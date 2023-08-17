Пресса США: Россия планирует к 2025 году самостоятельно выпустить 6 тысяч дронов-камикадзе типа «Герань»

Россия разворачивает собственное производство дронов-камикадзе типа "Герань", к 2025 году российская промышленность планирует произвести 6 тысяч беспилотников данного типа, пишет Washington Post.
На международном форуме "Армия-2023", проходящем в эти дни в Подмосковье, кроме традиционных иностранных участников Китая и Индии, в этом году широко представлен Иран, привезший в Россию новые разработки в сфере беспилотной авиации, в частности, ударно-разведывательный дрон Shahed-129 и ударный беспилотник Shahed-133. При этом ни Россия, ни Иран до сих пор не подтвердили возможную поставку иранских БПЛА Shahed-136.
По данным американского издания, ссылающегося на собственные источники, Москва и Тегеран якобы договорились о создании совместного предприятия по производству на территории России беспилотников типа Shahed-136, получивших российское название "Герань-2". Как заявляется, стороны договорились произвести с 2023 по 2025 года 6 тысяч "Гераней".
К 2025 году в России с иранской помощью намерены создать 6000 ударных дронов "Герань"
- пишет Washington Post.
Производство будет развернуто в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где для этого строится специальный завод. По данным издания, российские инженеры пытаются улучшить иранские технологии, так что на выходе получится не совсем иранский беспилотник. Заявляется, что среди предполагаемых улучшений значатся действие "Гераней" в составе роя и самостоятельная координация цели.
Ну, и без ложки дегтя в бочке меда американцы обойтись не смогли. Заявляется, что несмотря на планы России производить свои дроны, комплектующие для их сборки все равно будут иранские. По-видимому, в США не читают британских газет, в Лондоне уже определили, что в начинке сбитых на Украине "Гераней" почти нет иранских комплектующих, зато есть российские, американские и швейцарские.