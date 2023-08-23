Военное обозрение
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Су-35СМ вместо Су-57: хитрый план или что-то иное?

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Су-35СМ вместо Су-57: хитрый план или что-то иное?

Два вроде бы несвязанных события: в Китае ВВС НОАК приняли в состав 150-й истребитель Chengdu J-20, а европейские союзники Украины все-таки передадут ВСУ истребители F-16 количеством 42 штуки. Сюда еще стоит добавить количество американских F-35, которое уверенно так приближается к 1000 выпущенных машин.


К чему это? Частично к тому, что под бравурные марши типа «Гром победы, раздавайся...», на очередном шоу-форуме демонстрируются очередные «не имеющие аналогов в мире» штуковины, шансы которых появиться в войсках не то что призрачные – скорее, фантастические.

А вот где Су-57, который так хвалили и которым пугали бывших партнеров по НАТО – это вопрос.


Позволю себе напомнить, что первый полёт еще прототип Т-50 совершил 29 января 2010 года. В 2013 году с огромной помпой началось «мелкосерийное производство» самолётов. Летом 2019 года запущено серийное производство, а 25 декабря 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель.

И, как всегда, «что-то пошло не так».

Что пошло не так, сказать сложно, но очевидно, что на праздник «ВВС 5 поколения» Россия не то что опоздала, тут вопрос попадет ли вообще такими темпами. Поштучно собираемые Су-57, количество которых просто обескураживает (12 штук за 4 года), говорит о том, что если ничего не изменится, то ближайшие несколько лет этот самолет так и останется экспонатом выставок и поводом для похвальбы.

Ну то есть в ящике, где сложены кучей папки «Армата», «Коалиция», «Авианосец адмирал Кузнецов», «Бумеранг», «Курганец» и все остальное, что вроде как есть. но по сути, его нет.

Ларчик открывается просто: Су-57 элементарно негде собирать.


На КнААЗе толкаются в цехах те, кто собирает Су-35, и кто должен собирать Су-57, и пока не будет построен цех окончательной сборки для Су-57, говорить о полноценной серии не стоит вообще.

Говорят, что цех должны достроить к 2025 году, и тогда 30 единиц Су-57 в год – вполне реальная цифра. Но это если цех правда достроят. А то у нас умеют двигать вправо до морковкиной завязи.

И тут есть еще один момент. Видимо, с Су-57 все далеко не так ровно и гладко, как хотелось бы. Иначе элементарно волевым решением можно было бы поставить в производство Су-57 вместо Су-35. Как это было с так называемым «проектом ПАК ДА», когда посмотрев, как успешно осваиваются деньги на разработке «бомбардировщика будущего», Путин просто приказал прекратить заниматься не понятно чем (на самом деле понятно) и возобновить выпуск Ту-160.

Кстати, не самый плохой вариант развития событий, что про Су-57, что про Ту-160.

Но вот так не произошло, а потому имеем то, что имеем – в серии идет Су-35С, а перспективы Су-57 туманны и непонятно, если они, перспективы, вообще есть.

А раз так, то стоит более внимательно посмотреть на Су-35.


Мало того, что сейчас это самолет, который составляет основу истребительной авиации ВКС РФ, так еще и безальтернативный вариант на неопределенное количество времени.

Соответственно, руководствуясь спортивным принципом «Не забиваешь ты – забивают тебе», стоит оценить возможности модернизации этого самолета, поскольку догонять противника все равно придется, хотим мы этого, или нет.

Мы же не станем смотреть на пример некоторых стран, ВВС которых до сих пор запросто летают на МиГ-21 и его лицензионных и не очень копиях?

Ведь Су-35 – стоит признать – самолет мало того, с возможностями для модернизации, так еще и не уступающий по ТТХ тем самым, «пятого поколения». Но «не уступающий» не значит превосходящий, не так ли?

Завтра, не побоюсь этого слова, в качестве противника у Су-35С будет F-16. Что дальше – «Грифон» или «Рафаль», не так принципиально, важно то, что кто-то да будет мелькать в прицелах. И чем дальше – тем дороже и более навороченные.

И в конце – почему не быть «тем самым», против которых вообще все рассчитывалось?

Понятно, что самолет, который планировался в качестве противника F-22 «Раптору», «Сокола» F-16 завяжет узлом. И чем ближе он по ЛТХ будет к «Раптору», тем больнее будет «Соколу». И совсем не важно, сколько там будет плюсиков, «4++» или «4+++», важен результат на выходе, точнее, на входе самолета противника в землю.


Учитывая, что Су-35 разрабатывали, когда F-22 уже лет пять был мировым пугалом пятого поколения, то «Раптора» как раз и держали в уме, как основного противника. Честно говоря, поддерживаю тех, кто очень скептически относится к тому, что «Раптор» - лучший самолет мира. Да, мне тут тыкали недавно, что программа модернизации, куча миллиардов и 22-й еще покажет… Сомнительно, но сейчас речь не о том.

Речь о том, что раз ОАК не в состоянии обеспечить выпуск Су-57 (либо доведение самолета до кондиции, если там не все гладко), значит, надо модернизировать Су-35С.


Информация о том, что такие работы вроде как идут, уже проходила в СМИ. Если ничего не случится, что в первой половине 2024 года ВКС должны будут получить первую партию модернизированных Су-35СМ.

Как обычно, навертели секретности, и кроме того, что «в рамках программы модернизации Су-35СМ будут использованы ряд технологий и решений проекта Су-57» ни чего больше не конкретизировали, но кто нам мешает самим подумать на тему того, что можно от разработанного для Су-57 прикрутить к Су-35?

Очень многое из приведенного может не иметь четких подтверждений и является результатом компиляции сообщений от разных источников. Но тем не менее.

Планер



Естественно, сам планер никто изменять не станет, это слишком сложная и кропотливая работа, но вот заменить часть металлических элементов на изделия из композитных материалов – мысль вполне себе здравая.

Плюс радиопоглощающие покрытия, о которых не раз говорили при рассказах о работах по ПАК ФА.

Композитные детали снизят вес, да и на радиоотражении тоже скажутся положительно. Радиопоглощающие материалы вообще вещь полезная, здесь вопрос к специалистом по аэродинамике, но снижение веса самолета и его радиолокационной эффективной площади рассеяния – это полезно. Никто не ожидает величин, сравнимых с Су-57 или F-22, но чем больше удастся снизить ЭПР – тем будет лучше.

Двигатели



Вообще уже неоднократно говорили о том, что Су-35 в модернизации должен получить новые двигатели. АЛ-41ФМ – это двигатель для модернизации, представляет собой АЛ-41Ф1 для Су-57, но адаптированный под установку на Су-35.

От штатного двигателя Су-35С, который называется АЛ-41Ф1С, и тоже представляет собой адаптированный вариант АЛ-41Ф1, но сильно упрощенный по сравнению с исходным. Например, в плане электромеханической системы управления двигателем.

АЛ-41ФМ будет, как и двигатель АЛ-41Ф1, иметь цифровую систему управления процессами. У него, так же как у исходного двигателя, имеется система плазменного запуска двигателя, обеспечивающая бескислородный запуск двигателя на любой высоте.

Система бескислородного запуска полезна отсутствием на борту оборудования кислородной системы двигателей. Вообще эксперты посчитали, что замена какой-то части металла на композитные материалы и ликвидация кислородной системы двигателей даст облегчение конструкции примерно на 6 тонн. Учитывая, что максимальный взлетный вес Су-35 около 34 тонн – перспектива весьма заманчивая. Даже минус 2-3 тонны – уже приличный выигрыш.

Учитывая, что АЛ-41Ф1С был несколько дефорсирован в сравнении с АЛ-41Ф1 (немного, на 500 кгс), а ожидается то тягу вернут к прежним результатам, то есть, на уровень 15 000 кгс на форсаже, тонна тяги лишней точно не будет. И в случае такого увеличения, это положительно скажется на скоростных и маневренных характеристиках самолета.

Электроника


Было много разговоров на тему общей унификации бортового радиоэлектронного оборудования самолетов Су-57, Су-30СМ2 и Су-35СМ.






Если это действительно так – вполне идея, поскольку и обслуживать проще, и собирать. Про такую вещь, как переучивание, вообще молчим. Чем проще – тем лучше.

Так что, если на всех самолетах будут стоять одинаковые многофункциональные широкоэкранные дисплеи, от этого вреда точно не будет.

БРЛС



Здесь сложно. Многие писали о том, что будут устанавливать БРЛС Н036 «Белка» с АФАР. Либо Н035 «Ирбис-Э» будет заменен на некий «Ирбис-Е». Данные расходятся, но что можно сказать по существу: если на что-то и можно заменить БРЛС Н035 «Ирбис-Э» с пассивной фазированной антенной решеткой, так это на единственный вообще возможный вариант, то есть, на бортовой радиолокационный комплекс Ш-121.

Больше у нас в принципе нет ничего, да и данных по тому, насколько Ш-121 готов к применению в реальных условиях, тоже нет. В принципе, все довольно логично, требования секретности и все прочее.

Но здесь самое интересное – что «обломится» Су-35СМ, только ли «Белка»/«Ирбис-Е» или что-то большее?

Вообще Ш-121 состоит из нескольких компонентов:
- антенная система переднего обзора Н036;
- антенная система L-диапазона Н036L-1-01;
- антенные системы бокового обзора L и Х-диапазонов — Н036Б-1-01Л и Н036Б-1-01Б.

В принципе, даже одна БРЛС с АФАР – оно уже улучшение, хотя сама по себе «Ирбис-Э» вполне конкурентноспособная сегодня и, возможно, даже завтра.

Но вот если говорить о БРК Ш-121, в котором помимо БРЛС с АФАР присутствуют еще и крыльевые радары бокового обзора и обзора задней полусферы в двух диапазонах – это очень сильно.

Данные по БРЛС более чем скромны:
- количество ППМ (приемо-передающих модулей) – 1526;
- размер антенного полотна - 700 × 900 мм;
- диапазон частот локатора - от 8 до 12 ГГц;
- мощность – 20 кВт;
- дальность действия – до 400 км.

На бумаге цифры выглядят очень оптимистично. Американская AN/APG-81, устанавливаемые на самолетах F-35А, имеет мощность около 16,5 кВт и дальность обнаружения цели с ЭПР около 1 кв. м. до 300 км. Так что если все цифры, которые приводились различными источниками, верны, то американцам будет над чем поломать голову.

Комплекс РЭБ



В открытом доступе уже прошла информация о том, что якобы на Су-35СМ установят новейший комплекс РЭБ «Гималаи», который КРЭТ разработал для Су-57.

И вот тут есть два сомнения.

Первое – если, как говорят многие источники, «Гималаи» - это модернизация «Хибин», то все грустно. «Хибины», увы – это не больше, чем на тройку с минусом.

Второе – тут приведу цитату генерального директора Концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова.

«Комплекс «Гималаи» представляет собой настолько интегрированную в самолет систему, что выполняет функцию так называемой «умной обшивки». То есть мы изготавливаем не какие-то отдельные блоки, а части самолета с встроенными в них электронными устройствами», — рассказал Колесов об особенностях системы РЭБ для самолета пятого поколения».


В чем проблема? В интеграции. Если при разработке Су-57 наверняка учитывалось, что в крылья и фюзеляж будут интегрироваться, то есть, монтироваться одновременно со сборкой крыла/фюзеляжа какие-то радиоэлектронные блоки, то вот то, что в Су-35 это было запланировано на стадии проекта – такой информации нигде нет.

Потому сказать, что и для Су-35СМ будут изготавливаться части со встроенными элементами комплекса обороны – увы, не возьму на себя такую ответственность.

КРЭТ относительно войсковых испытаний «Гималаев» пару раз высказывались в том смысле, что «все идет по плану». Комплекс в составе вооружения Су-57 показал свою высочайшую эффективность и получил положительные отзывы от командования ВКС.

И именно потому «Гималаи» решили двигать дальше, в том числе и на беспилотные аппараты. Что ж, посмотрим. Здесь, к огромному сожалению, комментировать пока нечего.

Оптико-локационная станция



Здесь все несколько оптимистичнее и интереснее, чем в предыдущей части. Речь идет о том, что Су-35СМ будет оснащен новой оптико-локационной станцией с инфракрасной системой поиска и сопровождения целей ОЛС-35М, оснащенной тепловизионным каналом.

В отличие от ОЛС-35 для Су-35С, новая модификация ОЛС-35М сможет обеспечить обнаружение, захват и сопровождение целей по тепловому излучению. Очень полезная вещь при гипотетической работе с малозаметными самолетами.

Плюс ОЛС-35М заключается в способности работать как по воздушным, так и по наземным целям, без облучения их своей бортовой РЛС. Дальность работы ОЛС-35М некоторые эксперты оценивают в 90 км, но даже если эта цифра будет 60 км – вполне приличная дистанция для «игры втемную».

В открытом доступе характеристик ОЛС-35М по вполне понятным причинам, нет и не предвидится. Есть понимание, что это оптико-локационная станция с Су-57, другой ОЛС как-то взяться неоткуда.

Связь



«Ростех» в лице НПП «Полет» из «Объединенной приборостроительной корпорации», сообщил, что Су-35 при модернизации может получить новый комплекс связи С-111.

Комплекс позволит пилоту получать больший оперативный объем информации по закрытым шифрованным каналам и на приличной скорости передачи данных (до 34 Мбит/с).

Особенностью комплекса С-111 является сетецентричность, самолет, оснащенный С-11 сможет получать и отправлять большие объемы информации в реальном времени любым командным пунктам и самолетам, а также управлениям наземных войск, включенных в единую информационную сеть.

Плюс в состав комплекта модернизации будет входить новый навигационный комплекс со спутниковой системой.

Такие возможности, конечно, открывают далеко идущие перспективы. Оснащение самолетов системой С-111 весьма перспективно. Однако там, внизу, с наземными частями, с которыми согласно идее сетецентрического взаимодействия, должен будет обмениваться информацией пилот самолета, проблемы со связью в наше время такие, что позволяют поставить под большое сомнение саму возможность общения и передачи пакетов информации.

Вооружение



Здесь все практически одинаково, если мы говорим о Су-57 и Су-35. Даже у Су-35 набор вооружения посолиднее будет.

Итого. Увы, но мы выживаем и продолжаем жить все по тому же старому принципу «Догнать и перегнать». Но раз практика показывает, что ОАК не в состоянии обеспечить ВКС современными самолетами пятого поколения, придется выживать, используя все возможности модернизации основных истребителей Су-30 и Су-35.

Благо, советское наследие позволяет такое осуществить.

При таких, прямо скажем, не самых благоприятных условиях, интеграция в советские истребители новых российских разработок вполне позволит какое-то время продержаться. Точнее, до того момента, как у промышленности в лице Объединенной авиастроительной корпорации появятся возможности выпускать еще 30 самолетов в год.

Как ту не вспомнить, на волне разговоров о строительстве новых цехов в Комсомольске-на-Амуре, о том, как сносили старые цеха МиГа и «Сухого» в Москве? Снесли, уничтожили. Теперь строят новые. А к этим цехам еще и люди будут нужны. Конечно, было бы очень неплохо, чтобы все срослось и Су-57 все-таки начали выпускать серийно, а не штучно.

Конечно, если такая модернизация, которая была озвучена, состоится, Су-35СМ будет вполне конкурентноспособным самолетом еще долгое время. И вполне достойным противником F-22, F-35, «Рафалям» и всем прочим. Это весьма хорошая боевая машина, но противники точно не будут сидеть сложа руки.
Автор:
Использованы фотографии:
pichold.ru, nyafoto.ru, airwar.ru, glav.su, aviarf.ru, mixyfotos.ru
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46 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:30
    -5
    Спасибо за статью. В очередной раз приходит в голову мысль, что только изоляция сможет что-то изменить в нашем царстве-государстве в сторону "от слов - к делу".
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:41
      +7
      Цитата: Владимир80
      Спасибо за статью. В очередной раз приходит в голову мысль, что только изоляция сможет что-то изменить в нашем царстве-государстве в сторону "от слов - к делу".

      Изоляция? Обратите внимание какие трудности испытывала советская промышленность даже после индустриализации и до начала станочного ленд-лизза с производством многих компоненнтов ВПК. Или каким трудом и через какие лазейки закупалось спец. оборудование для ВПК в 70е годы, что бы обойти КОКОМ. Про технологии уже и не вспоминаю.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 06:49
        -4
        какие трудности испытывала советская промышленность

        без труда, не вытянешь и рыбку из пруда....
        а сейчас проще болтать языком и побольше лживо-пошлых шоу на тв запустить...
        1. Sumotori_380
          Sumotori_380 Сегодня, 09:24
          0
          Языком молоть - не мешки ворочать. Технологическое отставание можно сокращать десятилетиями
      2. Наган
        Наган Сегодня, 08:31
        +4
        Цитата: Арон Заави
        через какие лазейки закупалось спец. оборудование для ВПК в 70е годы, что бы обойти КОКОМ.

        Тогда финны были дружественно-нейтральными. А теперь они в НАТО. Кем их заменить? Вопрос, на который я лично не вижу ответа.
    2. Пессимист22
      Пессимист22 Сегодня, 06:44
      +6
      У нас капитализм, если не выгодно,не будут делать, буржуазия заботиться о собственной прибыли,а не о благосостоянии народа и модернизации армии, нужно понимать это.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 06:50
        -1
        Цитата: Пессимист22
        о благосостоянии народа и модернизации армии, нужно понимать это.

        Это выгодно! Пришла бумажка за коммуналку, служи в родной 106 дивизии! Двести тысяч обещают.
      2. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 06:51
        +4
        У нас капитализм, если не выгодно,не будут делать

        в сша тоже капитализм, но военная промышленность цветет от любого военного конфликта... может просто не капитализм виноват, а враги засевшие кое где наверху?
      3. Sumotori_380
        Sumotori_380 Сегодня, 09:25
        0
        А у вероятных противников коммунизм с утра наступил?
    3. Сергей_Белый
      Сергей_Белый Сегодня, 07:20
      -1
      В очередной раз приходит в голову мысль, что только изоляция сможет что-то изменить в нашем царстве-государстве в сторону "от слов - к делу".

      Я лет 12 знакомым говорил, что необходимо было вешать железный занавес изнутри. И перестраивать хотя бы промышленность на внутреннюю интеграцию и саморазвитие.
      На нефте, газо и зернодоллары покупать лучших специалистов и технологии. А вот оборудование производить в стране РФ.
      Но когда я это говорил, то войны на горизонте практически не было. И ее вообще не было бы, если бы все специальные службы устраняли угрозы государству зарубежом, а не полковников Захарченко в своих рядах рождали и пестовали.

      Государство пришло к тому, к чему его вели. Босоногое в штанах с дырками, но с пистолетами в карманах и с iphonом в руках и очками prada.
      Давайте честно, с тем объемом полезных ископаемых нам формально санкции не должны быть страшны, если бы прследние 20 лет у нас развивалось что-то кроме цифровизации. Цифровой гулаг ждет всех нас.
      А вот развития промышленности видно было крайне скудно. И главное, государства в развитии не было заметно. Триллион рублей каждый год оставался по итогу года в загашнике правительства.
      А теперь официально 2,4 трлн рублей дефецит за 6 месяцев 2023года.
      И при этом негде и некому выпускать Армату, Су-57 и много чего ещё.
      Я молчу, что не освоен выпуск в требуемлм количестве чипов. Практически вся электроника производства Китай (как и компаненты).
      Что делать, объяснить правила игры гражданам. И отлично было бы если высшие сановники и их семьи наконец угомонятся и начнут на страну работать или хотя бы не мешать!
      И еще неплохо, чтобы дочери высших лиц с мужьями иностранцами жили не на озере Комо с мужьями иностранцами, а в Подмосковье.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 09:12
        0
        к сожалению, это все было нужно делать- минимум 5-6 лет назад, как и многое другое.. на сегодня, для СВО, уже поздно.. но с другой стороны- и те что есть ВВС- почему то по "Югославскому сценарию" не применяются, а с задачами "на сегодня"- и то что есть справляется
      2. Sumotori_380
        Sumotori_380 Сегодня, 09:27
        0
        Китай сам имеет проблемы с производством чипов по последним техпроцессам. П. С. Давая советы глобального масштаба, неплохо бы грамоту подтянуть
    4. bayard
      bayard Сегодня, 08:11
      -3
      Цитата: Владимир80
      только изоляция сможет что-то изменить в нашем царстве-государстве

      Не изоляция , а война . Причём Это государство начало криво соображать и суетиться только после Чёртова Колеса и обвала харьковского фронта с сентябре прошлого года . А до этого всё шло "по плану" .

      По теме статьи .
      Сложно классифицировать то , что делалось в нашем авиастроении все последние 10 - 20 - 30 лет кроме как Измена и Разгром . А последние 10 лет - Саботаж и Вредительство . Но вот прилетел Жареный Петух и приложился к пятой точке мудрейшего и "темнейшего" руководства . И хотя Боржоми уже вряд-ли поможет , "Почки" надо спасать .
      Единственно возможными действиями может быть только экстренная интеграция в планеры Су-30СМ и Су-35С всего возможного БРЭО от Су-57 . в первую очередь БРЛС , ОЛС , средства защищённой связи и РЭБ . И в Су-35 , И в Су-30СМ ! И загрузить их сборочные линии на полную мощность !
      Срочно запускать (были слухи , что уже запускают) сборочные линии МиГ-35С на обоих заводах . Максимальная загрузка .
      Для наращивания численности штурмовой авиации ускорить работы по Як-130М с новыми двигателями и БРЛС . Главным оружием их должны стать планирующие бомбы УПАБ-250 и УПАБ-500 , а так же ЛМУР "Изделие-306" . Ну и всё остальное ,что попроще . Сборочные линии - на полную мощность , минимальная партия - 300 шт.
      Ну и конечно вопрос о возобновлении производства в новой версии Су-25 должна решаться . Белоруссия предложила строить эти самолёты у них , значит этим тоже надо заниматься . ибо никакой Як-130М полноценного штурмовика не заменит . может лишь подменить и дополнить .
      И разъясните кто-нибудь чугунному Рыцарю , что нечего производственникам руки ценой выкручивать , в банкротства их вгонять через кредиты по принуждению . Платить МО обязано подрядчикам НА ПРЯМУЮ , и АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ . Тогда и самолёты будут строиться , и подрядчики от заказов отбиваться не будут как от холеры и проклятия , и трудовые коллективы будут сохраняться , приумножаться , обновляться .
      Если только чугунные головы способны принимать здравые решения ...
      А придётся .
      Уже приходится .
    5. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 08:20
      +5
      только изоляция сможет
      В 2014 году показалось, что сейчас то начнут вкладываться в развитие, но оказалось, что показалось. После февраля 2022 казалось ну теперь-то, но нет опять показалось.
      А вчера некто выступил и сказал. что мы даже Германию по экономике обогнали.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:33
        +2
        Обогнали в каком месте? В количестве мигрантов?
        П. С. Я смотрю администрация всём подряд лепит минусы
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 08:40
        +3
        Цитата: Гардамир
        А вчера некто выступил и сказал. что мы даже Германию по экономике обогнали.

        Во как! Это он много пива выпил... Эх, Ангела Меркель, скоко ты пива Володьке засандалила....
  2. Dave36
    Dave36 Сегодня, 06:40
    0
    Спасибо Роман за труд! Как оно будет, покажет вреия
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:41
    +2
    По объему творчества Скоморохов скоро обгонит Дюма-отца. А по широте компетенции - самого Ломоносова или, что гораздо точнее, Первого секретаря сельского райкома КПСС.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 08:21
      +1
      Его хоть читать интересно. Рябовская жвачка лучше что- ли?
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:43
      +1
      Цитата: Дилетант
      Первого секретаря сельского райкома КПСС.

      А кто у нас был первым секретарем райкома КПСС?
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 09:16
        0
        А кто у нас был первым секретарем райкома КПСС?

        Кто был у Вас не знаю. А вот у нас по должности иногда приходилось с такими общаться. Так вот мое личное мнение. % 75 из них считали себя в своем районе самыми компетентными специалистами во всем - от астрономии до гинекологии, не говоря уже о сельском хозяйстве. Поэтому спорить или что-то доказывать им было абсолютно бесполезно. И буквально единицы были абсолютно адекватными.
  4. FRoman1984
    FRoman1984 Сегодня, 06:55
    +3
    Система бескислородного запуска полезна отсутствием на борту оборудования кислородной системы двигателей. Вообще эксперты посчитали, что замена какой-то части металла на композитные материалы и ликвидация кислородной системы двигателей даст облегчение конструкции примерно на 6 тонн. Учитывая, что максимальный взлетный вес Су-35 около 34 тонн – перспектива весьма заманчивая. Даже минус 2-3 тонны – уже приличный выигрыш.


    Автор, у вас с математикой что-то и пониманием в целом. Вес пустого самолета 19 тонн, никак вы не снимите ни 2-3 тонны, ни, тем более, 6 тонн. Это не реально. Максимум несколько сот кило.
    Второе, откуда у вас информация о работах по СМ для Су-35? Слухи.
    БРЛС "Ирбис" на БРЛС "Белка" (ш-121) заменить не получится, так как надо будет переделывать планер. Ну и производственной мощности ГРПЗ на оба самолета не хватит. Надо будет выбирать.
    Согласен, что без нового цеха для Су-57, его так и будут собирать поштучно.
    Отставание сильное уже
  5. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 06:56
    -2
    Спасибо, Роман, за очередную бодрящую статью.
    Особенностью комплекса С-111 является сетецентричность, самолет, оснащенный С-11 сможет получать и отправлять большие объемы информации в реальном времени любым командным пунктам и самолетам, а также управлениям наземных войск, включенных в единую информационную сеть.

    Может стоит задуматься о внедрении беспилотного варианта, оснащенного ИИ?
    А это ого-го какая экономия нагрузки! Да и бесшабашности таким машинам не занимать.
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 07:39
      0
      « внедрении беспилотного варианта, оснащенного ИИ» - ох уж эта мода на беспилотники! Любой беспилотник по функциональности и эффективности всегда будет уступать самолёту с экипажем. ИИ на сегодняшний день это красивая аббревиатура, абсолютно не отвечающая заложенному в неё смыслу. Ни какая аппаратура в обозримом будущем человеческий мозг заменить не сможет, как вы запрограммируете сей аппарат, так он и будет работать. Что касается выигрыше в весе, то скорее всего будет проигрыш, ибо вес и габариты человека придётся заменить исполнительными механизмами. По поводу бесшабашности, то вспомните про поведение украинских зенитных ракет ( тоже по сути беспилотники) бьющих по жилым кварталам, или почитайте про «свихнувшиеся» торпеды стремящиеся попасть в корабль который ими выстрелил.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 07:14
    -1
    Цитата: Виктор Ленинградец
    Спасибо, Роман, за очередную бодрящую статью.
    Особенностью комплекса С-111 является сетецентричность, самолет, оснащенный С-11 сможет получать и отправлять большие объемы информации в реальном времени любым командным пунктам и самолетам, а также управлениям наземных войск, включенных в единую информационную сеть.

    Может стоит задуматься о внедрении беспилотного варианта, оснащенного ИИ?
    А это ого-го какая экономия нагрузки! Да и бесшабашности таким машинам не занимать.

    К ИИ версии ... думаю вопросов пока много и у более хайтек держав ... иначе бы тот же Ф-35 уже летал без пилота
    Автопилот по земле тестят уже почти 10 лет
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:47
      -1
      К ИИ версии ... думаю вопросов пока много и у более хайтек держав ... иначе бы тот же Ф-35 уже летал без пилота

      США уже готовы заменить пилотов и их непосредственных командиров. На испытаниях ИИ громит пилотов в пух и прах. Но вся власть в ВВС США находиться руках пилотов и бывших пилотов. А они уничтожать себя как класс не хотят. Поэтому будут сопротивляться до самого конца, пока какое нибуть крупное поражение ВВС не заставит политиков устроить реорганизацию ВВС на корню
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 09:23
        0
        На испытаниях ИИ громит пилотов в пух и прах.

        Компьютерные игры до добра не доводят.
  7. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:19
    -1
    Автор перегибает.

    ПАК-ДА это бомбардировщик который идёт на щаметк Ту-95 и Ту-22М, он будет дозвуковой, Ту-160 это стратегический бомбардировщик и производить стали не вместо ПАК-ДА, а дополнительно вместе с ним для усиления ВКС.
  8. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 07:23
    +4
    «Говорят, что цех должны достроить к 2025 году» - кто говорит? И второе. Цех для окончательной сборки истребителей, как и почти любой цех, это очень легко возводимая конструкция, при желании его можно построить за год - два под ключ. По большому счету это обычный ангар, где по периметру находятся склады и помещения для ИТР и рабочих. Самое дорогое и сложное там это пол, но его уже давно умеют быстро и легко делать.
  9. Eug
    Eug Сегодня, 07:25
    0
    Если судить по тому, что в США возвращается F-15, то с малозаметностью есть проблемы везде. Всегда считал, что в России создали пусть менее "невидимый", чем "партнеры", но аэродинамически и прочностно более продвинутый образец. А сдвиг сроков вправо меня не смущает, по крайней мере гораздо менее, чем потери в авариях....
  10. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:42
    -2
    Давно уже все умные люди говорят что крайне необходимо строительство нового завода по сборке самолетов . Современного и с учетом перспективы увеличения объемов выпуска . И не на окраине страны а подальше от границ . Камса слишком уязвима. У всех заводов работающих на выпуск основного вооружения должны быть дублеры. А то жахнут по Арсеньву или Комсомольска и нет у нас ни ка52 ни су35/57. Тоже самое танки , бмп, арта, боеприпасы . Ну и самое главное когда уже уберут нафик эти отклоеяемые векторы тяги ?? Дорогущщая приблуда Абсолютно бесполезна на боевом самолете . Общался с летчиками все как один говорят что за полтора года боев никто не пользовался нет необходимости . Хороша только для Ля Бурже
  11. mark1
    mark1 Сегодня, 07:42
    -1
    1.Не так уж и много производится Су-35 (такое количество " гиганта мысли" явно не спасет) и расширять его производство за счет производства Су-30 на мощностях "Иркута" вроде как не торопятся (вообще не собираются), так что этот путь тупиковый.
    2.Вроде как пообещали резкое увеличение производства Су-57 уже в этом году,, давайте дождемся результатов по итогам года, а потом начнем рвать волосы из разных частей тела.
    3.Количественно-качественный состав ВКС хорошо повышать за счет производства Су-75 (он технологически близок Су-57 но проще и дешевле) но пришел Борисов и сказал, что будет сдвиг на 2 года вправо, так что похоже, увы нам увы
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:52
      +2
      Количественно-качественный состав ВКС хорошо повышать за счет производства Су-75
      которого нету, хотя пообещать можно... К 2075 году
  12. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 07:42
    +1
    Перефразируя- Пока жареный "сокол" олигархов в их имущество не клюнет, то они в личной часовне не перекрестятся .
    Ау, олигархи, там штуку такую враги подвезут и это теперь точно, которая издали имущество ваше плющить будет. И оливковые ветви не помогут, даже если ими сильно махать. Стройте срочно цеха под 57! И как там у нас по выбытию из строя миг-31? 41 уже придумали или всё как с пак да? надо и его производство возродить пока не поздно?Ась?
  13. Setavr
    Setavr Сегодня, 07:42
    0
    Еще в 20 году писали, что строится сборочная линия для Су-57.
    1. Место где выбрали место под цех оказалось не достаточно по площади.
    2. Нет прессов и прочего оборудования для оснастки.
    Видимо за 3 года проблемы не решили, т.к. воз и ныне там.
  14. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 07:45
    0
    Поштучно собираемые Су-57, количество которых просто обескураживает (12 штук за 4 года), говорит о том, что если ничего не изменится, то ближайшие несколько лет этот самолет так и останется экспонатом выставок и поводом для похвальбы.

    Тут как бы есть нюанс.
    Изначально делали по 2 самолета в год, но в 2022 г сделали 6. А в 2023 - еще больше делают. На форуме «Армия-2023» глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью телеканалу «Россия 24» сказал так:
    «По некоторым типам выросли в разы. Могу сказать, что новый самолёт Су-57 – в этом году в несколько раз больше, чем в предыдущем."

    И сказано это было 17 августа, на днях. Так что я не думаю, что Слюсарь фантазировал.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 09:28
      0
      Могу сказать, что новый самолёт Су-57 – в этом году в несколько раз больше, чем в предыдущем."
       Интересно каким путём? Увеличилось количество рабочих смен или увеличилось количество специалистов или "впахивают роботы,а не человек"(с)?
  15. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 08:07
    +2
    Как ту не вспомнить, на волне разговоров о строительстве новых цехов в Комсомольске-на-Амуре, о том, как сносили старые цеха МиГа и «Сухого» в Москве? Снесли, уничтожили. Теперь строят новые. Круговорот бабла в природе.
    А к этим цехам еще и люди будут нужны.
     А вот с этим сложнее. Вчера затронули тему з.п., уже писал как смотрел вакансии по сварочному производству в Керчи и что там предлагают. Ни один квалифицированный сварщик не пойдет туда, да и инженер то же. Я понимаю, ОСК и ОАК разные конторы, но кадровая политика почему то не сильно отличаются. К примеру у нас сварщик универсал (аргонодуговая и ручная сварка) в час получает в зависимости от выработки от 650 до 700р при 10 часовой смене. И кто будет в новых цехах, выпускники училищ, нарабатывающие опыт и старички у которых зрение село?
  16. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:11
    +1
    Цитата: Владимир80
    Спасибо за статью. В очередной раз приходит в голову мысль, что только изоляция сможет что-то изменить в нашем царстве-государстве в сторону "от слов - к делу".


    изолироваться надо от жуликов и воров а не от технологичного мира
    вам и в изоляции эффективные менеджеры пенопластовые самолеты на вооружение примут, а вы узнаете об этом потом когда "весь мир в труху"
  17. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 08:17
    -2
    И снова, в который уже раз, безошибочно угадывается автор статьи. Визитная карточка - гадания на кофейных гущах и некомпетентность в бОльшей части затрагиваемых вопросов.
  18. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:35
    0
    Цитата: FRoman1984
    без нового цеха для Су-57, его так и будут собирать поштучно

    Ещё в 21 году доложили, что расширяют производства именно под 57й, неужели опять обманули?
  19. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:56
    +1
    Цитата: Ratmir_Ryazan

    ПАК-ДА это бомбардировщик который идёт на щаметк Ту-95 и Ту-22М, он будет

    Извините, я сейчас читаю новости о параллельной вселенной? В реальности что-то есть?
  20. Dimax-Nemo
    Dimax-Nemo Сегодня, 09:07
    0
    А теперь позвольте поинтересоваться, а какой прок сейчас в СВО от дальности и боевой нагрузки Су (любых)? Если приходится сбрасывать УПАБ, даже не долетая до 0? Или вы всерьёз думаете, что больше 4-х тонн УПАБ когда-нибудь подвесят сразу? F-16 наши истребители будут встречать очень редко. Потому что сейчас вклад комплексов вроде С-400 и Патриота в борьбе за господство в воздухе едва ли уступает "истребительному".
    Так что с учетом выше указанных обстоятельств, либо "стелз", что позволить вкупе с другими мерами снизить дальность действия ЗРК по нему, либо, если уж делать самолёты предыдущего поколения, то в военное время это точно не тяжелые элитные истребители, у которых ноги всё равно торчать ещё из 70-ых. Тогда уж МиГ-35, дальности и боевой нагрузки которого сейчас с головой хватит для той "манеры", в которой сейчас применяется фронтовая авиация. И для которого хотя бы в теории АФАР есть. С хорошей РЛС он будет для старых F-16 не менее опасным противником, чем Су-35. И, кстати, качество далеко не всегда заменяет количество. Два киля лучше одного. Точнее, 4 лучше, чем 2.
  21. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 09:10
    -1
    Автор старается не назойливо вбить нам мысль, что живем мы по принципу "догнать и перегнать", и куда нам сермяжным мужикам до вершин западной технологии. Правда стараться приходится все больше. Рекламные ролики про "джавелины", "байрактары", " леопарды" были хороши, только боевые действия показывают другой результат. Так и рассуждения про преимущества и недостатки наших и западных боевых самолетов без боевого применения в массовых масштабах, пустые.
  22. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:20
    0
    Как любят писать некоторые комментаторы,одна страна не может всё выпускать,даешь международную кооперацию! laughing
  23. Георгий Свиридов
    Георгий Свиридов Сегодня, 09:28
    0
    Ну почему строят су-35 это понятно, идёт война и строю машину освоенную и в производстве и в войсках.
    Дело не в деньгах, деньги во время войны можно и допечатать в случае чего, хотя у нас их и так полно... Вопрос именно в возможностях производства если будут су-57 строится в 5 раз дольше чем су-35, то толку от них нет. А ведь ещё под них надо переучивать лётчиков, лучших лётчиков, а это минимум пол года, а то и больше. Техников тоже... А эти лётчики нужны над полем боя и ещё больше понадобятся если прибудут ф-16.
    Сьем с производства перспективных средств во время крупных войн это обычное дело. Во времена ВОВ сняли с производства лучшую винтовку того времени СВТ-40, отложили на несколько лет производство пушки зис-2, сняли с производства прекрасный высотный истребитель миг-3, в первую очередь именно из-за того, что он требовал очень высокого уровня мастерства пилотов и массово их готовить не было возможности.
    По поводу радиопоглощающего покрытия, на су-35 оно есть, как есть и на ту-160, ещё с времен СССР, там специально снижали эпр до уровня миг-31, которые должны были их сопровождать, чтобы противник не мог выбирать какие цели поразить. Компазиты на су-35 тоже используют.
    По поводу связи между пак-да и ту-160 автор вообще несёт пургу.
    У пак да идёт разработка, даже о макетах не идёт, только разработка, ниокры. Строят самолёты заводы, а разрабатывают КБ и НИИ. Там даже бабло идёт по разным программам. Это уж не говоря о том, что пак да должен менять не ту-160, их модернизируют и никто списывать не будет. Пак да заменит в ВКС в первую очередь ту-22м3, часть которых спишут со временем, а часть скорее всего передадут в ВВС ВМФ, как штатных носителей пкр. Ни ту-95 ни ту-160 не могут нести бомбы, их несёт только ту-22м3, а пак да будет в том числе носителем бомбового вооружения. Ту-95 будут заменять и ту-160 и пак да...
    По поводу строек на дальнем востоке, а автор пробовал что-то там строить? Уверен что нет, а я допустим да именно в рамках ВПК. Там очень мало хороших подрядчиков, которые могут потянуть крупный объект.
    Плюс у нас кривое законодательство, в части строительной отрасли... Заставили перейти по гос контрактам с ТЭР на ФЭР, а там сложная логистика, в итоге фирмы строют себе в убыток, с такими условиями желающих мизер, а дать больше бабок законы не позволяют, раньше можно было бы раздуть ТЭРы, но сейчас нельзя... С учётом наших законов я даже не знаю как там оживить строительство, если только найти каких-то частных инвесторов, за чьи деньги будет строится, тогда можно строить по коммерческим расценкам и дать хорошие цены, чтоб вывести сильного подрядчика, за бюджет это сделать нельзя - уголовно наказуемо... Но где найти такого инвестора я хз, потому что такой проект, с современным оборудования это миллиарды рублей, особенно если раздуть смету.
    Раньше такие объекты мог строить спецстрой, но его развалили, а ППК ВСК не имеет и толики тех мощностей, что имел спецстрой...
    В итоге статья крайне некомпетентная, автор не имеет понятия о том, о чем размышляет. Типа давайте добавим компазитов - их добавили, замена пак да на ту-160 это вообще сюр, потому что один только в стадии разработки, о строительстве разговора нет, даже прототипа... Как разработка связана с производством на заводе, я даже не могу представить... Как финансируются научные работы и производство автор вообще не представляет даже, что это в принципе разные статьи в бюджете...