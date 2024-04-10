«Мобилизация транспорта»: на Украине может начаться конфискация автомобилей у граждан на нужды ВСУ
На Украине может начаться конфискация автомобилей у граждан на нужды ВСУ. Такое необычное положение содержится в новом украинском законопроекте о мобилизации.
Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Данная законодательная норма касается граждан, в собственности у которых есть два или более транспортных средств. Мобилизация транспорта, прописанная в проекте нового закона, предусматривает передачу второго автомобиля, который находится в частном владении, в руки украинских военных.
Также в «модифицированном» документе присутствует предложение лишать уклонистов права на вождение машины.
Безуглая опубликовала текст законопроекта, предусматривающего ужесточение мобилизации, с учетом последних правок, внесенных недавно. По количеству правок документ побил все рекорды – их насчитывается более четырех тысяч. Сегодня его будут рассматривать депутаты Рады во втором чтении. В первом чтении его уже приняли, но с условием внесения ряда поправок, касающихся наиболее спорных моментов в предыдущей версии документа.
Хотя законопроект предусматривает более жесткие меры воздействия на уклонистов, ряд внесенных правок направлены на их смягчение. К примеру, депутаты предложили указать четкие сроки демобилизации для граждан, так как некоторые из них, призванные в ВСУ по мобилизации еще два года назад, в самом начале российской СВО, до сих пор служат.
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