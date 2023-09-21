Когда на войне вранье становится преступлением

От вранья до преступления

Вместо заключения

Этот материал я написал по просьбе одного из командиров подразделения, который сейчас находится на ЛБС. Мы знакомы довольно давно, да и тема достаточно актуальна даже через много месяцев боев. Речь пойдет о... вранье. Точнее – о вранье во благо и вранье во вред. Называть это можно по-разному. Дезинформация, незнание обстановки, попытка скрыть свои командирские просчеты или трусость своих подчиненных и т. д.А начну я немного с другого. С того, о чем почти никто не говорит.Когда-то в школе мы изучали странный для мирного времени предмет – НВП. Начальную военную подготовку. Нам повезло. Преподавателем у нас был старичок старший лейтенант. Участник Великой Отечественной. И учил он нас так, как, наверное, учил своих солдат во время той войны.В десятом классе мы прекрасно знали то, что сегодня, непонятно почему, не знают даже те, кто прибывает на ЛБС после учебки. Мы знали, что командиру врать нельзя! Нельзя уже потому, что твое вранье может стоить жизни твоим товарищам и тебе. Мы знали, что нельзя кучковаться даже тогда, когда враг спит или принимает пищу. Собрались кучкой – получите мину от противника.Мы знали даже то, что героически бегать при артиллерийском обстреле означает получить осколок снаряда или мины почти всегда. А то, что показывают в кино, полная ерунда. Осколки не летают вертикально. Иногда смотришь видео работы некоторых подразделений и поражаешься тому, что они ещё не перешли в разряд 200-х или 300-х. Бредут по зеленке бойцы, чуть ли не прижавшись друг к другу. И подпись: «Наши разведчики за работой»…Эти знания настолько просты и очевидны, что тогда, не зная и не ведая, что такое война, казались нам пустой тратой времени. Лучше бы в тир и пострелять из мелкашки… И только потом с жизненным опытом пришло понимание того, что военрук, кстати, повторюсь – фронтовик, учил нас не просто стрелять и наступать-отступать согласно тогдашней военной тактике, он учил нас выживать на войне.Наверное, поэтому я и взялся писать про первое правило. Не врать командиру! Это правило распространяется на всех без исключения. От простого солдата до министра обороны. Слишком дорого вранье на войне обходится. И никакое наказание вруна не вернет жизнь тем, кто погиб по вине враля.Да, я не ошибаюсь. Иногда вранье действительно ведет к преступлению. И чем выше должность вруна, тем более тяжкие последствия имеет вранье. Но искоренить это явление довольно сложно, уже потому, что за честность наказывают. Сложно и потому, что, увы, правда не всегда совпадает с желаниями вышестоящих начальников.Напомню процесс 1941 года по поводу действий командующего Западным Особым военным округом генерала Павлова. До сих пор споры по этому поводу идут не шуточные. Да, командующий прошел довольно оригинально по ступеням роста военачальника. Но для армии того времени таких генералов было хоть пруд пруди.Начал сразу с должности... командира кавалерийского полка в Туркестане! Помните фильм «Офицеры»? Там довольно правдиво показана война с басмачами. Если именовать то, что там делала Красная Армия, то я бы назвал это антипартизанской операцией. Далее у Павлова новый виток карьеры – комбриг механизированной бригады. Это тогда, когда даже концепции применения таких соединений не было.Потом служба вне личного состава. Обучение, изучение техники и прочее. Вот и готов командующий округом! Ни тебе комдива, ни комкора, ни командарма. Сразу командующий округом. Спорить о компетентности или не компетентности не хочу. Я о вранье…Помните обстановку того времени. Когда Сталин всячески старался оттянуть войну? Соответственно, все мнения, которые не совпадали с его, становились мнением врагов. А с врагами надо бороться. И люди стали докладывать так, как требовал Иосиф Виссарионович. Так докладывали Павлову, и так докладывал Павлов. Так докладывали все.А те, кто пытался «открыть глаза» Сталину, быстро пополняли число сидельцев Гулага. Правда, потом, тем, кому повезло остаться в живых после допросов и вырваться из лагерей, посчастливилось стать и великими полководцами той войны. Большое вранье закончилось миллионами потерянных жизней в начальный период войны.Зачем я вам рассказал свое мнение о том времени?Да просто потому, что ежедневно сталкиваюсь с тем, что верить официальным данным сразу нельзя. Это уже привычка. Ни нашим, ни украинским. Честно скажу, часто то, что я читаю в официальных сообщениях, не совпадает с тем, что есть на самом деле. Генерал от прессы говорит одно, а капитан от роты на ЛБС – совершенно другое.Доходит даже до маразма. Такое впечатление, что наверху как-то «по-другому» знают о состоянии частей и подразделений и их действиях. Одни говорят «отбили столько-то атак», другие – «не дают наступать». Недавно поздравлял одного знакомого танкиста. В ответ: «Спасибо. Не забудь поздравить меня и с днем артиллерии»… Вот такой сарказм фронтовой.Ну ладно уровень подразделения, даже бригады. Возможно, у командования есть какой-то стратегический план, который не доводят до уровня соответствующего командира. Помните – «в части, их касающейся». Но вранье на более высоком уровне, как это было в примере с генералом Павловым?Командующий направлением или операцией в целом, Генштаб, получают неверные исходные данные. И что дальше? А дальше трагедия. Исходные данные кривые, тогда каким будет решение соответствующего командира или штаба? Тоже кривым! Доложили, что такое-то село наше, значит – его не надо брать снова. Значит – на эту задачу не будет выделено ни средств, ни времени! И наоборот…А ведь это важнейший момент любой военной операции. Если не говорить ещё громче. Достоверность сведений – это основа войны. Для этого существует множество каналов разведки, поиска информации любым путем. Но никакая разведка не скажет о состоянии частей и подразделений больше, чем командир.А потом, после того, как выяснится, что решение кривое, козлом отпущения станет командующий. Как это уже бывало в ходе СВО. Ответственность-то лежит на нем. Не обеспечил, не проследил, не проверил и прочее... И потери тоже на нем…Я понимаю, что сейчас найдутся те, кто мне расскажет о дезинформации, информационной войне и прочем. Согласен, иногда необходимо использовать средства массовой информации для вброса недостоверной информации. Порой даже необходимо прибегнуть к более радикальным каналам такого вброса. Но речь не об этом.Речь о вранье своим командирам. Это не информационная война. Это не работа спецподразделений. Это забота о собственной карьере. Не секрет, что есть у нас военнослужащие, которым важны награды, должности и статус. Плохо это или хорошо – здесь писать не буду. Но они есть. Это выбор каждого.Что-то вдруг вспомнилось. Наверное, многие помнят знаменитую картину из СССР «В. И. Ленин на Всероссийском субботнике в Кремле 1 мая 1920 года» от 1927 года, которая находилась в Музее революции в Москве. Так вот, как когда-то рассказывал там экскурсовод, в музее находятся воспоминания об этом моменте от 22 участников этой переноски. Напомню, на картине с Ильичем бревно несут пять красноармейцев…