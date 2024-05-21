Украинцы парадоксальным образом ничему не научились. Взять предвыборную программу Зеленского. Он там многое молол, лепетал. А теперь сравните с тем, что есть. Вы поймёте, что нас обманули. Но главное в том, что мы сами обманули себя.

Этакий отрицательный прирост опыта. У меня вопрос к украинцам: как мы допустили, чтобы такие лица нами правили, чтобы они навязали нам собственную безответственность.

Бывший советник Банковой Алексей Арестович (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ), мягко говоря, нелестно высказался о президентстве Владимира Зеленского. Приурочить свои высказывания Арестович решил к дате истечения срока президентских полномочий своего бывшего начальника.По словам Арестовича*, украинцы не учатся на своих ошибках. Экс-советник в офисе Зеленского подчёркивает, что украинцы продолжают верить тем, кто усаживался в кресло президента, причём каждый последующий обещает больше предыдущих, а всё становится только хуже и хуже.Арестович*:По словам Арестовича, в концу пятого года президентства стало значительно хуже, чем в первый год.Экс-советник:По словам Арестовича, коррупция достигла невероятных объёмов, что в итоге приводит к принятию коррупционных решений и непринятию решений, которые давно было необходимо принять.Тем временем в ЕС заявили, что у них «нет сомнения в легитимности Зеленского в качестве президента». Эти фразы повторяют так часто, что закрадываются сомнения в том, что сами в это верят.Напомним, что Арестовичу* пришлось уволиться и покинуть Украину после того, как он раскрыл правду о том, что многоэтажка в Днепропетровске была поражена в результате воздействия ракеты ПВО ВСУ.