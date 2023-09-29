Законы одни для всех... Кроме Чечни

На этой неделе российское медийное поле всколыхнула история с избиением Адамом Кадыровым (сын Рамзана Кадырова) в СИЗО Грозного задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Соответствующий видеоролик выложил сам глава Чечни Рамзан Кадыров, при этом заявив, что «гордится поступком своего сына» и «уважает его выбор».
Кроме Кадырова, ролик с избиением арестанта также выложил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев – на его видео избиение дополняется видеорядом с чеченскими песнями, а в конце ролика демонстрируется портрет несовершеннолетнего сына главы Чечни в национальном костюме с кинжалом.
Публикация данного видеоролика поставила сразу несколько вопросов, которые многие боятся произносить вслух – распространяются ли законы Российской Федерации на Чечню или она живет по своим особым законам? Почему чеченцы могут безнаказанно совершать правонарушения, за которые в любых других регионах России последовало бы наказание? Об этом и порассуждаем в данном материале.
Зачем Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением арестанта?
Первый вопрос, который возникает – с какой целью Рамзан Кадыров продемонстрировал общественности видеоролик с избиением арестованного Журавеля?
Ведь очевидно, что оно содержит в себе не просто признаки состава преступления, но в принципе подрывает основы конституционных прав граждан и веру в справедливое правосудие. Адам Кадыров вместе с отцом приходит в СИЗО, избивает там арестанта (в присутствии сотрудников полиции, ФСИН, при этом кто-то данное действо открыто снимает) и спокойно уходит без всяких последствий. Правоохранительные органы делают вид, что ничего не произошло. Это явно ненормальная ситуация.
Дело даже не в том, что Рамзан Кадыров не имел права брать с собой несовершеннолетнего сына в СИЗО (несовершеннолетние могут попасть в учреждения ФСИН только лишь как дети обвиняемого при длительном свидании).
Давайте представим, что ситуация произошла в другом регионе России – как думает читатель, отреагировали ли бы на это правоохранительные органы? Ответ очевиден.
За примерами далеко ходить не нужно – в 2018 году, например, в Калининграде был арестован офицер ФСИН, подозреваемый в избиении заключенного, а в 2021 году в Ярославле задержали сотрудников ФСИН после того, как в Сети появилось видео с избиением заключенных.
Но вернемся к вопросу о том, зачем Кадыров опубликовал данный ролик.
Он попросту не мог не знать о том, какую реакцию тот вызовет (на него работают неплохие медийщики).
Ответ, на взгляд автора, прост – ролик был продемонстрирован с целью показать, что чеченцы достанут тех, кого считают своими врагами, где угодно, в том числе в СИЗО. И законы им не указ.
Это был своеобразный акт устрашения. Ничем другим данную публикацию объяснить нельзя.
Реакция власти – отсутствие реакции
Как на данную публикацию отреагировали представители власти?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать произошедшее:
«историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Не хочу».
Член Совета по правам человека при Президенте России Ева Меркачёва заявила, что публикация данного видеоролика – это вызов правоохранительным органам.
«У следствия теперь есть видеодоказательства, есть свидетельские показания по сути публичных лиц, которые представляют правительство Чечни. Всего этого достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело. Будет ли оно возбуждено или нет, мы не знаем… Рамзан Ахматович предполагает, что ничего не случится с его сыном. Соответственно, он делает вызов всей правовой системе России, делает вызов, мне кажется, власти законодательной и исполнительной».
Вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш заявил, что это жуткое видео, и жуткое оно тем, что его открыто публикует представитель власти региона.
«Жуткое видео. И жуткое не тем, что в СИЗО избивают заключенного – мы знаем, что такие случаи нередки. Жуткое не тем, что человека избивают из соображений религиозной ненависти. И не тем, что избивает, по сути, ребенок, но с недетской жестокостью. Жуткое тем, что публикует видео глава российского региона, публикует, внутренне ликуя и одобряя поступок своего сына, публикует с полным пониманием того, что ничего за этим видео не последует».
Военкор Александр Коц в свою очередь написал, что видео должен прокомментировать глава СК Александр Бастрыкин, по решению которого дело в отношении Журавеля было передано в следственное управление СК России по Чеченской Республике в связи с «многочисленными обращениями жителей Чеченской республики с просьбой признать их потерпевшими» (дело в том, что факт передачи дела в другой регион незаконен, т. к. расследуется уголовное дело по месту совершения преступления).
«В правовом государстве за преступления наказывают лишением свободы, а не избиениями в кабинетах следственного изолятора»,
– отмечает Коц.
Стоит отметить, что многие представители власти, а также журналисты, военкоры и блогеры вообще не стали комментировать данное происшествие, делая вид, что ничего не произошло.
В качестве заключения хотелось бы процитировать автора одного из Telegram-каналов:
«Что чеченским властям нельзя сделать в Российской Федерации?
Где границы их власти – как с точки зрения допустимого, так и с точки зрения географического охвата?..
А какие условия приняты никогда не будут?»
Где границы их власти – как с точки зрения допустимого, так и с точки зрения географического охвата?..
А какие условия приняты никогда не будут?»