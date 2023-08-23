Два распространенных заблуждения относительно военной операции на Украине

Десять лет назад американский профессор Марти Каплан в своей статье для американских СМИ писал:
«Рост количества и качества известных фактов не превращает плохо информированных избирателей в хорошо осведомленных граждан. Он только укрепляет их в их заблуждениях. За всю историю мироздания никакие зрители Fox News ни разу не изменили свою позицию под влиянием новых данных. Когда наши убеждения вступают в конфликт с фактами, побеждают убеждения. Преобладание эмоций над разумом – это не сбой, это особенность того, как работает наша операционная система».
Это высказывание одинаково применимо по отношению к любой информации, которую мы получаем через массмедиа. Объясняется написанное Капланом достаточно просто – людям часто хочется пребывать в благостном заблуждении, поскольку реальность порой оказывается слишком жесткой и не соответствующей ожиданиям. Люди часто считают себя рационально мыслящими, в то время как в реальности большая их часть постфактум рационализируют то, во что их подтолкнули верить эмоции.
Эмоции в том числе мешают многим обывателям, наблюдающим за специальной военной операцией на Украине, делать объективные выводы. Анализируя реакцию в социальных сетях на то или иное событие, связанное с СВО, автор пришел к выводу, что в общественном сознании сложилось несколько заблуждений, самые распространенные из которых мы и рассмотрим в данном материале.
Заблуждение № 1 – «политики не дают армии воевать»
Первое заблуждение, которое мы рассмотрим можно сформулировать следующим образом – «политики не дают армии нормально воевать, а иначе бы ВС РФ были уже под Киевом». Данные высказывания обосновываются следующим образом: Российская армия не наносит удары по некоторым объектам, в частности, по мостам через Днепр, а также по административным зданиям в центре Киева.
На самом деле весьма распространенное мнение подобного рода имеет достаточно отдаленное отношение к действительности: армия воюет так, как может. Да, по некоторым объектам удары действительно не наносятся и, вероятно, действительно в рамках неких закулисных договоренностей. В предыдущих материалах автора уже говорилось о том, что, по его мнению, глобальные игроки модерируют конфликт на Украине, обозначая некие рамки, которые стороны должны соблюдать.
Однако, давайте попытаемся объективно ответить на вопрос – может ли Россия вывести из строя все мосты через Днепр в сжатые сроки? Ответ будет отрицательный. За примерами далеко ходить не нужно – по мосту в Затоке в Одесской области неоднократно наносились ракетные удары, однако его постоянно восстанавливали, и на данный момент он снова функционирует.
О последнем из таких ударов по мосту в прошлом месяце писал Telegram-канал «Рыбарь» – удар пришелся рядом с железнодорожным мостом, но не нанес ему серьезного ущерба.
По данным канала, по самому мосту ранее неоднократно пытались наносить удары, однако серьезных повреждений объекта достичь не удалось. Стоит вспомнить также удары ВСУ по Херсонскому мосту – сколько раз по нему наносились удары, прежде чем он был доведен до аварийного состояния (но при этом так и не рухнул, пока его не подорвали с помощью взрывчатки).
Мостов через Днепр не один, не два, и не три. Вывести их все из строя будет крайне проблематично.
Что касается ударов по административным центрам в Киеве, то это имело смысл в самом начале военной операции. Сейчас такой удар, конечно, нанести можно, однако эффект будет уже совсем другой, поскольку высшее руководство страны теперь по большей части не сидит в зданиях, где оно ранее заседало.
Не наносятся подобные удары, поскольку Россия не ставила себе цель ликвидировать украинское политическое руководство. Опять-таки, здесь имеют место закулисные договоренности с глобальными игроками (посредником выступил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который впоследствии публично заявил, что получил от российского руководства гарантии безопасности для Зеленского).
Подобные договоренности действительно выглядят странно, поскольку концепция современных сетецентрических войн предусматривает в первую очередь атаки на жизненно важные центры противника и политические центры, поскольку наиболее критический элемент системы, это ее руководство. Американцы, планируя операции, всегда поступают именно так. Однако военный конфликт на Украине, по сути своей, не является современной сетецентрической войной нового поколения (см. об этом «Современная сетецентрическая война и военная операция на Украине»).
Однако и ликвидация Зеленского едва ли что-то даст, учитывая, что решения о дальнейшей судьбе военного конфликта принимает в первую очередь коллективный Запад. Зеленский крайне зависим от позиции США и ЕС – стоит Западу прекратить снабжать Киев, и украинское руководство тут же будет вынуждено идти на мирные договоренности. Но этого мы пока не наблюдаем.
Заблуждение № 2 – «нужно выходить за рамки военной операции, которая сковывает ВС РФ»
В связи с вышесказанным мы переходим ко второму заблуждению, которое можно сформулировать так – «нужно выходить за рамки военной операции и объявлять Украине тотальную войну, уж тогда-то мы быстро одержим победу». Т. е. суть данного утверждения в том, что рамки СВО сильно сковывают ВС РФ, поэтому необходимо выходить за них, а также наплевать на все закулисные договоренности. В Интернете это мнение достаточно распространено.
Насколько это мнение обосновано?
На взгляд автора, оно представляется сомнительным по нескольким причинам.
Во-первых, «тотальная война» в нынешних условиях представляется невозможной, поскольку Россия к ней не готова – ни материально (промышленность), ни морально (общественные настроения). Массовая мобилизация, к примеру, не решит проблем с нехваткой снарядов, БПЛА, со снабжением и т. д. Эти проблемы должны решаться в совершенно другом контексте.
Кроме того, до сих пор внятно не сформулирована цель СВО, не артикулирована цель противостояния с Западом, большинству обывателей неясно, какие идеи отстаивает Россия – кроме абстрактных рассуждений о том, что «англичанка гадит», мы не видим никакого конструктива со стороны РФ, не понимаем, какой образ мира и будущего она предлагает?
Во-вторых, за полтора года военной операции Россия так и не смогла добиться главного – того, что является залогом успеха современной войны – господства в воздухе. И наивно полагать, что, официально назвав СВО войной (коей она и является), ситуация вдруг мгновенно изменится как по взмаху волшебной палочки. Именно по причине отсутствия господства в воздухе в последние месяцы мы наблюдаем позиционную войну без серьезных прорывов.
В-третьих, закулисные договоренности (которые, следует признать, часто нарушаются украинской стороной) имеют обоюдный характер. Не стоит забывать, например, что в зоне досягаемости украинских ракет Storm Shadow, находятся многие критически важные российские объекты – например, Курская АЭС и Нововоронежская АЭС. В случае начала «тотальной войны», ВСУ могут нанести удары по этим объектам, что может привести к катастрофическим последствиям.
В-четвертых, если дела у ВСУ будут идти плохо, НАТО или отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, этот вариант также нельзя не учитывать. Страх перед Россией там уже давно прошел. Просто пока на Западе считают, что в таком варианте нет необходимости.
Заключение
В данном материале были рассмотрены далеко не все заблуждения – в частности, не рассмотрен вопрос о «перемалывании противника», который часто поднимают различные эксперты на телевидении и в СМИ. Но вопрос «перемалывания» автор ранее подробно рассматривал в других материалах (см. например, «Бахмутская мясорубка»: промежуточные итоги и прогнозы»), поэтому не счел нужным вновь к нему возвращаться.
Подводя итоги, следует отметить, что ситуация на фронтах в целом не претерпела серьезных изменений, и ее можно охарактеризовать как «позиционный тупик». Продолжается война на истощение, когда и ВС РФ, и ВСУ пытаются нанести максимальный урон друг другу, без прорывов фронта и значительных продвижений.
Вариантов развития военного конфликта по-прежнему остается всего два – или продолжение войны на истощение в прежнем режиме на протяжении длительного времени, либо заморозка конфликта осенью.