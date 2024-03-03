Спикер ВМСУ: Украина смогла изменить ситуацию в Чёрном море, «уничтожив» большое количество российских кораблей

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Спикер ВМСУ: Украина смогла изменить ситуацию в Чёрном море, «уничтожив» большое количество российских кораблей

Украина сумела изменить ситуацию в части акватории Черного моря, уничтожив большое количество российских военных кораблей за два года боевых действий. Об этом заявил официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Успешная работа украинских морских дронов по военным кораблям и инфраструктуре Черноморского флота изменили ситуацию в западной и юго-западной части Черного моря. По словам спикера, в последнее время российские корабли стараются не появляться вблизи украинского побережья, хотя в самом начале спецоперации делали это свободно.



В принципе увидеть их даже к югу от Крыма уже большая редкость. Ситуация изменилась, расписание изменилось именно благодаря работе украинских морских дронов в первую очередь

- заявил представитель ВМСУ.

По данным Генштаба ВСУ, за два года боевых действий Украина с помощью морских беспилотников, противокорабельных и крылатых ракет якобы уничтожила аж 25 российских боевых кораблей, а также одна подводная лодка. Не повредили, а именно уничтожили. Это из той же серии, как про российские самолеты, которые Воздушные силы уничтожают по два или три за день, правда на бумаге.

С другой стороны, говорить о том, что никакого ущерба от тех же безэкипажных катеров ВМС Украины нам не нанесено, не нужно. И повреждения кораблей есть и потери. Конечно, не те, о которых заявляют в Киеве, но они есть. Поэтому необходимо разрабатывать методы борьбы с этими беспилотниками и уничтожать их еще на подходе.
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    36 комментариев
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    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +5
      Сегодня, 13:35
      При массовом использовании беспилотников доктрина флота будет неизбежно меняться.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +16
        Сегодня, 13:37
        Вред от западных подводных беспилотников конечно есть, но народ в России больше интересует, почему мы не делаем этого аналогичным способом.
        Взять хотя бы портовые сооружения (пирсы) на подконтрольной киевскому режиму территориях.
        Мы же прекрасно знаем, что иностранное оружие денно и нощно идёт вдоль берегов Болгарии и Румынии на Украину и значит его где-то разгружают где-то в портах Украины, которые можно и нужно прорежать из-под воды.

        Смена доктрины ВМФ России или внесение в неё изменений не отменяют ответных действий, здесь и сейчас подобными средствами. hi
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +8
          Сегодня, 13:42
          Даже нечего Вам возразить. Мы здесь в большинстве люди военные, а Вы ставите вопрос политический. Чтоб всю эту политоту!
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 13:47
          Спикер ВМСУ: Украина смогла изменить ситуацию в Чёрном море, «уничтожив» большое количество российских кораблей

          Как бы неприятно было это слышать, но доля правды в этом есть... Мы оказались не готовы к применению против наших кораблей морских БПЛА... Будем верить, что выводы сделаны и стратегия и тактика применения наших кораблей и борьбы с морскими дронами изменится в лучшую сторону... Мы тоже учимся всему новому методом проб и ошибок... Да, это порой обходится очень дорого , но по другому на войне не бывает... am
        3. ism_ek Ранг пользователя
          ism_ek
          +5
          Сегодня, 13:49
          Цитата: кредо
          почему мы не делаем этого аналогичным способом.

          Возьмите спутниковую антенну от того же "Газпром космические системы" поставьте на крышу своей машины, разгонитесь на бездорожье до 80 км/ч (что бы трясло нормально) и попробуйте передать видео )))
          Не делаем мы БЭКи - потому что не имеем доступа к стабильному высокоскоростному спутниковому интернету.
          Не надо тут искать масонский заговор.
          1. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +5
            Сегодня, 13:55
            ...Не делаем мы БЭКи - потому что не имеем доступа к стабильному высокоскоростному спутниковому интернету.
            Не надо тут искать масонский заговор.

            Судя по репортажам на российском ТВ у нас есть куда более продвинутые подводные средства поражения.
            Репортажи о них создают ощущение о том, что всё у нас есть и мы очень много чего могём (или можем), вот только в деле пока массового применения им нет, кроме одного или двух эпизодов с подрывом судна в Николаеве и опоры моста в Одессе. soldier
            1. ism_ek Ранг пользователя
              ism_ek
              +3
              Сегодня, 14:03
              Цитата: кредо
              Судя по репортажам на российском ТВ у нас есть

              У Старлинка на орбите 1584 спутника. У того же "Газпром космические системы" - всего 4 спутника. Без Старлинка - украинские БЭКи - это просто быстроходные корыта.
              1. Kotofeich Ранг пользователя
                Kotofeich
                0
                Сегодня, 15:11
                Цитата: ism_ek
                У Старлинка на орбите 1584 спутника

                Больше "По состоянию на май 2023 года Starlink состоит из более чем 4000 спутников" и планируют довести до 42 000.
                Прошляпили мы (мягко говоря) эту спутниковую революцию.
          2. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            +12
            Сегодня, 14:10
            Цитата: ism_ek
            Не делаем мы БЭКи - потому что не имеем доступа к стабильному высокоскоростному спутниковому интернету.

            Зато смеялись над Маском и прогнозировали американцам космический батут. А сейчас Рогозин сидит с раненой попой в Совфеде и требует освободить Николаев с Одессой.
        4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
          Иезекиль 25-17
          -3
          Сегодня, 14:22
          Мы можем это сделать: для этого надо вывести в море подводные лодки и начать топить все что следует в Одессу и Измаил по правилу неограниченной подводной войны, но тогда надо топить и все, что следует в Варну и Констанцу, а это III Мировая война.
        5. RockerMan Ранг пользователя
          RockerMan
          +2
          Сегодня, 14:37
          Почему не делаем? Ведь военно-технические средства есть у России.
          Но мало иметь возможность, надо иметь яйца, чтобы применить. Но, когда у власти везде "партнеры" на западе, они повязаны друг с другом.
      2. Max2022 Ранг пользователя
        Max2022
        0
        Сегодня, 13:52
        Что и говорить, правда у ВСУ в Черном море флота вроде как вообще не осталось, тральщики где-то у берегов Англии, а на Украине в основном адмиралы, да спикер...
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +6
          Сегодня, 14:02
          а на Украине в основном адмиралы, да спикер...

          Причём действуют не просто успешно, а фантастическим успешно. Нашим адмиралам такое в страшном сне присниться не могло. И они до сих пор не понимают, что происходит?
          Облажавшиеся генералы пулю в лоб пускают. Если совесть есть.
          Что принято у адмиралов? За борт прыгать?
          1. seamen2 Ранг пользователя
            seamen2
            +6
            Сегодня, 14:16
            *Что принято у адмиралов? За борт прыгать?*
            – Надеюсь, Карл Иоахимович, вам не нужно рассказывать, как поступают опозоренные офицеры. Вот вам… с водою!

            Вода при выстреле разносила череп в куски.

            – Держите!

            Фон Ден взял револьвер и выплеснул из него воду.

            – Я не опозорен. Я верный слуга его величеству. Я потребую суда. Я добьюсь правды…

            – Суд офицерской чести уже состоялся. И он осудил вас!

            – Нет! – отвечал каперанг, весь трясясь. – Я не могу.

            – Уже поздно. Так постановила кают-компания.

            – Нет! Это шантаж…

            – Шифровку по радио мы уже дали. Поторопитесь.

            – Нет. Я дождусь ответа из штаба.

            – Поторопитесь. Скоро за вами придут жандармы. Здесь один патрон. Этого хватит. Уйдите от позора сами, не позоря других…
            в. Пикуль. *Моонзунд*.
      3. Alemax Ранг пользователя
        Alemax
        +2
        Сегодня, 14:15
        При массовом использовании беспилотников доктрина флота будет неизбежно меняться.

        Доктрина здесь каким макаром? Будут меняться средства обнаружения и поражения. Оснащение будет меняться, вооружение и методы противодействия. Но не доктрина.
    2. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +6
      Сегодня, 13:38
      Тема больная, ща негатив попрет. Что говорить, вполне обоснованный. Потому, как на самом деле, уже в который раз, одному аллаху известно.
      1. tun5t
        tun5t
        0
        Сегодня, 13:51
        Хорошая мысль - спросить у Всевышнего, потому как и лист не шелохнётся без Воли Аллаха, всё по Воле Божией. И даже никакого негатива не будет. Все равны перед Господом
        А как отворачиваемся, и пошла махла, от души, с остервенением. Ну это мы и так видим., без моих соплей.
    3. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +17
      Сегодня, 13:41
      наша авиация тоже уже не контролирует Черное море и не летает на Одессу.
      Корабли с западным вооружением свободно плывут для снабжение укроРейха. Вот и отогнали Россию от" зерновой сделки".
      И как будем брать Одессу, Николаев?
      Или будем слушать очередное бла-бла-бла Димона?
      1. ism_ek Ранг пользователя
        ism_ek
        +2
        Сегодня, 13:57
        Цитата: Фактор
        наша авиация тоже уже не контролирует Черное море и не летает на Одессу.

        Наша авиация много куда не летает. К сожалению, в споре между авиацией и ПВО - выигрывает ПВО с большим отрывом.
        1. Alemax Ранг пользователя
          Alemax
          +4
          Сегодня, 14:20
          К сожалению, в споре между авиацией и ПВО - выигрывает ПВО с большим отрывом.

          А это потому, что где -то нет Политической Воли. ВКС наше, как раз вывозит дальше и больше всех. Поклон летунам.
      2. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        +3
        Сегодня, 13:59
        Цитата: Фактор
        И как будем брать Одессу, Николаев?
        Разумеется "посейдонами" - как выпрыгнут прямо на пирс, да как жахнут ))
    4. aksleks
      aksleks
      +1
      Сегодня, 13:43
      Варик один - мочить всё, откуда прилетают эти торпеды. Иначе беда.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 13:46
      Недоработка! Опять готовились к прошлой войне, а оно вон как вышло....
      Хотя и в прошлой войне, немцы успешно применяли свою авиацию, до поры до времени, пока наши танки не вернулись на наши же аэродромы, временно занятые противником!
      В данный момент времени, в теперешней ситуации, "не участвующие" в конфликте забугорные радетели обеспечивают нашего противника системными развед данными, обеспечивают каналы управления для проведения диверсионной деятельности.
      Увы, увы, нивелировать такую помощь противнику не можем.
      Значит свою стратегию надо строить с учётом этого фактора.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +8
        Сегодня, 14:01
        Цитата: rocket757
        Увы, увы, нивелировать такую помощь противнику не можем.
        Значит свою стратегию надо строить с учётом этого фактора.

        Не хотим...Не желаем обременять себя лишними потерями кровно наворованного, находящегося за рубежом.
        Если бы ВКС с самого начали били разведывательные беспилотники и разные АВАКСЫ, передающие данные ВСУ...И Тот же Пересвет напрягли с Прометеем...
        Может быть БЭКи и не смогли найти цели...
    6. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +6
      Сегодня, 13:49
      Наблюдается(как бы помягче) ПОЛНЕЙШИЙ консерватизм мышления командиров ВСЕХ рангов.Подавляется любая инициатива по установке того,, что не предусмотрено уставом и конструкцией судна. Корабли еще вчера должны быть оснащены дронами, тепловизорами.ПНВ и т.д. Тогда смогли бы вовремя обнаруживать атаки морских дронов.
      Может пора и боевые Уставы корректировать,а то и менять
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 15:09
        Консерватизм мышления лечится, его лечением всего лишь надо заниматься. Проверять надо консерваторов на предмет их заинтересованности, компетентные органы привлекать к проверкам.
        Из своей практики могу заметить, что на удивление, самыми консервативными оказывались выпускники одесских и харьковских вузов и примкнувшие к ним "специалисты" со специфическими признаками.
    7. Sofievka Ранг пользователя
      Sofievka
      0
      Сегодня, 13:56
      Много чего изменилось, флот, авиация, и танковых атак не стало, артиллерия и стрелковка- современная война, отсюда и будущие доктрины, а закончится всё большим бахом
    8. Ralex Ранг пользователя
      Ralex
      +2
      Сегодня, 14:02
      Я одного понять не могу,почему американские беспилотники, осуществляющие разведку и целеуказание беспрепятственно летают над Черным морем? Сбивать их все нужно.Или мы так и будем твердо придерживаться международного права,в то время как "уважаемые партнеры" на него дружно наплевали?
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        -1
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Ralex
        мы так и будем твердо придерживаться международного права,в то время как "уважаемые партнеры" на него дружно наплевали?

        Они летают как раз в рамках международного права. Хотите сбивать? Объявляйте войну Украине и всем, кто им помогает. Они будут рады до ушей.
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -4
      Сегодня, 14:03
      Не парите чушь- ей больно.Украинским зерновым коридором производится вывоз Украины по демпинговым ценам.Если что появляется военное в портах Украины организуется налёт Гераней.О дислокации ЧФ в Чёрном море , мы знали только с украинских сайтов.Они прекратили писать- и сделали вброс ,ЧФ мы победили и он в базах.Ниже балкер Гинго( КНР) работавший раньше на Мурманск ,забирая железнорудный концетрат,сделал три рейса из России ,один раз по СМП не имея ни какого ледового класса.В начале февраля он отметился в портах Украины,цены просто привлекательные и всё.Сеяте тут панику ,от ЦПСошных указявок.
      1. g_ae Ранг пользователя
        g_ae
        0
        Сегодня, 14:18
        Свежо питание, но серится с трудом.
    10. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 14:36
      А ведь это началось не вчера.....вспомнился старый советский фильм 70-х годов "Эксперимент доктора Абста",где немецким дроном(торпедой) управлял смертник,а сейчас и этого не надо-управление дистанционно....как то упустили из вида такой вариант развития событий,а зря...
    11. Ralex Ранг пользователя
      Ralex
      +2
      Сегодня, 14:39
      Цитата: мордвин 3
      Они летают как раз в рамках международного права. Хотите сбивать? Объявляйте войну Украине и всем, кто им помогает. Они будут рады до ушей.

      Ну положим рады они не будут.Когда уронили один их беспилотник,они что то не очень обрадовались.Просто если бы мы попытались сделать что то подобное у побережья США они бы думать не стали а сбили бы сразу и заявили бы что это угроза национальной безопасности.А нам что мешает так сделать?
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        -1
        Сегодня, 14:59
        Цитата: Ralex
        Когда уронили один их беспилотник,они что то не очень обрадовались.

        И что официально сказали? Да, сбили, пофиг на все международные соглашения?
        Цитата: Ralex
        Просто если бы мы попытались сделать что то подобное у побережья США они бы думать не стали а сбили бы сразу и заявили бы что это угроза национальной безопасности.А н

        Постоянно летают.
        Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады. Эта российская активность в ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза ", - говорится в заявлении NORAD.

        Россия подтвердила в среду, что два ее бомбардировщика Ту-95 пролетели над водами близ Аляски, сообщает Reuters. Ту-95 летели около 9 часов в сопровождении истребителей СУ-30СМ, сообщило министерство обороны России.

        https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.eeddb4ad-65e4652d-605e82de-74722d776562/https/www.cbsnews.com/news/us-detects-tracks-russian-warplanes-alaska-air-defense-identification-zone/
      2. Ryaruav Ранг пользователя
        Ryaruav
        0
        Сегодня, 15:16
        Алексей, как что мешает? мешает собственность, родственники на территории противника
    12. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Сегодня, 14:41
      Продвкушая, как урякалы наминусуют, вынужден сказать, что бандеровцы правы - в нашем Черном море, мы не хозяева. Остатки ЧФ сидят в базах. Почему так произошло? Я в морских делах не силен, но могу предположить, что 90% процентов вины на руководстве. Флот должен воевать, нападать, дерзать, а не отбиваться от нападений, отдав инициативу врагу. Пример -ВВС . Ну, находят в себе силы держаться, наносить удары, совершенствовать тактику и выучку, громить врага, не давать ему покоя ни днем ни ночью. А, перед сухопутными войсками можно только снять шляпу! Флот в глубочайшей за... западне.

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