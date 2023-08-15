Понесет ли кто-то ответственность за стратегическое планирование военной операции на Украине

«Будущие стратегический прогноз и планирование зависят как от групп объективных факторов (базовые ценности и интересы, внешние факторы, национальные ресурсы), так и от субъективных факторов – адекватности представлений правящей элиты о политике и стратегии. Причем роль субъективных факторов в политике очень значительна и во многом зависит от адекватности прогноза и планирования»*.

«Мы не предполагали такого вмешательства Запада в конфликт»

«Трудно было себе представить, что члены НАТО, США, европейские страны, сначала косвенно, а затем и напрямую вмешаются в этот конфликт».

«Коллективный Запад ведет против России гибридную войну, оказывая беспрецедентную поддержку киевскому режиму. С февраля прошлого года Украина получила сотни танков , более четырех тысяч боевых бронированных машин, больше тысячи артиллерийских орудий и десятки современных РСЗО и установок ПВО западного производства на сумму свыше 160 млрд долларов. Запад готов и дальше вкладывать значительные ресурсы в Украину, чтобы попытаться изменить ход конфликта в свою пользу… Присоединение Финляндии и, возможно, Швеции к НАТО создает дополнительные риски дестабилизации обстановки в регионе».

Кто понесет ответственность за ошибки в стратегическом планировании?

*Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: монография: в 2 т. / под ред. А. И. Подберезкина. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, центр военно-полит. исследований. – М.: МГИМО – Университет, 2015.



**Там же.