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Медиа Украины: Заявления от имени Пригожина об ударе по лагерям ЧВК «Вагнер» - скорее всего, фейк

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Медиа Украины: Заявления от имени Пригожина об ударе по лагерям ЧВК «Вагнер» - скорее всего, фейк

На Украине активно следят за заявлениями, которые сегодня настоящим потоком выдаёт аккаунт куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Телеграм. При этом украинские медиа, что называется, чешут затылок, не понимая, что конкретно происходит, и можно ли в этом видеть «перемогу Украины».


Многие украинские медиа пишут о том, что «в Киеве не верят словам Пригожина о ракетном ударе российских войск по находящимся в тыловых районах подразделениям ЧВК «Вагнер».

Так, украинское издание «Страна», пытаясь разобраться в ситуации, пишет:

Заявления Пригожина или от его имени об ударе по лагерям (ЧВК «Вагнер» - прим. «ВО» ) - скорее всего, фейк.

Напомним, что ранее Минобороны России опровергло публикуемые в социальных сетях заявления от имени Евгения Пригожина о том, будто бы российская армия наносила удары по подразделениям «Вагнера».

В украинской прессе считают, что «полностью доверять распространяемым в сети заявлениям от имени Пригожина не нужно».

Высказываются версии и о том, что Евгений Пригожин может выступить с заявлением, например, о взломе его аккаунта украинскими спецслужбами.
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