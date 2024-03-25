Гром грянул! Пора перекреститься
Сколько много появилось «добровольных» помощников по защите «бедных и слабых» таджиков, начиная от пытавшегося петь ртом некоего Тимура Юнусова (это который Тимати) и заканчивая депутатами Госдумы. Про руководителей из «Таджикской диаспоры» я молчу, это их работа – вываливать в грязи русских и всячески защищать своих.
Однако, как заметил телеграмм-канал «Ридовка», вылизавший таджикскую тему до бела и причисливший всех недовольных к пособникам ЦИПСО (цитата: «Не подыгрывай украинским людоедам: те, кто разжигает ненависть к таджикам вообще, сейчас отрабатывают по методичке ЦИПсО»), я имею полное право задавать очень неудобные вопросы в первую очередь, как гражданин этой страны. Я не пособник ЦИПСО и оставить тему, которую мы ведем довольно давно – извините.
Начнем с того, что год назад не русские расстреляли 11 таджиков, а два таджика убили 11 человек русских солдат и ранили еще около 30. И убили бы больше, если бы этих двух выродков не угомонили пулями.
Это не русские убили в «Крокусе» 140 таджиков, это таджики, которые, к слову, не были гражданами России, убили 140 русских людей.
Вот с этого и начнем. И не станем тянуть время, как это очень любят делать некоторые прислужники убийц и насильников в плане того, что «террор не имеет национальности». Очень даже имеет. У каждого подонка, совершающего преступление, национальность есть. И более того, за полсотни лет своей жизни ни разу как-то не видел, чтобы русский резал горло кому-то со словами «Слава Христу!». А вот убитых русских под вопли «Аллаху акбар» видел. И последний раз – вчера. И именно таджик резал горло ножиком раненому русскому.
И поэтому мне очень удивительно, но полезно выступление господина министра национальной политики Ахмеда Дудаева из Чеченской Республики, в котором он высказывался именно в защиту бедных таких таджиков.
Мне стало интересно, а сколько таджиков проживает в Чечне? Интересно, но в списке народов, численностью больше 1 000 человек, таджиков нет! Я-то думал, что там они живут, под мудрым руководством более просвещенных чеченов (а я их реально таковыми считаю), и Дудаеву есть, о чем говорить!
Тут, конечно, стоит уточнить, о какой стране вообще говорит Дудаев. Не совсем понятно. Если о Советском Союзе – ну так этой страны уже давно нет, а геноцид русского населения в Таджикистане начался сразу с распадом СССР.
Однако, министр национальной политики ЧР, видимо, забыл, что живет практически в однородной по населению (более 95% жителей – чечены) республике, которая демонстрирует устойчивое снижение количества живущих русских ( -40%), ингушей (-55%), татар (-31%). А вот таджиков нет. И в этом свете заявление Дудаева смотрится своеобразно. Не надо трогать таджиков, пусть они хорошо и вкусно живут. Где-нибудь еще, кроме Чечни.
И вот тут я с господином Дудаевым мало того, что соглашусь, я выражу благодарность за правильно сформулированную идею. Действительно, не надо разжигать рознь и призывать там к чему-то такому. Надо спокойно и вдумчиво сделать так, чтобы таджики счастливо, сыто и богато жили.
В Таджикистане. За свой счет
Да-да-да, в том самом Таджикистане, из которого, устроив бойню и убив более ста тысяч русских, таджики в итоге выгнали всех. И теперь, из 400 тысяч русских (почти 8% населения в 1989 году) остались жалкие 0,46%.
И теперь таджиков просто импортируют в Россию те, кому они так важны. Господа типа Затулина и Семигина.
И ведь на голубом глазу эти деятели вещают о том, что Россия ну никак не справится без мигрантов.
У меня вопрос: с чем? С организацией очередного русореза? Тогда да, согласен. Хороший погром, знаете, сам себя не организует. Работать надо.
Какую ценность имел этот человекообразный, на дико ломаном языке вещающий о том, что не смог в Москве устроиться дворником, поэтому с радостью подрядился убивать русских? Это про такие кадры вещают Затулин и Семигин? Я все правильно понимаю, это без них Россия не справится?
А ведь вот какой момент: у подонка не было работы. Тем не менее, он жил в Москве, в самом нашем дешевом городе. У него был телефон с интернетом, по которому он слушал проповеди и общался с работодателем. Кто, скажите, его кормил и обеспечивал?
ИГИЛ? Ну да, очень смешно
На что похожи бородачи из ИГИЛ, мы все прекрасно помним по Сирии. Опасные, сильные, опытные и расчетливые враги. Скажем так, живыми бы они не сдались, а уж без боя и подавно.
Трусливые и подлые, угодливо и заискивающе улыбающиеся, когда они в одиночку, и пытающиеся что-то изобразить толпой. Да, с автоматами против безоружных людей они были герои… Но как только отпустили те вещества, на которых они сидели, герои-волки как-то превратились в обычных шавок, трусливо скулящих от понимания того, что волкодавы их настигли.
Я просто поражаюсь выдержке и самообладанию спецуры, бравшей этих человекоподобных подонков. Уже степашки и зоозащитники всех мастей завыли относительно отрезанного ушка у одного из убийц. Надо же, как жестоко! Ушко у таджика отрезали, ай, как некрасиво…
То есть, каждая погань, которая воет на эту тему автоматически считает, что убить 140 русских – это нормально? А ушко у убийцы – это нарушение?
Вы верите, что вот это воющее и визжащее от ужаса животное – боец ИГИЛ? Да ладно… Там за идею воевали и дальше будут воевать. Тем более, если и дальше будут денежки присылать те, кто хочет продолжения войны на Ближнем Востоке. И умирать будут, факт.
Но точно не как эти, подрядившиеся на убийство аж за 500 000 рублей. Это же 50 000 ихних сомони, четверть однокомнатной квартиры… Но, видимо, такой груды денег эти организмы отродясь не видали, потому повелись. А что, там же русские были, чего их жалеть, когда столько денег дают…
Некоторые совершенно не понимающие «эксперты» взахлеб начали вещать о невероятной подготовке убийц, о возможном их участии в боевых действиях… Погоня и задержание показали всю «профессиональную» подготовку этих скотов. Это были просто человекообразные организмы, которым было весело и по кайфу убивать безоружных людей. Они ходили и убивали, совершенно не боясь адекватного ответа.
Возможно, чем-то таким специфическим укурились или ужевались. Ведь «херой» он должен быть под кайфом, чтобы было совсем по кайфу гяуров мочить, не так ли, господа из «Таджикской диаспоры»?
Где был героизм и гордость при задержании? Кроме свинячьего визга – ничего.
Это просто импортные нищеброды, которых неделю или две подготовили, не более того. И что здесь самое страшное? Да то, что на «Садоводе» таких «профи» можно набрать столько, сколько нужно: сотню, две, три. И они пойдут, потому что у них нет мозгов, которые подскажут, что за преступлением обычно следует наказание. Достаточно того, что «помощник проповедника» предложит убивать русских.
Вот они и убивали. Просто потому, что им было приятно убивать русских. Без взятия заложников, без выдвижения каких-то требований, как это было на «Норд-Осте». Просто убивали, потому что это мы - Русские.
Интересно, господин Дудаев, а если бы это случилось в Грозном, вы бы тоже защищали бедных таджиков? Вот я почему-то сомневаюсь. Вангую, что у вас бы они и до суда не дотянули бы, болезные, при таком раскладе. Что в целом, надо сказать, одобряю.
Мы годами с маниакальным упорством всей редакцией писали об опасности бесконтрольного завоза миллионов не говорящих по-русски обитателей кишлаков и раздачи им гражданства. И не мы одни, в России много умных людей, которые эту опасность понимают.
Импорт мигрантов стал для некоторых такой же статьей дохода, как экспорт нефти и газа. Только так можно объяснить тотальную заинтересованность представителей власти в мигрантах.
И мы пожинаем плоты в виде превращения наших городов в натуральные гетто, чему откровенно способствует градоначальство тех же Челябинской, Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и других областей
По данным Следственного комитета РФ, за пять месяцев прошлого года иностранцы более 18 тыс. раз нарушили уголовный закон. 68% составили преступления против собственности, 20% — связаны с незаконным оборотом наркотиков, а остальные — посягательства на жизнь и здоровье граждан. По данным СКР, 121 человек был убит мигрантами, а 124 получили тяжкие увечья, повлекшие смерть. Возбуждено 124 дела по факту вовлечения иностранными гражданами несовершеннолетних в преступную деятельность.
Сфера получения гражданства – это криминал и коррупция, возведенные в степень. Террор этнических банд подростков, засилье тех же отпрысков таджиков в школах, избивающих русских детей.
Хорошо, на секунду представим, что господа затулинцы правы и без таджиков, которые не могут в Москве устроиться дворниками из-за незнания русского языка, мы никогда не поднимем ВВП, оборонку и так далее. На секунду.
Хорошо, нам дико нужны «иностранные специалисты», особенно без кавычек, особенно у который IQ хотя бы двузначной цифрой выражается. Больше 40 желательно. Но почему этот столь ценный «иностранный специалист» должен получить гражданство себе, своей жене, своим отпрыскам, квартиру и выплаты? Это насколько он, «ИС», должен быть ценным? Русский доктор наук такого не удостаивается, а тут – не говорящий на русском таджик.
Приехал, поработал – и домой. В Таджикистан. Нечего здесь рассиживаться, в Таджикистане, откуда выбросили русских – там прекрасно.
О ФСБ
Очень здесь жирно хочу сказать, потому что уже началось: а куда смотрели спецслужбы?
Вот как не смотри, а высказываться в таком ключе в отношении наших спецов – это предательство чистой воды. Оно понятно, что ФСБ и прочие должны были сделать так, чтобы этой трагедии вообще не было бы, но… Здесь действительно очень много «но», обсуждать которые нужно не здесь и не сейчас.
В сторону наших специалистов могу только сказать, что за год после того расстрела таджиками же наших бойцов, крупных терактов больше не было. Год тишины в условиях страны, которая ведет войну – я не знаю, чего от них требовать еще. Просто спасибо за их работу, и все.
Если бы еще наши дорогие россияне не подкидывали работенки, перечисляя как сумасшедшие миллионы на поддержку ВСУ… Вы понимаете, что денежки, перечисленные на «защищенные счета» - они потом именно на той стороне и оказываются, и тут ничего не сделаешь.
Да плюс предотвращение диверсий на железных дорогах, за которые, кстати, берутся отнюдь не таджики с узбеками, для них это совсем уж дешево. Релейные шкафы жгли русские, причем, недорого брали: в моей области от 13 до 15 тысяч рублей за пять штук. Брали, ручонки не вспотели.
И эти дела тоже вынуждены сотрудники ФСБ разматывать, потому что железная дорога – сами понимаете, что это такое.
Плюс те, кто хочет более серьезно помогать ВСУ. Есть и такие.
Работы хватает реально более чем. И здесь даже то, что бороться надо не со следствием, а с причиной. А причина не в ФСБ, причина в тех, кто импортирует этот товарец в Россию.
«Исламское Государство Вилайят Хоросан (ИГВХ)»
Здесь, в России, живут таджики. Давно. Возможно даже, они реально ассимилированы, я даже при небольшом усилии могу себе представить молодого такого таджика-инженера. Россиянина в третьем поколении. Закончившего приличный российский ВУЗ и работающего на благо России. Вкусившего все блага цивилизации. Может такое случиться? Да. Один на миллион – может.
Но советую запомнить следующее: когда этому россиянину-таджику позвонит уважаемый человек с его кишлака, откуда дед нашего таджика уехал пятьдесят лет назад и приезжал с сыном и внуком раз в десять лет, и этот аксакал попросит помочь с обустройством очень дальнего родственника из родного кишлака – наш россиянин ему не откажет.
Знаете, это Азия. И уважаемый человек из «родного» кишлака будет иметь больший вес, чем кто бы то ни был в России. И «дальний родственник», у которого совершенно случайно не будет усов, а только бороденка (кто не знает – первый внешний признак ваххабита), приведет своих друзей, с которыми они будут читать намаз, а в перерывах делать бомбы и чистить оружие.
И таджик-россиянин внутренне будет очень противиться этому. Ему искренне будет неприятно, что с его помощью готовится террористический акт. Но он не пойдет ни в полицию, ни в ФСБ. У них там так не принято. Поэтому такой вариант будет работать и дальше.
А потребность будет.
По имеющимся уже у следствия данным, террористы из числа граждан Таджикистана попали под религиозные уроки, проводимые в интернете представителями «Исламского Государства Вилайят Хоросан (ИГВХ)».
ИГВХ признана в РФ террористической организацией. Базы располагаются в Афганистане, Пакистане и в штате Кашмир, в северной его части, которая находится под протекторатом Пакистана. В Индии, кстати, ИГВХ тоже признана террористической организацией.
За ИГВХ прослеживаются… США. Если во времена присутствия США в Афганистане ИГВХ делало вид, что совместно с талибами «сражается» с американцами за независимость страны, то сразу после вывода американских войск ИГВХ немедленно сцепилось с талибами. Активно использует террористов-смертников и разнообразные СВУ.
ИГВХ активно ведет вербовку в интернете, в том числе и среди таджиков. По крайней мере, один из кураторов групп, в которых аколиты подвергаются религиозной обработке – гражданин Таджикистана Салмон Хуросони. Специалисты говорят о непосредственной поддержке именно лично Хуросони американскими специалистами из ЦРУ.
Вообще разница с ИГИЛ прослеживается. Террористы ИГИЛ не требуют финансового вознаграждения за свои «подвиги», им достаточно гарантированного имамами «рая». А вот Хуросони действует более прагматично, в стиле американских спецслужб: рай раем, а 500 тысяч не повредят.
Фактически мы видим пример гибридного терроризма: одна сторона имеющая цель нанести удар по другой, прибегает к помощи третьей. В том числе и на той основе, когда исполнитель вербуется под третьим флагом, то есть, думает, что исполняет одну волю, когда за ней стоит в действительности другая. То, что данный акт был выгоде исключительно Украине, а не ИГИЛ, про который все уже забывать стали, ясно и понятно. То, что этих террористов куда-то потом переправили, как об этом пишут многие – бред.
Вы бы стали заморачиваться с переправкой (как пишут – через Украину в Турцию и дальше в Афганистан) таких «профи»? Да максимум, что из бы встретило на украинской стороне после прохождения «окна» - один пулемет на всех. И вторую часть вознаграждения не надо выплачивать. Но это так… рассуждения.
Нас же (уверен) больше всего интересует будущее. И чтобы оно было такое… не «Всех найдем и покараем», а просто будущее. В котором не надо никого искать и карать, потому что ничего не происходит.
И я реально не хочу, чтобы в это будущее лезли таджики. Их уже более чем достаточно здесь, в России. Затулин ноет о том, что нам не хватает двух миллионов рабочих рук? Меньше гипермаркетов и меньше домов, в которые заселяются те же таджики. Вообще непонятно, для кого строят эти человейники по всей стране, кто в них будет жить, если население катастрофически уменьшается. Таджики?
Немного примеров
Таджикская блогерша-миллионерша Дина Басаева.
Представляется как Саева, что-то ей фамилия не зашла слегка. Просто изнылась вся о тяготах и лишениях жизни среди русских чуть ли не фашистов. Да и её соплеменники всегда и во всех интервью рассказывают исключительно об этом. То, что они тут живут, жрут, отдыхают, насаждают свою кишлачность – об этом ни слова. Только о том, как в России бедным таджикам плохо.
Но в родной кишлак не свалил ни один. Мучаются бедные, лишения и унижения терпят, но на родину – ни ногой.
Интересно, с чего бы это так?
Ай, красавица, Диночка… «Таджичка красиво танцует» (это один из ее клипов). Утанцевала вопрос в ноль. То, что террористы, ее соплеменники, убили 137 русских – это так. Это Диночка нам еще и споет. Главное – как тяжело таджикам жить, мы все должны понимать. У Диночки очень тяжелая жизнь в России.
Прямо один в один с Диночкиными страданиями история таджикского ММА-ваххабита Фазлиддина Мадрахимова, семью которого возненавидели и выгнали из деревни в Тверской области. Конечно, никакой связи с хамством и торговлей наркотиками никто не увидел, просто русские шовинисты такие шовинисты…
Защитников будет много. Понятно, почему. Пока нормальные, добрые и отзывчивые люди по всему миру будут нести цветы к посольствам России, будет и много тех, кто станет защищать убийц, просто отводя внимание от национальности.
То есть, тот, кто будет так говорить – он просто пособник. Пособник убийц.
Террористы имели национальность. Они были таджиками. Вся свора диких зверей в полном составе. Террористы имели родину - Республику Таджикистан. Террористы имели религию - во время перерезания горла кафирам они славили не Будду и не Христа.
Есть такая поговорка: «Своим - всë, чужим - закон». Так вот, вот эти – чужие. Более того, они чуждые. Рассматривающие нас как свою кормовую базу и территорию для насаждения своих устоев и правил.
Нормальные, добрые, отзывчивые сердцем люди скорбят вместе с нами. По всему миру.
Глава Таджикистана Рахмон снизошел до выражения соболезнований только в середине дня 24 марта. В разговоре с Путиным. Сайт посольства Таджикистана просто закрыт. Нечего тут время тратить на всякое.
Президент Таджикистана Рахмон сегодня старательно всех заверял, что у террористов нет национальности, религии и родины. А вот, например, один из палачей "Крокуса" Лутфулло Хабибов совершенно точно был убеждён, что религия и родина у него есть. О чём торжественно и сообщал всем окружающим. И кому верить?
Очень хочется, чтобы до руководства страны наконец дошло, в какие игры играют некоторые российские деятели. И к чему это приведет. И задуматься над этим.
Начало нового этапа работы Путина в качестве президента страны, омрачено. Но перспектива еще более мрачная, если принять во внимание все сказанное выше. Если не остановить безумный шабаш многонационалочки, развязанный в стране.
России завтра нужны русские. Таджики нужны Таджикистану. Ничего не имею против того, чтобы таджики жили сытно, богато и безопасно. У себя в Таджикистане. Построив все то, что им не построили русские.
И последнее. Те, кто завтра и послезавтра будет рассказывать, какие они хорошие, таджики, как мы должны их понимать и принимать – во имя памяти по тем, кто погиб от пуль и ножей таджиков, начиная с 1991 года – замолчите. И молча уезжайте в Таджикистан. Вам там самое место.
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