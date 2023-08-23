Су-35СМ вместо Су-57: хитрый план или что-то иное?

Два вроде бы несвязанных события: в Китае ВВС НОАК приняли в состав 150-й истребитель Chengdu J-20, а европейские союзники Украины все-таки передадут ВСУ истребители F-16 количеством 42 штуки. Сюда еще стоит добавить количество американских F-35, которое уверенно так приближается к 1000 выпущенных машин.
К чему это? Частично к тому, что под бравурные марши типа «Гром победы, раздавайся...», на очередном шоу-форуме демонстрируются очередные «не имеющие аналогов в мире» штуковины, шансы которых появиться в войсках не то что призрачные – скорее, фантастические.
А вот где Су-57, который так хвалили и которым пугали бывших партнеров по НАТО – это вопрос.
Позволю себе напомнить, что первый полёт еще прототип Т-50 совершил 29 января 2010 года. В 2013 году с огромной помпой началось «мелкосерийное производство» самолётов. Летом 2019 года запущено серийное производство, а 25 декабря 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель.
И, как всегда, «что-то пошло не так».
Что пошло не так, сказать сложно, но очевидно, что на праздник «ВВС 5 поколения» Россия не то что опоздала, тут вопрос попадет ли вообще такими темпами. Поштучно собираемые Су-57, количество которых просто обескураживает (12 штук за 4 года), говорит о том, что если ничего не изменится, то ближайшие несколько лет этот самолет так и останется экспонатом выставок и поводом для похвальбы.
Ну то есть в ящике, где сложены кучей папки «Армата», «Коалиция», «Авианосец адмирал Кузнецов», «Бумеранг», «Курганец» и все остальное, что вроде как есть. но по сути, его нет.
Ларчик открывается просто: Су-57 элементарно негде собирать.
На КнААЗе толкаются в цехах те, кто собирает Су-35, и кто должен собирать Су-57, и пока не будет построен цех окончательной сборки для Су-57, говорить о полноценной серии не стоит вообще.
Говорят, что цех должны достроить к 2025 году, и тогда 30 единиц Су-57 в год – вполне реальная цифра. Но это если цех правда достроят. А то у нас умеют двигать вправо до морковкиной завязи.
И тут есть еще один момент. Видимо, с Су-57 все далеко не так ровно и гладко, как хотелось бы. Иначе элементарно волевым решением можно было бы поставить в производство Су-57 вместо Су-35. Как это было с так называемым «проектом ПАК ДА», когда посмотрев, как успешно осваиваются деньги на разработке «бомбардировщика будущего», Путин просто приказал прекратить заниматься не понятно чем (на самом деле понятно) и возобновить выпуск Ту-160.
Кстати, не самый плохой вариант развития событий, что про Су-57, что про Ту-160.
Но вот так не произошло, а потому имеем то, что имеем – в серии идет Су-35С, а перспективы Су-57 туманны и непонятно, если они, перспективы, вообще есть.
А раз так, то стоит более внимательно посмотреть на Су-35.
Мало того, что сейчас это самолет, который составляет основу истребительной авиации ВКС РФ, так еще и безальтернативный вариант на неопределенное количество времени.
Соответственно, руководствуясь спортивным принципом «Не забиваешь ты – забивают тебе», стоит оценить возможности модернизации этого самолета, поскольку догонять противника все равно придется, хотим мы этого, или нет.
Мы же не станем смотреть на пример некоторых стран, ВВС которых до сих пор запросто летают на МиГ-21 и его лицензионных и не очень копиях?
Ведь Су-35 – стоит признать – самолет мало того, с возможностями для модернизации, так еще и не уступающий по ТТХ тем самым, «пятого поколения». Но «не уступающий» не значит превосходящий, не так ли?
Завтра, не побоюсь этого слова, в качестве противника у Су-35С будет F-16. Что дальше – «Грифон» или «Рафаль», не так принципиально, важно то, что кто-то да будет мелькать в прицелах. И чем дальше – тем дороже и более навороченные.
И в конце – почему не быть «тем самым», против которых вообще все рассчитывалось?
Понятно, что самолет, который планировался в качестве противника F-22 «Раптору», «Сокола» F-16 завяжет узлом. И чем ближе он по ЛТХ будет к «Раптору», тем больнее будет «Соколу». И совсем не важно, сколько там будет плюсиков, «4++» или «4+++», важен результат на выходе, точнее, на входе самолета противника в землю.
Учитывая, что Су-35 разрабатывали, когда F-22 уже лет пять был мировым пугалом пятого поколения, то «Раптора» как раз и держали в уме, как основного противника. Честно говоря, поддерживаю тех, кто очень скептически относится к тому, что «Раптор» - лучший самолет мира. Да, мне тут тыкали недавно, что программа модернизации, куча миллиардов и 22-й еще покажет… Сомнительно, но сейчас речь не о том.
Речь о том, что раз ОАК не в состоянии обеспечить выпуск Су-57 (либо доведение самолета до кондиции, если там не все гладко), значит, надо модернизировать Су-35С.
Информация о том, что такие работы вроде как идут, уже проходила в СМИ. Если ничего не случится, что в первой половине 2024 года ВКС должны будут получить первую партию модернизированных Су-35СМ.
Как обычно, навертели секретности, и кроме того, что «в рамках программы модернизации Су-35СМ будут использованы ряд технологий и решений проекта Су-57» ни чего больше не конкретизировали, но кто нам мешает самим подумать на тему того, что можно от разработанного для Су-57 прикрутить к Су-35?
Очень многое из приведенного может не иметь четких подтверждений и является результатом компиляции сообщений от разных источников. Но тем не менее.
Планер
Естественно, сам планер никто изменять не станет, это слишком сложная и кропотливая работа, но вот заменить часть металлических элементов на изделия из композитных материалов – мысль вполне себе здравая.
Плюс радиопоглощающие покрытия, о которых не раз говорили при рассказах о работах по ПАК ФА.
Композитные детали снизят вес, да и на радиоотражении тоже скажутся положительно. Радиопоглощающие материалы вообще вещь полезная, здесь вопрос к специалистом по аэродинамике, но снижение веса самолета и его радиолокационной эффективной площади рассеяния – это полезно. Никто не ожидает величин, сравнимых с Су-57 или F-22, но чем больше удастся снизить ЭПР – тем будет лучше.
Двигатели
Вообще уже неоднократно говорили о том, что Су-35 в модернизации должен получить новые двигатели. АЛ-41ФМ – это двигатель для модернизации, представляет собой АЛ-41Ф1 для Су-57, но адаптированный под установку на Су-35.
От штатного двигателя Су-35С, который называется АЛ-41Ф1С, и тоже представляет собой адаптированный вариант АЛ-41Ф1, но сильно упрощенный по сравнению с исходным. Например, в плане электромеханической системы управления двигателем.
АЛ-41ФМ будет, как и двигатель АЛ-41Ф1, иметь цифровую систему управления процессами. У него, так же как у исходного двигателя, имеется система плазменного запуска двигателя, обеспечивающая бескислородный запуск двигателя на любой высоте.
Система бескислородного запуска полезна отсутствием на борту оборудования кислородной системы двигателей. Вообще эксперты посчитали, что замена какой-то части металла на композитные материалы и ликвидация кислородной системы двигателей даст облегчение конструкции примерно на 6 тонн. Учитывая, что максимальный взлетный вес Су-35 около 34 тонн – перспектива весьма заманчивая. Даже минус 2-3 тонны – уже приличный выигрыш.
Учитывая, что АЛ-41Ф1С был несколько дефорсирован в сравнении с АЛ-41Ф1 (немного, на 500 кгс), а ожидается то тягу вернут к прежним результатам, то есть, на уровень 15 000 кгс на форсаже, тонна тяги лишней точно не будет. И в случае такого увеличения, это положительно скажется на скоростных и маневренных характеристиках самолета.
Электроника
Было много разговоров на тему общей унификации бортового радиоэлектронного оборудования самолетов Су-57, Су-30СМ2 и Су-35СМ.
Если это действительно так – вполне идея, поскольку и обслуживать проще, и собирать. Про такую вещь, как переучивание, вообще молчим. Чем проще – тем лучше.
Так что, если на всех самолетах будут стоять одинаковые многофункциональные широкоэкранные дисплеи, от этого вреда точно не будет.
БРЛС
Здесь сложно. Многие писали о том, что будут устанавливать БРЛС Н036 «Белка» с АФАР. Либо Н035 «Ирбис-Э» будет заменен на некий «Ирбис-Е». Данные расходятся, но что можно сказать по существу: если на что-то и можно заменить БРЛС Н035 «Ирбис-Э» с пассивной фазированной антенной решеткой, так это на единственный вообще возможный вариант, то есть, на бортовой радиолокационный комплекс Ш-121.
Больше у нас в принципе нет ничего, да и данных по тому, насколько Ш-121 готов к применению в реальных условиях, тоже нет. В принципе, все довольно логично, требования секретности и все прочее.
Но здесь самое интересное – что «обломится» Су-35СМ, только ли «Белка»/«Ирбис-Е» или что-то большее?
Вообще Ш-121 состоит из нескольких компонентов:
- антенная система переднего обзора Н036;
- антенная система L-диапазона Н036L-1-01;
- антенные системы бокового обзора L и Х-диапазонов — Н036Б-1-01Л и Н036Б-1-01Б.
В принципе, даже одна БРЛС с АФАР – оно уже улучшение, хотя сама по себе «Ирбис-Э» вполне конкурентноспособная сегодня и, возможно, даже завтра.
Но вот если говорить о БРК Ш-121, в котором помимо БРЛС с АФАР присутствуют еще и крыльевые радары бокового обзора и обзора задней полусферы в двух диапазонах – это очень сильно.
Данные по БРЛС более чем скромны:
- количество ППМ (приемо-передающих модулей) – 1526;
- размер антенного полотна - 700 × 900 мм;
- диапазон частот локатора - от 8 до 12 ГГц;
- мощность – 20 кВт;
- дальность действия – до 400 км.
На бумаге цифры выглядят очень оптимистично. Американская AN/APG-81, устанавливаемые на самолетах F-35А, имеет мощность около 16,5 кВт и дальность обнаружения цели с ЭПР около 1 кв. м. до 300 км. Так что если все цифры, которые приводились различными источниками, верны, то американцам будет над чем поломать голову.
Комплекс РЭБ
В открытом доступе уже прошла информация о том, что якобы на Су-35СМ установят новейший комплекс РЭБ «Гималаи», который КРЭТ разработал для Су-57.
И вот тут есть два сомнения.
Первое – если, как говорят многие источники, «Гималаи» - это модернизация «Хибин», то все грустно. «Хибины», увы – это не больше, чем на тройку с минусом.
Второе – тут приведу цитату генерального директора Концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова.
«Комплекс «Гималаи» представляет собой настолько интегрированную в самолет систему, что выполняет функцию так называемой «умной обшивки». То есть мы изготавливаем не какие-то отдельные блоки, а части самолета с встроенными в них электронными устройствами», — рассказал Колесов об особенностях системы РЭБ для самолета пятого поколения».
В чем проблема? В интеграции. Если при разработке Су-57 наверняка учитывалось, что в крылья и фюзеляж будут интегрироваться, то есть, монтироваться одновременно со сборкой крыла/фюзеляжа какие-то радиоэлектронные блоки, то вот то, что в Су-35 это было запланировано на стадии проекта – такой информации нигде нет.
Потому сказать, что и для Су-35СМ будут изготавливаться части со встроенными элементами комплекса обороны – увы, не возьму на себя такую ответственность.
КРЭТ относительно войсковых испытаний «Гималаев» пару раз высказывались в том смысле, что «все идет по плану». Комплекс в составе вооружения Су-57 показал свою высочайшую эффективность и получил положительные отзывы от командования ВКС.
И именно потому «Гималаи» решили двигать дальше, в том числе и на беспилотные аппараты. Что ж, посмотрим. Здесь, к огромному сожалению, комментировать пока нечего.
Оптико-локационная станция
Здесь все несколько оптимистичнее и интереснее, чем в предыдущей части. Речь идет о том, что Су-35СМ будет оснащен новой оптико-локационной станцией с инфракрасной системой поиска и сопровождения целей ОЛС-35М, оснащенной тепловизионным каналом.
В отличие от ОЛС-35 для Су-35С, новая модификация ОЛС-35М сможет обеспечить обнаружение, захват и сопровождение целей по тепловому излучению. Очень полезная вещь при гипотетической работе с малозаметными самолетами.
Плюс ОЛС-35М заключается в способности работать как по воздушным, так и по наземным целям, без облучения их своей бортовой РЛС. Дальность работы ОЛС-35М некоторые эксперты оценивают в 90 км, но даже если эта цифра будет 60 км – вполне приличная дистанция для «игры втемную».
В открытом доступе характеристик ОЛС-35М по вполне понятным причинам, нет и не предвидится. Есть понимание, что это оптико-локационная станция с Су-57, другой ОЛС как-то взяться неоткуда.
Связь
«Ростех» в лице НПП «Полет» из «Объединенной приборостроительной корпорации», сообщил, что Су-35 при модернизации может получить новый комплекс связи С-111.
Комплекс позволит пилоту получать больший оперативный объем информации по закрытым шифрованным каналам и на приличной скорости передачи данных (до 34 Мбит/с).
Особенностью комплекса С-111 является сетецентричность, самолет, оснащенный С-11 сможет получать и отправлять большие объемы информации в реальном времени любым командным пунктам и самолетам, а также управлениям наземных войск, включенных в единую информационную сеть.
Плюс в состав комплекта модернизации будет входить новый навигационный комплекс со спутниковой системой.
Такие возможности, конечно, открывают далеко идущие перспективы. Оснащение самолетов системой С-111 весьма перспективно. Однако там, внизу, с наземными частями, с которыми согласно идее сетецентрического взаимодействия, должен будет обмениваться информацией пилот самолета, проблемы со связью в наше время такие, что позволяют поставить под большое сомнение саму возможность общения и передачи пакетов информации.
Вооружение
Здесь все практически одинаково, если мы говорим о Су-57 и Су-35. Даже у Су-35 набор вооружения посолиднее будет.
Итого. Увы, но мы выживаем и продолжаем жить все по тому же старому принципу «Догнать и перегнать». Но раз практика показывает, что ОАК не в состоянии обеспечить ВКС современными самолетами пятого поколения, придется выживать, используя все возможности модернизации основных истребителей Су-30 и Су-35.
Благо, советское наследие позволяет такое осуществить.
При таких, прямо скажем, не самых благоприятных условиях, интеграция в советские истребители новых российских разработок вполне позволит какое-то время продержаться. Точнее, до того момента, как у промышленности в лице Объединенной авиастроительной корпорации появятся возможности выпускать еще 30 самолетов в год.
Как ту не вспомнить, на волне разговоров о строительстве новых цехов в Комсомольске-на-Амуре, о том, как сносили старые цеха МиГа и «Сухого» в Москве? Снесли, уничтожили. Теперь строят новые. А к этим цехам еще и люди будут нужны. Конечно, было бы очень неплохо, чтобы все срослось и Су-57 все-таки начали выпускать серийно, а не штучно.
Конечно, если такая модернизация, которая была озвучена, состоится, Су-35СМ будет вполне конкурентноспособным самолетом еще долгое время. И вполне достойным противником F-22, F-35, «Рафалям» и всем прочим. Это весьма хорошая боевая машина, но противники точно не будут сидеть сложа руки.