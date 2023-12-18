Экс-советник Ермака: Итогом конфликта с Россией будет исчезновение Украины как отдельного государства

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Экс-советник Ермака: Итогом конфликта с Россией будет исчезновение Украины как отдельного государства

Сбежавший на Запад экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список экстремистов и террористов) считает, что у Украины нет будущего. По его мнению, в дальнейшей истории Украины не будет, такое государство исчезнет с лица земли в итоге конфликта с Россией.

Бывший советник Ермака, как бы мы к нему не относились, не является глупым человеком, иначе его бы и в советники не взяли. Как написал в своем ТГ-канале российский блогер и эксперт Юрий Подоляка, Арестовича* можно считать хоть кем, но он не дурак, как думают некоторые. И иногда к нему нужно прислушиваться, но не нам, а украинским властям.



Он кто угодно (приспособленец, перевертыш, политическая ...) Вот кто угодно, но только не дурак...

- пишет Подоляка.

В очередном своем выступлении бывший советник заявил, что у Украины в нынешнем виде нет будущего, такое государство в дальнейшем перестанет существовать. Отвечая на вопрос о том, как он видит дальнейшее развитие событий, Арестович* подчеркнул, что в данной ситуации не идет речи о том, что Украина проиграет России и останется существовать. Ее просто сотрут с лица земли, поделив территорию между различными странами.

Я считаю, что не будет страны, в таком виде она существовать не может. 31 год существования Украины - это история самоубийства

- заявил экс-советник.
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    22 комментария
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    1. Пауль Ранг пользователя
      Пауль
      +1
      1 час назад
      Он тоже самое и про Россию говорил. Получается если про Украину, то надл прислушаться. А если про Россию, то конь педальный?
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        1 час назад
        Лидер группы "Перемогу свело" .
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          5 минут назад
          Интересно, он хотя бы иногда помнит о чем вчера набрехал)))
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        1 час назад
        Люську слушать - себя не уважать... Поёт любые песни и на любой мотив, лишь бы плотили... Ещё полгода назад отпевал Россию, сейчас так же "успешно" отпевает Украины... В общем, кто платит, тот и заказывает музыку... Понято, что с Украиной РФ и без помощи разберётся, а вот Арестович уже изрядно надоел... Причем по обе стороны российско-украинской границы... Пора ему в конце-то концов начинать оправдывать свою фамилию... laughing
      3. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
        Лт. запаса ВВС
        +1
        50 минут назад
        Цитата: Пауль
        Он тоже самое и про Россию говорил. Получается если про Украину, то надл прислушаться. А если про Россию, то конь педальный?

        Про Россию он так говорил, когда зарплату получал на Украине, а теперь типа он независимый и может говорить что угодно. На западе такое часто происходит пока политик на должности говорит одно, как только уходит как будто сразу "прозревает".
    2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      +3
      1 час назад
      [31 год существования Украины - это история самоубийства]
      Дошло или прозрел?
      А раньше совсем другое говорил! Это у хо хлов такой менталитет. Как жареный петух клюнет, они моментально меняются! laughing и относится это не только к люсе, они все поголовно такие! am
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +7
        1 час назад
        Вовремя предать... это не предать, а предвидеть.... winked
        1. Scuderia Ранг пользователя
          Scuderia
          0
          1 час назад
          Он кто угодно (приспособленец, перевертыш, политическая ...) Вот кто угодно, но только не дypaк - пишет Подоляка.

          Арестович: - На его месте должен был быть я..
          1. nik-mazur Ранг пользователя
            nik-mazur
            0
            29 минут назад
            Цитата: Scuderia
            На его месте должен был быть я
      2. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +2
        1 час назад
        Итогом конфликта с Россией будет исчезновение Украины
        Они уйдут....Копать новое Черное море ! what
        1. Gomunkul Ранг пользователя
          Gomunkul
          0
          1 час назад
          Они уйдут....
          В Канаду, в США думают, что это они управляют Украиной, наивные, это уже Украина начинает управлять США. laughing
      3. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        0
        1 час назад
        Цитата: ваш вср 66-67
        Дошло или прозрел?

        Сколько пиара каждый день. Говорит очевидные вещи, а СМИ подхватывают и перепечатывают. Но если наркоману от его слов плохо, то пусть продолжает.
    3. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      0
      1 час назад
      Бывший советник Ермака, как бы мы к нему не относились, не является глупым человеком


      Ну вот.. стило человеку начать лить воду на нашу мельницу, как тут же пошли отговорки про "как бы мы к нему не относились"..))
      А что тогда на счёт самого Ермака??


      , иначе его бы и в советники не взяли.
      Некоторых даже в Президенты взяли..
      Может тоже скажем "как бы мы к нему не относились" ??
      А уж сколько там всяких советников.. да прочих министров..))

      Он кто угодно (приспособленец, перевертыш, политическая ...) Вот кто угодно, но только не ...

      - пишет Подоляка.


      Ещё один майданный авторитет, вовремя переобувшийся.. ему ли в этом не разбираться..))
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      1 час назад
      Сбежавший на Запад экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*
      Вот поэтому такой смелый, можно и правду-матку из-за кордона резать.
      у Украины нет будущего
    5. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      1 час назад
      "Бывший советник Ермака, как бы мы к нему не относились, не является глупым человеком, иначе его бы и в советники не взяли."
      Это да. Он вообще за любую коллаборацию по спасению Украины. Вон в 2005 вместе с Корчинским и Дугиным(который русский философ) пытался спасать наверно первый раз.
    6. orlandoche Ранг пользователя
      orlandoche
      0
      1 час назад
      Не иначе как прозрел laughing
      А до того как завертелось писял в уши что вот вот , ну почти, у ,,орков,, снаряды и ракеты уже на исходе ...
      Вот что крест животворящий (СВО) делает !!!
    7. dump22 Ранг пользователя
      dump22
      +2
      1 час назад
      Похоже главная мысль у Арестовича сейчас:
      - У государства, увольняющего таких мудрых людей как я, нет будущего.
    8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      1 час назад
      "Итогом конфликта с Россией будет исчезновение Украины как отдельного государства"
      Да не слушайте вы его!
      Это он мнение щупает. Общественное...
      Путин такого не говорил и в целях СВО такого нет.
      Это все знают! (с)
    9. Стирбьорн Ранг пользователя
      Стирбьорн
      0
      55 минут назад
      Был бы дураком, наверное на ВО, регулярно не публиковали...Стругацких опять же разбирает... привет любителям "Люси"
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      45 минут назад
      Болтун брехуны.... а по теме, освобождена территория будет называться по другому и люди там будут жить нормально, мирно.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        39 минут назад
        К тому моменту как освободят эту территорию, там в каждой семье будет погибший, из тех кого хватают на улицах и бросают на мясо и от такого любовь к освободителям будет только крепнуть, ага.
    11. olimpiada15 Ранг пользователя
      olimpiada15
      0
      4 минуты назад
      Приятно слушать прогноз о крахе руины от бывшего пропагандиста укро власти .

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