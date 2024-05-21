Экс-советник Банковой: Как мы допустили, чтобы такие безответственные лица, как Зеленский, правили нами
Бывший советник Банковой Алексей Арестович (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ), мягко говоря, нелестно высказался о президентстве Владимира Зеленского. Приурочить свои высказывания Арестович решил к дате истечения срока президентских полномочий своего бывшего начальника.
По словам Арестовича*, украинцы не учатся на своих ошибках. Экс-советник в офисе Зеленского подчёркивает, что украинцы продолжают верить тем, кто усаживался в кресло президента, причём каждый последующий обещает больше предыдущих, а всё становится только хуже и хуже.
Арестович*:
По словам Арестовича, в концу пятого года президентства стало значительно хуже, чем в первый год.
Экс-советник:
По словам Арестовича, коррупция достигла невероятных объёмов, что в итоге приводит к принятию коррупционных решений и непринятию решений, которые давно было необходимо принять.
Тем временем в ЕС заявили, что у них «нет сомнения в легитимности Зеленского в качестве президента». Эти фразы повторяют так часто, что закрадываются сомнения в том, что сами в это верят.
Напомним, что Арестовичу* пришлось уволиться и покинуть Украину после того, как он раскрыл правду о том, что многоэтажка в Днепропетровске была поражена в результате воздействия ракеты ПВО ВСУ.
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