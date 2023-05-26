Минобороны подало заявку на мобильную малогабаритную систему навигации и посадки «Корма»

Предварительные заявки от эксплуатантов, в том числе от Минобороны, к нам поступали, спрос на разработку есть. Заключение контрактов запланировано после проведения сертификации системы и допуска к эксплуатации

Министерство обороны подало предварительную заявку на закупку и эксплуатацию мобильной малогабаритной системы навигации, посадки и наблюдения "Корма". Об этом сообщил гендиректор компании "Навигатор" Сергей Бабуров.О том, что в России разработана мобильная малогабаритная система навигации, посадки и наблюдения, подходящая для всех типов воздушных судов, сообщалось в прошлом году. Предполагалось, что система завершит испытания до конца 2022 года и в этом году уже начнет закупаться заинтересованными министерствами, включая Минобороны, Минздрав, Минтранс и т.д. Как сообщил Бабаров, сейчас "Корма" проходит сертификацию и завершает испытания.- приводит ТАСС слова Бабурова.Новая система навигации изначально создавалась для нефтяных платформ, затем ее стали привязывать к кораблям, отсюда и название "Корма". В настоящее время "аэродром в чемодане", так называют комплекс за общую массу, не превышающую 15 кг, планируется использовать для всех видов авиации в местах, где нет оборудованных в радиотехническом плане аэродромов или площадок. Радиус действия комплекса в прямой видимости составляет около 300 километров, в сложных метеоусловиях - до 100 км.Система может выпускаться как в мобильном варианте, так и в стационарном, оборудование идентично установленному в самолете или вертолете. В комплект "Кормы" входят ответчик, передающий информацию о номере борта, заданной высоте полета и приемник, который принимает информацию для формирования "метки" на электронной карте, соответствующей положению воздушного судна.