Главная тайна аварии на ЧАЭС: персонал не успел заглушить реактор вовремя

«Причина всей аварии – в программе испытаний. Уже через много лет после аварии, где-то в 2000 году, я наложил программу испытаний на очевидную версию причин аварии и увидел, что если выполнять программу испытаний буквально, от первого до последнего пункта, то аварии избежать невозможно….»

Юрий Андреев, президент «Союза Чернобыль Украины».

«Чернобыль» по-украински означает «полынь»

Гонка энергетики и легенда о безопасности АЭС

«Анатолий Петрович Александров, конечно же, понял суть трагедии и главную свою ошибку: он не смог внушить всем, кто работал на АЭС, что перед ними очень опасный объект, способный убить веру человечества в атомную энергетику…»

Героизм сотрудников и участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Кто нам «морочит мозги» и зачем?

Роковой эксперимент, ставший катастрофой

«По-видимому, никогда не удастся узнать наверняка, соответствует ли действительности эта версия возникновения аварии».

«версия понравилась… по двум причинам: во-первых, стрелка автоматически переводилась на главного конструктора; во-вторых, это очень наглядное и простое объяснение произошедшего на 4-м энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 г.



Особенно версия понравилась эксплуатационникам, их позиция понятна: зачем признаваться в каких-то неверных действиях – все равно всех собак на них повесят».

Предпосылки аварии: краткая картина

«Тем временем реактивность реактора продолжала медленно падать. В 1 ч 22 мин 30 сек оператор на распечатке программы быстрой оценки запаса реактивности увидел, что оперативный запас реактивности составил значение, требующее немедленной остановки реактора. Тем не менее это персонал не остановило, и испытания начались…



В 1 ч 22 мин 30 сек запас реактивности составлял всего 6–8 стержней…



Реактор находился в необычном, нерегламентном состоянии… практически все остальные стержни-поглотители находились в верхней части активной зоны».

«К 1 часу 23 минутам всё было готово, и в 1:23:04 был включен осциллограф…

Начался выбег турбины. Предполагалось, что с началом выбега будет нажата и кнопка АЗ-5…

Однако Акимов приказал это сделать позже на 36 секунд – в 1:23:40. До 1 часа 23 минут 40 секунд не отмечается изменений параметров на блоке. Выбег проходит спокойно…

Услыхав какой-то разговор, я обернулся и увидел, что… Саша Акимов приказал глушить реактор и показал пальцем – дави кнопку…

В их поведении не было ничего тревожного, спокойный разговор, спокойная команда. Это подтверждают Г. П. Метленко и только что вошедший на блочный щит мастер электроцеха А. Кухарь».

Персонал не успел заглушить реактор: кнопка АЗ-5 была нажата уже после взрыва

«…Исходным событием аварии было нажатие кнопки сброса стержней аварийной защиты (кнопка АЗ-5) старшим инженером управления реактором с целью заглушения реактора по причине, которая достоверно не установлена.



Причиной аварии является неуправляемый рост мощности реактора, который на начальной стадии возник из-за увеличения положительной реактивности в активной зоне реактора, внесённой вытеснителями стержней СУЗ».

«нажимается кнопка АЗ-5. Но рост мощности быстрый, а скорость стержней аварийной защиты всего 0,4 м/с. Оператор решает ускорить ввод стержней-поглотителей: он отпускает кнопку АЗ-5 и обращается к ключу КОМ, обесточивая муфты приводов стержней СУЗ. Как только оператор отпустил кнопку АЗ-5, стержни-поглотители остановились. Кнопку удерживали приблизительно одну секунду… за это время стержни успели переместиться всего на 0,3 м в соответствии с разгонной характеристикой».

«Начинается эксперимент на выбег… Мы не знали, как работает оборудование от выбега…первые секунды… появился какой-то нехороший такой звук. Я думал, что это звук тормозящейся турбины... как если бы «Волга» на полном ходу начала тормозить и юзом бы шла. Такой звук: ду-ду-ду-ду… Переходящий в грохот. Появилась вибрация здания. Да, я подумал, что это нехорошо. Но что это – наверно, ситуация выбега.



БЩУ дрожал. Но не как при землетрясении. Если посчитать до десяти секунд – раздавался рокот, частота колебаний падала. А мощность их росла. Затем прозвучал удар. Я из-за того, что был ближе к турбине, посчитал, что вылетела лопатка. Но это просто субъективное, потому что я ничего такого никогда не видел…



Киршенбаум крикнул: «Гидроудар в деаэраторах!» Удар этот был не очень. По сравнению с тем, что было потом. Хотя сильный удар. Сотрясло БЩУ. И когда СИУТ крикнул, я заметил, что заработала сигнализация главных предохранительных клапанов. Мелькнуло в уме: «Восемь клапанов… открытое состояние!»



Я отскочил, и в это время последовал второй удар. Вот это был очень сильный удар. Посыпалась штукатурка, все здание заходило… свет потух, потом восстановилось аварийное питание… Открытие одного ГПК [главного предохранительного клапана, предназначенного для аварийного сброса пара – Прим. авт.] – это аварийная ситуация, а восемь ГПК – это уже было такое… что-то сверхъестественное...»

«через несколько секунд после начала испытаний послышался гул низкой частоты, объемный, похожий на раскат грома, зашатались колонны в помещении, послышались мощные удары сверху, с потолка посыпалась штукатурка, крошка, плитка, в машинном зале в районе ТГ7 по ряду Б рухнули железобетонные плиты кровли, не дойдя до 8-й машины, после чего потух свет во всем машинном зале, на БЩУ, во всем блоке; через несколько секунд зажёгся аварийный свет; пересиливая шум, окриками операторы пытались выяснить, что произошло».

«После этого была дана команда на останов и аварийное расхолаживание реактора. Все эти шумные события имеют объяснимое происхождение, однако не могут быть точно привязаны ко времени. Однако отсюда следует вывод о том, что кнопку АЗ-5 нажали не только после начала роста мощности, но уже и после начала разрушения реактора».

«Что же было причиной гула, грохота, почему рухнула кровля машинного зала и затем погас свет? Хронологически понятно, что этой причиной не могло быть нажатие кнопки АЗ-5, поскольку соответствующая команда была дана позже».

«Испытания… До конца отработки этой программы я не досмотрел – меня что-то отвлекло. Наверно, это был крик Топтунова: «Мощность реактора растет с аварийной скоростью!»

…Акимов быстрым резким движением подскочил к пульту, сорвал крышку и нажал кнопку «АЗ-5».

«В результате колоссального повышения давления в реакторном пространстве разрушались технологические каналы, и начался неконтролируемый разгон реактора на мгновенных нейтронах. Только в этих условиях, а никак не раньше, начальник смены блока А. Акимов закричал: «Глушим аппарат!», и старший инженер управления реактором Л. Топтунов стал жать вручную кнопку АЗ-5. Стержни защиты двинулись вниз и «зависли» – каналы-то были уже повреждены…»

Почему персонал опоздал с нажатием кнопки?

«Почему Акимов задержался с командой на глушение реактора, теперь не выяснишь… но я тогда, а тем более сейчас, не придавал этому никакого значения – взрыв бы произошел на 36 секунд ранее, только и разницы».

«…на АЭС создалась атмосфера бесконтрольности и безответственности, при которой грубые нарушения норм безопасности не вскрывались и не предупреждались. Только за период времени с 17 января по 2 февраля 1986 г. на четвертом энергоблоке ЧАЭС, без разрешения главного инженера, шесть раз выводились из работы автоматические защиты реактора, чем грубо были нарушены требования главы 3 Технологического регламента по эксплуатации блоков Чернобыльской АЭС…



Безответственное отношение персонала, руководства станции… к обеспечению ядерной безопасности в сочетании с недостаточной профессиональной подготовкой оперативного состава, работающего на сложном энергетическом оборудовании, привели в конечном итоге к аварии 26 апреля 1986 года».

«Почему ни я, ни мои коллеги не заглушили реактор, когда уменьшилось количество защитных стержней?

Да потому, что никто из нас не представлял, что это чревато ядерной аварией…

Прецедентов не было. Я работаю на АЭС с 1974 года и видел здесь гораздо более жестокие режимы. А если я аппарат заглушу – мне холку здорово намылят. Ведь мы план гоним…

И по этой причине – по количеству стержней – у нас ни разу остановки блока не было».

«к аварии привели непрофессиональные действия персонала, который сначала загнал реактор в неуправляемое состояние (вольно или невольно), затем «просмотрел» начало неуправляемой цепной реакции, а затем «задержался» с ручным вводом защиты, что и привело к взрыву реактора».

Расчеты и моделирование: попытки понять истину

«…в работе американских специалистов, выполненной на основе информации, подготовленной специалистами СССР для МАГАТЭ, указано: «Расчеты не подтверждают утверждение об изменении мощности и взрыве в течение минуты испытаний». Этот же вывод содержится в отчете НИКИЭТ, выпущенном в 1990 г., и в публикации директора НИКИЭТ Е. О. Адамова».

Почему от нас скрывают правду?

«…следствием была установлена целая цепь по существу преступных деяний руководства станции и отдельных должностных лиц персонала еще до аварии».

Реальная картина аварии

«...получены дополнительные данные, подтверждающие версию о нарушении технологического процесса 26.04.86 г. при проведении эксперимента на турбогенераторе № 8 энергоблока № 4» (Документ СБУ № 25 от 4 мая 1986 г.).



Промежуточные выводы были сделаны к 7 мая 1986 г.: «...общей причиной аварии явилась низкая культура работников АЭС. Речь идет не о квалификации, а о культуре работы, внутренней дисциплине и чувстве ответственности» (Документ СБУ № 29 от 7 мая 1986 г.).



А истинные причины взрыва реактора 4-го блока были установлены к 11 мая 1986 года:

«Взрыв произошел вследствие ряда грубых нарушений правил работы, технологии и несоблюдения режима безопасности при работе реактора 4-го блока АЭС» (Документ СБУ № 31 от 11 мая 1986 года)».

Почему нам нужно знать правду об этом?

Эпилог: хранить память и творить новое будущее