Спикер ВМСУ: Украина смогла изменить ситуацию в Чёрном море, «уничтожив» большое количество российских кораблей
Украина сумела изменить ситуацию в части акватории Черного моря, уничтожив большое количество российских военных кораблей за два года боевых действий. Об этом заявил официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
Успешная работа украинских морских дронов по военным кораблям и инфраструктуре Черноморского флота изменили ситуацию в западной и юго-западной части Черного моря. По словам спикера, в последнее время российские корабли стараются не появляться вблизи украинского побережья, хотя в самом начале спецоперации делали это свободно.
- заявил представитель ВМСУ.
По данным Генштаба ВСУ, за два года боевых действий Украина с помощью морских беспилотников, противокорабельных и крылатых ракет якобы уничтожила аж 25 российских боевых кораблей, а также одна подводная лодка. Не повредили, а именно уничтожили. Это из той же серии, как про российские самолеты, которые Воздушные силы уничтожают по два или три за день, правда на бумаге.
С другой стороны, говорить о том, что никакого ущерба от тех же безэкипажных катеров ВМС Украины нам не нанесено, не нужно. И повреждения кораблей есть и потери. Конечно, не те, о которых заявляют в Киеве, но они есть. Поэтому необходимо разрабатывать методы борьбы с этими беспилотниками и уничтожать их еще на подходе.
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