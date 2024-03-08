Анапа-80, очередной виток южных приключений



Речка Анапка и зеленые от водорослей воды моря вокруг. Фотография современная, но в 1980 году здесь все выглядело точно так же… Только вот пляжной инфраструктуры не было совсем

Там море Черное, песок и пляж,

Там жизнь привольная чарует нас.

Там ночи лунные, морская гладь –

Я буду часто, часто, часто вспоминать! Песня из кинофильма «Печки-лавочки»



Значки-гербы. Не помню, какому городу принадлежал левый значок со львом из «белого металла». Гербы Варшавы на настоящий герб не похожи совсем, но это от моего тогдашнего невежества. У среднего, к сожалению, отломилась сабля. На ярко-голубых дутых куртках оба значка смотрелись просто бесподобно



Значки-черти. Моя работа – слева, подарок справа. Левый более злобный какой-то получился…



Анапский городской пляж. «Купание в моче». По-другому и не скажешь…

«Воспоминания против статистики» так назывался материал мемуарного плана, опубликованный на ВО 11 февраля прошлого года. Сегодня мы продолжаем рассказ о тех уже далеких временах…А было так, что вернувшись с отдыха в Анапе 28 августа 1979 года, мы с женой тут же поехали в свою деревню работать. Начали думать, где и как мы будем отдыхать на следующий год, чтобы дважды не ездить в одно и то же место. Но бог своё, а черт – своё.Той же осенью наша маленькая дочка сильно простудилась, заработала себе острый бронхит, и пришлось нам думать уже не столько о летнем отдыхе, сколько о её лечении. Вывезли её по весне в город, проконсультировались с врачами, и они нам сказали, что надо нам везти её… в Анапу. Что ей нужны хвойно-морские ванны, электрофорез, горячий песок и море.Позвонили в курортную поликлинику Анапы, и нам сказали, что с таким диагнозом нужно не меньше 12 ванн, с перерывом в один день, и примерно столько же процедур электрофореза с грязевым отжимом, и тоже с перерывом. Плюс морские купания и горячий песок!Раскидали мы все эти процедуры «с перерывом», и вышло, что находиться там мы должны будем не меньше полутора месяцев, как и прошлый год. А значит, нужны будут деньги!И что делать? Опять ходить на Высокий берег ловить крабов и возиться с эпоксидной смолой? Как-то мне этого не захотелось, и подумал я о том, как бы сделать так, чтобы товар для продажи на «тропе» сделать заранее.Провел нечто вроде «маркетингового исследования» – то есть внимательно посмотрел по сторонам и увидел, что пользуются спросом портреты Сталина в мундире генералиссимуса – их шоферы вставляли за лобовым стеклом. Это раз!Затем точно в это самое время к нам в СССР завезли огромную партию польских дутых курток самых разных цветов. И модно было носить их с большими круглыми значками – это два.Причем особо модными были значки из пластмассы ярко-красного цвета с белыми буквами, и изображением сжатого кулака. Почему кулака? Да потому что в 1980 году или даже раньше в СССР вошли в моду различные восточные единоборства вроде каратэ, дзюдо, и их, разумеется, сразу же начали сверху запрещать. Но народ хотя бы своими значками показывал, что… «наверху не правы».И, наконец, самой модной и дорогой штукой была или белая, или красная пластмассовая растопыренная пятерня на пружинке, которую на заднее стекло личного авто крепили с помощью присоски. Стоило это «дерьмо» 10 рублей, а то даже и больше, столько же, сколько полиэтиленовый фирменный пакт «Мальборо» у цыганок. Ну, тот самый, на котором было соответствующее место у девушки.Понятно, что сделать такую «пятерню» мне было просто не по силам. Но вот значки…Некоторое количество красной пластмассы достать мне удалось, и я начал такие значки делать. Поскольку куртки были польские, и все это знали, чтобы лишний раз подчеркнуть это обстоятельство, сделал два значка в форме герба Варшавы с изображением русалки.Интернета тогда не было, найти точное изображение «русалочьего герба» мне не удалось, и получилось то, что получилось.Но… копии не получились!Не было в моем распоряжении в то время виксинта, а отпечатки на парафине вышли очень уж грубыми. Да и заливать в формы эпоксидку в два приема оказалось сложно и накладно.И тут мне вспомнилось, что в своё время мой хороший товарищ Валерий Чепкасов из параллельного «Б» подарил мне значок в виде маски улыбающегося черта. Это было ново, это было оригинально. И вполне могло вызвать именно на юге спрос.Но черт был толстым, требовал много материала. Поэтому я его переделал: сделал потоньше, но технологию изготовления всю сохранил.Маска заливается парафином, потом в парафиновый оттиск заливается эпосидная смола с красителем, потом обработка, тонирование, вторичное покрытие, и наконец вставляются «глазки» – цветные стеклышки из самых дешевых брошек и серег. У меня они были двух цветов – красные у «красных чертей» и зеленые – у «зеленых».За время до отпуска я сделал ровно 1 000 штук. То есть подготовился к летнему сезону очень солидно. А потом мы ушли в двухмесячный учительский отпуск и немедля рванули в город. Где опять была просто огромная очередь в кассу.Но наученные горьким опытом мы проявили смекалку: жена дала мне раскладную скамеечку, термос с кофе и отправила к кассе на дежурство уже… в 19:00. То есть к моменту её закрытия. Так я стал совершенно, абсолютно первым в очереди и, прободрствовав всю ночь и всё утро (в 7:00 моя заботливая жена ещё и завтрак мне принесла), я прямо с её открытием подошел первым к окошечку и взял три вожделенных билета до Анапы.Кстати, до Анапы тогда прямых поездов не было. Поезд прибывал в 5:00 на станцию «Тоннельная», а уж от неё все, кто как мог, добирались до Анапы. Вот и мы добрались туда на такси, на наше «старое место», и уже утром побежали в «Курортную поликлинику», где опять же записались в очередь. Но хорошо уже то, что на этот же день, на 17:00.Прошли прием у врача, получили все направления на процедуры. Рассчитали срок пребывания, и оказалось, что наличных денег у нас опять-таки в обрез. Но не очень-то я и расстроился, потому что у нас были с собой «черти»!Помня, что пятница у тамошних ментов был лекционный день, я отправился на знакомое мне место на тропе, ведущей на пляж, уточнил, кстати, что, да, «ментам сейчас лекцию читают», и только приготовился торговать, как подходят ко мне два загорелых дочерна амбала из местных и… весьма убедительно предлагают мне конкуренции им не создавать, а валить куда подальше, пока все наличествующие у меня деньги не ушли на восстановление лица по черепу.Сила солому ломит! Я быстренько собрался и, как говорится, «слинял» подобру-поздорову. Но понятно, что зол был как… черт.И… куда бы вы думали я пошел?Пошел прямиком в горотдел местной милиции! Прихожу, а там все в белой форме, «ремни блестят, револьвер желт, моя милиция меня бережет!» Говорю дежурному, что хочу увидеть начальника. А он мне: «Он на лекции! Лектор у нас из Москвы приехал…» «А когда перерыв?» «Да скоро уже».Подождал, а как только люди из зала начали выходить на перекур, добрался до начальника и говорю ему, мол, так и так – налицо факт незаконного предпринимательства. К тому же пыль, грязь, а они тут же торгуют вареной кукурузой, цыганки сбывают пакеты «Мальборо», пользуясь тем, что вся милиция на политзанятии.Покраснел начальник, словно вареный рак. А лектор из Москвы меня, естественно, тоже услышал и очень заинтересовался, так сказать «южной спецификой». Тут начальник и говорит: «А давайте я вам покажу, как мы проводим рейды против всяких вот таких «пережитков»?» Лектор тут же согласился, был подан сигнал садиться по машинам, и… три газика покатили на задание, а заодно и меня с собой взяли. Пляж же находился там рядом.Как приехали наши славные милиционеры на место, да как ворвутся на эту торговую тропу сразу с двух сторон, да как начали в пыль кукурузу вытряхивать, а торговцев разгонять куда подальше – любо-дорого было смотреть.В общем, и пяти минут не прошло, как тропа опустела, лектор поблагодарил начальника за оперативность в работе с гражданами, после чего все уехали, а я уже спокойно, и никого не опасаясь, расположился практически на том же самом месте, откуда меня и прогнали.А тут уже и обеденное время. Народ потянулся с пляжа, а тут… «шик, блеск, красота». Морды чертей лаково блестят на солнце, глазки огнем горят и всего-то один рубль! Как не купить себе самому и не привезти в подарок друзьям и знакомым?И люди начали покупать, да так интенсивно, что чуть ли друг у друга их из рук не вырывали. Два часа и… 1 000 (!) закончилась, как если бы её и не было. А тут с пляжа бредет и моя семья – жена с дочкой. «Ты что уже все?!» «Да, все!» «Неужели?» «Вот деньги – сама пересчитай!»Надо ли говорить, что обедали мы в тот день в ресторане с шампанским, да и потом заходили туда несколько раз. Вернулись домой мы отдохнувшие и загоревшие до черноты, а главное дочурку мы полностью вылечили от бронхита.Приехали опять 28 августа, но в деревню уже не отправились, срок отработки за бесплатный диплом у нас закончился. И стали мы работать теперь в городе. Она – экскурсоводом Областного краеведческого музея, а я на Областной станции юных техников.Удивительно, но судьба словно знала, что под старость именно это нам очень даже пригодится. Но это уже другая история, и она тоже по-своему поучительна и интересна…