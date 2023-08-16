Донецк продолжает оставаться под массированными обстрелами

Одной из официально заявленных целей проведения специальной военной операции была защита Донбасса, о чём неоднократно говорили российские политики. Понятно, что реальные цели несколько отличались от заявленных, а с ходом военного конфликта они (цели) постепенно трансформировались, тем не менее о том, что нужно обезопасить Донбасс, и в первую очередь Донецк, заявления делались неоднократно, более того, неоднократно давались обещания о том, что скоро обстрелы города прекратятся.
Однако по истечении полутора лет после начала СВО ситуация в Донецке не претерпела изменений к лучшему – наоборот, город стал подвергаться куда более массированным обстрелам, чем в период действия Минских соглашений.
3 погибших и 11 раненых в Донецке только за один день
Донецкий университет экономики и торговли после обстрела ВСУ 6 августа
Ещё в июне прошлого года сенатор РФ, а на тот момент глава МИД ДНР (которое было учреждено после официального присоединения республики к России) Н. Никонорова обещала, что обстрелы Донецка прекратятся, потому что существует некий «секретный план» относительно этого.
«В ближайшее время обстрелы по столице ДНР прекратятся. Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера»,
— обещала Никонорова.
Но прошло уже больше года, а очень секретный военный план, о котором нельзя упоминать всуе, так и не был реализован. И вот Никонорова уже сенатор в Москве, а дончане по-прежнему под обстрелами. Интенсивность обстрелов Донецка не снижается, о чём неопровержимо говорит статистика.
Так, на минувшей неделе обстрелы Донецка не прекращались ни на один день – только в течение одного дня, 9 августа, погибли три мирных жителя, ещё 11 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших девочка 2019 года рождения. Ежедневно получают разрушения дома и социальные объекты.
Настроения местных жителей в целом можно охарактеризовать цитатой одной из местных жительниц, которая видела, как погиб ребёнок 9 августа, и очень эмоционально в комментарии СМИ сказала:
«Сколько ещё будут убивать детей? Да садитесь уже за стол переговоров, сделайте что-нибудь. Хватит уже над нами издеваться. Каждый день прилёты, сколько можно?»
Некоторые СМИ цинично говорят о том, что «жители Донецка привыкли к обстрелам» – возможно, в какой-то степени это действительно так. Однако полностью привыкнуть к этому невозможно. Жизнь под обстрелами – это жизнь в постоянном страхе, к этому нельзя привыкнуть. Большая часть жителей Донецка, безусловно, устали от войны, которая стала для них ежедневным кошмаром.
Многие дончане ожидали, что после начала военной операции обстрелы города наконец-то прекратятся, однако это ожидание оказалось необоснованным – после 24 февраля 2022 года обстрелы города только усилились. Более того, теперь при обстрелах периодически применяются кассетные боеприпасы.
Как обезопасить Донецк от обстрелов?
Ответ на вопрос, почему ВС РФ не могут отодвинуть линию фронта от Донецка хотя бы на относительно безопасное расстояние (чтобы до города не доставала обычная артиллерия стандартных калибров), достаточно прост – большинство населённых пунктов в окрестностях города превращены в сплошные укрепрайоны ВСУ. Марьинка, Авдеевка и Красногоровка, например, по сути, превращены в крепости. В прошлом году по ним наносились массированные удары, однако это по итогу ни к чему не привело – украинские войска создали в той же Марьинке подземную сеть бункеров, до которых сложно добраться. Поэтому, несмотря на то, что данные населённые пункты превращены в руины, их по-прежнему обороняют.
Марьинка, июнь 2023 года
По этой причине ответить на вопрос «как обезопасить Донецк от обстрелов?» достаточно затруднительно. Варианта здесь, на взгляд автора, представляется, всего два – либо заключать перемирие, либо применять ОМП (оружие массового поражения) по населённым пунктам, превращённым в укрепрайоны, чтобы попытаться отодвинуть линию фронта.
Зачастую, когда речь заходит о возможном перемирии, ура-патриотическая общественность тут же начинает говорить – «никаких фиксаций перемирия до того, как дойдём до Днепра», или «до взятия Харькова и Николаева говорить о переговорах бессмысленно» и т. д. Автор рекомендовал бы данным гражданам записаться добровольцем в зону СВО и отправиться сначала на штурмы Марьинки и Авдеевки, которые продолжаются уже больше года и не привели к каким-либо существенным результатам. С дивана, находясь далеко от зоны боевых действий, легко рассуждать о масштабных военных кампаниях – пишущий не подвергается никакому риску.
Перемирие действительно могло бы улучшить ситуацию с безопасностью в городе – в случае объявления перемирия без мирного соглашения полностью оно бы едва ли соблюдалось украинской армией, однако интенсивность обстрелов бы серьёзно упала. Но на данный момент стороны конфликта далеки от компромисса и конструктивного диалога. Да и временное перемирие – не решение проблемы. Донецку нужен устойчивый мир, а для этого необходимо, чтобы стороны конфликта заключили некий договор.
Что касается реализации второго сценария, то возникает вопрос – какое именно ОМП могло бы помочь с уничтожением укрепрайонов в окрестностях Донецка, чтобы оттуда не могли вести огонь по городу? Применять тактическое ядерное оружие (ТЯО) в непосредственной близости от Донецка было бы крайне глупо и бездумно. Поэтому уничтожить укрепрайоны можно попробовать с помощью массового применения ОДАБ или ФАБ-1500.
В теории это помогло бы ускорить продвижение в окрестностях Донецка и несколько улучшить ситуацию с безопасностью в городе. Но опять-таки даже уничтожение и взятие одного или двух укрепрайонов ничего не даст глобально, потому что за ним будет новый, так как таких укреплений в окрестностях Донецка достаточно.
В целом же следует констатировать, что устойчивый мир, видимо, придёт в Донецк только тогда, когда завершится или будет заморожен военный конфликт. Причём заморозка по нынешней линии соприкосновения с учётом сложившихся реалий представляется не самым плохим сценарием.