасов осталось ровно на те четыре дня, которые остаются до отвода подразделений с ЛБС, опять же по словам самого Пригожина…
Мавр сделал своё дело?
Вступать в дискуссию о том, кто прав, а кто виноват в создавшейся ситуации, мы не будем. Айсберг прекрасно смотрится на фоне океана, но самая красивая и опасная его часть там, под водой. Невидимая с борта корабля обычным пассажирам. Мы можем писать лишь о том, что видим и о своих собственных ощущениях.
Еще в начале СВО, когда Вагнер в первый раз «засветился» на линии боевого соприкосновения, мы писали о том, что необходимо как-то юридически обосновать этот факт. Это ЧВК или часть российских ВС? Именно для того, чтобы ликвидировать возможные проблемы со снабжением и обеспечением воюющих подразделений.
Увы, наш «глас вопиющего в пустыне» не был услышан. Как, впрочем, и все, что касается СВО. МО решил действовать по принципу «само устаканится» со временем. Не устаканилось. Более того, привело к той ситуации, что мы наблюдаем сегодня.
В канун анонсируемого контрнаступления ВСУ на важнейшем направлении, где ожидалась победа, происходит нечто такое, чего вообще не может быть во время ведения боевых действий. У нас же в мозг заложена догма из Устава — умри, но выполни приказ, а потом можешь жаловаться… Из могилы…
Застарелый конфликт между МО и ЧВК достиг своего апогея. Не вылеченный, когда это было ещё можно, нарыв грозит лопнуть и залить гноем все вокруг. Казалось бы, как может какое-то ЧВК выступать против государственной силовой структуры? А если государство против частника?
Понятно, что победит государство, но «Вагнер» сегодня - это мировой бренд, который хотят заполучить многие. Так что, Евгений Пригожин своим заявлением вывел конфликт на очень высокий уровень. Тот уровень, когда в дело уже необходимо вступать лично Главкому. Убрать музыкантов без ответов на множество вопросов не получится.
Тот самый «мавр, который сделал свое дело и может уйти» поступил нестандартно. Он слишком хорошо «делает свое дело». У музыкантов все «слишком». В том числе и любовь народа.
Лирическое отступление. Тонкое наблюдение: в 2014-2015 годах у молодежи, которая очень чутко реагирует на любую ситуацию, на рюкзаках и куртках очень часто можно было увидеть очень распространенный на тот момент шеврон «Вежливых людей». Тот самый, с котиком и солдатом. Сегодня вы его не увидите, если только не зададитесь специально такой задачей, да и то, будет очень сложно ее выполнить.
А вот вагнеровский шеврон вы можете увидеть у тех, кому от 16 и дальше.
Почему? А ответ очень прост: в стае уважают сильных. Современные Маугли смотрят на своего перспективного Акелу, и этот Акела – не Шойгу. Да, выглядит не так презентабельно, без благородной седины и наград. Но – матерый волчище, как ни крути.
Как поступит Кремль в этой ситуации? Увы, ответ мы вряд ли узнаем из заявления официального пресс-секретаря Пескова. Главком тоже славится умением нестандартно решать каверзные вопросы, но не ответ на заданный вопрос – это он тоже умеет на «отлично».
Что дальше?
То, что происходит на передовой, иногда выглядит достаточно мерзко, с точки зрения людей, живущих в мире информационной войны. Те же, кто видел войну реально, глядя на такие сообщения лишь усмехаются. Ведь в запасе любого из этих людей есть не одна такая история.
Вот пример, который буквально только что мы прочитали на Телеграмм-канале Рамзана Кадырова.
Надеемся, никто не сомневается в том, что Кадыров в курсе того, что происходит в зоне СВО:
«Я вспоминаю опыт чеченских подразделений в Мариуполе. Когда потребовалось пять танков от Минобороны для поддержки пехоты, нам смогли выделить только один, боевой расчет которого покинул машину в первом же бою. Танкистов тогда пришлось успокаивать, настраивать на бой и заново сажать в боевую машину, чтобы они накрыли залпами хотя бы одну позицию азовских сатанистов.
Были проблемы и с другой техникой. С начала СВО мы не могли заменить 30 артиллерийских орудий. Я лично звонил в Москву, переговаривался с командующими, командирами, начальством. Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику»
Были проблемы и с другой техникой. С начала СВО мы не могли заменить 30 артиллерийских орудий. Я лично звонил в Москву, переговаривался с командующими, командирами, начальством. Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику»
Рамзан Ахматович пытается спасти имидж МО. Государственный чиновник, а он в первую очередь глава субъекта Федерации и лишь потом генерал Росгвардии, обязан это делать. В этом же заявлении он фактически берет на себя задача «затыкания дыры», которая образуется после ухода музыкантов.
«Да, если уйдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придёт младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов»
Ну и последнее. В чем мы согласны с генералом Кадыровым, так это с предложенным им методом решения конфликта и с оценкой бойцов и командиров Вагнера. Как говорится, добавить к этому нечего:
«Очень надеюсь, что к моему призыву прислушается Сергей Кужугетович и будет отдан приказ Генеральному штабу выехать на место и разобраться. Это единственный и по-солдатски правильный выход из ситуации.
Чеченские подразделения бок о бок воевали с вагнеровцами на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса. Вместе выполняли священный долг перед Родиной без разделения на национальности или веру.
Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе»
Чеченские подразделения бок о бок воевали с вагнеровцами на самых сложных участках в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донбасса. Вместе выполняли священный долг перед Родиной без разделения на национальности или веру.
Интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте. И когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Вместе»
Очень толковая на наш взгляд оценка ситуации и очень в перспективе будет жаль чеченских росгвардейцев, которые, мягко говоря, не оснащены, да и не подготовлены для тех задач, которые решал «Вагнер». Да, дрались бок о бок, но полностью заменить… Есть у нас в этом сомнения.
Самый сложный вопрос: отчего так?
Возвращаясь к выступлениям Пригожина. Здесь у нас появилась очень такая сложная мыслишка. Понятно, что из того, что происходило за кулисами, мы не знаем ничего и вряд ли узнаем. Но продумать нам никто не запрещает.
Давайте-ка вспомним, а когда у нас появился в СВО «Вагнер»? Тогда, когда СВО забуксовало и стало ясно, что Киева не видать, как… Ну просто не видать.
До этого, как мы понимаем, армия в лице Генштаба предполагала решить задачу собственными силами и возможностями. Был смысл, потому что единственный победитель получает все. Награды, посты, неприкосновенность, все.
Но тут выяснилось, что планы Шойгу и Герасимова в Киеве не читали. А потому никчемная и невооруженная 22-я армия мира вдруг уперлась и остановила 2-ю армию мира. А дальше начались политические маневры совсем уж невнятного характера.
Возникшую паузу надо было кем-то заполнять. И этот «кто-то» должен был бы заполнить места в строю напрочь выбитой к тому времени первой волны, начавшей СВО в феврале 2022-го. И дать возможность мобилизовать, а главное - оснастить и обучить пополнение.
Чеченские бойцы Кадырова - это, как известно, не армия, а Росгвардия. Да, у некоторых имелся более чем успешный боевой опыт, но: это разные вещи, партизанская и контрпартизанская война и общевойсковые операции. Да, «Ахмат» - сила, но у этой силы несколько иной вектор применения, другой функционал и оснащение, если хотите.
Сегодня многие открыто насмехаются на «тик-ток войсками», НО: для них просто не было работы, они не были необходимы со своими умениями в том рисунке боевых действий, который был создан.
Так что единственное, кто остался после фактического разгрома ВДВ, это действительно Пригожин и его «Вагнер». И да, их позвали именно затыкать дыры. Как это делалось на протяжении нескольких веков, когда наемниками-кондотьерами наниматели решали примерно те же проблемы.
Кто-то будет спорить, что Пригожин и его бойцы, плюс навербованные и срочно натасканные уголовники дали армии передышку? После геройских перегруппировок и прочего?
Кстати, совсем скоро мы сможем убедиться, насколько четко и плодотворно генералы нашего Генштаба смогли этой передышкой воспользоваться.
Причем, выше мы говорили, что второй раз Пригожину не получится использовать маневр с обращениями и заявлениями, но ведь и у наших генералов его тоже НЕ БУДЕТ! Если украинское наступление начнется успешно, то затыкать дыры в обороне будет просто некем.
То есть, будет новая волна мобилизации и в бой опять бросят неподготовленных «мобиков», в лучшем случае, выпустивших пару магазинов на стрельбище.
А другой наемнической структуры с такой подпиткой, как у Пригожина была, в распоряжении Генштаба нет, и более того, уже не будет. Все эти срочно создаваемые ЧВК госкорпораций – они не про то. Да и эффективность у них на один балл из десяти, «газпромовские» уже показали, чего они стоят.
Но все эти скороспелые ЧВК – они для защиты интересов нанимателей. Да, привет, Донбасс образца 2014 года! Помним, кто и куда порой воевал.
Но ни ЧВК-скороспелки, ни полки чеченской Росгвардии, ни мобилизованные не смогут оперативно заткнуть дыру в 10 бригад. А именно столько (может, чуть меньше) личного состава в ЧВК по оценке американских специалистов. То есть, около 50 тысяч человек.
На смену «Вагнеру» должны прийти исключительно подготовленные подразделения, потому что вполне естественно, что ВСУ рванет освобождать Бахмут хотя бы исходя из политических целей. Им перемога весьма и весьма необходима, не меньше, чем победа нам.
И здесь совершенно не важно, кто выйдет победителем в наметившемся противостоянии, Пригожин или Шойгу. Важно то, что в любом случае, оплачивать этот конфликт, затеянный исключительно из-за каких-то невнятных и нехорошо пахнущих амбиций, придется нам. Всей стране. Москве, Грозному, Белгороду, Омску, Новосибирску.
И оплачивать жизнями наших соотечественников. А это, в свою очередь, ведет к тому, что желающих воевать за это государство будет все меньше и меньше. Конечно, можно все организовать, как в Украине, где «добровольцев» хватают на улицах, но может, господам генералам все-таки стоит задуматься над будущим?
Мы же все хотим, чтобы оно у нас было, это самое будущее?