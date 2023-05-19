Погрозим диверсанту пальчиком

Условный срок

Королев

Новая индустриализация

«Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза – 468 тысяч рублей, а в 1945-м – 380 тысяч».

«Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. Давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики»,

Итог