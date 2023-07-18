Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Добиться быстрых результатов в ходе наступления практически невозможно

Добиться быстрых результатов в ходе наступления в настоящее время практически невозможно. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский.В ходе интервью британскому изданию ВВС Сырский отметил, что продвижение украинских сил, наступающих на южном направлении, происходит медленнее, чем предполагалось командованием ВСУ. Украинский Генштаб рассчитывал на очень быстрые результаты, однако на практике осуществление этого оказалось практически невозможным.Сырский объяснил отсутствие сколько-нибудь значимых успехов украинской армии плотным минированием значительных территорий, а также значительным количеством оборудованных ВС РФ опорных пунктов.Однако, несмотря на явные локальные поражения наступающих частей ВСУ, Сырский видит преимущество, имеющееся у украинской армии, по его мнению заключающееся в наличии "единства военного руководства и доверия солдат друг к другу". При этом, каких-либо осязаемых сильных сторон украинской армии командующий Сухопутными войсками ВСУ назвать не смог.За время с начала украинского наступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях ВСУ понесли значительные потери, не добившись при этом практически никаких результатов ни на одном из направлений.По состоянию на 11 июля, по данным, озвученным министром обороны РФ Сергеем Шойгу, украинская армия потеряла более 26 тысяч военных, 1244 единиц бронетехники, 21 самолет и 6 вертолетов.