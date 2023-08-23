Су-35СМ вместо Су-57: хитрый план или что-то иное?

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Комплекс РЭБ

«Комплекс «Гималаи» представляет собой настолько интегрированную в самолет систему, что выполняет функцию так называемой «умной обшивки». То есть мы изготавливаем не какие-то отдельные блоки, а части самолета с встроенными в них электронными устройствами», — рассказал Колесов об особенностях системы РЭБ для самолета пятого поколения».

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