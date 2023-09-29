Законы одни для всех... Кроме Чечни

Зачем Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением арестанта?

Реакция власти – отсутствие реакции

«историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Не хочу».

«У следствия теперь есть видеодоказательства, есть свидетельские показания по сути публичных лиц, которые представляют правительство Чечни. Всего этого достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело. Будет ли оно возбуждено или нет, мы не знаем… Рамзан Ахматович предполагает, что ничего не случится с его сыном. Соответственно, он делает вызов всей правовой системе России, делает вызов, мне кажется, власти законодательной и исполнительной».

«Жуткое видео. И жуткое не тем, что в СИЗО избивают заключенного – мы знаем, что такие случаи нередки. Жуткое не тем, что человека избивают из соображений религиозной ненависти. И не тем, что избивает, по сути, ребенок, но с недетской жестокостью. Жуткое тем, что публикует видео глава российского региона, публикует, внутренне ликуя и одобряя поступок своего сына, публикует с полным пониманием того, что ничего за этим видео не последует».

«В правовом государстве за преступления наказывают лишением свободы, а не избиениями в кабинетах следственного изолятора»,

«Что чеченским властям нельзя сделать в Российской Федерации?

Где границы их власти – как с точки зрения допустимого, так и с точки зрения географического охвата?..

А какие условия приняты никогда не будут?»