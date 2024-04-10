«Мобилизация транспорта»: на Украине может начаться конфискация автомобилей у граждан на нужды ВСУ

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«Мобилизация транспорта»: на Украине может начаться конфискация автомобилей у граждан на нужды ВСУ

На Украине может начаться конфискация автомобилей у граждан на нужды ВСУ. Такое необычное положение содержится в новом украинском законопроекте о мобилизации.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.



Данная законодательная норма касается граждан, в собственности у которых есть два или более транспортных средств. Мобилизация транспорта, прописанная в проекте нового закона, предусматривает передачу второго автомобиля, который находится в частном владении, в руки украинских военных.

Также в «модифицированном» документе присутствует предложение лишать уклонистов права на вождение машины.

Безуглая опубликовала текст законопроекта, предусматривающего ужесточение мобилизации, с учетом последних правок, внесенных недавно. По количеству правок документ побил все рекорды – их насчитывается более четырех тысяч. Сегодня его будут рассматривать депутаты Рады во втором чтении. В первом чтении его уже приняли, но с условием внесения ряда поправок, касающихся наиболее спорных моментов в предыдущей версии документа.

Хотя законопроект предусматривает более жесткие меры воздействия на уклонистов, ряд внесенных правок направлены на их смягчение. К примеру, депутаты предложили указать четкие сроки демобилизации для граждан, так как некоторые из них, призванные в ВСУ по мобилизации еще два года назад, в самом начале российской СВО, до сих пор служат.
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    36 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 14:03
      Ха, начинать надо с лексусов и прочих инфирити!!!
      Зато в могулу с шыком в едут!
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        +2
        Сегодня, 14:23
        Самые предусмотрительные уже на Лексусах по европам шарятся, вовремя вывезли вместе с призывниками.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 14:26
          Ну да, те кто поумнее, по шустрее, радеют за неньку из за бугра, а то и из за океяна.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +3
            Сегодня, 14:32
            Цитата: rocket757
            Ну да, те кто поумнее, по шустрее, радеют за неньку из за бугра, а то и из за океяна.

            Почти каждый день, у российского посольства скачут, но до неньки возвращаться не хотят.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +2
              Сегодня, 14:38
              Вот такая у них лУбовь, дистанционная.
              Ничего нового они не демонстрируют и уже всех, там, задолбали.
        2. Комментарий был удален.
        3. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 14:59
          Ха, кто постарше должен помнить, что в СССР личный транспорт тоже ставился на учет и мог быть конфискован в военное время. Помню, даже мой мотоцикл "Иж" подлежал такому призыву на службу.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +2
        Сегодня, 14:24
        Экспроприация, как и мобилизация, элите не грозит.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 14:31
          Пока линия фронта далеко, так и будет, а вот когда она приблизится то... то и лексусы слиняют от неё подальше, вместе с владельцами.
          Хотя, в некоторых гаражах могут остаться разные ништяки и боец с автоматом, гранатой, скрывает любой гараж на раз два!
      3. Neo-9947 Ранг пользователя
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 14:25
        Щаз! Лексусов....
        Белым по чёрному прописали ВТОРОГО автомобиля.
        А именно вторым почему-то у всех оказывается Запор. А Лексусы и Бентли - это первые, третьи, четвертые ... Но не вторые это точно.
        tongue
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 14:38
          Цитата: Neo-9947
          А именно вторым почему-то у всех оказывается Запор

          "Забрали "Копеечку"!
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 15:47
            Цитата: Uncle Lee

            "Забрали "Копеечку"!

            И дедовский "Москвич-407".
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 14:40
          Что написано пером, жадный начальник перечеркивает на раз... особенно тогда, когда у него есть подчиненные/помоЧники со стволами...
          Впрочем, это их дела, нам только на поржать.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 14:04
      У автомобилей премиум класса на Украине будет " крыша" - пуля в харю приватизатора.Или будут откупаться классичеческими жигулями.А так куля в лоб.
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:04
      Чубатые,удавятся,но не отдадут. ВСУ откроет " второй фронт".)
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 14:28
        Андрей Николаевич hi, ага сейчас хватают с улиц сыновей, мужей, братьев, и прочих родственников и ниче, че-то "второй фронт" не открывается, а за тачки будут биться? Просто начнут мутить левые"угоны" и справочки о таких же продажах.
    4. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 14:05
      Что-то украинские решалы совсем не обратили внимание на идею французской депутатки, предложившей покуситься на накопления населения страны, которых, по ее словам, очень много.
      Этих же только машинки чужие заинтересовали, а сами по всему миру деньги клянчат.
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +4
      Сегодня, 14:05
      Ну собственно ничего нового. При СССР все УАЗики, Нивы, не считая чудом попавших в руки частников грузовиков, мотоциклов типа Урал и Днепр, ставились на учёт.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:19
        lukash 66 :hi, лошади находящиеся в частных руках в паспортах имели отметки от военных ветеринаров.
    6. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +1
      Сегодня, 14:06
      С какого места это положение об мобилизации транспорта у гражданских, необычно? В совецких это было. Не ну может в западных положениях иначе?,так нет, а европе и америке тоже изымали
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 14:07
      «На Украине может начаться конфискация автомобилей у граждан на нужды ВСУ» —

      — Звиняйте, громадяни, ваші автомобілі пішли по нужді ...
    8. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 14:11
      Certains ont encore pour une seule famille :
      Dodge Ram, Bentley Continental, Porsche Cayenne, Mercedes Amg 63, Hymmer,....plus quelques "petites " voitures.
      Si elles sont saisies cela leur ferra un trou dans le budget.
      C'est le moment d'acheter une "grosse " voiture pas cher , nombreux sont les Ukrainiens qui chercehnt à les vendre :-)
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 14:39
        Такие скорее всего давно в Европу сбежали.
        1. YanniKounnar Ранг пользователя
          YanniKounnar
          -1
          Сегодня, 15:06
          Oui, mais pas avec toutes leurs voitures, car pour passer la frontière le propriétaire de la voiture doit la conduire...
          Et ceux qui ont passé une fois la frontière ne veulent pas la repasser pour aller chercher leurs autres voitures :-)

          Да, но не со всеми их автомобилями, потому что для пересечения границы владелец машины должен ее водить...
          А те, кто однажды пересек границу, не хотят переходить ее снова, чтобы забрать свои другие машины :-)
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            0
            Сегодня, 15:19
            Если семья немаленькая, то и выехать будет не сложно. Либо нанять почти бесплатно желающего не пешком пересечь границу тоже было просто. Чем бросать свои авто, да они скорее сдохнут, чем не такое пойдут.
            Сколько потом украинцев на люксовых автомашинах "засветились" в Польше, Германии и особенно в Швейцарии. Просто мрак.
    9. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:15
      Значит будут грабить ?
      Сомневаюсь я у владельца Инфинити , второй автомобиль будет НИВА. Как правило НИВЫ у сельчан и разбирать никто не будет,второй это автомобиль или третий ,а может единственный .
      Махновщина
    10. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +1
      Сегодня, 14:16
      "Тиха украинская ночь,но автомашину нужно перепрятать."-старая поговорка на новый лад. . . winked
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 14:25
        андрей мартов hi, думаю что количество заявлений об "угонах" возрастёт. wink
    11. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 14:18
      Если есть велосипед и автомобиль, то последний можно забрать. Сроки демобилизации, четкие: за день до даты указанной в свидетельстве о смерти или о пропаже без вести.
    12. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +2
      Сегодня, 14:27
      ст. 1 ФКЗ от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) «О военном положении»
      Открываем, ищем статью №14
      Статья 14. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области
      обеспечения режима военного положения

      читаем:
      1. Для обеспечения режима военного положения федеральными органами исполнительной власти в
      пределах их компетенции осуществляются следующие полномочия:

      и доходим до подпункта 5:
      5) изъятие в соответствии с федеральными законами транспортных средств и другого необходимого
      для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости
      изъятого имущества;

      Другое дело, что у нас нет (не объявлено) военного положения. Если введут - то вполне могут изъять и у нас с вами
      Сразу скажу, что там у них, на Украине, в законах - не знаю. Но сильно подозреваю, что есть что-то похожее.
      1. YanniKounnar Ранг пользователя
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 15:13
        Pareil chez nous (en France) et même peut être pire car TOUT peut être réquisitionné, : personnes, immeuble, biens...
        https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000020410804/
        1. Roust Ранг пользователя
          Roust
          0
          Сегодня, 16:28
          А тогда зачем вам такая Свободная Гейропа и "демократия".!?
    13. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      +1
      Сегодня, 14:29
      Марьяна Безмозглая опять жжет....
    14. мазута Ранг пользователя
      мазута
      +1
      Сегодня, 14:56
      А чего стоять на приколе без "тарасов"?Вперед,на утилизацию под фабы и одабы.
    15. SEVERIN Ранг пользователя
      SEVERIN
      +1
      Сегодня, 14:58
      На Украине может начаться конфискация автомобилей у граждан на нужды ВСУ. Такое необычное положение содержится в новом украинском законопроекте о мобилизации.
      - отбором автотранспорта у граждан ВСУ занимается давно и без всякого закона, ещё весной 2022 года всушники начали отбирать транспорт у людей, и в первую очередь отбирали внедорожники. На топкоре об этом писали ещё тогда.
    16. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 16:25
      Учитесь как снижать цены на авто!
    17. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:31
      Нам то какое дело что украинцы придумали в своем моб/законе?-кстати-а он утвержден?

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