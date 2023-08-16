Донецк продолжает оставаться под массированными обстрелами

3 погибших и 11 раненых в Донецке только за один день



Донецкий университет экономики и торговли после обстрела ВСУ 6 августа

«В ближайшее время обстрелы по столице ДНР прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера»,

«Сколько ещё будут убивать детей? Да садитесь уже за стол переговоров, сделайте что-нибудь. Хватит уже над нами издеваться. Каждый день прилёты, сколько можно?»

Как обезопасить Донецк от обстрелов?



Марьинка, июнь 2023 года