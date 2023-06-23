Медиа Украины: Заявления от имени Пригожина об ударе по лагерям ЧВК «Вагнер» - скорее всего, фейк

Заявления Пригожина или от его имени об ударе по лагерям (ЧВК «Вагнер» - прим. «ВО» ) - скорее всего, фейк.

На Украине активно следят за заявлениями, которые сегодня настоящим потоком выдаёт аккаунт куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Телеграм. При этом украинские медиа, что называется, чешут затылок, не понимая, что конкретно происходит, и можно ли в этом видеть «перемогу Украины».Многие украинские медиа пишут о том, что «в Киеве не верят словам Пригожина о ракетном ударе российских войск по находящимся в тыловых районах подразделениям ЧВК «Вагнер».Так, украинское издание «Страна», пытаясь разобраться в ситуации, пишет:Напомним, что ранее Минобороны России опровергло публикуемые в социальных сетях заявления от имени Евгения Пригожина о том, будто бы российская армия наносила удары по подразделениям «Вагнера».В украинской прессе считают, что «полностью доверять распространяемым в сети заявлениям от имени Пригожина не нужно».Высказываются версии и о том, что Евгений Пригожин может выступить с заявлением, например, о взломе его аккаунта украинскими спецслужбами.