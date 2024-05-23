Гражданский пистолет - оружие или нет?
Нет, ребята вы хорошие, но пистолет я вам не дам. Ну вот так, немного перефразируя героя фильма «Белое солнце пустыни» хотелось бы свежим примером пошевелить всех тех, кто во влажных мечтах не может жить без так называемого короткоствола.
Да, вопросы гражданского оружия поднимаются на наших страницах систематически и регулярно, и вызывали всегда шквал эмоций. Вот и сегодня, совершенно не ставя такой задачи, хочу поведать вообще абсолютно свежую историю на эту тему, которая сейчас разворачивается в нашем провинциальном городишке.
Наш общий хороший знакомый Дмитрий – таких называют «козёл-интеллигент». Из тех, которые могут просто занудить и заучить, но не по причине собственной какой-то врожденной вредности, а из чувства социальной ответственности. Неплохо зарабатывающий админ, особенно по нынешним временам. Характер занудный, то есть, в свои 39 не женат. Ну и фишка – обожает оружие во всех проявлениях. Заразили в армии. Был в свое время страйкбол, но мальчик вырос.
Вырос, и решил приобрести себе с подачи еще одного нашего знакомого травматический пистолет. У советника был пунктик – до ужаса боялся собак, а у нас с этим народцем на улицах полный беспредел. Более чем достаточно бездомных и изрядно агрессивных. Ну а Дима потому, что мог себе это позволить.
Короче, прошел он через ад обучения, согласований, справок, сейфа и получил лицензию от Росгвардии. Ну и купил себе игрушку. Не самый дорогой вариант (жаба поддавливала), но около 40 тысяч выложил за свой «Фантом». Ну мы оценили, как полагается, обмыв, посоветовали спилить мушку, но завистниками не смотрелись. Просто у каждого свое понимание этих вопросов.
Ну и на этом все. Кому нравится почти килограмм под мышкой или на поясе таскать – да без проблем. Один таскает года четыре, второй появился. Почему нет?
Но как-то вот не задалось. Совсем. И нашему сообществу прилетела натуральная просьба о помощи. В письменном виде. Не очень популярный метод сегодня, но с просьбой прибыть в городскую больницу.
Прибыли. Потом, после ухода, без слов пошли к ближайшей станции К&Б, дабы испить чего-то для укрепления нервов. Выглядел наш товарищ… нетоварно. Письменно общался по очень уважительной причине – челюсть сломана в двух местах. Плюс нос тоже править пришлось, сотрясение мозга и синяков немного. Первая мысль – сбили машиной. Но нет, не авто. Все интереснее. Получил в личность практически в родном дворе, что в наше время и в нашем городе смотрится более чем странно, тем паче, что он в этом дворе всю жизнь прожил.
А дело было так. Шел в сумерках Дима домой, откуда – мы не уточняли, про синьку спросили. Говорит, трезвый был, но вот тут у нас сомнения большие закрадываются. А во дворе невыясненное количество молодых гопников занимались пятничным отдыхом: на фоне гаражей распивали спиртной напиток типа пиво и орошали им переработанным вышеуказанные гаражи. Что нашего законопослушного гражданина возмутило до глубины души. И он совершил первую глупость: встал в позу и велел прекратить безобразие.
Странное дело, но Диму послали. Незлобно так, но дали понять, что он им тут не указ. Типа, иди, дядя, куда шел. А дядя взял, достал свой резинострел, дернул раму и бабахнул в воздух со словами «Я что сказал!».
И на этом наша история закончилась. Потому что из-за гаражей вышел еще один участник попойки, который не понял, кто чего кому сказал, но на всякий случай со всей молодецкой своей дури заехал Диме в челюсть. Дима, понятное дело, свалился тушкой, закатив глаза, попутно приложившись еще и своим носом обо что-то.
А граждане из его дома, услышав выстрел и увидев лежащее тело, решили, что началось веселье в стиле 90-х и вызвали полицию. Полиция быстро определила, что это не труп и естественно, вызвала скорую. Попутно опросила всех на предмет свидетельских показаний, и все отбыли. А гопники свалили несколько раньше, прихватив с собой за каким-то дьяволом пистолет.
В общем, пришел наш друг в себя в больнице. И его уже дожидались сотрудники полиции, поскольку им было интересно узнать, по какой статье трактовать случившееся. Грабеж, разбой или просто причинение средней тяжести?
И вот тут и выяснилось, что в лучших традициях фильма «Особенности национальной охоты», пистолета нет. И нависла над нашим другом тень статьи 4.1 ФЗ №227 (жуткий номер, да) от 21.07.2014 года. То есть, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
Короче, полицейские тоже не поверили, что Дима этаким «Ред Буллом» попер один на пятерых трезвым.
В общем, история только начинается, потому что сомнительно, что этих пацанчиков найдут, они явно залетные были, да и пистолетик тоже не сыщется. Протрезвеют – выкинут от греха подальше, максимум – обойму распуляют. Не те времена нынче, чтобы так баловаться, хотя по глупости житейской и не такое может случиться, так что посмотрим, всплывет или нет.
Но давайте поговорим теперь серьезно и на конкретную тему.
Уже прочитав немало комментариев на эту тему на наших страницах, сразу отметаю всех этих откровенно ущербных господ, которым пистолет нужен для «защиты чести и достоинства». Потому что если их послушать, то становится понятно, что ни чести, ни достоинства у них нет. Это же все просто элементарно: «мне нужен пистолет (желательно боевой короткоствол) чтобы защищать…».
Ага, то есть, нет пистолета – нет чести и достоинства? И уже облик просветленного гражданина пропадает и на его месте образуется этакий слизняк-терпила?
Да, все так. 80% вожделеющих короткоствол – это закомплексованные слабаки, мечтающие самоутвердиться за его счет. Примерно, как приезжающие с южных районов, у них такой подход – настоящий мужчина должен волыну таскать, иначе никак. Тоже комплекс своеобразный.
Посмотрите в свое прошлое. Сколько у вас было случаев, когда у вас не было иного выхода, как достать что-то и начать вались все живое вокруг? Я не спорю, по молодости у всех были ситуации, сам дважды выписывался из больницы с «многочисленными», нос собирали из того, что осталось, зато есть документальное подтверждение наличия мозга, ибо ушибы и сотрясения оного запротоколированы.
И что? Один раз сами были виноваты в целом, ибо последняя была лишней и потянуло на подвиги, но не срослось. Точнее, срослось, но иначе. Второй раз да, были трезвые, но оказались несколько не в том месте и не в то время. За что и пострадали массово.
Но реально обеих ситуаций запросто можно было избежать.
И прожив больше полувека, с уверенностью могу сказать, что сегодня попасть в ситуацию, которую вам нужно будет разруливать с помощью оружия непросто. Да, сейчас мне тут задвинут за мигрантов. Согласен, проблема. Но вы ее с помощью ствола не решите и вот почему. Мигранты и наши отечественные южные любители «братской помощи» – они ходят толпой. Один-два – это редкость, и в таком количестве они совершенно не опасны.
А против толпы в 5-7 человек, что травмат, что короткоствол – это игрушки. Особенно первый. А что касается гражданского пистолета…
Те, кто кричат о том, как им нужен боевой пистолет, они просто не умеют думать. Думать о последствиях. А об этом люди уже подумали, причем, с обеих сторон. Имел консультацию с ныне юристом, а в прошлом подполковником МВД. Много интересного узнал.
Ситуация 1. Быканувший на оппонентов защитник чести и достоинства попадает не туда, куда надо и его противник отправляется к праотцам. Все, шикарное окончание карьеры защитника чести. Следствие и суд, конечно, внимательно выслушают и его, и адвокатов, и получит защитник по полной программе за полноценное убийство при превышении меры защиты. Кто хочет – вперед, смотреть судебную практику, оправданий по таким делам практически нет. Это так должны звезды сойтись, да еще и какие-нибудь камеры зафиксировали каждый шаг участников инцидента, да и то, бывают случаи, когда и камера не помощник. Даже сумка с купюрами не поможет, в наше время абы от кого не берут. Опасно, знаете ли.
Ситуация 2. Оппонент на тот свет не отправился, а получил телесные, потому что резиновая или не очень пуля отправила его в нокаут, и он (см. выше) затарился различными переломами и сотрясениями. Это для него вообще шик, доить защитника можно будет долго, потому что он, защитник, обязан будет компенсировать все затраты на восстановление урона здоровью.
И да, в 99% виноват будет тот, который стрелял. Именно потому, что у него было оружие. Впрочем, все прописано в законах, все в региональных практиках есть.
Ситуация 3. Самая поганая, кстати. Это если ваш конфликт – с приезжими. Тут самая большая проблема в том, что они живут совсем по другим моральным (сарказм, конечно) законам, чем мы. И эти законы не очень далеко ушли от закона джунглей, если серьезно.
Почему ОПГ «Диаспора» - такой серьезный противник? Почему ни полиция, ни суды не верещат от радости, когда надо начинать «гнуть» буквой закона эту организацию? Да все просто: ОПГ «Диаспора» ничем не отличается от мафии, каморры, картелей и синдикатов тем, что диаспора имеет в своем распоряжении достаточное количество бойцов низшего уровня. Да, тех самых, которые не работают, зато посещают ММА-притоны и готовы к использованию 24/7. И самое главное – которых не жалко расходовать. Еще завезут, прикрываясь депутатами, у которых «рабочих рук не хватает». И «черными» кошельками, с которыми тоже все в порядке.
Есть ли шансы доказать, что ты весь такой белый и пушистый судье, после того как засадил пяток пуль в иностранных специалистов? Ну попробуйте. Судья точно оценит ваше стремление к защите, особенно чести и достоинства. И возможно, некоторое время в стенах исправительного заведения будут очень неплохим вариантом, там больше шансов, что вам улыбку под подбородком не нарисуют на прогулке.
Ну а если вы вдруг останетесь на свободе… В общем, жизнь будет наполнена смыслом и борьбой за существование.
Конечно, красок я подсгустил, но в целом все так: наше законодательство не настроено под то, чтобы граждане массово владели оружием. И, уверен на 150%, это хорошо. Потому что господа россияне морально не готовы владеть таким оружием, как пистолеты в массе своей.
Нет, отдельно взятая категория все еще завывает в интернетах по этому поводу, но мы закончим обсуждать эту категорию самовлюбленных павлинов, у которых жизнь без оружия самообороны протекает исключительно в серых красках. И им категорически нужен пистолетик, потому что без него они ничего собой не представляют. Серость. А то будет серость с пистолетиком.
Так что пистолетик (не важно, какой) – это не более чем некий аргумент крутости обладателя и не более того. Другой вопрос, реализовать его не так просто. Да и вообще, наличие этой штуковины у некоторых напрочь отключает такую полезную опцию, как инстинкт самосохранения. Что и доказал пример, приведенный в тексте.
Так что дорогущая игрушка «травмат» однозначно приобретается отдельной группой граждан не для самообороны, потому что обороняться им особо не от кого, а для реализации своих комплексов. Чтобы стать хоть в чем-то круче окружающих. Да, детский садик, конечно, но увы, внушающий чувство ложной защищенности. И в подавляющем большинстве случаев, если ознакомиться с полицейской хроникой, граждане стреляют друг в друга никак не при предотвращении грабежей и насилий, а при выяснении отношений «кто круче». Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что таких случаев 995 из 1000. 5 – возможно и по делу.
Пара слов на серьезную тему. А что, собственно, тут автор может предложить? А есть что сказать.
В чем самая главная проблема русских?
В разобщенности.
До немцев, конечно, далековато пока (и то – как есть пока), но, если посмотреть со стороны – сложно придумать народ, который с таким очаровательным рвением может топтать своих и оправдывать чужих. Без разницы кого и по какому поводу.
А вот у наших соседей все не так. Там свой – это свой совсем. И потому их «братская помощь», потому как они все друг другу братья, выливается в то, что мы имеем – толпы на улицах. Группы их детей в школах, терроризирующие русских детей.
Рисуйте картинку в голове, особенно те, кто: вы с вашим пистолетиком и толпа. Не важно, 10 или 20. Это все толпа. «Братьев». А вы им не то что не брат, вы мусор под их ногами. И за ваш счет они будут потом самоутверждаться. По законам своей стаи.
И ничего вы с вашим пистолетиком такого не изобразите. Травмат – вам больнее будет, если мушку не спилили. Боевой… Знаете, а там умеют мстить. И у вас появится чуть больше врагов, которые практически не умеют останавливаться. Толпа на одного. И не буду дальше ничего расписывать, потому что в основном люди почему-то думают, что (как наш Дима) когда они вытащат оружие, все и закончится. Да нет, все только начнется, а финал может быть совсем не таким, как им хотелось бы.
И такая картина может запросто нарисоваться у абсолютно любого в любом регионе страны.
Что можно противопоставить ОПГ «Диаспора»? Что можно противопоставить толпе приезжих? Желающих жить так, как они жили в своей Бурхане, по своим законам?
Только силу. И это не пистолетишко, и даже не «Сайга» 0.303, хотя по человеку она (если верить инструкции) самое то. Силу и уверенность дает не только обладание оружием, которым 80% воспользоваться не сумеет.
Один в поле не воин. Даже с пистолетиком.
Просто совет: изучите то, что есть вокруг. «Русские общины» там, где их не испоганили лампасные клоуны – весьма интересное явление что в духовном смысле, что в материальном. «Северные люди». «Русские бригады». Список можно продолжать, но стоит ли?
Зло – оно как бы никуда не денется. Было, есть и будет. Вопрос, как его встречать – в одного в окопе с пистолетиком или в полноценной траншее?
Впрочем, это каждый выбирает для себя сам.
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