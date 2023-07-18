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Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Добиться быстрых результатов в ходе наступления практически невозможно

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Добиться быстрых результатов в ходе наступления практически невозможно

Добиться быстрых результатов в ходе наступления в настоящее время практически невозможно. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский.


В ходе интервью британскому изданию ВВС Сырский отметил, что продвижение украинских сил, наступающих на южном направлении, происходит медленнее, чем предполагалось командованием ВСУ. Украинский Генштаб рассчитывал на очень быстрые результаты, однако на практике осуществление этого оказалось практически невозможным.

Сырский объяснил отсутствие сколько-нибудь значимых успехов украинской армии плотным минированием значительных территорий, а также значительным количеством оборудованных ВС РФ опорных пунктов.

Однако, несмотря на явные локальные поражения наступающих частей ВСУ, Сырский видит преимущество, имеющееся у украинской армии, по его мнению заключающееся в наличии "единства военного руководства и доверия солдат друг к другу". При этом, каких-либо осязаемых сильных сторон украинской армии командующий Сухопутными войсками ВСУ назвать не смог.

За время с начала украинского наступления на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях ВСУ понесли значительные потери, не добившись при этом практически никаких результатов ни на одном из направлений.

По состоянию на 11 июля, по данным, озвученным министром обороны РФ Сергеем Шойгу, украинская армия потеряла более 26 тысяч военных, 1244 единиц бронетехники, 21 самолет и 6 вертолетов.
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9 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:41
    +2
    Генштаб ВСУ рассчитывал на прорыв в стиле Гудериана, а получил Курскую дугу.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:52
      0
      ...Сырский видит преимущество, имеющееся у украинской армии, по его мнению заключающееся в наличии "единства военного руководства и доверия солдат друг к другу".

      Про единство и доверие в ВСУ в ещё более-менее спокойном 2018 году бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос очень доходчиво докладывал - массовая дедовщина, избиение до полусмерти офицерами солдат, алкоголизм, наркомания и прочие неуставные взаимоотношения.
      Сейчас, по-видимому эти отношения вышли на ещё более высокий уровень в ВСУ раз Сырский их обозвал преимуществами. crying
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 14:41
    0
    С чисто военной точки зрения, Украине пора переходить к обороне.
    1. Жнец
      Жнец Сегодня, 14:49
      0
      они бы может и рады этому, да запад не разрешает)
      велит идтить вперёд)
    2. ПАН51
      ПАН51 Сегодня, 14:49
      0
      Он, возможно, и хочет так сделать, но ему ХОЗЯИН не разрешает и требует ПЕРЕМОГУ.
    3. Shkodnik65
      Shkodnik65 Сегодня, 14:51
      +1
      Украине пора переходить к обороне.
      Оно таки да, но есть один нюанс: весь "прогрессивный, демократический мир" уже затарился попкорном и ждёт от Украины контрнаступа с освобождением Крыма и Новороссии от орков с востока. У "войнов света" никаких вариантов, их ЗАСТАВЯТ "наступать" пора в стране есть люди. И не важно, мужчины это или женщины. Или дети. Как там у группы "Квин": шоу должно продолжаться. yes
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:45
    +1
    Цитата: Арон Заави
    С чисто военной точки зрения, Украине пора переходить к обороне.

    Это тот случай, когда политика, личные интересы, выгода других стран превуалируют над здравым смыслом и военной наукой.
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 14:49
    0
    Ошибается командующий: на самом деле угробить всю технику и положить весь личный состав можно очень быстро! laughing
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 14:51
    0
    Ахахаха, опять на "украине" не работает Face ID и прочее ПО распознавания лиц? А как грозились всю зиму и весну laughing laughing laughing