Гром грянул! Пора перекреститься

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Гром грянул! Пора перекреститься

Сколько много появилось «добровольных» помощников по защите «бедных и слабых» таджиков, начиная от пытавшегося петь ртом некоего Тимура Юнусова (это который Тимати) и заканчивая депутатами Госдумы. Про руководителей из «Таджикской диаспоры» я молчу, это их работа – вываливать в грязи русских и всячески защищать своих.

Однако, как заметил телеграмм-канал «Ридовка», вылизавший таджикскую тему до бела и причисливший всех недовольных к пособникам ЦИПСО (цитата: «Не подыгрывай украинским людоедам: те, кто разжигает ненависть к таджикам вообще, сейчас отрабатывают по методичке ЦИПсО»), я имею полное право задавать очень неудобные вопросы в первую очередь, как гражданин этой страны. Я не пособник ЦИПСО и оставить тему, которую мы ведем довольно давно – извините.



Начнем с того, что год назад не русские расстреляли 11 таджиков, а два таджика убили 11 человек русских солдат и ранили еще около 30. И убили бы больше, если бы этих двух выродков не угомонили пулями.

Это не русские убили в «Крокусе» 140 таджиков, это таджики, которые, к слову, не были гражданами России, убили 140 русских людей.


Вот с этого и начнем. И не станем тянуть время, как это очень любят делать некоторые прислужники убийц и насильников в плане того, что «террор не имеет национальности». Очень даже имеет. У каждого подонка, совершающего преступление, национальность есть. И более того, за полсотни лет своей жизни ни разу как-то не видел, чтобы русский резал горло кому-то со словами «Слава Христу!». А вот убитых русских под вопли «Аллаху акбар» видел. И последний раз – вчера. И именно таджик резал горло ножиком раненому русскому.

И поэтому мне очень удивительно, но полезно выступление господина министра национальной политики Ахмеда Дудаева из Чеченской Республики, в котором он высказывался именно в защиту бедных таких таджиков.

Мне стало интересно, а сколько таджиков проживает в Чечне? Интересно, но в списке народов, численностью больше 1 000 человек, таджиков нет! Я-то думал, что там они живут, под мудрым руководством более просвещенных чеченов (а я их реально таковыми считаю), и Дудаеву есть, о чем говорить!

«Мы не должны сегодня писать комментарии на различных интернет-платформах с какими-то угрозами или оскорблениями в адрес таджиков. Тем более писать, что мол нужно таджиков отправлять к себе домой. Друзья, таджики здесь у себя дома. По крайне мере, сотни тысяч таджиков, которые веками проживают на территории нашей страны. ... Таджики дали нашей стране десятки героев СССР, сотни героев социалистического труда и сотни-сотни достойнейших представителей нашей страны в других сферах. Поэтому мы не должны идти на поводу у сатанистов».

Тут, конечно, стоит уточнить, о какой стране вообще говорит Дудаев. Не совсем понятно. Если о Советском Союзе – ну так этой страны уже давно нет, а геноцид русского населения в Таджикистане начался сразу с распадом СССР.

Однако, министр национальной политики ЧР, видимо, забыл, что живет практически в однородной по населению (более 95% жителей – чечены) республике, которая демонстрирует устойчивое снижение количества живущих русских ( -40%), ингушей (-55%), татар (-31%). А вот таджиков нет. И в этом свете заявление Дудаева смотрится своеобразно. Не надо трогать таджиков, пусть они хорошо и вкусно живут. Где-нибудь еще, кроме Чечни.

И вот тут я с господином Дудаевым мало того, что соглашусь, я выражу благодарность за правильно сформулированную идею. Действительно, не надо разжигать рознь и призывать там к чему-то такому. Надо спокойно и вдумчиво сделать так, чтобы таджики счастливо, сыто и богато жили.

В Таджикистане. За свой счет


Да-да-да, в том самом Таджикистане, из которого, устроив бойню и убив более ста тысяч русских, таджики в итоге выгнали всех. И теперь, из 400 тысяч русских (почти 8% населения в 1989 году) остались жалкие 0,46%.

И теперь таджиков просто импортируют в Россию те, кому они так важны. Господа типа Затулина и Семигина.

И ведь на голубом глазу эти деятели вещают о том, что Россия ну никак не справится без мигрантов.

У меня вопрос: с чем? С организацией очередного русореза? Тогда да, согласен. Хороший погром, знаете, сам себя не организует. Работать надо.

Какую ценность имел этот человекообразный, на дико ломаном языке вещающий о том, что не смог в Москве устроиться дворником, поэтому с радостью подрядился убивать русских? Это про такие кадры вещают Затулин и Семигин? Я все правильно понимаю, это без них Россия не справится?

А ведь вот какой момент: у подонка не было работы. Тем не менее, он жил в Москве, в самом нашем дешевом городе. У него был телефон с интернетом, по которому он слушал проповеди и общался с работодателем. Кто, скажите, его кормил и обеспечивал?

ИГИЛ? Ну да, очень смешно


На что похожи бородачи из ИГИЛ, мы все прекрасно помним по Сирии. Опасные, сильные, опытные и расчетливые враги. Скажем так, живыми бы они не сдались, а уж без боя и подавно.

Трусливые и подлые, угодливо и заискивающе улыбающиеся, когда они в одиночку, и пытающиеся что-то изобразить толпой. Да, с автоматами против безоружных людей они были герои… Но как только отпустили те вещества, на которых они сидели, герои-волки как-то превратились в обычных шавок, трусливо скулящих от понимания того, что волкодавы их настигли.


Я просто поражаюсь выдержке и самообладанию спецуры, бравшей этих человекоподобных подонков. Уже степашки и зоозащитники всех мастей завыли относительно отрезанного ушка у одного из убийц. Надо же, как жестоко! Ушко у таджика отрезали, ай, как некрасиво…

То есть, каждая погань, которая воет на эту тему автоматически считает, что убить 140 русских – это нормально? А ушко у убийцы – это нарушение?


Вы верите, что вот это воющее и визжащее от ужаса животное – боец ИГИЛ? Да ладно… Там за идею воевали и дальше будут воевать. Тем более, если и дальше будут денежки присылать те, кто хочет продолжения войны на Ближнем Востоке. И умирать будут, факт.

Но точно не как эти, подрядившиеся на убийство аж за 500 000 рублей. Это же 50 000 ихних сомони, четверть однокомнатной квартиры… Но, видимо, такой груды денег эти организмы отродясь не видали, потому повелись. А что, там же русские были, чего их жалеть, когда столько денег дают…

Некоторые совершенно не понимающие «эксперты» взахлеб начали вещать о невероятной подготовке убийц, о возможном их участии в боевых действиях… Погоня и задержание показали всю «профессиональную» подготовку этих скотов. Это были просто человекообразные организмы, которым было весело и по кайфу убивать безоружных людей. Они ходили и убивали, совершенно не боясь адекватного ответа.

Возможно, чем-то таким специфическим укурились или ужевались. Ведь «херой» он должен быть под кайфом, чтобы было совсем по кайфу гяуров мочить, не так ли, господа из «Таджикской диаспоры»?

Где был героизм и гордость при задержании? Кроме свинячьего визга – ничего.

Это просто импортные нищеброды, которых неделю или две подготовили, не более того. И что здесь самое страшное? Да то, что на «Садоводе» таких «профи» можно набрать столько, сколько нужно: сотню, две, три. И они пойдут, потому что у них нет мозгов, которые подскажут, что за преступлением обычно следует наказание. Достаточно того, что «помощник проповедника» предложит убивать русских.

Вот они и убивали. Просто потому, что им было приятно убивать русских. Без взятия заложников, без выдвижения каких-то требований, как это было на «Норд-Осте». Просто убивали, потому что это мы - Русские.

Интересно, господин Дудаев, а если бы это случилось в Грозном, вы бы тоже защищали бедных таджиков? Вот я почему-то сомневаюсь. Вангую, что у вас бы они и до суда не дотянули бы, болезные, при таком раскладе. Что в целом, надо сказать, одобряю.

Мы годами с маниакальным упорством всей редакцией писали об опасности бесконтрольного завоза миллионов не говорящих по-русски обитателей кишлаков и раздачи им гражданства. И не мы одни, в России много умных людей, которые эту опасность понимают.

Импорт мигрантов стал для некоторых такой же статьей дохода, как экспорт нефти и газа. Только так можно объяснить тотальную заинтересованность представителей власти в мигрантах.

И мы пожинаем плоты в виде превращения наших городов в натуральные гетто, чему откровенно способствует градоначальство тех же Челябинской, Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и других областей

По данным Следственного комитета РФ, за пять месяцев прошлого года иностранцы более 18 тыс. раз нарушили уголовный закон. 68% составили преступления против собственности, 20% — связаны с незаконным оборотом наркотиков, а остальные — посягательства на жизнь и здоровье граждан. По данным СКР, 121 человек был убит мигрантами, а 124 получили тяжкие увечья, повлекшие смерть. Возбуждено 124 дела по факту вовлечения иностранными гражданами несовершеннолетних в преступную деятельность.

«Выросло количество половых преступлений [со стороны мигрантов]: изнасилований — на 9%; насильственных действий сексуального характера — на 18%; более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»

Сфера получения гражданства – это криминал и коррупция, возведенные в степень. Террор этнических банд подростков, засилье тех же отпрысков таджиков в школах, избивающих русских детей.

Хорошо, на секунду представим, что господа затулинцы правы и без таджиков, которые не могут в Москве устроиться дворниками из-за незнания русского языка, мы никогда не поднимем ВВП, оборонку и так далее. На секунду.

Хорошо, нам дико нужны «иностранные специалисты», особенно без кавычек, особенно у который IQ хотя бы двузначной цифрой выражается. Больше 40 желательно. Но почему этот столь ценный «иностранный специалист» должен получить гражданство себе, своей жене, своим отпрыскам, квартиру и выплаты? Это насколько он, «ИС», должен быть ценным? Русский доктор наук такого не удостаивается, а тут – не говорящий на русском таджик.

Приехал, поработал – и домой. В Таджикистан. Нечего здесь рассиживаться, в Таджикистане, откуда выбросили русских – там прекрасно.


О ФСБ


Очень здесь жирно хочу сказать, потому что уже началось: а куда смотрели спецслужбы?

Вот как не смотри, а высказываться в таком ключе в отношении наших спецов – это предательство чистой воды. Оно понятно, что ФСБ и прочие должны были сделать так, чтобы этой трагедии вообще не было бы, но… Здесь действительно очень много «но», обсуждать которые нужно не здесь и не сейчас.

В сторону наших специалистов могу только сказать, что за год после того расстрела таджиками же наших бойцов, крупных терактов больше не было. Год тишины в условиях страны, которая ведет войну – я не знаю, чего от них требовать еще. Просто спасибо за их работу, и все.

Если бы еще наши дорогие россияне не подкидывали работенки, перечисляя как сумасшедшие миллионы на поддержку ВСУ… Вы понимаете, что денежки, перечисленные на «защищенные счета» - они потом именно на той стороне и оказываются, и тут ничего не сделаешь.

Да плюс предотвращение диверсий на железных дорогах, за которые, кстати, берутся отнюдь не таджики с узбеками, для них это совсем уж дешево. Релейные шкафы жгли русские, причем, недорого брали: в моей области от 13 до 15 тысяч рублей за пять штук. Брали, ручонки не вспотели.

И эти дела тоже вынуждены сотрудники ФСБ разматывать, потому что железная дорога – сами понимаете, что это такое.

Плюс те, кто хочет более серьезно помогать ВСУ. Есть и такие.

Работы хватает реально более чем. И здесь даже то, что бороться надо не со следствием, а с причиной. А причина не в ФСБ, причина в тех, кто импортирует этот товарец в Россию.

«Исламское Государство Вилайят Хоросан (ИГВХ)»


Здесь, в России, живут таджики. Давно. Возможно даже, они реально ассимилированы, я даже при небольшом усилии могу себе представить молодого такого таджика-инженера. Россиянина в третьем поколении. Закончившего приличный российский ВУЗ и работающего на благо России. Вкусившего все блага цивилизации. Может такое случиться? Да. Один на миллион – может.

Но советую запомнить следующее: когда этому россиянину-таджику позвонит уважаемый человек с его кишлака, откуда дед нашего таджика уехал пятьдесят лет назад и приезжал с сыном и внуком раз в десять лет, и этот аксакал попросит помочь с обустройством очень дальнего родственника из родного кишлака – наш россиянин ему не откажет.

Знаете, это Азия. И уважаемый человек из «родного» кишлака будет иметь больший вес, чем кто бы то ни был в России. И «дальний родственник», у которого совершенно случайно не будет усов, а только бороденка (кто не знает – первый внешний признак ваххабита), приведет своих друзей, с которыми они будут читать намаз, а в перерывах делать бомбы и чистить оружие.

И таджик-россиянин внутренне будет очень противиться этому. Ему искренне будет неприятно, что с его помощью готовится террористический акт. Но он не пойдет ни в полицию, ни в ФСБ. У них там так не принято. Поэтому такой вариант будет работать и дальше.

А потребность будет.

По имеющимся уже у следствия данным, террористы из числа граждан Таджикистана попали под религиозные уроки, проводимые в интернете представителями «Исламского Государства Вилайят Хоросан (ИГВХ)».

ИГВХ признана в РФ террористической организацией. Базы располагаются в Афганистане, Пакистане и в штате Кашмир, в северной его части, которая находится под протекторатом Пакистана. В Индии, кстати, ИГВХ тоже признана террористической организацией.

За ИГВХ прослеживаются… США. Если во времена присутствия США в Афганистане ИГВХ делало вид, что совместно с талибами «сражается» с американцами за независимость страны, то сразу после вывода американских войск ИГВХ немедленно сцепилось с талибами. Активно использует террористов-смертников и разнообразные СВУ.

ИГВХ активно ведет вербовку в интернете, в том числе и среди таджиков. По крайней мере, один из кураторов групп, в которых аколиты подвергаются религиозной обработке – гражданин Таджикистана Салмон Хуросони. Специалисты говорят о непосредственной поддержке именно лично Хуросони американскими специалистами из ЦРУ.

Вообще разница с ИГИЛ прослеживается. Террористы ИГИЛ не требуют финансового вознаграждения за свои «подвиги», им достаточно гарантированного имамами «рая». А вот Хуросони действует более прагматично, в стиле американских спецслужб: рай раем, а 500 тысяч не повредят.

Фактически мы видим пример гибридного терроризма: одна сторона имеющая цель нанести удар по другой, прибегает к помощи третьей. В том числе и на той основе, когда исполнитель вербуется под третьим флагом, то есть, думает, что исполняет одну волю, когда за ней стоит в действительности другая. То, что данный акт был выгоде исключительно Украине, а не ИГИЛ, про который все уже забывать стали, ясно и понятно. То, что этих террористов куда-то потом переправили, как об этом пишут многие – бред.

Вы бы стали заморачиваться с переправкой (как пишут – через Украину в Турцию и дальше в Афганистан) таких «профи»? Да максимум, что из бы встретило на украинской стороне после прохождения «окна» - один пулемет на всех. И вторую часть вознаграждения не надо выплачивать. Но это так… рассуждения.

Нас же (уверен) больше всего интересует будущее. И чтобы оно было такое… не «Всех найдем и покараем», а просто будущее. В котором не надо никого искать и карать, потому что ничего не происходит.

И я реально не хочу, чтобы в это будущее лезли таджики. Их уже более чем достаточно здесь, в России. Затулин ноет о том, что нам не хватает двух миллионов рабочих рук? Меньше гипермаркетов и меньше домов, в которые заселяются те же таджики. Вообще непонятно, для кого строят эти человейники по всей стране, кто в них будет жить, если население катастрофически уменьшается. Таджики?

Немного примеров


Таджикская блогерша-миллионерша Дина Басаева.

Представляется как Саева, что-то ей фамилия не зашла слегка. Просто изнылась вся о тяготах и лишениях жизни среди русских чуть ли не фашистов. Да и её соплеменники всегда и во всех интервью рассказывают исключительно об этом. То, что они тут живут, жрут, отдыхают, насаждают свою кишлачность – об этом ни слова. Только о том, как в России бедным таджикам плохо.

Но в родной кишлак не свалил ни один. Мучаются бедные, лишения и унижения терпят, но на родину – ни ногой.

Интересно, с чего бы это так?

«Мы должны сплотиться против терроризма, а не против нации в лице моих соотечественников»

Ай, красавица, Диночка… «Таджичка красиво танцует» (это один из ее клипов). Утанцевала вопрос в ноль. То, что террористы, ее соплеменники, убили 137 русских – это так. Это Диночка нам еще и споет. Главное – как тяжело таджикам жить, мы все должны понимать. У Диночки очень тяжелая жизнь в России.

Прямо один в один с Диночкиными страданиями история таджикского ММА-ваххабита Фазлиддина Мадрахимова, семью которого возненавидели и выгнали из деревни в Тверской области. Конечно, никакой связи с хамством и торговлей наркотиками никто не увидел, просто русские шовинисты такие шовинисты…

Защитников будет много. Понятно, почему. Пока нормальные, добрые и отзывчивые люди по всему миру будут нести цветы к посольствам России, будет и много тех, кто станет защищать убийц, просто отводя внимание от национальности.

То есть, тот, кто будет так говорить – он просто пособник. Пособник убийц.

Террористы имели национальность. Они были таджиками. Вся свора диких зверей в полном составе. Террористы имели родину - Республику Таджикистан. Террористы имели религию - во время перерезания горла кафирам они славили не Будду и не Христа.

Есть такая поговорка: «Своим - всë, чужим - закон». Так вот, вот эти – чужие. Более того, они чуждые. Рассматривающие нас как свою кормовую базу и территорию для насаждения своих устоев и правил.

Нормальные, добрые, отзывчивые сердцем люди скорбят вместе с нами. По всему миру.


Гаага



Париж



Рим



Ереван



Лондон



Бейрут



Тирасполь



Берлин



Стамбул

Глава Таджикистана Рахмон снизошел до выражения соболезнований только в середине дня 24 марта. В разговоре с Путиным. Сайт посольства Таджикистана просто закрыт. Нечего тут время тратить на всякое.


Президент Таджикистана Рахмон сегодня старательно всех заверял, что у террористов нет национальности, религии и родины. А вот, например, один из палачей "Крокуса" Лутфулло Хабибов совершенно точно был убеждён, что религия и родина у него есть. О чём торжественно и сообщал всем окружающим. И кому верить?



Очень хочется, чтобы до руководства страны наконец дошло, в какие игры играют некоторые российские деятели. И к чему это приведет. И задуматься над этим.

Начало нового этапа работы Путина в качестве президента страны, омрачено. Но перспектива еще более мрачная, если принять во внимание все сказанное выше. Если не остановить безумный шабаш многонационалочки, развязанный в стране.

России завтра нужны русские. Таджики нужны Таджикистану. Ничего не имею против того, чтобы таджики жили сытно, богато и безопасно. У себя в Таджикистане. Построив все то, что им не построили русские.

И последнее. Те, кто завтра и послезавтра будет рассказывать, какие они хорошие, таджики, как мы должны их понимать и принимать – во имя памяти по тем, кто погиб от пуль и ножей таджиков, начиная с 1991 года – замолчите. И молча уезжайте в Таджикистан. Вам там самое место.
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87 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кроу Ранг пользователя
    Кроу
    +34
    Сегодня, 10:26
    Абсолютно согласен по всем пунктам,даже комментировать нечего.
    1. военком Котёнок Ранг пользователя
      военком Котёнок
      +9
      Сегодня, 10:31
      То, что данный акт был выгоде исключительно Украине, а не ИГИЛ, про который все уже забывать стали, ясно и понятно.

      Любопытно, как автор ровно в этом же самом предложении обосновал, почему теракт был выгоден ИГИЛ.
      1. мерцание Ранг пользователя
        мерцание
        0
        Сегодня, 12:26
        Любопытно, как автор ровно в этом же самом предложении обосновал, почему теракт был выгоден ИГИЛ.

        good Уметь надо))
    2. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      +18
      Сегодня, 11:02
      Я бы добавил все же немного набившего оскомину : в первую очередь виноват президент Путин . Он и никто другой в конечном итоге определяет мигрантскую политику и отношение к ней в стране.
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +13
      Сегодня, 11:05
      Мы здесь поспорим-покричим,да вот только решения принимаются в кремле,а коли там мужества не хватает назвать войну войной официально,забыть словосочетание "сво ",вы думаете что будут приняты какие-то реально эффективные меры для защиты населения от таких вот событий?В стране острая нехватка полиции,изобилие чинуш в тёплых креслах и нехватка личного состава для выполнения текущих задач по охране правопорядка. Поэтому и решения будут половинчатые,по принципу "на отцепись "!Нам же уже сказали что расстрел как мера наказания в стране невозможен,а то не дай Бог народ потребует расстреливать и казнокрадов,и всяких насильников,а это вообще недопустимо для кремля!Так что,кроме сказок оттуда ничего не будет!Никаких действительно решительных действий и законов!
      1. WIKI Ранг пользователя
        WIKI
        +2
        Сегодня, 12:08
        Цитата: Бережливый
        а коли там мужества не хватает назвать войну войной официально,забыть словосочетание "сво "

        Обьявить войну больших трудностей не составит. Вероятнее всего останавливают последствия. "Почему российские власти запретили называть конфликт, как-​либо иначе, кроме СВО? Почему не объявляется война?" https://aftershock.news/?q=node/1156639&full=
    4. Кузнец 55 Ранг пользователя
      Кузнец 55
      +7
      Сегодня, 11:09
      Роман , ваши бы слова да в уши тем , кто должен это услышать .
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Кузнец 55
        кто должен это услышать .

        И что ? Сам Гарант говорил, что нужно мигрантов включать в нашу цивилизацию, традиции, обычаи и культуру ! Видел, как в Крокусе резал горло этот нелюдь, которого нужно окультурить ! Ужас !
  2. Big E
    Big E
    -9
    Сегодня, 10:32
    Я гражданин Кыргызстана, я кыргыз. Но мой основной язык русский, я думаю на русском, читаю, общаюсь. В то же время я прекрасно владею английским, кыргызским, неплохо говорю на турецком (я не хвастаюсь, но не хочу чтобы всех азиатов гребли под одну гребенку). При этом всегда поддерживал РФ, люблю русскую культуру, можно считать меня даже русофилом. Искренне желаю РФ победы на фронте, не могу передать словами свою злость после теракта в Крокусе. Но после прочтения данной статьи (от которой отдает откровенной геббельсивщиной), мне кажется, что теперь в нацизме можно обвинить не только Украину (( И если хотите потерять последних немногих сторонников, продолжайте в том же духе.
    1. alekc75 Ранг пользователя
      alekc75
      +9
      Сегодня, 10:41
      и тебе -езжай в свою киргизию и там живи=люби нас от туда!
      1. Big E
        Big E
        0
        Сегодня, 11:58
        Я там и живу чему и рад. И чем вы теперь лучше того же Азова и т.д.? Отталкивайте от себя всех друзей и дальше. К сожалению. Геебльс был бы рад. Даже не хочу комментировать неонацистов в вашем лице. Просто мерзко от таких нациков.
      2. Big E
        Big E
        -1
        Сегодня, 12:27
        Я хотя бы могу поехать куда хочу, в отличие от тебя. И таких как ты я не люблю, а жалею. За убогость мышления и ограниченность.
    2. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +19
      Сегодня, 10:44
      Скажите - а вот если бы в вашей родной Киргизии компания русских ворвалась в торговый центр и перестреляла пару сотен киргизов - каково было бы ваше мнение? Если бы русские шлялись по вашей столице и резали киргизов снимая на видео - что бы вы сказали? Если бы русские творили у вас на родине окаянства, мотивируя тем что православным это можно в стране неверных - какова бы была ваша точка зрения?

      И это - только малая доля причин нашего оказывается типа нацизма... А насчёт сторонников - да лучше никаких не иметь, чем таких, как бывшие среднеазиатские ССР...

      Как советский человек - я всецело за дружбу народов и тд. Но! Пока эти народы живут у себя дома, а не у меня. Ибо тогда - весь мой интернационализм тут же заканчивается.
      1. Алексей7777777 Ранг пользователя
        Алексей7777777
        +14
        Сегодня, 11:01
        Доиграемся мы с этим "мультикультурализмом",а то все над франциями смеялись.Не смешно уже ни разу.Не хотят с людьми по людски жить - чемодан,вокзал,кишлак.
      2. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:50
        Цитата: paul3390
        Как советский человек - я всецело за дружбу народов и тд. Но! Пока эти народы живут у себя дома, а не у меня. Ибо тогда - весь мой интернационализм тут же заканчивается.

        Вы просто НЕ советский человек- как только дело касаеться лично вас.Очень удобно - когда "Дружба народов!!" это где то там далеко
        Советская власть завезла в Саратовскую область в 1960 корейцев, в 1970е -курдов.Чистопородных русских....
        И что вы будете делать если будут куролесить буряты или наши саратовские/оренбургские казахи?

        А по статье -автор гневаеться на таджиков и тут же - между делом - упоминает русских жгущих шкафы на железке за анекдотичные деньги в 10-15 000...
        Вот тут рядом у нас СВО идет- и на той стороне таджиков нету, а пленным головы режут, пену монтажную задувают, давят живьем техникой.
        Обстреливают Белгород и штурмуют границу...
        А потом кричат"Русские не сдаються!!" и подрывают себя.
        С этим что делать?
        Можно все таки осознать что террориризм ВНЕ наций и национальностей???
        И в Крокусе вполне могли оказаться русские вместо таджиков- судя по дикой радости в стране 404.
        Что тогда?
        Если в следующий раз ( не дай Бог и ФСБ!!) окажуться Ивановы Сергеи Николаевичи?
        Повторюсь - для гневных минусеров- я ЗА то чтобы ВСЕ причастные понесли наказание. Невзирая на национальность и без сортировки на сорта жизнедеятельности организма....
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +2
          Сегодня, 11:53
          упоминает русских жгущих шкафы на железке

          Поразительная у вас, толерастов, логика. what Из печального факта того, что среди русских имеется некоторое количество упырей и ушлёпков - вы умудряетесь делать вывод, что по такому случаю мы обязаны завозить массово к себе ещё и зарубежных.. belay

          Можно все таки осознать что террориризм ВНЕ наций и национальностей???

          И правда - это же финны и зулусы бегают по нашим городам с ножами и устраивают массовые теракты... good С криками "Да пребудет Будда в нирване"... fool
          1. свой1970 Ранг пользователя
            свой1970
            -1
            Сегодня, 12:09
            Цитата: paul3390
            И правда - это же финны и зулусы бегают по нашим городам с ножами и устраивают массовые теракты... С криками "Да пребудет Будда в нирване"...

            Для Вас лично - Донецк, Белгород и Курск по мирным жителям- долбят с той стороны видимо узбеки с таджикам, которых там сулят до миллиона догнать но никак не наловят?после освещения батюшкой belay Химера?
            Чикатило был видимо узбек? А Битцевский маньяк видимо киргиз....
            Повторюсь- ТЕРРОРИЗМ ВНЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.
            Цитата: paul3390
            вы умудряетесь делать вывод, что по такому случаю мы обязаны завозить массово к себе ещё и зарубежных..
            - ссылочку можно на мой пост где я такое предлагал? Не надо мне лепить ваши домыслы fool fool
      3. Big E
        Big E
        -1
        Сегодня, 12:04
        Я бы просто не стал обобщать. Все ясно с вами. Кажется я сильно ошибался в Росси и русских. Не стоило мне путать русскую классическую культуру и современный неонацизм в РФ. Вообще нет желания вспоминать кто кому что сделал в прошлом и сейчас (у каждого найдется куча примеров) Не забывайте, что РФ это еще татары, башкиры, Кавказ и т.д.
      4. Ярославский Ранг пользователя
        Ярославский
        +1
        Сегодня, 12:25
        Если бы Русские хоть намек на такое бы сделали, киргизы, узбеки и таджики, за ночь вырезали бы все русское население , и закрыли вопрос....и их обвинения в ницизме это жалкая попытка хоть что то сказать...ну то то есть в 1941 году кто бы сказал бей немцев, обьявлялся сходу нацистом...не всю же нацию обвинять в конце концов...поэтому никакой веры им нет и быть не может...мы для них неверные, грязные и тд....не с добром они к нам приехали , все без исключения...достаточно вспомнить их женщину которая получала пособия и обзывала всех нас алкашами
    3. сталевар Ранг пользователя
      сталевар
      +9
      Сегодня, 11:00
      " Но после прочтения данной статьи (от которой отдает откровенной геббельсивщиной), "
      Скажи спасибо Путину. Пройдёт время и вы вместе Таджикистаном, ответите за геноцид русских! Такое никогда не забудется! Хоть 20 языков изучи.
    4. Игнатий555 Ранг пользователя
      Игнатий555
      +13
      Сегодня, 11:01
      А что вам в статье не понравилось ? То, что автор рассказал про геноцид русского населения в Таджикистане в 90-ых или, то что таджикскими мигрантами совершаются многочисленные преступления в России ? Может быть тогда от вас отдает откровенной геббельсовщиной и нацизмом, а не от автора этой статьи ?
      1. Big E
        Big E
        -1
        Сегодня, 12:05
        Нарратив- выходите и убивайте не наших.
    5. Винни76 Ранг пользователя
      Винни76
      +6
      Сегодня, 11:29
      Цитата: Big E
      Но после прочтения данной статьи (от которой отдает откровенной геббельсивщиной), мне кажется, что теперь в нацизме можно обвинить не только Украину ((

      Ашонетак? В чём Скоморохов не прав? По пунктикам? Проще этикеточку налепить, типо нацизм.
      Цитата: Big E
      И если хотите потерять последних немногих сторонников, продолжайте в том же духе.

      Удивительно. Когда из бывших советских республик русских без порток выгоняли, про дружбу народов никто не вспоминал. У меня бывший коллега оттуда уехал, до сих пор вспоминает лозунг: "Русские, забирайте ваши заводы и оставьте нам наших баранов" Ещё и квартиры не давали продавать, отбирали.

      А у меня женщину, до знакомства со мной, гастер пытался изнасиловать, не получилось - избил
      Так что шли бы вы в известном направлении, стороннички, специалисты великие и прочие полиглоты
      1. Big E
        Big E
        0
        Сегодня, 12:20
        На сеседней улице двое русских пацанов убили целую семью ради бытовой техники. Никто в Бишкеке не стал призывать к погромам , депортации и т.д. Надо уметь отделять мух от котлет. Сейчас очевидно, что теракт достиг своей цели, породил ненависть и разделение. Это манипуляция и вполне успешная.
    6. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      +2
      Сегодня, 11:40
      Big Е. Хорошо начал, закончил плохо...
      1. Big E
        Big E
        +1
        Сегодня, 12:06
        судя по откликам и не стоило начинать. Никто не готов к открытой дискусси. Только призывы убираться. Хотя я и так дома.
    7. mikh-korsakov Ранг пользователя
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 12:05
      Минусуйте. Имею вопрос. А узбеков с азербайджанцами будем выселять? Организовали, понимаешь, Черкизон, поубивали конкурентов. Миллиардер узбекский женился на русском тренере - портит чистоту расы, понимаешь . А кореец Кан, вывез из России всех крабов - конкурентов перестрелял. Корейцы чемодан, вокзал, Корея. Чеченцев, куда прикажете? Или это другое? Не так давно расово чистая русская, Дарья Трепова, совершила терроризм, убила Владлена Татарского, разнесла кафе к чертовой матери. Дарью Дугину убила русская. Понимаю, масштаб не тот. Скажите, с какого количества жертв начинать выселять. Вот кончится расследование, предположим выяснится, что таджиков наняла Украина, а работал с ними в плане организации РДК.// Ну дальше по аналогии, но куда
  3. Stan017
    Stan017
    -4
    Сегодня, 10:33
    Абсолютно согласен, кроме блока про фсб.
  4. bionik Ранг пользователя
    bionik
    +6
    Сегодня, 10:34
    Сегодня полностью согласен с Романом.
  5. aleks.29ru Ранг пользователя
    aleks.29ru
    +6
    Сегодня, 10:35
    Рахмон должен заплатить.
    1. Балу Ранг пользователя
      Балу
      +1
      Сегодня, 11:23
      два года назад послом в Таджикистане назначили бывшего начальника внешней разведки украины. Года не прошло, как разразился скандал с вербовкой украины террористов таджиков. Пока этот фактр не исключить, ничего не изманится
  6. Сибиряк70регион Ранг пользователя
    Сибиряк70регион
    +11
    Сегодня, 10:35
    Ввести визовый режим. Объявить все диаспоры вне закона, как опг, которыми они и являются. Первое, что на ум пришло. И не надо про Ислам плохое писать и говорить. У нас вообще-то целые республики его исповедуют hi
    1. mark1 Ранг пользователя
      mark1
      +5
      Сегодня, 10:53
      Для начала всех наших лоббистов иностранной рабочей силы пропустить ч.з.мелкое сито, отсеявшихся посадить, остальных в Москву дворниками на 10 лет.
    2. сталевар Ранг пользователя
      сталевар
      +5
      Сегодня, 11:22
      "И не надо про Ислам плохое писать и говорить."
      Есть православие и есть католики, это у нас. В Исламе 30 толкований ислама. Вы какой ислам имеете в виду? Есть сунниты, есть шииты. У них вообще политические разногласия. Как я понял, даже мусульманские страны не могут определиться какой ислам им трактовать. Есть талибан, есть игил и все ислам проповедуют. Я разговаривал с разными мусульманами. Они даже между собой спорят о понимании. А есть ещё ваххабиты. Вообщем я хотел как то разобраться, потом бросил.
    3. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      Сегодня, 11:34
      не надо про Ислам плохое писать и говорить. У нас вообще-то целые республики его исповедуют

      Уважаемый, Сибиряк70регион, вопрос - не в исламе. Ислам, как и все великие религии: христианство, буддизм - мирная религия. На территории России из покон веков в мире живут христиане и мусульмане. В России не было религиозных войн.
      Использование религии как оружия для разжигания внутренних конфликтов и развала государства - старая англосаксонская и гейропейская практика. Вспомните ВОВ и попытку нацистской Германии создать из меньшинств на территории СССР батальоны СС, аналогичные дивизии СС галичина. Так всегда было и всегда будет до тех пор, пока не будет уничтожен этот дьявольский мир, построенный не на добре, а на злате.
      1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
        ВЗЭМ100
        +2
        Сегодня, 11:57
        в каком месте он мирный? не дальше чем в отношениях членов какой либо общины.
        .посчитать бы количество жертв его экспансии в азии европе и африке
  7. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +11
    Сегодня, 10:38
    Остаётся только понять - ЗАЧЕМ всё-таки в нашу страну завозят эшелонами эти кишлачные орды. Когда говорят - типа в интересах бизнеса, встаёт вопрос - какого? Где их используют - в основном на работах, не требующих не только квалификации, но и даже знания языка. Не такой уж и широкий набор возможной деятельности. И что - эти типа бизнесмены имеют такое колоссальное влияние в стране? Представители ЖКХ и строительных корпораций аж САМОМУ заносят что ли? Или по крайней мере его замам? Позвольте не поверить.. Тогда - в чём же настоящая причина столь упорной приверженности наших верхов к подобной практике?

    Ведь казалось бы очевидно - вреда от этого и для экономики, и для коренного населения гораздо больше, чем сиюминутных выгод. Рабский труд задарма ещё ни одно государство до добра не доводил. И уж тем более - при нонешних раскладах..
    1. valek97 Ранг пользователя
      valek97
      +7
      Сегодня, 10:46
      В смысле какого? Любого. Власти вместо того, чтобы реально взращивать своё население, пошли по пути легкого сопротивления. Сделали завоз готового из-за границы. Учить не надо, детские сады не надо. Сразу готовый к употреблению специалист в экономику. Хотело бы государство решать проблему - решало бы. Вместо ипотеки в банках на жилье давали бы низко-процентную ссуду по ставке рефинансирования с условиями закрытия ипотеки по рождению детей. Есть 3 детей, ипотека закрывается. А так семьи доятся, переплата 4-5 раз, банки в плюсе, государство платит деньги банкам за снижение % ставки.И деньги вместо содержания детей уходят в платежки по ипотеке....
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +2
        Сегодня, 10:49
        Сразу готовый к употреблению специалист в экономику

        Простите - вы это сейчас про население среднеазиатских государств говорите?? belay what
        1. valek97 Ранг пользователя
          valek97
          +3
          Сегодня, 10:51
          А про кого ещё? Бывшие страны СНГ. Там у них перенаселение, работы нет, ведется экспансия во вне. А наши и рады принимать. Затрат нет, можно сразу на работу кинуть.
          1. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            +8
            Сегодня, 10:54
            Какую работу? Подай-принеси? Какие ещё там специалисты-то??

            Ещё раз - это выгодно достаточно узкой кучке типа бизнесменов. Уж никак не могущих определять миграционную политику государства.. Однако - оно почему-то это делает, несмотря на очевидную катастрофичность подобной практики..

            Уж казалось бы - перед вами ярчайший пример Эуропы и США. Чё непонятного-то? Ан нет. Почему?
            1. valek97 Ранг пользователя
              valek97
              +5
              Сегодня, 10:59
              Где принеси подай? Это было лет 15-10 назад. Сейчас они все в такси, общепите, доставке. Зарплаты там выше, труда меньше, чем на стройке и позволяют проводить дополнительную экспансию в РФ. Вместо того, чтобы их привязывать к конкретному работодателю, сфере работы. Нате, вот вам паспорт, уволились, ну и ладно перешли в другие отрасли, заняли место местных, хотя о чем это я, уже "наших"
    2. Джексон Ранг пользователя
      Джексон
      +1
      Сегодня, 12:10
      Смотрите шире... В Европу валом прут *тоже европейцы* из стран Африки, к нам средняя Азия валит... Нет ощущения, что это всё звенья одной цепи? Причем ни европейцы, ни россияне не особо рады гостям, которые ведут себя отнюдь не как гости, а как хозяева, вот только ни их, ни нашего мнения никто не спрашивает...
    3. berlaga2005 Ранг пользователя
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 12:23
      Большая часть мелкого бизнеса держится на дешёвой неквалифицированной рабочей силе. Никто не хочет вкладываться в оборудование, создание нормальных условий труда, нормальные зарплаты. И отношение к мигрантам во всех этих заводиках, магазинчиках, стройках как к животным.
  8. Облитератор Ранг пользователя
    Облитератор
    +17
    Сегодня, 10:38
    Если государство не изменит своей политики, то нас ждёт гражданская война с этническими бандами мусульман. Почему мусульман? Потому что в конфликтах они удивительным образом сплачиваются даже несмотря на возможные внутренние противоречия. Пример с министром Чечни показателен.
  9. сталевар Ранг пользователя
    сталевар
    +14
    Сегодня, 10:41
    " в том самом Таджикистане, из которого, устроив бойню и убив более ста тысяч русских, таджики в итоге выгнали всех тех, кто сделал из убогой территории хоть какое-то подобие страны."
    Им видите ли русские жить мешали. Запретили русский язык, закрыли русские школы, выгнали русский бизнес. А теперь оказывается без русских никак. Путин ни разу не понимал вопрос о защите русских в бывших республиках. Его одно "бабло" интересует.Не потребовал компенсации за геноцид русских. И сейчас, после Крокуса, никто из власти не подымает вопрос об изменении миграционной политики. Этот теракт, только первая ласточка. Мигрантов завезли 10 млн, теперь нам предлагают ходить и оглядываться. Посмотрим какую ответственность понесут властные структуры. Но мне кажется, если и накажут, то стрелочников.
  10. ANB Ранг пользователя
    ANB
    +2
    Сегодня, 10:44
    Согласен во всем, кроме:
    Али Заде - не таджикская фамилия.
  11. Юрий77 Ранг пользователя
    Юрий77
    +6
    Сегодня, 10:45
    Тут момент очень важный - если бы у этих ушлёпков была вторая незасвеченная машина для ухода, то наши бы их и не поймали! На той что засветилась всего то 100км не доехали до места!
  12. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    +5
    Сегодня, 10:46
    Начало нового этапа работы Путина в качестве президента страны, омрачено. Но перспектива еще более мрачная, если принять во внимание все сказанное выше. Если не остановить безумный шабаш многонационалочки, развязанный в стране, дальше будут «Крокус-2», «Крокус-3» и так далее.

    Те, кто завтра и послезавтра будет рассказывать, какие они хорошие, таджики, как мы должны их понимать и принимать – во имя памяти по тем, кто погиб от пуль и ножей таджиков, начиная с 1991 года – замолчите. И молча уезжайте в Таджикистан. Вам там самое место.

    С автором статьи согласен абсолютно!!!!!
  13. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +5
    Сегодня, 10:47
    Согласен Роман: от себя, нужна НЕМЕДЛЕННАЯ депортация всех нелегалов и приостановка на время СВО выдачи рабочих виз, тем же таджикам
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 11:09
      Цитата: Иезекиль 25-17
      от себя, нужна НЕМЕДЛЕННАЯ депортация всех нелегалов
      И легалов тоже. От них одна преступность и давление на социальные институты
  14. Tatanka Yotanka Ранг пользователя
    Tatanka Yotanka
    +12
    Сегодня, 10:48
    мне кажется надо бы еще судейский корпус прошерстить на наличие связей с диаспорами ибо мягкость приговоров поражает
  15. Комментарий был удален.
  16. 2112vda Ранг пользователя
    2112vda
    +3
    Сегодня, 10:50
    Если считать налёты на Белгородскую и Курскую области за отдельные эпизоды терроризма и "Крокус" также отдельным тер. актом, получается что произошло 3 случая. В марте 2021 года давали информацию о семи терактах в центральной части России. Так что нужно ожидать ещё четыре в центральных областях. Показывали ещё более дерзкий теракт, где-то в центре. Информацию показывают образно. Кроме того показывали прилёты дальних беспилотников по нефтезаводам и хим. заводам ЮФО. Про это я уже писал неоднократно.
  17. Филин Ранг пользователя
    Филин
    +12
    Сегодня, 10:53
    "Лестницу метут сверху вниз" - немецкая поговорка. Сначала необходимо примерно покарать (лишение гражданства, полная конфискация и высылка за пределы страны) крышевателей, агитаторов и работников бесконтрольного ввоза враждебных России "ценных трудовых специалистов", затем необходимо пнуть госдуру, с целью ужесточения законодательства (наказание за незаконную выдачу гражданства, патентов, въезд в страну только внеся деньги на депортацию, упрощенное получение гражданства - только родившимся в СССР до 1985 года, вся медпомощь, кроме неотложных мероприятий - только платно), довести до "руками водителей", что любая диаспора - легализованное преступное сообщество и сделать так, что Закон одинаков для всех и не имеет исключений для прокуроров, депутатов, судей и бывших членов правительства.
  18. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
    JÜRGEN WEGNER
    +4
    Сегодня, 10:59
    Думаю, чтобы разговорить "скромных" таджиков и мотивировать их к изложению истинных заказчиков, надо привезти в Россию их "родичей". Посадить в чан с водой и кипятить у них на глазах.

    Думаю будет аргумент для откровенных разговоров.

    А останым таджикам в России - конфискация имущества в пользу СВО и компенсация пострадавшим.

    А Рахмона обязать выплатить пенсии сиротам и потомкам на 100 лет вперёд.
  19. ALEXX. Ранг пользователя
    ALEXX.
    +5
    Сегодня, 10:59
    Жаль нивчем не повинных людей которые погибли.
  20. ZIF122 Ранг пользователя
    ZIF122
    +7
    Сегодня, 11:01
    Полностью согласен с автором! Да народ на местах уже криком кричит годами о засилье мигрантов,что они в край уже оборзели и считают тут себя хозяевами а не гостями! Вот чем это заканчивается!Может после этой трагедии что то сдвинется с мертвой точки в плане миграции!
  21. Силуэт Ранг пользователя
    Силуэт
    +5
    Сегодня, 11:02
    Если и после "Крокуса" не будет введена смертная казнь за терроризм, если не будет принято законов и подзаконных актов по противодействию организованной этнической преступности, то это будет означать, что наша власть, правительство и президент и дальше будут являться сторонними наблюдателями , потворствующими борьбе с нацией, сплачивающей многонациональный российский народ - с русской нацией .
  22. серафимамурский Ранг пользователя
    серафимамурский
    +6
    Сегодня, 11:03
    Много воды, много эмоций. А задавить вопросы нужно миграционной службе и нашему "самому гуманному суду в Мире". Как такие в Россию попадают и бесконтрольно перемещаются по ней. Почему мигранты нарушая наше законодательство отделываются лёгким общественным порицанием а не строгим приговором с почётной возможностью работать бесплатно на лесоповале на бескрайних просторах Сибири. И наконец вопрос к Президенту и Депутатам: когда будет отменён мораторий на смертную казнь? Я думаю что это верх цинизма содержать этих упырей за счёт налогов родственников убиенных.
  23. БойКот Ранг пользователя
    БойКот
    +6
    Сегодня, 11:10
    Ни добавить, ни убавить. Добавлю все-таки. Ни единого слова сожаления, а тем более покаяния от диаспор, не только таджикских. Это как, нормально? Наведение порядка в этом вопросе - одна из неотложнейших задач власти, экзистенциональная, собственно.
  24. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +7
    Сегодня, 11:10
    У каждого подонка, совершающего преступление, национальность есть
    Вот это ключевое в статье!
  25. canurodes Ранг пользователя
    canurodes
    +9
    Сегодня, 11:14
    Ничего меняться не будет, максимум что сделают проведут рейды и депортируют, чтобы показать бурную деятельность.
    Миграционный конвейер это статья доходов чиновников, силовых структур, бизнеса, даже при большом желании по щелчку пальцев это вопрос не решить, нужно бороться с причиной, а не с последствиями, а причина одна тотальная коррупция.
    Мигрантами пытаются замазать провальную демография, что проще, строить систему здравоохранения направленную на уменьшения смертности или просто дать паспорт большой таджикской семье.
    Мигранты являются составляющей внешней политики с среднеазиатскими странами, которых мы принимаем взамен присутствия нашего сырьевого бизнеса, видение про российской или нейтральной политики.
  26. Понаехавший Ранг пользователя
    Понаехавший
    +9
    Сегодня, 11:16
    Вы реально думаете, что гос корпорации, Хуснуллин и прочая, и прочая, поддержат мнение большинства граждан? Мигранты это клондайк для "брателлы". А для нас с вами- сказки про величие, парады, патриотическая трескотня по зомбоящику..... а потом вот такие рвущие душу статьи после очередной трагедии.
  27. Андрей Великолепный Ранг пользователя
    Андрей Великолепный
    +7
    Сегодня, 11:18
    Любой, кто поддерживает и лоббирует миграцию в России, пособник террористов и враг.

    Любой, кто поддерживает Украину, пособник террористов и враг.

    Любой, кто раздает за бабки российское гражданство кому попало, пособник террористов и враг.

    Никаких дискуссий с пособниками террористов и врагами России. Либо уничтожение, либо тюрьма.
    Что необходимо предпринять прямо сейчас после трагедии в Крокусе.

    1. Тотальная проверка всех иностранных граждан из стран Средней Азии и Закавказья. Полная проверка всех выданных паспортов РФ.
    2. Ограничение деятельности любых диаспор по всей стране.
    3. Депортация без права возврата всей лиц, вызывающих хоть малейшие подозрения, и демонстрирующих любые криминальные или хулиганские наклонности;
    4. Ужесточение миграционного режима.
    5. Закрытие и разгон всех подпольных молелен и прочих спортивных мма-клубов;
    6. Запрет для мигрантов работать на государство и его субподрядчиков, а также в сфере транспорта, обслуживания;
    7. Введение режима нулевой толерантности к правонарушениям мигрантов и тожероссиян.
    8. Разрешение на оружие самообороны для ветеранов СВО и граждан страны, имеющих двух и более детей. Полный запрет на приобретение любого оружия для граждан недавно получивших гражданство.
    9. Все мигранты призывного возраста должны быть поставлены перед выбором: либо в армию и полная лояльность России, либо давай, до свидания!

    10. Заказчиков теракта из других стран установить, и нанести сокрушительные ракетные удары по всем институтам других стран причастных к трагедии. Первый раз неядерным оружием, если не поймут с первого раза, второй раз ядерным.

    И пусть вывозят армию мигрантов за свой счет те, кто ее завезли, создав угрозу государственной безопасности страны. Любых лоббистов миграции рассматривать как потенциальных сообщников иностранных спецслужб и террористов.

    Либо так, либо трагедия будет повторяться вновь и вновь.

    ЖИВОВZ
  28. Иван Северский Ранг пользователя
    Иван Северский
    +11
    Сегодня, 11:19
    По состоянию на 2024 г. в России проживают около 1.2 млн. таджиков, имеющих российское гражданство, РВП или ВнЖ, по переписи 2010 г. таких было 200 тыс. Плюс миллион за 14 лет.
    Рекордным стал 2022 г., когда МВД выдало российские паспорта 174 тыс. таджикистанцам, 99.5 % из которых - таджики.Во второй половины 2023 г. МВД решило проблему с мигрантами... перестав публиковать статистику.
    Мигранты переезжают в Россию целыми кланами и живут на пособия на детей, как малообеспеченные, о том, как это происходит, я писал на прошлой неделе https://topwar.ru/238270-17-trln-rublej-potracheno-na-vyplaty-detjam-bezrabotnyh-i-migrantov-v-2023-g.html

    Единственное реальное решение проблемы - полное прекращение приобретения российского гражданства (на всех основаниях в т.ч. через брак и рождение детей), а также РВП и ВнЖ уроженцами Таджикистана и массовое прекращение гражданства (а также РВП и ВнЖ) для новых россиян из Средней Азии целыми семьями на основе формальных признаков:
    1.Официальный доход совершеннолетних членов семьи ниже медианной зарплаты по региону проживания за последние два года;
    2.Отсутствие постановки на воинский учет в течении 3 месяцев после получения гражданства;
    3.Привлечение к уголовной ответственности или постановка детей на учет в отделе по делам несовершеннолетних.

    Формальные критерии предлагаются потому что это максимально прозрачный и объективный механизм, тот же налоговый учет у нас ведется на очень высоком уровне, эти базы обмануть не получится. Под первые два критерия подходят более 80 % диаспоры, они должны вернуться на свою родину.
  29. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 11:28
    Роман!
    Просто плюс и вам за гражданскую позицию, и тем пользователям, что оставили свои мнения.
    Нет сил перебирать то, что не всякий сможет пережить.
  30. Александр Ра Ранг пользователя
    Александр Ра
    +4
    Сегодня, 11:31
    Почему в миграционной политике всё определяет критерий ненасытности бизнеса? И явно видны цели замещения русского этноса.
    Много в стране закрученных пружин, когда же приведём к управлению способных осторожно, но результативно распрямлять эти пружины?
  31. Oleg133 Ранг пользователя
    Oleg133
    +2
    Сегодня, 11:31
    Далеко шагнул многонациональный дружбонародный мир в РФ.
    За такие же слова, 11 лет назад, сажали.

    Вспомните ДПНИ, они хотели всего лишь остановить нелегальную миграцию.
    Они были за миграцию
  32. Старый Хрен Ранг пользователя
    Старый Хрен
    +3
    Сегодня, 11:34
    Пока правят олигархические кланы, а говорящие обезьяны из ящика втираю, что белое это чёрное и наоборот, то всё будет только ухудшаться. А граждан РФ - таджиков призывать на СВО в первую очередь. И поверьте, они тут же уедут на свою Малую Родину.
  33. miry_mir Ранг пользователя
    miry_mir
    +5
    Сегодня, 11:35
    подписываюсь под каждым словом! мы не разжигаем межнациональную рознь, но прошу ,люди, если у вас в доме проживают мигранты, не поленитесь, вызовите полицию, пусть проверят на предмет права нахождения в России, и желательно присутствовать при этом, чтоб полисмены не получили взятку и не отпустили. ,Давайте сами организовываться раз властям на нас наплевать, не будьте равнодушными, это касается всех нас. Трясите участковых, звоните куда следует. Это не паранойя, это ваша безопасность.
  34. tatra Ранг пользователя
    tatra
    +6
    Сегодня, 11:36
    Гастарбайтеры выгодны чиновникам и бизнесменам ,а наш 87-процентный не захочет ссориться с оставшимися у него типа друзьями на территории бывшего СССР .
  35. Михаил55 Ранг пользователя
    Михаил55
    +6
    Сегодня, 11:37
    Спасибо за статью, Роман! Тема уже перезрела!!! Из всех постсоветских стран гнали и гонят РУССКИХ! Почему был запущен процесс допуска на нашу РОДИНУ гонителей??? Сюр какой то...А не пора ли счет предъявить???
  36. klev72 Ранг пользователя
    klev72
    +3
    Сегодня, 11:38
    Мягко сказано, но верно
  37. Комментарий был удален.
  38. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
    Сергей Викторович Королев
    +4
    Сегодня, 11:43
    Правильно! И очень доходчиво! Без криков и оскорблений. Таджики пусть таджикистан строят а всех их сторонников и завозчиков поименно и разобраться по Госсударственному!!! Во имя и для России!
  39. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    +3
    Сегодня, 11:47
    И убили бы больше, если бы этих двух выродков не угомонили пулями.

    А офицера который их угомонил не посадили случайно? У нас все рядом.
  40. Alex 22 22 Ранг пользователя
    Alex 22 22
    +2
    Сегодня, 11:59
    Управление МВД России по Красногорскому району Отдел полиции микрорайона Павшино Организация расположена по адресу: Россия, Московская область, Красногорск, Международная улица, 18 (недалеко от станции метро Мякинино). Узнать нужную информацию вы можете по телефону +7 (498) 568-93-10 или на сайте 50.мвд.рф. Двери компании открыты Круглосуточно.
    Это из официального сайта МВД, который расположен непосредственно в здании Крокус. Вы что то понимаете? У нас отдел полиции МВД - компания! А людям они не помогли. Есть данные, что когда начали стрелять они ушли.
    1. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      0
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Alex 22 22
      Это из официального сайта МВД, который расположен непосредственно в здании Крокус.

      Официальный сайт МВД расположен непосредственно в здании Крокус?
  41. Earl Ранг пользователя
    Earl
    +1
    Сегодня, 12:03
    Мысль про окончательное решение таджикского вопроса в статье не до конца раскрыта.
  42. vvn_vl Ранг пользователя
    vvn_vl
    +2
    Сегодня, 12:04
    Это огромный бизнес. Ищите, кто с этого кормится
  43. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    +2
    Сегодня, 12:10
    Да, кстати, никто этому существу ухо не отрезал, он его потерял просто, то ли клей плохой, то ли пристегнуто плохо было.
  44. Комментарий был удален.
  45. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 12:13
    каждый может сделать маленький шаг не покупай не сдавай не общайся не пользуйся не нанимай инородца и никакой розни и вражды просто отгородись
  46. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 12:14
    В этой статье, я подписываюсь под каждым словом.
  47. ODERVIT Ранг пользователя
    ODERVIT
    +2
    Сегодня, 12:19
    Спасибо Роман, за смелость. Все правильно сказано. Абсолютное большинство именно так и думает.
    1. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      +1
      Сегодня, 12:25
      Цитата: ODERVIT
      Абсолютное большинство именно так и думает.

      Неправда. Очень значительная часть населения (большинство или нет - я затрудняюсь сказать) поддерживает завоз мигрантов.
  48. Deadушка Ранг пользователя
    Deadушка
    +1
    Сегодня, 12:24
    Проблема не в "национальностях", а в порядке и законе.
    При Сталине жёстко пресекались попытки национализировать что либо или "местечковость".
    Закон должен работать.
    Без разницы кто и какой национальности - должен быть порядок.
  49. bubalik Ранг пользователя
    bubalik
    +1
    Сегодня, 12:24
    ,,,образ собирательный и имеет только художественный вымысел,все совпадения с реальными людьми случайны. feel
  50. sever41 Ранг пользователя
    sever41
    0
    Сегодня, 12:26
    Судьба нас, нашего будущего, в руках самих нас, обычных людей. А не правительства и ФСБ, пора проснуться!!!

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