«Второй украинской республике – конец»: экс-советник офиса Зеленского дал пессимистичный для Киева прогноз

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«Второй украинской республике – конец»: экс-советник офиса Зеленского дал пессимистичный для Киева прогноз

У власти на Украине находятся люди, которые способны лишь ухудшать все, что есть и не могущие никого мотивировать. Их правление приведет Украину к закономерному концу. Такой вывод сделал экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Как считает украинский политик, вся история украинской государственности полна сплошными провалами. В настоящее время терпит провал уже постсоветская Украина.



Второй украинской республике конец. Если она просуществует еще какое-то разумное время, то еще несколько сотен тысяч людей погибнет, еще больше все развалится

- заявил экс-советник офиса Зеленского.

По мнению политика, такое возможно лишь потому, что страной правят «некомпетентные моральные уроды». Действующие правители Украины, заявляет экс-советник президентского офиса, заняты «воровством на крови», они могут лишь ужесточать ситуацию, разрушать бизнесы, преследовать инакомыслящих.

Но данная печальная ситуация сложилась во многом из-за самого населения Украины. Именно простые украинцы «такими же являются», заявляет политик, и именно по этой причине и выбирают соответствующих кандидатов в органы власти.

Конечно, заявление политика выглядит вполне обоснованным, и если такой человек как бывший советник офиса Зеленского его озвучивает, значит у какой-то части западных элит могут возникнуть идеи «апгрейда» украинской политической системы, например – посредством смены президента страны и его окружения. Не зря в этом же заявлении политик упомянул о некоем «шансе» на «третью украинскую республику».
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 16:35
    «Второй украинской республике конец» —

    — Первой не было,а третьей не быть ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 16:41
      Люся, как и все эксы, слишком много правды говорит, но не всю. А всё почему? Потому что Люсю отлучили от корыта. Теперь воруют без него.
      А правда в том, что никто не верит в победу на Украине, поэтому воруют всё что только можно украсть.
      Коррупция и воровство на Украине - лучшие союзники России после ВС и ВМФ РФ.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 16:45
        Про коррупцию и воровство на Украине это в точку , "первый рубеж обороны" в Харьковской обл. не даст соврать
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 16:53
          Не зря в этом же заявлении политик упомянул о некоем «шансе» на «третью украинскую республику».

          С чего это "Третья УКРАИНСКАЯ республика" появится, если УКРАИНИЗАЦИЯ- это эфемерное политическое образование ИСКУССТВЕННОЙ этно-НАЦИОНАЛЬНОЙ самоидентичности на многонациональной территории проживания?

          Если что-то и получится на территории Украины, то она уже будет вообще не украинским государством, а чем-то другим и кого-то другого!
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 17:11
        Люся- украинец без корыта. Украинец,без корыта начинает умнеть и оскорблять соседей,по корыту. А раньше- жрали из корыта,аж чавкали. И ничего.. все було комфортно и приятно..
    2. Комментарий был удален.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 17:03
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Первой не было,а третьей не быть ...
      Я вот прочитал про этого профессионального переобувальщика в воздухе и тоже подумал: "А когда первая-то была?" Наверное, когда Чёрное море копали и Кавказ из отвала насыпали...
  2. Olga Taschilina
    Olga Taschilina
    +6
    Сегодня, 16:40
    Может быть и будет "Третья украинская республика". Только не здесь и не на этой земле. Был на Украине молнар Нечай. Он говорил тоже самое, никакой Украины больше на этих землях не будет. Будет в Канаде какая-то автономия украинская со столицей в Торонто. Всё! Больше ничего не будет. Допрыгались, докричались. Как известно, в ногах правды нет, как и в пустых кастрюлях.
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      0
      Сегодня, 17:13
      где это он говорил? он писал что украина исчезнет с карты, но потом появится снова и уже будет нормальной. он правда не говорил в каких границах (подозреваю что речь идет про западную Украину которая сначала войдет в состав польши, а потом когда ЕС крякнет, то они выйдут и из нее, вот это может и быть государством украина, но если к тому времени ни ЕС ни Штатов на политическом горизонте не будет, то может она и станет нормальным государством (подначивать на грызню с Россией некому будет)
  3. Peter1First Звание
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 16:41
    Смысл понятен. "несколько сот тысяч" украинцев не хотят отдавать свою жизнь, чтобы нагадить России, потому что Зеля и Ко разучились мотивировать людей! Значит надо поставить новую власть, которая так замотивирует людей, что они сами радостно побегут на фронт отдавать свои "несколько сот тысяч" жизней за всё хорошее против всего плохого....
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 16:45
    Обидели "Люсю". Теперь он(а) -правдоруб...а как пел(а) совсем недавно из Куева!....
    Может и Гордон неожиданно "прозреет".......
    1. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +4
      Сегодня, 16:52
      Может и Гордон неожиданно "прозреет".......


      Гордон может только неожиданно порваться...
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 16:47
    И чего тут этого поганца тиражируют? Да пофиг, что он сказал. И я прекрасно помню, что он делал в своё время.
  6. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 16:49
    Прозрел? Хорошая мыслЯ приходит опослЯ
  7. ZVOнарь Звание
    ZVOнарь
    0
    Сегодня, 16:55
    Если в сутки гибнет около тысяча украинских солдат, то за год-два никого уже не останется
  8. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 16:56
    А ведь всего то - не надо было обстреливать Донбасс, убивать своих граждан, рядится в нацистские причиндалы, да и просто скакать. В общем, что выбрали, то и получили.
  9. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 17:01
    Все бы ничего, да вот только сам Люся поспособствовал этому чуть больше чем очень сильно
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 17:14
    И ап,оба на! Еще одному народ неправильный попался. Таки уже уверен что на народ то все всё и спишут свои провалы, на этом чем дальше тем больше будут сходится все ихние бонзы. В оконцовке только и только будут об неправильном народе говорить, возможно стрелять его направо и налево по пути к польской границе.