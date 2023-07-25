WSJ: Застопорившееся наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение

Американская пресса всё чаще пишет о том, что украинское контрнаступление как минимум застопорилось, а как максимум – провалилось. Причём материалы подобного характера выходят на страницах крупнейших американских изданий, в эфирах ведущих каналов и радиостанций США.
С подобного рода материалом вышло и издание The Wall Street Journal. В статье Гордона Льюболда, Майкла Гордона и Уоррена Строубла контрнаступление ВСУ названо забуксовавшим, оказавшимся в тупиковой ситуации.
Из статьи:
Застопорившееся наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение.
Авторы пишут о том, что в предвыборный год президент США сталкивается с непростой ситуацией. С одной стороны, он ранее объявил, что поддержка Украины «будет продолжаться столько, сколько потребуется». С другой стороны, сами же представители администрации США заявляют, что Украине уже поставлено всё то, что было необходимо для успешного контрнаступления.
Получается, что Украина надежд американской администрации не оправдывает, и теперь её призывают бросить в бой уже все имеющиеся резервы – по сути, идти ва-банк.
Если продолжать направлять Украине оружие на сотни миллиардов долларов, то для Байдена велики риски того, что львиная доля этого оружия будет потеряна на фронте, остальное распродано на чёрном рынке.
Байдену нужен успех, иначе он может потерять даже ту малую поддержку, которая у него есть. Потерять её может и вся Демпартия.
Однако на Украине понимают, что даже если они бросят в бой всё то, что у них есть из резервов, то вряд ли это приведёт к значительному успеху. И если последние резервы будут выбиты в боях российскими войсками, то Россия может взять ещё больше территорий под свой контроль.
Накануне в своём вечернем обращении Зеленский заявил, что целью украинских войск, оказывается, является «истощение российской армии». Слов о том, что цель – выход на границы 1991 года – не прозвучало впервые за долгое время.