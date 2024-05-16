Кто и куда бежит? Кадровый переполох в Минобороны

В зданиях на Знаменке и Фрунзенской набережной нынче тревожно. Внезапно люди не выходят на службу, а вышедшие начинают писать рапорты об отставке. А потом приходит не очень приятная информация о том, что у кого-то утро совсем не задалось.А как оно может задаться, если с самого утра в ворота особнячины в элитнейшем Истринском районе Московской области начинают ломиться? И не какие-то там хамы, а военная контрразведка и военно-следственное управление СК РФ? И не с бумажками, а с вполне себе нормальными «болгарками» и классическими ломами. Охрана, которая обязана охранять и оберегать сон хозяина в 5 часов утра, конечно, говорят, сопротивлялась, но приехавшие взяли числом, умением и юридической аргументацией. А покореженные ворота – это так… это бывает.В итоге уважаемый человек в столь ранний час все-таки был потревожен, поднят с постели и доставлен на допрос, где его и задержали. Но задержали ненадолго, до момента прибытия из 235-го гарнизонного военного суда постановления об аресте. Видимо, судейских тоже попросили в этот день выйти на работу пораньше.В общем, можно констатировать, что понедельник 13 мая стал очень сложным днем для начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, ранее занимавшего должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, отвечая за государственную тайну. Говорят, что к Юрию Васильевичу у следствия накопилось много вопросов. Очень много. Все-таки человек 13 лет государственную тайну охранял.Трясет… Ну да. Арест целого заместителя министра обороны и отставка министра, да еще с переводом на откровенно кукольную должность секретаря Совбеза.Собственно, орган с расплывчатыми полномочиями (Совет безопасности Российской Федерации — конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте Российской Федерации, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности) давно стал некоей заводью для «своих», типа одного бывшего президента и премьера, которым поручить нечего, а гнать не стоит, потому как реально свои. Этакий кадровый резерв.Но, по сути, мы сегодня наблюдаем то, что сложившаяся за долгие годы, система Минобороны начинает рушиться. Однозначно новый министр обороны (о котором ТАК негативно говорили британская «Financial Times» и американская «Washington Post», Белоусов настолько им не нравится, что можно сделать вывод, что этот финансист-экономист там порядок наведет.Именно поэтому начался исход из Минобороны и Генштаба: те, кто строил и управлял сложившейся системой, начинают покидать тонущий корабль.Это логично и понятно.Одним из первых подал рапорт об увольнении по собственному желанию первый заместитель министра обороны Руслан Хаджисмелович Цаликов. Тут надо отметить, что Цаликов не принадлежит к когорте наших героических генералов, не служивших ни одного дня. Он в общем строитель, который находился на государственной службе и военного звания не имеет. Но обладает высшим чином Действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса. Это почти как генерал армии, но с серебряными погонами. Ну и обязательный Орден Мужества имеется, да. Впрочем, об орденах мы чуть ниже поговорим. Интересный расклад будет.На своей должности в Минобороны Цаликов занимался вопросами расквартирования войск, жилищного обеспечения, строительства и капитального ремонта, управления имуществом, судебно-правовой работы, финансового контроля, медицинского обеспечения, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами и деятельностью АО «Гарнизон». В его подчинении находились:Департаменты Минобороны России:- государственного заказчика капитального строительства;- претензионной и судебно-правовой работы;- жилищного обеспечения и имущественных отношений;Управление государственного архитектурно-строительного надзора;Государственная экспертиза;Главное военно-медицинское управление;Контрольно-финансовая инспекция;Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.И вот – прошение об отставке. Когда без видимых причин (ну кроме двух вышеперечисленных) человек такого уровня бежит, это говорит о многом.В общем-то не особый секрет, что Руслан Хаджисмелович – очень богатый человек. У него много денег, много земельных участков и объектов недвижимости. И это не противозаконно – быть богатым в нашей стране, не так ли? Другой вопрос, откуда у госслужащего ТАКИЕ деньги? Дети его никогда не декларировали доходов, но тоже обладают недвижимостью в Москве и области, об этом давно все расписано. Видимо, кресло немного зашаталось, потому что два первых лица Минобороны в «минус» - это серьезно.Вполне возможно, что к Цаликову теперь можно будет прийти с вопросами. Хотя лично мне было бы очень интересно узнать, даже не из зависти, а просто: как можно стать на госслужбе миллиардером?И что-то мне подсказывает, что не все там чисто и гладко.Вторым у нас скороспелым беглецом оказался заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Тоже не военный, а Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.Курировал Криворучко вопросы организации военно-технического обеспечения Вооружённых сил, планирование развития вооружения, военной и специальной техники, контроль за выполнением гособоронзаказа, организацию в ВС патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работы.Особо орденами не отмечен, но кейс интересный: «домик» в 1500 кв.м. на Рублевке, фирма в США, дочки с гражданством этой страны по праву рождения.И тоже «по собственному».Причем, и Саликов, и Криворучко, еще в 2022 году становились объектами расследований у разных личностей из Интернета, любителей покопать глубоко, типа того же Анатолия Шария. Его тогда знатно покритиковали наши «патриоты», а оно вот как вышло… Может, и расследования Шария были не такие уж и «спустя рукава»?Что-то мне подсказывает, что все это неспроста. И за двумя штатскими генералами побегут и другие, вот только вопрос – куда? Куда можно им убежать, если страна практически под «Железным занавесом-2»?Вообще бежать надо туда. Откуда приходят с вопросами и оформлять явку с повинной.Кстати, ни одним словом не хотел бы оскорбить или унизить этих людей, потому что демонстрируемая ими работа инстинкта самосохранения она достойна восхищения: еще никто и никуда – а они уже! То есть, все просчитано вперед на несколько ходов, наверняка уже есть маршруты отступления куда-то за границу или под крыло к новому покровителю уровня бывшего министра обороны, который не даст в обиду.То есть – люди умные.Сейчас у нас ожидаемо (любят у нас это дело господа «патриоты») начнется стон и ор на тему «все отобрать, конфисковать, посадить на веки вечные и все такое.А оно надо? А что это даст стране? Ну кроме удовлетворения профессионалам интернетного визга в комментариях?Ничего.Предложу другой вариант. Да, отставку принимать. Да, брать нежно под локотки и вести куда надо. Да, там задавать вопросы, вести следственные действия, доводить дело до суда.И сажать. Да, конфискуя, но… не до конца. И сажать не в привычную зону, а… помните, было такое понятие, как «шарага»? Вот туда. Ну какой из Цаликова швей-моторист по отшиву ватников? Его надо не так. Его надо в проект, да чтобы пахал денно и нощно. Кормить хорошо, перспективу возвращения конфискованного домика повесить. Чтобы домик перед глазами стоял, как живой. И по итогам работы, да, совсем как уважаемый мною Иосиф Виссарионович делал, домой, к семье. Но да, по итогам работы. С прибылью для государства.Ну а на парочку товарищей с холодными руками и горячими сердцами, думаю, ФСБ разорится сможет. Для контроля. Там это не разучились делать, есть точные сведения.И так с каждым, кто побежит.На самом деле практика шикарная. Я вам сейчас один реальный пример приведу из недавнего прошлого. Был у нас один бывший министр сельского хозяйства, посмевший сказать президенту Медведеву, что ВТО нам нужен, как седло корове. И не стало министра, сослали его в одну зачуханную губернию командовать. И долгих 9 лет губернатор грехи замаливал, да так у него это шикарно вышло, что за 7 лет после него не все развалили. Хотя новый губернатор старается.Пришел тогда новый губернатор в город – а там дорог, считай, нет. И не понравилось ему свою машину бить по колдобинам, потому ознакомился он с результатами работы дорожников и шесть человек велел того… под суд отдать. А вот на следующий год очередь крыть дороги в этом городе не выстроилась. Совсем. И дело не в откатах неподъемных (хотя и в них тоже), дело в том, что какая разница, за что тебя посадят – за взятку или за плохую работу?Понял губернатор, что перегнул палку и велел этих горе-дорожников простить. Ну как простить, реальный срок заменить на отсроченный. И чтобы дороги были сделаны, да с трехлетней гарантией. Простоят – хорошо, нет – ну на нет… и суд, как говорится, самый справедливый.Семь лет до следующего ремонта простоял асфальт. И потом еще семь лет простоял, и только эта зима его добила. Вот, что приговор животворящий может сделать. На хорошую работу сподвигнуть.Точно так же и в нашем случае. То, что господам советника 1 класса стало неуютно и захотелось пузико погреть где-то далеко – это понятно. Деток в США навестить… Однако не время. В стране очень сложная ситуация, а потому надо порадеть теперь за страну, забыв о своем благополучии. Особенно если будет доказано, что есть о чем забыть.А «шарага»… ну это больше для гарантии, что работать будут господа хорошо. Не побегут от сложностей и трудностей.Уверен, что таких, у кого со здоровьем проблемы, в семье неладно, таких будет очень много. Так, что по-хорошему надо будет на выходе фильтр стравить.Вот тут у нас президент сетовал, что с кадрами проблемы. Вот вам и кадры, подставляй сачок и лови. Не получилось за совесть – ну можно и за страх поработать. Да, более нервно, но тем не менее.Взять и разрушить построенную Шойгу систему в Минобороны можно, но в такое время нужно ли? Эпоха перемен в преддверии наступления на Харьков – ну так себе. А вот взять всех, кто заерзал, да поговорить душевно, да послать поработать по-настоящему для страны (для себя уже на десять поколений наработали господа) – вот это неплохой вариант.А «бить кнутом, клеймить словом «воръ» и в Сибирь» - это никогда не поздно.Главное, как мне кажется, очень зорко надо соответствующим службам смотреть за тем, чтобы все эти заболевшие и ослабшие духом не сбежали. Очень надо.