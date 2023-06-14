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Западная пресса: Россия удвоила количество охраняющих базу ВМФ в Севастополе боевых дельфинов

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Западная пресса: Россия удвоила количество охраняющих базу ВМФ в Севастополе боевых дельфинов

В настоящее время российским военным командованием якобы было увеличено в два раза количество боевых дельфинов, несущих службу по охране базы Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Об этом сообщает специализирующееся на военно-морской тематике издание Naval News.


По утверждению ресурса, ранее задачи по защите военно-морской базы выполняли три-четыре боевых дельфина. Сейчас на базе «служат» шесть-семь боевых дельфинов. Авторы издания связывают увеличение количества боевых дельфинов с общим ужесточением мер безопасности на военных объектах в Крыму.

Издание пишет, что командование ВМФ РФ опасается возможных диверсий, которые могут устроить водолазы ВСУ на военных объектах. Поэтому была усилена защита военно-морской базы. До этого аналогичные публикации уже появлялись в британской прессе. Западные СМИ сообщали, что в Севастопольской бухте ВМФ России якобы созданы шесть эшелонов обороны, включая катера и боевых дельфинов.

Отметим, что военные объекты в Крыму украинские формирования действительно пытаются атаковать, чаще всего – с помощью беспилотных летательных аппаратов или морских дронов. В большинстве случаев российские военные успешно отражают попытки атак как с воздуха, так и под водой.

Напомним, что подготовкой боевых дельфинов в Крыму занялись еще в советское время. С 1975 года их использовал 102-й отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ОБ ПДСС), входивший в состав Черноморского флота. В постсоветской Украине обучение боевых дельфинов прекратили, но после вхождения Крыма в состав России в 2014 году эта программа была возобновлена для нужд российского Черноморского флота.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Arnaud 25
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8 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 18:28
    +5
    А эти дополнительные кадры, они добровольцы, мобилизованные или по призыву?
    1. kenig1
      kenig1 Сегодня, 18:33
      +4
      Подписали контракт на военную службу.
    2. Alister Kroulegg
      Alister Kroulegg Сегодня, 18:38
      +7
      Частники. ЧВК "Ихтиандр"
  2. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 18:35
    +1
    Американцы в 2014 на учения в Чёрное море привозили своих боевых дельфинов-афалин и морских львов. Возможно, что они уже и сейчас у наших берегов.
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 18:41
    +2
    Сам когда-то над этим смеялся, но тут скорее дело в названии "боевой дельфин" и ассоциирующихся с ним образов. По факту собак широко использовали и используют, к этому уже все привыкли. Интеллект дельфина на порядок выше интеллекта собаки, поэтому не вижу ничего странного в их использовании для решения каких-то боевых задач.
  4. fiv
    fiv Сегодня, 18:43
    +2
    Боевые белые медведи с Северного флота осаждают военкоматы за Полярным кругом. И моржи с Тихоокеанского. Держись теперь, неешьпапа!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:46
    +1
    Западная пресса: Россия удвоила количество охраняющих базу ВМФ в Севастополе боевых дельфинов
    . Дельфины, дельфины, дельфины.... прикольно wink
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:53
    +1
    А ещё есть несчётное количество боевых окуней и воблы! Бойтесь супостаты! lol