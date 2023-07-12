Подозреваемый в убийстве бывшего командира подлодки ВМФ РФ признался в работе на украинские спецслужбы

Задержанный в Туапсе выходец с Украины, подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара – бывшего командира подводной лодки капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого, дал показания о том, что он был завербован украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
10 июля Ржицкий, работавший в последнее время в краснодарской городской администрации в мобилизационном отделе, был застрелен в спину во время утренней пробежки. Поскольку до прихода на работу в администрацию города он служил в Черноморском флоте ВМФ России и командовал подводной лодкой «Краснодар», спецслужбы сразу заподозрили «украинский след» в этом преступлении. Тем более, Ржицкий был внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец», заблокированного в России.
Вскоре по «горячим следам» в городе Туапсе задержали и подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался некто Сергей Денисенко 1959 года рождения – выходец из украинского города Буча, в 2023 году перебравшийся в Россию и обосновавшийся в Краснодаре. Подозреваемый был одним из руководителей украинской федерации каратэ Шотокан. У задержанного обнаружили пистолет с глушителем.
По сообщению источника РИА Новости, задержанный признался, что работал на украинские спецслужбы, которыми был завербован ранее. Сейчас расследование уголовного дела по факту убийства Ржицкого находится под контролем самого председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Родственники погибшего Ржицкого, кстати, утверждают, что он не участвовал в специальной военной операции, так как подал рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил Российской Федерации еще в 2021 году, но окончательно уволился в августе 2022 года. В базу украинского экстремистского сайта офицер попал якобы из-за того, что перегонял дизельную украинскую подводную лодку «Запорожье» еще в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией.