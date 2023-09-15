Тактика России на второй год проведения СВО

Масштабы российских потерь в 2022 году в сочетании с противостоянием Вооруженных Сил Российской Федерации системам НАТО, с которыми мы ранее не сталкивались, привели к значительному отклонению российских военных операций от устоявшейся военной доктрины страны. В данной статье рассматривается, как Российские войска адаптировали свою тактику в украинском конфликте и какие проблемы это создало для украинских военных, которые им теперь необходимо преодолеть.
В пехотной тактике вооруженных сил России произошел переход от попыток развертывания унифицированных батальонных тактических групп в качестве общевойсковых подразделений к стратифицированному разделению по функциям на линейные, штурмовые, специализированные и ударные. Они формируются в группы по задачам.
Линейная пехота в основном используется для удержания местности и ведения оборонительных действий.
Ударная пехота используется для непрерывных стычек с целью либо выявления украинских огневых позиций, по которым затем наносятся удары специализированной пехотой, либо для поиска слабых мест в украинской обороне, которые должны стать приоритетными для штурма. Потери при выполнении этих задач распределяются крайне неравномерно.
Российские инженерные войска оказалась одним из самых сильных и значимых родов войск. Военные инженеры строят сложные препятствия и полевые укрепления по всему фронту. Это и укрепленные бетоном траншеи, и командные пункты, и проволочные заграждения, и противотанковые ежи, и противотанковые рвы, и сложные минные поля.
Российская минная артиллерия широко использует противотанковые и противопехотные мины. Такая оборона представляет собой серьезную тактическую проблему для украинских наступательных операций.
Российская бронетехника редко используется для попыток прорыва. Вместо этого бронетехника в основном выполняет функции огневой поддержки, обеспечивая точный огонь по украинским позициям.
Вооруженные силы начали применять тепловой камуфляж на своей технике и, используя ряд других модификаций и тактических приемов, методов и процедур, значительно снизили обнаруживаемость танков на дальних дистанциях. Кроме того, эти меры позволили уменьшить вероятность поражения различными противотанковыми управляемыми ракетами на дальностях свыше 1 400 м.
После уничтожения запасов боеприпасов и инфраструктуры управляемыми реактивными системами залпового огня в июле 2022 года Российская артиллерия приступила к существенному совершенствованию разведывательно-ударного комплекса.
Это привело к более тесной интеграции многочисленных БПЛА, непосредственно поддерживающих командиров, уполномоченных наносить огневые удары. Российская артиллерия также улучшила свои возможности по ведению огня с нескольких позиций, а также по ведению огня и перемещению, что уменьшает уязвимость к контрбатарейной стрельбе. Ключевой системой, обеспечивающей такую координацию, является система «Стрелец».
В ходе российских обстрелов наблюдается смещение акцента со 152-мм гаубиц в сторону 120-мм минометов, что отражает доступность боеприпасов и стволов. Реактивный огонь Российской артиллерии представляет собой наибольшую проблему для украинских наступательных операций.
Российская радиоэлектронная борьба по-прежнему остается мощной, причем на каждые 10 км фронта приходится не менее одной крупной системы. Эти системы в значительной степени ориентированы на поражение БПЛА и, как правило, не пытаются подавить их воздействие. Потери украинских БПЛА остаются на уровне примерно 10 000 в месяц.
Российские средства РЭБ также, по-видимому, достигли перехвата и дешифровки в реальном времени украинских 256-битных шифрованных систем тактической связи Motorola, которые широко используются в вооруженных силах Украины.
Российская авиация по-прежнему ограничивается нанесением ударов по позициям, начиная от реактивных залпов С-8 по украинским пунктам формирования и заканчивая планирующими бомбами ФАБ-500, доставляемыми со средних высот на дальность до 70 км.
Украинские военные отмечают, что Россия располагает большим запасом ФАБ-500 и планомерно дооснащает их планерными комплектами. Несмотря на ограниченную точность, количество этих боеприпасов представляют серьезную угрозу.
Российские Воздушно-космические силы остаются «действенной силой» и представляют серьезную опасность для наступающих украинских войск, хотя в настоящее время они не обладают достаточными возможностями для преодоления украинской ПВО.
После уничтожения российской инфраструктуры управления в июле 2022 года российские военные вывели основные штабы из зоны досягаемости РСЗО и разместили их в защищенных сооружениях. Они также подключили их к украинской гражданской телекоммуникационной сети и использовали полевые кабели для ответвления от нее к штабам бригад, расположенным дальше. Назначенные средства, как правило, подключаются к этим штабам через микролинк, что значительно снижает их заметность.
В то же время, начиная с батальона, наши войска в основном используют незашифрованные аналоговые военные радиостанции, что свидетельствует о нехватке подготовленных связистов на тактическом уровне.
Обзор адаптации Российских Вооруженных Сил показывает, что наши войска способны совершенствоваться и эволюционировать в использовании ключевых систем. Имеются свидетельства централизованного процесса выявления недостатков в использовании и разработки мер по их устранению.
Тем не менее большая часть этой адаптации носит ответный характер и направлена на устранение серьезных недостатков в российских подразделениях. В результате получается структура, которая с течением времени все лучше справляется с проблемами, с которыми сталкивается непосредственно, но в то же время не способна предвидеть новые угрозы.
Таким образом, можно сделать вывод, что Российские Вооруженные Силы представляют собой серьезную проблему для украинских военных в обороне. Тем не менее, если Украине удастся прорвать российскую оборону и навязать нам активные действия, российские подразделения, скорее всего, быстро потеряют координацию.