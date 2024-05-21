Экс-советник Банковой: Как мы допустили, чтобы такие безответственные лица, как Зеленский, правили нами

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Экс-советник Банковой: Как мы допустили, чтобы такие безответственные лица, как Зеленский, правили нами

Бывший советник Банковой Алексей Арестович (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ), мягко говоря, нелестно высказался о президентстве Владимира Зеленского. Приурочить свои высказывания Арестович решил к дате истечения срока президентских полномочий своего бывшего начальника.

По словам Арестовича*, украинцы не учатся на своих ошибках. Экс-советник в офисе Зеленского подчёркивает, что украинцы продолжают верить тем, кто усаживался в кресло президента, причём каждый последующий обещает больше предыдущих, а всё становится только хуже и хуже.



Арестович*:

Украинцы парадоксальным образом ничему не научились. Взять предвыборную программу Зеленского. Он там многое молол, лепетал. А теперь сравните с тем, что есть. Вы поймёте, что нас обманули. Но главное в том, что мы сами обманули себя.

По словам Арестовича, в концу пятого года президентства стало значительно хуже, чем в первый год.

Экс-советник:

Этакий отрицательный прирост опыта. У меня вопрос к украинцам: как мы допустили, чтобы такие лица нами правили, чтобы они навязали нам собственную безответственность.

По словам Арестовича, коррупция достигла невероятных объёмов, что в итоге приводит к принятию коррупционных решений и непринятию решений, которые давно было необходимо принять.

Тем временем в ЕС заявили, что у них «нет сомнения в легитимности Зеленского в качестве президента». Эти фразы повторяют так часто, что закрадываются сомнения в том, что сами в это верят.

Напомним, что Арестовичу* пришлось уволиться и покинуть Украину после того, как он раскрыл правду о том, что многоэтажка в Днепропетровске была поражена в результате воздействия ракеты ПВО ВСУ.
16 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +9
    Сегодня, 21:00
    Бывший советник Банковой Алексей Арестович (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ)


    Коль скоро он внесён в этот список - зачем тогда его пиарить на российских ресурсах?!
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 21:05
      Как мы допустили, чтобы такие безответственные лица, как Зеленский, правили нами

      По приколу, было весело и прикольно.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 21:18
        Ну этот клоун Арестович прямо в воздухе поменял свои жовто блакитные тапки на белые... Почему на белые...??? Ну Леша - Люся прекрасно знает на что способны его бывшие подельники Зеленский и Буданов... Так что нужно быть всегда и на всё готовым... Ну и ладненько... - такую мpa3ь как-то и не жалко... am
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 21:27
      зачем тогда его пиарить на российских ресурсах?!

      Может хотят заменить Люсей клоуна ?
    3. ГГВ Звание
      ГГВ
      +2
      Сегодня, 21:31
      Всегда приятно,когда твоего врага поливают грязью.А когда ругаются оба твоих врага,то приятно в двойне.И поверьте,на этом сайте нет таких людей,для кого Арестович может иметь хоть какое-нибудь уважение, поэтому это не пиар,а склока двух гаденышей.
    4. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      +1
      Сегодня, 21:35
      Цитата: Андрей Храмов
      зачем тогда его пиарить на российских ресурсах?
      Видимо кому то его цитата понравилась, так у "кота-баюна" подобных море. Обыкновенный ЛОМ, но с "мягкой" пропагандой, слюной не брызгает в экран как некоторые, но этим и опасен. Мягко стелет - жестко спать. Все остальное как и у других ЛОМ-ов (ложь, мастерское переобувание в воздухе и т.п.) Продажен как никто другой. Внешне: с экрана смотрит на тех, кому вешает лапшу как удав на свою потенциальную жертву.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:01
    Нам ещё не хватало Арестовича * во главе 404.А Арестович * не хотел бы озвучить свою зарплату от того ,которого он сейчас топит в сортире.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 21:04
    У меня вопрос к украинцам: как мы допустили, чтобы такие лица нами правили

    И у меня вопрос: как ты Арестович опустился до советника такого президента?
  4. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 21:06
    А сам то... Тот же вид только сзади (в прямом и переносном смысле).
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 21:09
    Экс-советник Банковой: Как мы допустили, чтобы такие безответственные лица, как Зеленский, правили нами

    Ой, да ладно пассатижами себе на копчике волосу щипать!
    С удовольствием ему помогали, ибо воровать не запрещал, так как сам первый вор. сколько бабла стырили, теперь типа совесть и недоумение! fellow lol
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 21:13
    Верхушка уже начинает отмахиваться от своего лидера, чуют что конец близко, значит дела и правда плохи
  7. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 21:15
    Видимо, как только отодвинули от кормушки сразу стал "правильный". Стандартный ход перевёртышей во всём мире.
  8. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 21:18
    Надеюсь он толкал эту речугу перед зеркалом? Долго и прилежно работал на него (Зеленского), сейчас думает, что все это забыли? Украинцы забывчивые, конечно, но мы то нет.
  9. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +1
    Сегодня, 21:18
    Ну этот ещё тот цыган аналитики ,но иногда и правду рубанёт ,потом правда пару месяцев будет обратку крутить
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 21:27
    То что Люся нынче в оппозиции зелибобику нам только на руку. Есть в бандерлогии грамодяне, которые прислушиваются и доверяют Люсьен. Чем больше кастрюлегловых начнут объективно оценивать ситуацию и осознавать куда их привели мечты о кружевных труселях тем быстрее поменяется нацистская верхушка 404.
  11. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 21:46
    Арестович:

    ... Взять предвыборную программу Зеленского. Он там многое молол, лепетал. А теперь сравните с тем, что есть.

    Зе-бобик обещал прекратить войну и сохранить русский язык...