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Подозреваемый в убийстве бывшего командира подлодки ВМФ РФ признался в работе на украинские спецслужбы

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Подозреваемый в убийстве бывшего командира подлодки ВМФ РФ признался в работе на украинские спецслужбы

Задержанный в Туапсе выходец с Украины, подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара – бывшего командира подводной лодки капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого, дал показания о том, что он был завербован украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.


10 июля Ржицкий, работавший в последнее время в краснодарской городской администрации в мобилизационном отделе, был застрелен в спину во время утренней пробежки. Поскольку до прихода на работу в администрацию города он служил в Черноморском флоте ВМФ России и командовал подводной лодкой «Краснодар», спецслужбы сразу заподозрили «украинский след» в этом преступлении. Тем более, Ржицкий был внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец», заблокированного в России.

Вскоре по «горячим следам» в городе Туапсе задержали и подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался некто Сергей Денисенко 1959 года рождения – выходец из украинского города Буча, в 2023 году перебравшийся в Россию и обосновавшийся в Краснодаре. Подозреваемый был одним из руководителей украинской федерации каратэ Шотокан. У задержанного обнаружили пистолет с глушителем.

По сообщению источника РИА Новости, задержанный признался, что работал на украинские спецслужбы, которыми был завербован ранее. Сейчас расследование уголовного дела по факту убийства Ржицкого находится под контролем самого председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Родственники погибшего Ржицкого, кстати, утверждают, что он не участвовал в специальной военной операции, так как подал рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил Российской Федерации еще в 2021 году, но окончательно уволился в августе 2022 года. В базу украинского экстремистского сайта офицер попал якобы из-за того, что перегонял дизельную украинскую подводную лодку «Запорожье» еще в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией.
Использованы фотографии:
Социальные сети Станислава Ржицкого
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30 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:46
    +10
    Думаю туда, куда он попадет, знание восточных единоборств ему не поможет, с учетом возраста и условий содержания долго не протянет.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:58
      +1
      Цитата: Uprun
      Думаю туда, куда он попадет, знание восточных единоборств ему не поможет, с учетом возраста и условий содержания долго не протянет.

      Таких в "крытке", только петухами делают.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:17
        +2
        Цитата: carpenter
        Таких в "крытке", только петухами делают.

        Если ему повезёт и получит пожизненное, то в Белом Лебеде одиночки.
      2. Проксима
        Проксима Сегодня, 17:53
        0
        Дибелизм украинцев fool зашкаливает, то его убили за то, что он подводную лодку перегонял, то он будучи командиром подводный лодки "Краснодар" обстреливал жилые кварталы Винницы. На кого это всё рассчитано?!! На самых тупо-рылых украинцев? Вот представьте ситуацию: у капитана подводной лодки больше проблем нет. Хлебом не корми, а дай расстрелять ракетами (которых не куда девать) мирные кварталы с людьми.
    2. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 16:59
      -2
      Стиль Черного Дракона или Чхарек гораздо круче карате.
    3. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:00
      0
      Он осенью с Тайрой фотался, может и ее судьбу повторить. А может в Турцию слетает
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 17:17
      -1
      Скорее всего опять отпустят или обменяют.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:47
    +14
    Как террорист он любитель...если смотреть по деталям преступления.
    Беспокоит что любому такому укрождуну агенты Буданова могут вручить ПМ с глушителем или заряд взрывчатки и отправить убивать кого угодно на кого покажут пальцем.
    Это можно остановить только уничтожив заказчиков.
    Пора...пора открывать сезон охоты на руководящий состав спецслужб Украины.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:55
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Беспокоит что любому такому укрождуну агенты Буданова могут вручить ПМ с глушителем или заряд взрывчатки и отправить убивать кого угодно

      А если учесть всех беженцев и гастарбайтеров с Украины, которые обосновались в России и могут быть потенциальными агентами, то работы у наших спецслужб непочатый край. Ведь пускали их в Россию практически бесконтрольно.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 17:04
        0
        Цитата: Piramidon
        А если учесть всех беженцев и гастарбайтеров с Украины,

        Нужно использовать опыт НКВД времён ВОВ, подставлять Буданову легион агентов ФСБ, а потом вести оперативные игры. Таким же образом использовать пойманных настоящих агентов.
        СБУ не сможет разобраться кто есть кто и сойдёт с ума.)))
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 16:57
      +2
      Да и по местным кадрам давно нужно бреднем пройтись. Странно, что бывший глава федерации карате укровермахта не вызвал вопросов у наших силовиков. Этих уродов нужно сопровождать заранее.
    3. Shelest2000
      Shelest2000 Сегодня, 17:18
      0
      Это можно остановить только уничтожив заказчиков.

      До заказчиков еще дотянуться надо. А вот с попавшимися исполнителями надо поступать без жалости, как в свое время с полицаями и им подобными поступали - на виселицу. И обязательное опубликование - кто, за что и каким образом приговор приведен в исполнение.
    4. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 17:30
      0
      пора открывать сезон охоты на руководящий состав спецслужб Украины

      Не только на руководителей спецслужб Украины, но и на их кураторов - учителей, особенно из мелкобритании, которая всегда гадит, а сейчас слишком сильно гадит.
    5. Франк Мюллер
      Франк Мюллер Сегодня, 17:34
      +2
      Сезон уже давно открыт (считайте, полтора года), да лицензию "охотникам" покуда не выдали. А при толстовском синдроме, которым обуреваем Кремль, с упомянутым разрешением дело, похоже, решится нескоро.
    6. topol717
      topol717 Сегодня, 18:44
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Беспокоит что любому такому укрождуну агенты Буданова могут вручить ПМ с глушителем или заряд взрывчатки и отправить убивать кого угодно на кого покажут пальцем.

      Израиль Уже 80 лет так живет.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 16:49
    +7
    На Украине до сих пор активно орудуют киллеры, устраняющие конкурентов по бизнесу. Почему мы не оплачиваем их услуги? Потому что в бухгалтерии потом трудно будет отчитаться кому или деньги и почему нет печати и оквэда?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:08
      +1
      Цитата: alexoff
      Почему мы не оплачиваем их услуги?

      Отличная идея! Нужно объявить всенародный сбор пожертвований. Внесу свою малую лепту.
      1. Франк Мюллер
        Франк Мюллер Сегодня, 17:38
        0
        Хорошая идея! Да только наивная, шишки - ёлки. Банки эти "пожертвования" так закрутят, что концов не найдут. wink На том стоим со времен "перестройки - хитростройки".
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 17:43
        0
        Я только за, но что-то подсказывает, что наши спецслужбы скрутят скорее организаторов сборов, чем подхватят идею. Подозреваю что это красная линия, которую нарисовали нашим
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:55
    0
    Оперативно,но это не очень радует,где работа спецслужб с вьезжающими с Украины.Что мешает ?
  5. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 16:56
    +2
    Интересно,а когда уже отменят мораторий на смертную казнь!?Пара тройка показательных приговоров,многих бы охладила заниматься террористической деятельностью на нашей территории
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:40
      0
      При Путине - никогда, он противник категорический.
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:57
    +1
    туда, куда он попадет, знание восточных единоборств ему не поможет,

    а вы уверены, что его не обменяют как азовцев и прочих "хе.роев окраины" ???
    я вот не уверен ....
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:59
    +4
    Вот вам яркий пример того о чём упоминалось выше про то, что самые страшные деверсанты это беженцы (разумеется не все) из Украины, а не ДРГ в Курской или Брянской областях. Сколько их спящих огромный вопрос. Надеюсь военнослужащие - любители похвастаться сделали выводы и станут более скромны при выкладывании в соцсети своей личной информации, а отечественные органы контрразведки усилят разъяснительную работу среди военного населения ВС РФ
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 17:46
      +1
      Не, самые страшные это коррупционеры, у которых бабло прижали на западе и они пустят под откос любое дело. Достаточно почитать как Дмитрий Цветков за деньги что выделили на "Альтаир" открыл ювелирный салон на Кипре и теперь в Лондоне корчит из себя борца с режимом. А сколько у нас таких, что в угоду хозяевам целые отрасли под откос пустили?
  8. Roust
    Roust Сегодня, 17:08
    0
    Сколько можно сопли жевать и бестолку разговаривать об их возможностях нас убивать на нашей земле!? Этих заказчиков мы можем сровнять с землёй за 5 минут. Почему эти нелюди до сих пор живы, а мы копаем могилы для наших сыновей!!!???
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:14
    +1
    У задержанного обнаружили пистолет с глушителем.
     Жаль было выбросить? В Кубань.Пистолет,был дорог,как память?Видимо,не все серии 17 мгновений весны смотрел.Штирлиц,пульнул в Клауса и пистолет в воду.Труп,все равно течением в другую сторону отнесет.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: parusnik
      У задержанного обнаружили пистолет с глушителем.
       Жаль было выбросить? В Кубань.Пистолет,был дорог,как память?Видимо,не все серии 17 мгновений весны смотрел.Штирлиц,пульнул в Клауса и пистолет в воду.Труп,все равно течением в другую сторону отнесет.

      Работает на сдельщине, были ещё поручения по всей видимости, а сменить ствол, до денег жадный(раз уж на хлеб этим зарабатывает), да и не выбросил бы он его, не попробовав сбыть с рук за деньги, у таких людей алчущих деньги все мысли о них, думать о чём-то другом времени не хватает. Пока писал вот о чём подумал - это убийство у него наверняка не первое или в России или на Украине да было по видимому, поэтому пронесло раз, пронесло два и всё успокоился, думая, что всегда ему будет везти.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 17:52
        0
        это убийство у него наверняка не первое
        Скорее всего первое- взяли как последнего дилетанта.
  10. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 17:44
    0
    А когда его из подозреваемых в обвиняемые переквалифицируют? Или долгое - долгое дело?