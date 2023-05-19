Погрозим диверсанту пальчиком

Условный срок
Сотрудники донского ФСБ разоблачили и задержали руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ «Вектор». Предприятие находится в Батайске и занимается разработкой техдокументации на ремонт ракетной техники и вооружения.
Полковник Анатолий Михалин завышал стоимость производимой продукции при выполнении гособоронзаказа с целью личного обогащения. Два года включал в стоимость продукции государственного оборонного заказа фиктивные затраты. Нанесённый государству ущерб, по версии следствия, составил более 63 млн рублей.
Батайский городской суд признал его виновным. Сам подсудимый этого и не отрицал и с радостью возместил нанесенный ущерб. Вероятно, благодаря этому и смягчили приговор. Руководителю назначили наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет условно.
Приговор вступил в законную силу.
По этому делу также проходят трое подозреваемых: гендиректор таганрогского АО «Звезда-Стрела», начальник 222-го военного представительства Минобороны России и директор ООО «ТПК «Горизонт» и ООО «Таганрогский литейный завод». При заключении госконтрактов на изготовление составной части тактической ракеты они, как сообщали в ФСБ, вносили в расчёты заведомо ложные сведения о себестоимости изделия.
В результате сговора сумма ущерба выросла до 700 млн рублей. Ростовская область – средняя зарплата в 2022 году – 44 733 руб.
5 лет условно за подрыв боеготовность Армии? За экономическую диверсию полковнику? Трудно объяснить солдату в окопах СВО, по каким законом ему надо жить?
Информация к размышлению.
Королев
Королёв Сергей Павлович, 1906 года рождения, урож. гор. Житомира, русский, гр-н СССР, беспартийный, до ареста – инженер НИИ-3 НКБ СССР. В 1936 году вел разработку пороховой крылатой торпеды; зная заранее, что основные части этой торпеды – приборы с фотоэлементами – для управления торпеды и наведения ее на цель, не могут быть изготовлены центральной лабораторией проводной связи, Королёв с целью загрузить институт ненужной работой усиленно вел разработку ракетной части этой торпеды в 2-х вариантах.
В результате этого испытания четырех построенных Королёвым торпед показали их полную непригодность, чем нанесен был ущерб государству в сумме 120 000 рублей и затянута разработка других, более актуальных тем.
В 1937 году при разработке бокового отсека торпеды (крылатой) сделал вредительский расчет, в результате чего исследовательские работы по созданию торпеды были сорваны.
Искусственно задерживал сроки изготовления и испытания оборонных объектов (объект 212).
Судили Королёва за нанесённый бюджету материальный ущерб (120 000 руб.) и загрузку производственных мощностей бесполезной работой. Приговор был суров – 10 лет исправительно-трудового лагеря на Колыме и 5 лет поражения в правах. Средняя зарплата в СССР 1936 года была – 207 рублей.
Новая индустриализация
5 апреля 2023 года завершился VII Московский экономический форум, под председательством известного промышленника Константина Бабкина.
Ключевая тема форума – «Новая индустриализация», курс на которую предполагает, что экономическая политика должна включать: ответственность бизнеса перед Родиной, стимулирующую налоговую, мягкую денежно-кредитную, протекционистскую внешнеторговую политику. Выводы и предложения участников форума замалчивает пресса и телевидение.
А опыт есть. Есть и методы, когда любишь свою Родину, а не заморские страны. В 1941 году по документам стоимость производства танка Т-34 составляла 269 тысяч рублей, к 1942 году она снизилась до 193 тысяч рублей, а в победном 1945 году – до 135 тысяч.
«Самолет Ил-4 стоил 800 тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза – 468 тысяч рублей, а в 1945-м – 380 тысяч».
Прислушается ли власть к экономистам-практикам, настаивающим на необходимости новой индустриализации?
К сожалению, налоговая политика, денежно-кредитная и внешнеторговая политика в нашей стране действуют по старым шаблонам и до сих пор нацелены на встраивание России в западную экономику. Ищут чёрный вход, так как в парадную дверь не пускают. Это обычно приводит к компромиссам, а порой и к предательству интересов Родины.
Резонансное заявление главы СК прозвучало на сессии «Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы» в рамках Петербургского международного юридического форума, который состоялся с 11 по 13 мая в Москве.
«Мы говорим, по сути, об экономической безопасности в условиях войны. Давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики»,
– заявил Александр Бастрыкин.
Опять громкое заявление для публики из общества – одобрямс? А не пора ли поговорить о законах, которые за 30 лет жулики навязали народу России, чтобы избежать реального наказания за преступления против Отечества?
Томас Джозеф Даннинг (1799–1873) – британский деятель профсоюзного движения, сформулировал афоризм, который объясняет идеологию капиталиста. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Итог
Полковник со своими подельниками воруют миллионы, и нет страха наказания. Дали условно. А может, надо дать премию, что мало украл?
Законотворчество наших депутатов многогранно и удивительно. Поживём – увидим.