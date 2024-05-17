«Второй украинской республике – конец»: экс-советник офиса Зеленского дал пессимистичный для Киева прогноз
У власти на Украине находятся люди, которые способны лишь ухудшать все, что есть и не могущие никого мотивировать. Их правление приведет Украину к закономерному концу. Такой вывод сделал экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Как считает украинский политик, вся история украинской государственности полна сплошными провалами. В настоящее время терпит провал уже постсоветская Украина.
- заявил экс-советник офиса Зеленского.
По мнению политика, такое возможно лишь потому, что страной правят «некомпетентные моральные уроды». Действующие правители Украины, заявляет экс-советник президентского офиса, заняты «воровством на крови», они могут лишь ужесточать ситуацию, разрушать бизнесы, преследовать инакомыслящих.
Но данная печальная ситуация сложилась во многом из-за самого населения Украины. Именно простые украинцы «такими же являются», заявляет политик, и именно по этой причине и выбирают соответствующих кандидатов в органы власти.
Конечно, заявление политика выглядит вполне обоснованным, и если такой человек как бывший советник офиса Зеленского его озвучивает, значит у какой-то части западных элит могут возникнуть идеи «апгрейда» украинской политической системы, например – посредством смены президента страны и его окружения. Не зря в этом же заявлении политик упомянул о некоем «шансе» на «третью украинскую республику».
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