Байден: Конфликт закончится сразу, как только спикер Джонсон вынесет на голосование вопрос оказания помощи Украине

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Байден: Конфликт закончится сразу, как только спикер Джонсон вынесет на голосование вопрос оказания помощи Украине

Президент США Джо Байден оказывает давление на конгрессменов в плане вопроса выделения крупного пакета военно-финансовой помощи Украине. Напомним, что на днях американские законодатели вышли с пасхальных каникул, но ожидания Киева о вынесении на голосование темы «всесторонней поддержки Украины» пока не оправдали. К настоящему моменту этот вопрос на голосование в палате представителей не выносился.

Джо Байден, продолжая предпринимать попытки любой ценой накачать Украину очередными партиями оружия, заявил о том, что от голосования в конгрессе по этому вопросу «зависит исход».



Байден:

Поддержать нас в вопросе оказания помощи Украине готово большинство демократов и республиканцев. Конфликт закончится сразу, как только спикер (палаты представителей) Джонсон вынесет вопрос оказания помощи Украине на голосование.

При этом не совсем понятно, о каком конкретно конфликте здесь упомянул президент США: то ли непосредственно о вооружённом конфликте на Украине, то ли о конфликте между партиями в конгрессе по поводу выделения средств киевскому режиму. Если имелся в виду первый вариант, то заявление Байдена было слишком самонадеянным.

Напомним, что администрация США проталкивает через конгресс оказание военной помощи Украине на внушительную сумму – более 60 млрд долларов. При этом в конгрессе всё чаще говорят, что готовы одобрить выделение таких средств, но только в кредит. Президент Украины с истекающим сроком полномочий Зеленский заявляет, что готов брать эти деньги хоть в кредит, лишь бы они были выделены. Если финансирование пойдёт в кредитном формате, то получится, что на рядовых украинцев Вашингтон через Зеленского теперь пытается повесить ещё и издержки в работе американского военно-промышленного комплекса, ведь именно в американскую «оборонку» в первую очередь будут влиты эти миллиарды.
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    5 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 06:11
      «При этом не совсем понятно, о каком конкретно конфликте здесь упомянул президент» —

      — Причём непонятно ему самому ...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 06:14
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Причём непонятно ему самому ...

        Главное, ляпнуть, а там сами разбирайтесь laughing
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 06:36
          Все, что ему понятно самому, это что он должен принять свои лекарства, и после этого подписать то, что ему принесли на подпись. Именно в этом порядке, потому что без лекарств подпись будет неразборчивой. А если он все подпишет, ему дадут к обеду на десерт мороженое, и притом даже позволят выбрать сорт. Это примерно все вопросы, которые он решает самостоятельно, даже вопрос смены памперсов по слухам решают за него.
    2. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:20
      Конфликт закончится сразу, как только спикер (палаты представителей) Джонсон вынесет вопрос оказания помощи Украине на голосование.
      Конечно Байден говорит о межпартийной конфликте в Конгрессе. Даже Байден с деменцией понимает, что конфликт на украине с одобрением очередной помощи киеву сразу не закончится. Сколько лет накачивают ВСУ оружием, снабжают разведданными, разрабатывают планы, но это не привело к той "победе", о которой талдычил Запад.
    3. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 06:37
      Конфликт закончится сразу, как только спикер (палаты представителей) Джонсон вынесет вопрос оказания помощи Украине

      Да бредит в беспамятсве... его ещё кто- то слушает? wassat

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