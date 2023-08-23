Косово уже здесь

В последнее время в соцсетях и на ряде Интернет-ресурсов валом идут сообщения об инцидентах с участием пресловутых трудовых мигрантов. Сексуальные домогательства, агрессивные действия против участников СВО, наглые действия банд малолетних вымогателей, провокации малолетних детей против прохожих с целью вынудить тех ответить, чтобы потом более старшая стая «группы поддержки» могла вписаться за них.
Ситуация однозначно накаляется. При этом, несмотря на ряд действий силовых министерств, проблема комплексно не решается. Более того, во многих городах России уже возникли анклавы, где мигранты пытаются де-факто устанавливать свои правила и отказываются соблюдать законы Российской Федерации. То, к чему та же Франция шла более 40 лет, Россия стремительно проходит буквально за десятилетие.
И при этом въезд «трудовых мигрантов» в Россию всячески поощряется, а раздача им гражданства РФ, несмотря на нарушения ими всех требований, предъявляемых к новым гражданам России, приобретает просто лавинообразный характер. Хотя жителям Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, русскоязычным, бежавшим из Средней Азии и Закавказья приходится проходить все круги ада, чтобы стать обладателями российского паспорта. Зато абсолютно не знающие русского языка, презирающие обычаи и традиции народов России, выходцы из Средней Азии и Закавказья получают паспорта пачками.
Подобное заполнение страны миллионами «трудовых мигрантов» вызывает открытое недоумение и непонимание у людей. Никто не может понять, почему власти с такой маниакальной настойчивостью везут в страну толпы людей из других государств.
В этой связи хочется выдвинуть конспирологические теории.
Теория первая
Это попытка некоторых высокопоставленных чиновников задействовать ресурс мигрантов для своего восхождения на вершины власти. Почему осенью 2021 года вице-премьер Хуснуллин буквально истерически требовал залпового завоза от 5 до 10 миллионов мигрантов в Россию? Если подумать, то в силу своего положения он не мог не знать, что назревает военное столкновение с бандеро-нацистами. И представляется, что вполне мог возникнуть соблазн сыграть на этом поле. Залповый завоз 7–8 миллионов мигрантов (5 млн плюс 10 млн – среднее 7,5 млн) создавал определённую критическую массу этой публики внутри России.
Теперь представьте, что по определённой команде эта масса, несколько миллионов человек (пример Франции в помощь, там несколько сотен тысяч беснующихся отморозков страну на дыбы поставили) одномоментно выплёскивается на улицы и начинает бесчинствовать: крушить объекты транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса. То есть в тылу сражающейся армии вспыхивает полноценных мятеж, пусть и без огнестрельного оружия – металлических прутьев, булыжников и бутылок с зажигательной смесью достаточно. Тыл сражающейся армии оказывается дезорганизованным.
И тут является некто из власти и объявляет, что он в силах мановением руки всё это прекратить. Но на некоторых условиях. Например, должность главы правительства с полномочиями практически равными президентским, а то и более широкими. И с гарантиями его несменяемости. Да что там – с условием, что в 2024 году именно он, спаситель России от бесчинств мигрантов, пойдёт кандидатом в президенты от партии власти.
Причём это должно быть оформлено юридически, чтобы никто не смог потом пойти в несознанку. То есть сразу в трёх чтениях закон о полномочиях некоего кризисного главы правительства или же официальное объявление имярек преемником на выборах 2024 года.
Кто-то скажет, что это ненаучная фантастика, но близость к вершинам власти может играть с людьми злые шутки, когда они утрачивают ощущение реальности, теряют берега, и ради того, чтобы на эти вершины взобраться, готовы пойти на любые деяния.
Теория вторая
Про то, что авральный завоз миллионов «трудовых мигрантов» в верхних эшелонах власти продвигали засланные казачки.
Спецслужбы НАТО имели представление, что назревают какие-то события вокруг Украины. И могли попытаться предпринять меры, чтобы тыл Вооружённых Сил России оказался дезорганизованным. Для этого через агентов влияния пытались агрессивно навязать идею необходимости залпового ввоза в Россию этих самых 7–8 млн «трудовых мигрантов», в среду которых должна была быть внедрена бесчисленная агентура.
Вплоть до того, что под видом «трудовых мигрантов» должны были въехать в Россию многочисленные уже подготовленные группы боевиков. И в соответствующий момент эта агентура должна была спровоцировать массовые выступления «трудовых мигрантов».
Опять же, погромы объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, военных объектов, оборонных предприятий и транспорта. Тем самым Россия получала бы полноценный внутренний фронт, который поглотил бы огромные ресурсы, столь необходимые на линии противостояния с бандеро-нацистами.
При этом агенты влияния имели бы неубиенные позиции, уличить их в том, что они действовали в целях организации мятежа, было бы практически невозможно. Округлив глазки, эти недруги всплеснули бы ручками, мол, да что вы такое говорите, мы только пеклись об интересах бизнеса, которому требуется дешёвая и неприхотливая рабочая сила.
Кстати, о желании иметь дешёвую и неприхотливую рабочую силу.
Если вам кажется, что это только на стройках, в доставке, торговле, ЖКХ, то вы ошибаетесь. В еженедельнике «Аргументы недели» за 2 августа 2023 года размещена статья Александра Чуйкова «Худую корову промышленности надо кормить», в которой живописуется, как капитаны бизнеса и промышленности желают иметь высококвалифицированных работников авиастроения и локомотивостроения за 35–45 тыс. рублей в месяц. Это грязными.
Но вернёмся к ситуации с мигрантами.
Есть ещё одна конспирологическая теория.
Третья теория
Суть её в том, что часть чиновников полагает, что массовой раздачей паспортов следует заместить граждан России – русских, татар, башкир, украинцев, белорусов, мордву, чувашей и другие национальности – выходцами из Средней Азии и Закавказья. Эти чиновники рассчитывают, что выходцы из Средней Азии и Закавказья воспитаны в понятиях, что мзда, взятка чиновнику, начальнику является обыденным делом, так принято, так и должно быть. И что эти выходцы из Закавказья и Средней Азии будут очень терпимо, с большим пониманием относиться к коррупции, считая её само собой разумеющимся делом.
Соответственно, борьба с коррупцией в их глазах будет выглядеть борьбой с уважаемыми людьми, которым полагается платить, которых принято благодарить за помощь и содействие. И борьбу с коррупцией новоявленные граждане будут всячески саботировать и, более того, противодействовать ей, выступать против тех, кто разоблачает коррупционеров. К вящему удовольствию мздоимцев, которые будут иметь «общественное мнение», узаконивающее взятку.
Однако же печальный опыт того же Косово, некоторых других государств, когда бесконтрольная миграция приводила к вытеснению коренных народов из целых регионов, должен заставить наши власти очень обеспокоиться. Ибо вряд ли условные Рафшаны-Джамшуты, почувствовав, что они теперь обрели реальную силу и делают погоду, оставят в чиновничьих креслах Ивановых-Петровых-Сидоровых. И надежды многих из власти, что, в случае массовых бесчинств распоясавшихся «трудовых мигрантов», это не затронет загородные «райгородки», где обосновались эти «слуги народа» под охраной ЧОПов, могут оказаться иллюзорными.
Но оставим конспирологические теории.
Откаты
На деле мы видим, что интересы бизнес-группировок в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле входят в противоречие с интересами подавляющей части народа России. Вот прошла информация, что трудовые мигранты на стройках Новороссии имеют зарплату в 200 000 рублей. И строительные фирмы наотрез отказываются принимать на работу граждан новых регионов России.
Ларчик открывается просто. Даже имея патент, мигрант кругом зависит от работодателя. Одним росчерком пера тот может сделать пребывание мигранта на территории России незаконным: аннулировать регистрацию, после чего через некоторое время обнуляется патент на право трудовой деятельности. Это превращает мигранта, если он устроился на работу, в безропотного и покорного работника. Соответственно, когда мигранту сообщают, что его зарплата 200 000, но на руки он будет получать половину, никто из них не посмеет возразить.
И посчитайте теперь доходы. Предположим, в Мариуполь на стройки привлечено 10 000 иностранных рабочих. С каждого в месяц откат 100 000 рублей, итого – один миллиард рублей в месяц, двенадцать миллиардов рублей в год. Лакомый гешефт.
Естественно, что при привлечении граждан России из ДНР, Запорожской и Херсонской областей такой трюк не прошёл бы, никто бы не согласился отдавать честно заработанное дяде. Поэтому ради такого вот гешефта бизнес-группировки и лоббируют бесконтрольный наплыв в Россию миллионов иностранцев.
Однако при этом огромная часть из них совсем не стремиться оказаться на стройках или на предприятиях в сфере ЖКХ. Они уже настроены совсем на другое: на установление своих порядков и превращение в прослойку хозяев, установление своего господства.
Русофобия
Если мы возьмем условного трудового мигранта образца 2005 года и 2023 года, то это две огромные разницы. Условный трудовой мигрант 2005 года в возрасте 30–40 лет – это человек 1965–1975 годов рождения. То есть он вырос в СССР, худо-бедно знал русский язык (если только не в совершенно глухом кишлаке рос), он прошёл советскую школу (пусть и частично) и даже Советскую Армию, если родился в 1965–1970 годах. И по большому счёту в глубине души он мог очень жалеть, что Москва перестала быть столицей большой Родины.
А вот нынешний трудовой мигрант 30–40 лет – это человек 1983–1993 года рождения. И формирование его происходило уже после распада СССР в условиях, когда в Средней Азии и Закавказье царили оголтелые антисоветизм, антикоммунизм и русофобия. При этом формировалась чёткая установка, что без всех этих новоявленных государственных образований Россия обязана голодать, холодать и стоять с протянутой рукой.
Поэтому нынешние трудовые мигранты росли в основном в атмосфере самой разнузданной русофобии.
Сначала это были лозунги: «Чемодан – вокзал – Россия», выгоним русских и все будем золотые унитазы иметь. Потом, когда золотых унитазов не появилось, националистическая пропаганда начала насаждать стереотип, что русские всё равно виноваты в нищете основной массы населения новоявленных независимых государств той же Средней Азии. Потому что русские живут относительно хорошо, а должны, просто обязаны, жить плохо и вымаливать у Средней Азии и Закавказья лепёшку и гость плова. Русские виноваты в том, что сибирская нефть и сибирский газ – у них, они виноваты в том, что сибирская тайга у них.
И вообще, русские виноваты в том, что в СССР они не отдали национальным окраинам все территории с залежами полезных ископаемых, территории с экспортными отраслями промышленности, а сами не переселились все скопом куда-нибудь в тундру. А если бы Средняя Азия и Закавказье вообще не вошли бы в состав Российской империи и СССР, то сейчас бы это были бы второй Катар или Бахрейн, потому что Запад их бы приголубил и помог развиться.
Как следствие, в Россию сейчас приезжают в основном люди русофобски настроенные, с уже сформировавшейся установкой, что русские ограбили их народ и их самих персонально, что русские неправедно пользуются богатствами своей земли. И вообще, что удел русских – исключительно быть рабами у «потомков» Тамерлана или Чингисхана или ещё у кого-то там, и угодливо им прислуживать.
И у этих мигрантов уже вбита в подкорку сознания установка, что русские должны быть их рабами и слугами, а они ими не стали, в чём их бесконечная вина.
Помимо этого, основная масса мигрантов едет в Россию с чёткой установкой: ни в коем случае не интегрироваться в российский социум, сбиваться в диаспоры, создавать свои анклавы и всячески насаждать своё общественное устройство.
Неслучайно мигранты из Средней Азии уже открыто требуют запретов в школах празднования Нового года и других праздников. Открыто угрожают нашей молодёжи, что её внешний вид, видите ли, не соответствует нормам, принятым у мигрантов, там, в их странах.
Выдвигаются претензии к внешнему виду женщин и девушек, якобы их легкие одежды оскорбляют религиозные и национальные чувства мигрантов. Внешним видом наших девушек и женщин, не соответствующим религиозным и национальным чувствам мигрантов, обосновывают их (мигрантов) право на сексуальные домогательства. Мол, раз в стране, откуда мигранты, женщины так не имеют права ходить, то здесь, в России, мигранты имеют право домогаться.
К сожалению, прекрасная русская пословица: «Со своим уставом в чужой монастырь не ходи» – абсолютно не принимается значительной частью т. н. «трудовых мигрантов». Они настроены не только ехать к нам со своим уставом, но и агрессивно его насаждать.
Пока что власти, за небольшим исключением, старательно прячут голову в песок по-страусиному, в надежде, что авось само всё рассосётся, авось всё пронесёт. На упреждение, на ужесточение миграционной политики, на отсечение потоков мигрантов, не желающих соблюдать законодательство России, обычаи и традиции её народов, не пытаются работать.
Более того, десятками и сотнями тысяч раздаются паспорта РФ людям, которые не соответствуют ни одному критерию получения гражданства, прежде всего, абсолютно не знают русского языка. Вдобавок мигранты, заполучив всеми правдами и неправдами паспорта граждан РФ, стараются всячески проникать в органы правопорядка, чтобы покрывать свои диаспоры.
Кроме того, раздобыв российские паспорта, мигранты продолжают считать своей Родиной страну происхождения и воспитывают детей, что там – настоящая Родина, а гражданство России получено только ради того, чтобы сосать из её бюджета пособия и прочие блага, этакую дань с нашей страны взимать.
Недаром, когда было озвучено, что людей, приобретших гражданство России, но не служивших ранее в армии, следует призвать на военную службу, в среде не только вновь принятых в гражданство, а вообще в среде «трудовых мигрантов» началась неприкрытая истерика. А на инициаторов принятия такого закона посыпалась лавина угроз.
Убыль населения
Конечно, такой вот раздачей гражданства пытаются скрыть вопиющие цифры вымирания народов России. Сами посудите, проседание населения со 148 млн человек до 146 млн человек, конечно, печально, но не шокирующее. А вот если бы была цифра 148 млн человек в 1990 году и 130 млн человек в 2020 году, то убыль – 18 млн человек, сопоставимая с потерями в Великую Отечественную войну, могла бы очень сильно ударить по сознанию людей. И никакие охранители и зомби-ящик не смогли бы объяснить, почему «встающая с колен Россия» имеет такую убыль населения.
Есть и ещё предположения о непонятной невозмутимости верхов в отношении всё более накаляющихся проблем с мигрантами. Думается, верхи выжидают. Иначе говоря, вчера было рано, завтра будет поздно. Накалённая ситуация с мигрантами – идеальный козырь в предвыборной стратегии. Незадолго до выборов, ровно настолько, чтобы к марту месяцу эффект сохранился, верхи могут вдруг озаботиться проблемой. До Олимпа, так сказать, дойдут обращения «смертных».
Немедленно с суровым видом будут даны поручения принять поправки, внести дополнения, обновить законопроекты для принятия сразу в трёх чтениях и т. д. и т. п.
Вдруг выяснится, что верхи очень озабочены тем, что новопринятые в гражданство мужчины из Средней Азии и Закавказья упорно не желают становиться на воинский учёт. Что гражданство раздаётся людям, которые ни в зуб ногой в русском языке. Что за убийства «высококвалифицированные иностранные специалисты» получают сроки меньшие, чем россияне за хулиганство.
Начнётся метание громов и молний. МВД и Росгвардия проведут рейды с привлечением десятков тысяч сотрудников и бойцов. Суды станут штамповать десятками тысяч вердикты об аннулировании приобретённого гражданства лицам, не вставшим на воинский учёт или получившим гражданство без знания русского языка и законодательства России, то есть тем, кто де-факто не принял присягу при вступлении в гражданство РФ, поскольку не мог прочитать её на русском языке.
Перейдут к депортации незаконно находящихся в России мигрантов тысячами и десятками тысяч. Информация об этом потоком обрушится на граждан России буквально из каждого утюга: каждая новостная программа ТВ и социальные сети Интернета переполнятся сообщениями об этом.
Как следствие – огромные массы людей, недоумённо вопрошавшие, мол, почему верхи так упорно игнорируют проблемы, охватит эйфория, что их услышали, что их чаяния понятны. Естественно, на выборах люди отдадут голоса этим верхам, обрушившим свои молнии на нарушающих законы «высококвалифицированных иностранных специалистов».
Вывод
И в заключение хочу привести один пример.
На детской площадке одного из дворов в Москве играют дети. На лавочке сидят женщины – мамы и бабушки – и беседуют о чём-то по-русски. И вот один из мальчишек бежит к маме и что-то кричит ей на своём языке. Женщина, явно уроженка Средней Азии по внешнему виду и одежде, оборачивается, вскидывает палец и на весьма чистом русском языке выговаривает сыну, мол, сколько раз мы с отцом тебе объясняли, что на улице, в садике, в магазине, разговаривать только по-русски? Мальчишка тут же переходит на чистый русский язык, просит разрешения взять игрушку, чтобы поиграть с друзьями. Получает разрешение, берёт игрушку и с радостным криком бежит играть с другими мальчишками.
Вот таких мигрантов, которые абсолютно готовы интегрироваться в российское общество, которые сами знают русский язык, детей приучают с малых лет, что русский язык должен быть у них в свободном владении, необходимо всячески привечать, принимать в наше гражданство. Но не таких, кто, получив гражданство, совершает преступление, а в суде, когда решается вопрос о мере пресечения, объявляет, что без переводчика общаться не может и не желает. Это случай в Челябинске, когда с российскими паспортами выходцы из Таджикистана учились (как они там учились, без знания русского языка) в юридическом колледже.
Я отнюдь не страдаю ксенофобией. И ровно отношусь к людям любых национальностей и вероисповедания. Единственное условие: человек, приехав в Россию, должен соблюдать наши законы и уважать традиции и обычаи нашего народа. Если наши девушки ходят в шортах и топиках, он не должен устраивать истерики, что в его стране так не разрешается и требовать подчиняться именно его порядкам.
Наша страна – это наша страна, и мы сами устанавливаем, кто и в каком виде вправе у нас ходить по улицам. Если у нас принято праздновать Новый год, то гость не вправе требовать отмены его празднования, потому что, видите ли, это не совпадает с его верованиями или с традициями его страны.
Гость не должен устраивать истерик и требовать, чтобы учителя в школе, продавцы билетов в транспорте в обязательном порядке знали его язык, мол, местные обязаны подстраиваться под него. Приехавшие в нашу страну люди пусть изволят соблюдать наши законы и не навязывать свои обычаи и порядки.