Байден: Конфликт закончится сразу, как только спикер Джонсон вынесет на голосование вопрос оказания помощи Украине
Президент США Джо Байден оказывает давление на конгрессменов в плане вопроса выделения крупного пакета военно-финансовой помощи Украине. Напомним, что на днях американские законодатели вышли с пасхальных каникул, но ожидания Киева о вынесении на голосование темы «всесторонней поддержки Украины» пока не оправдали. К настоящему моменту этот вопрос на голосование в палате представителей не выносился.
Джо Байден, продолжая предпринимать попытки любой ценой накачать Украину очередными партиями оружия, заявил о том, что от голосования в конгрессе по этому вопросу «зависит исход».
Байден:
При этом не совсем понятно, о каком конкретно конфликте здесь упомянул президент США: то ли непосредственно о вооружённом конфликте на Украине, то ли о конфликте между партиями в конгрессе по поводу выделения средств киевскому режиму. Если имелся в виду первый вариант, то заявление Байдена было слишком самонадеянным.
Напомним, что администрация США проталкивает через конгресс оказание военной помощи Украине на внушительную сумму – более 60 млрд долларов. При этом в конгрессе всё чаще говорят, что готовы одобрить выделение таких средств, но только в кредит. Президент Украины с истекающим сроком полномочий Зеленский заявляет, что готов брать эти деньги хоть в кредит, лишь бы они были выделены. Если финансирование пойдёт в кредитном формате, то получится, что на рядовых украинцев Вашингтон через Зеленского теперь пытается повесить ещё и издержки в работе американского военно-промышленного комплекса, ведь именно в американскую «оборонку» в первую очередь будут влиты эти миллиарды.
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