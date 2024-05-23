Гражданский пистолет - оружие или нет?

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Гражданский пистолет - оружие или нет?

Нет, ребята вы хорошие, но пистолет я вам не дам. Ну вот так, немного перефразируя героя фильма «Белое солнце пустыни» хотелось бы свежим примером пошевелить всех тех, кто во влажных мечтах не может жить без так называемого короткоствола.

Да, вопросы гражданского оружия поднимаются на наших страницах систематически и регулярно, и вызывали всегда шквал эмоций. Вот и сегодня, совершенно не ставя такой задачи, хочу поведать вообще абсолютно свежую историю на эту тему, которая сейчас разворачивается в нашем провинциальном городишке.



Наш общий хороший знакомый Дмитрий – таких называют «козёл-интеллигент». Из тех, которые могут просто занудить и заучить, но не по причине собственной какой-то врожденной вредности, а из чувства социальной ответственности. Неплохо зарабатывающий админ, особенно по нынешним временам. Характер занудный, то есть, в свои 39 не женат. Ну и фишка – обожает оружие во всех проявлениях. Заразили в армии. Был в свое время страйкбол, но мальчик вырос.

Вырос, и решил приобрести себе с подачи еще одного нашего знакомого травматический пистолет. У советника был пунктик – до ужаса боялся собак, а у нас с этим народцем на улицах полный беспредел. Более чем достаточно бездомных и изрядно агрессивных. Ну а Дима потому, что мог себе это позволить.

Короче, прошел он через ад обучения, согласований, справок, сейфа и получил лицензию от Росгвардии. Ну и купил себе игрушку. Не самый дорогой вариант (жаба поддавливала), но около 40 тысяч выложил за свой «Фантом». Ну мы оценили, как полагается, обмыв, посоветовали спилить мушку, но завистниками не смотрелись. Просто у каждого свое понимание этих вопросов.

Ну и на этом все. Кому нравится почти килограмм под мышкой или на поясе таскать – да без проблем. Один таскает года четыре, второй появился. Почему нет?

Но как-то вот не задалось. Совсем. И нашему сообществу прилетела натуральная просьба о помощи. В письменном виде. Не очень популярный метод сегодня, но с просьбой прибыть в городскую больницу.

Прибыли. Потом, после ухода, без слов пошли к ближайшей станции К&Б, дабы испить чего-то для укрепления нервов. Выглядел наш товарищ… нетоварно. Письменно общался по очень уважительной причине – челюсть сломана в двух местах. Плюс нос тоже править пришлось, сотрясение мозга и синяков немного. Первая мысль – сбили машиной. Но нет, не авто. Все интереснее. Получил в личность практически в родном дворе, что в наше время и в нашем городе смотрится более чем странно, тем паче, что он в этом дворе всю жизнь прожил.

А дело было так. Шел в сумерках Дима домой, откуда – мы не уточняли, про синьку спросили. Говорит, трезвый был, но вот тут у нас сомнения большие закрадываются. А во дворе невыясненное количество молодых гопников занимались пятничным отдыхом: на фоне гаражей распивали спиртной напиток типа пиво и орошали им переработанным вышеуказанные гаражи. Что нашего законопослушного гражданина возмутило до глубины души. И он совершил первую глупость: встал в позу и велел прекратить безобразие.

Странное дело, но Диму послали. Незлобно так, но дали понять, что он им тут не указ. Типа, иди, дядя, куда шел. А дядя взял, достал свой резинострел, дернул раму и бабахнул в воздух со словами «Я что сказал!».

И на этом наша история закончилась. Потому что из-за гаражей вышел еще один участник попойки, который не понял, кто чего кому сказал, но на всякий случай со всей молодецкой своей дури заехал Диме в челюсть. Дима, понятное дело, свалился тушкой, закатив глаза, попутно приложившись еще и своим носом обо что-то.

А граждане из его дома, услышав выстрел и увидев лежащее тело, решили, что началось веселье в стиле 90-х и вызвали полицию. Полиция быстро определила, что это не труп и естественно, вызвала скорую. Попутно опросила всех на предмет свидетельских показаний, и все отбыли. А гопники свалили несколько раньше, прихватив с собой за каким-то дьяволом пистолет.

В общем, пришел наш друг в себя в больнице. И его уже дожидались сотрудники полиции, поскольку им было интересно узнать, по какой статье трактовать случившееся. Грабеж, разбой или просто причинение средней тяжести?

И вот тут и выяснилось, что в лучших традициях фильма «Особенности национальной охоты», пистолета нет. И нависла над нашим другом тень статьи 4.1 ФЗ №227 (жуткий номер, да) от 21.07.2014 года. То есть, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, которое влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Короче, полицейские тоже не поверили, что Дима этаким «Ред Буллом» попер один на пятерых трезвым.


В общем, история только начинается, потому что сомнительно, что этих пацанчиков найдут, они явно залетные были, да и пистолетик тоже не сыщется. Протрезвеют – выкинут от греха подальше, максимум – обойму распуляют. Не те времена нынче, чтобы так баловаться, хотя по глупости житейской и не такое может случиться, так что посмотрим, всплывет или нет.

Но давайте поговорим теперь серьезно и на конкретную тему.

Уже прочитав немало комментариев на эту тему на наших страницах, сразу отметаю всех этих откровенно ущербных господ, которым пистолет нужен для «защиты чести и достоинства». Потому что если их послушать, то становится понятно, что ни чести, ни достоинства у них нет. Это же все просто элементарно: «мне нужен пистолет (желательно боевой короткоствол) чтобы защищать…».

Ага, то есть, нет пистолета – нет чести и достоинства? И уже облик просветленного гражданина пропадает и на его месте образуется этакий слизняк-терпила?

Да, все так. 80% вожделеющих короткоствол – это закомплексованные слабаки, мечтающие самоутвердиться за его счет. Примерно, как приезжающие с южных районов, у них такой подход – настоящий мужчина должен волыну таскать, иначе никак. Тоже комплекс своеобразный.

Посмотрите в свое прошлое. Сколько у вас было случаев, когда у вас не было иного выхода, как достать что-то и начать вались все живое вокруг? Я не спорю, по молодости у всех были ситуации, сам дважды выписывался из больницы с «многочисленными», нос собирали из того, что осталось, зато есть документальное подтверждение наличия мозга, ибо ушибы и сотрясения оного запротоколированы.

И что? Один раз сами были виноваты в целом, ибо последняя была лишней и потянуло на подвиги, но не срослось. Точнее, срослось, но иначе. Второй раз да, были трезвые, но оказались несколько не в том месте и не в то время. За что и пострадали массово.

Но реально обеих ситуаций запросто можно было избежать.

И прожив больше полувека, с уверенностью могу сказать, что сегодня попасть в ситуацию, которую вам нужно будет разруливать с помощью оружия непросто. Да, сейчас мне тут задвинут за мигрантов. Согласен, проблема. Но вы ее с помощью ствола не решите и вот почему. Мигранты и наши отечественные южные любители «братской помощи» – они ходят толпой. Один-два – это редкость, и в таком количестве они совершенно не опасны.

А против толпы в 5-7 человек, что травмат, что короткоствол – это игрушки. Особенно первый. А что касается гражданского пистолета…

Те, кто кричат о том, как им нужен боевой пистолет, они просто не умеют думать. Думать о последствиях. А об этом люди уже подумали, причем, с обеих сторон. Имел консультацию с ныне юристом, а в прошлом подполковником МВД. Много интересного узнал.

Ситуация 1. Быканувший на оппонентов защитник чести и достоинства попадает не туда, куда надо и его противник отправляется к праотцам. Все, шикарное окончание карьеры защитника чести. Следствие и суд, конечно, внимательно выслушают и его, и адвокатов, и получит защитник по полной программе за полноценное убийство при превышении меры защиты. Кто хочет – вперед, смотреть судебную практику, оправданий по таким делам практически нет. Это так должны звезды сойтись, да еще и какие-нибудь камеры зафиксировали каждый шаг участников инцидента, да и то, бывают случаи, когда и камера не помощник. Даже сумка с купюрами не поможет, в наше время абы от кого не берут. Опасно, знаете ли.

Ситуация 2. Оппонент на тот свет не отправился, а получил телесные, потому что резиновая или не очень пуля отправила его в нокаут, и он (см. выше) затарился различными переломами и сотрясениями. Это для него вообще шик, доить защитника можно будет долго, потому что он, защитник, обязан будет компенсировать все затраты на восстановление урона здоровью.

И да, в 99% виноват будет тот, который стрелял. Именно потому, что у него было оружие. Впрочем, все прописано в законах, все в региональных практиках есть.

Ситуация 3. Самая поганая, кстати. Это если ваш конфликт – с приезжими. Тут самая большая проблема в том, что они живут совсем по другим моральным (сарказм, конечно) законам, чем мы. И эти законы не очень далеко ушли от закона джунглей, если серьезно.

Почему ОПГ «Диаспора» - такой серьезный противник? Почему ни полиция, ни суды не верещат от радости, когда надо начинать «гнуть» буквой закона эту организацию? Да все просто: ОПГ «Диаспора» ничем не отличается от мафии, каморры, картелей и синдикатов тем, что диаспора имеет в своем распоряжении достаточное количество бойцов низшего уровня. Да, тех самых, которые не работают, зато посещают ММА-притоны и готовы к использованию 24/7. И самое главное – которых не жалко расходовать. Еще завезут, прикрываясь депутатами, у которых «рабочих рук не хватает». И «черными» кошельками, с которыми тоже все в порядке.

Есть ли шансы доказать, что ты весь такой белый и пушистый судье, после того как засадил пяток пуль в иностранных специалистов? Ну попробуйте. Судья точно оценит ваше стремление к защите, особенно чести и достоинства. И возможно, некоторое время в стенах исправительного заведения будут очень неплохим вариантом, там больше шансов, что вам улыбку под подбородком не нарисуют на прогулке.

Ну а если вы вдруг останетесь на свободе… В общем, жизнь будет наполнена смыслом и борьбой за существование.

Конечно, красок я подсгустил, но в целом все так: наше законодательство не настроено под то, чтобы граждане массово владели оружием. И, уверен на 150%, это хорошо. Потому что господа россияне морально не готовы владеть таким оружием, как пистолеты в массе своей.

Нет, отдельно взятая категория все еще завывает в интернетах по этому поводу, но мы закончим обсуждать эту категорию самовлюбленных павлинов, у которых жизнь без оружия самообороны протекает исключительно в серых красках. И им категорически нужен пистолетик, потому что без него они ничего собой не представляют. Серость. А то будет серость с пистолетиком.

Так что пистолетик (не важно, какой) – это не более чем некий аргумент крутости обладателя и не более того. Другой вопрос, реализовать его не так просто. Да и вообще, наличие этой штуковины у некоторых напрочь отключает такую полезную опцию, как инстинкт самосохранения. Что и доказал пример, приведенный в тексте.

Так что дорогущая игрушка «травмат» однозначно приобретается отдельной группой граждан не для самообороны, потому что обороняться им особо не от кого, а для реализации своих комплексов. Чтобы стать хоть в чем-то круче окружающих. Да, детский садик, конечно, но увы, внушающий чувство ложной защищенности. И в подавляющем большинстве случаев, если ознакомиться с полицейской хроникой, граждане стреляют друг в друга никак не при предотвращении грабежей и насилий, а при выяснении отношений «кто круче». Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что таких случаев 995 из 1000. 5 – возможно и по делу.

Пара слов на серьезную тему. А что, собственно, тут автор может предложить? А есть что сказать.

В чем самая главная проблема русских?

В разобщенности.


До немцев, конечно, далековато пока (и то – как есть пока), но, если посмотреть со стороны – сложно придумать народ, который с таким очаровательным рвением может топтать своих и оправдывать чужих. Без разницы кого и по какому поводу.

А вот у наших соседей все не так. Там свой – это свой совсем. И потому их «братская помощь», потому как они все друг другу братья, выливается в то, что мы имеем – толпы на улицах. Группы их детей в школах, терроризирующие русских детей.

Рисуйте картинку в голове, особенно те, кто: вы с вашим пистолетиком и толпа. Не важно, 10 или 20. Это все толпа. «Братьев». А вы им не то что не брат, вы мусор под их ногами. И за ваш счет они будут потом самоутверждаться. По законам своей стаи.

И ничего вы с вашим пистолетиком такого не изобразите. Травмат – вам больнее будет, если мушку не спилили. Боевой… Знаете, а там умеют мстить. И у вас появится чуть больше врагов, которые практически не умеют останавливаться. Толпа на одного. И не буду дальше ничего расписывать, потому что в основном люди почему-то думают, что (как наш Дима) когда они вытащат оружие, все и закончится. Да нет, все только начнется, а финал может быть совсем не таким, как им хотелось бы.

И такая картина может запросто нарисоваться у абсолютно любого в любом регионе страны.

Что можно противопоставить ОПГ «Диаспора»? Что можно противопоставить толпе приезжих? Желающих жить так, как они жили в своей Бурхане, по своим законам?

Только силу. И это не пистолетишко, и даже не «Сайга» 0.303, хотя по человеку она (если верить инструкции) самое то. Силу и уверенность дает не только обладание оружием, которым 80% воспользоваться не сумеет.

Один в поле не воин. Даже с пистолетиком.

Просто совет: изучите то, что есть вокруг. «Русские общины» там, где их не испоганили лампасные клоуны – весьма интересное явление что в духовном смысле, что в материальном. «Северные люди». «Русские бригады». Список можно продолжать, но стоит ли?

Зло – оно как бы никуда не денется. Было, есть и будет. Вопрос, как его встречать – в одного в окопе с пистолетиком или в полноценной траншее?

Впрочем, это каждый выбирает для себя сам.
42 комментария
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  1. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +5
    Сегодня, 04:23
    То есть Вы, автор не готовы, не советуете защищать своих детей, свою женщину, а наоборот рекомендуете отдать на их на поругание.
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +2
      Сегодня, 06:58
      У меня нет желания комментировать действия «героя» данной статьи. Видимо не зря мужику под 40, а семьи нет. Девочки нутром подобных чуют.
      Напишу следующее, в обществе нет культуры обращения с оружием и понимания для чего оно необходимо. Я с оружием «живу» с 1995 года. Для меня это «обязанность». Для обывателя - это «инструмент последнего шанса». Если честно у меня больше вопросов к медкомиссии и Росгвардии, которые выдали лицензию на травматическое оружие «диме».
  2. zontov79 Звание
    zontov79
    +7
    Сегодня, 04:43
    Автор, ваш Дима редкостный дЭбил! И не надо на его примере показывать что в оружии самообороны нет смысла.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 04:45
    В чем самая главная проблема русских?
    В разобщенности.

    Больная тема для меня.
    Попытка представителей Русской общины законными способами защитить русскую учительницу подвергшейся оскорблениям малолетним нацменом закончилось их арестом...это просто безобразие...власти прекращайте такую практику.
    Далее наличие пистолета у гражданина в наше время не гарантирует защиту от последующих проблем с его применением по многим причинам...это и слабость закона, это и предвзятое отношение полиции, прокуратуры, судьи...это и слабая морально-психологическая подготовка стрелка и тогдалее.
    Много размышлял на эту тему...нет однозначного ответа... нужен ли пистолет обычному гражданину лишенному нормальной защиты от государства.
    Убийство 145 наших граждан в Крокусе...многочисленные нападения с насилием над жителями России при полной импотенции полиции с одной стороны показывают что эффективное оружие для защиты необходимо, а с другой стороны те-же многочисленные случаи разборок с легальный оружием на пустом месте...пьянки,дорожные конфликты, дети, самострелы показывают что опасно давать стволы определенной части граждан. what
    Вот думаешь...как выжить в такой ситуации в нашем распрекрасном государстве.
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +4
      Сегодня, 05:55
      Цитата: Леха с Андроида.
      Вот думаешь...как выжить в такой ситуации в нашем распрекрасном государстве.

      Вы вот только что проголосовали за человека, при котором все это благополучно происходит. А теперь сетуете на жизнь.
      Нет. Я все понимаю. Он здесь не при чем! Но, может быть, нам нужен тот человек, который был бы ответственен за всё, что происходит в государстве?

      Базовая функция государства - это защита своих граждан и закон, который стоит на страже этого. И плохо то государство, если у граждан нет чувства защищённости и нет правильно работающих законов.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 06:24
        А теперь сетуете на жизнь.
        Нет. Я все понимаю. Он здесь не при чем! Но, может быть, нам нужен тот человек, который был бы ответственен за всё, что происходит в государстве?

        Отнюдь не сетую.
        Мне совсем не трудно отоварить какого нибудь зарвавшегося мигранта кувалдой или ломом.
        Но я хочу решать все в рамках закона, цивильно.
        Напрасно кишлачные таджики думают что русские безобидные курицы и могут только ко ко ко говорить(дословные слова руководителя таджикской диаспоры request )...с удовольствием отрежу уши любому террористу который приедет от Рахмонова в нашу страну убивать наших детей, женщин, стариков.
        Но все таки не хочу чтобы дело дошло до этого.
        А так как я выбирал Путина на пост президента я требую от него чтобы он навёл порядок с мигрантами в России и непудрил нам мозги про толерантность к их уголовникам.
        Слишком много в Россию приехало из Таджикистана наркоманов, насильников, убийц...уголовная хроника просто пестрит ими.
      2. Voronezh Звание
        Voronezh
        0
        Сегодня, 06:44
        [/quote]Но, может быть, нам нужен тот человек, который был бы ответственен за всё, что происходит в государстве?[quote]

        Вот вы коснулись выборов..... А альтернатива была? Посмотреть на остальных, так даже и представлять перспективу не хочется,
        1. Stas157 Звание
          Stas157
          +1
          Сегодня, 07:01
          Цитата: Voronezh
          Вот вы коснулись выборов..... А альтернатива была?

          А вы считаете, что в 150 миллионной стране нет альтернативы в принципе?
          Или предвыборная поляна была представлена серыми личностями, из которых и выбирать стыдно?
          К кому претензии?
          К стране или к тому, кто совершает отрицательный отбор во власть?
          1. Voronezh Звание
            Voronezh
            0
            Сегодня, 07:14
            Из тех, кто был представлен в качестве альтернативы выбора небыло. Из 150 млн, и даже из значительно меньшего количества, наверное можно было но, имеем то что имеем
    2. алексеев Звание
      алексеев
      +6
      Сегодня, 06:13
      Государство у всех граждан такое же как они сами. yes
      А вот граждане разные.
      Наверное, тут нужно учесть определенное неравенство морально-политических качеств и ряду товарищей оружие отнюдь не разрешать. Не справедливо? Но правильно! wink
      Что же до судов и импотенции полиции, то нужно не просто сотрясать воздух, а реально бороться.
      Вот в Питере азербайджанцы "захватили" все должности в РОВД.
      Если бы общественность шевелилась, не было бы хата крайних настроений, то этот факт можно было бы пресечь гораздо раньше..
      А объединяться нужно, это точно!
      Настроения, что, дескать, вот власть имущие дадут нужные указания и все станет хорошо иллюзорны и просто не от большого ума....
    3. Voronezh Звание
      Voronezh
      +3
      Сегодня, 06:29
      Вы называете арест тех кто пытался защитить русскую женщину безобразием? А ту, которая влепила этот арест, как назвать? А представьте такую же ситуацию только там, у них.......
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +1
        Сегодня, 06:32
        А представьте такую же ситуацию только там, у них.......

        Не представлю...такой ситуации у них там нет.
        Там русский ученик не скажет что они там все свиньи и не будет хвалиться что ставил на колени местных жителей.
        Там свои законы...там за это просто убьют...так что не надо ля...ля.
        1. Voronezh Звание
          Voronezh
          +2
          Сегодня, 06:38
          [/quote]Там свои законы...там за это просто убьют...[quote]

          Если вы не поняли, то именно это я и хотел сказать. И тем кто... ничего не будет, или почти ничего.... А у нас, тех кто пытался защитить в камеру.... И кто получается победил?
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            -1
            Сегодня, 06:43
            Извините... smile на эмоциях пишу.
            Что тут можно ещё сказать...если ситуацию с мигрантами пустить на самотёк то критическая масса совершаемых ими преступлений из количества превратится в качество...произойдет социальный взрыв в нашем обществе...тогда придётся принимать карательные меры уже в отношении народа...а это чревато потерей влияния власти на этот самый народ со всеми вытекающими последствиями.
            Это в нашей истории мы уже проходили.
            1. Voronezh Звание
              Voronezh
              0
              Сегодня, 06:53
              А вы считаете что ситуация под контролем? В каждой разборке с их участием обязательно нож, а в последнее время и оружие, пока тоавматическое, но это пока. Уже схроны с огнестрелом на рынке находили.... Так что на мой взгляд ситуация уже выходит из под контроля. Да и какой контроль, если в легализации принимают участие и организуют кто?.....
              Наверное сами читали неоднократно.....
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 05:01
    ... никогда Экселенц не обнажал оружия для того, чтобы пугать, грозить или вообще производить впечатление, — только для того, чтобы убивать.
    (Бр.Стругацкие. "Обитаемый остров")

    Если один * (малоадекватный человек) решил своей резиновой пукалкой попугать кучу подвыпивших мужиков, то результат очевиден. Поэтому делать какие либо выводы на основе действий неадеквата - по меньшей мере странно.
  5. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +1
    Сегодня, 05:15
    Может и кортокоствол не особо нужен, хотя будь у граждан на руках в "Крокусе" всё могло бы обойтись меньшей кровью, но аргументы против автор какие то убогие приводит. Но про русские общественные движения напомнил - это хорошо.
    1. Voronezh Звание
      Voronezh
      +3
      Сегодня, 06:35
      [/quote]русские общественные движения напомнил - это хорошо.[quote]

      Хорошо то конечно хорошо.... да только я опасаюсь что кто нибудь из наших думцев или охранителей углядят в этих организациях национализм, ну и.......
      Арестовали же тех, кто пытался защитить русскую учительницу от приезжего недоделка...
      1. Комментарий был удален.
      2. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        0
        Сегодня, 06:56
        Цитата: Voronezh
        да только я опасаюсь что кто нибудь из наших думцев или охранителей углядят в этих организациях национализм, ну и...

        И на основании этих думок, теперь вообще лапки к верху?
        1. Voronezh Звание
          Voronezh
          0
          Сегодня, 07:17
          Нет. Правильно делают. Кто-то же должен, если не хотят те кому положено. Но опасения лично у меня есть такие.
  6. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +7
    Сегодня, 05:23
    Зло – оно как бы никуда не денется.

    Оно - это чужаки!!! Всех - поганой метлой в кишлак.
  7. Stas157 Звание
    Stas157
    +3
    Сегодня, 05:24
    . В чем самая главная проблема русских?

    В разобщенности.

    Это проблема не только у русских, а у любого культурного и цивилизованного общества. Современный человек не может противостоять стаям, которые формируются по архаичному принципу. Защитой граждан должно заниматься государство, а не сами граждане. Но, как мы видим, государство, с одной стороны, отказывает гражданам в праве на самозащиту (формально нет, но в реальности с этим проблемы), а с другой - не может защитить их от произвола диаспор. Значит ли это, что современному человеку нужно опускаться в развитии и строить свои поведенческие модели по типу древних сообществ, как это происходит в диаспоре?
  8. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 05:27
    У меня есть легально приобретенный револьвер. Да-да, тот самый, что на моей аве. И есть Вторая поправка, дозволяющая его иметь. Как часто я выношу его из дома? Примерно когда есть свободное время и настроение поехать в тир и пострелять, по бумажным ессно мишеням. А так нет нужды. В нашем городке население все больше белое, и полиции достаточно чтоб не бояться гулять в любое время суток. А в соседний город за рекой, где большинство населения расовые меньшинства, тем более его не потащу, потому что там у многих стволы, даже у тех (если не сказать "особенно у тех"), кому не дозволено иметь (нелегалы, судимые, наркоманы), в общем 7 патронов может не хватить. Да и Glock с магазином на 18 маслят тоже не обязательно спасет. Проще и безопаснее туда не соваться. Не говоря о том, что с последствиями стрельбы без адвоката не разобраться, а это дорого.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 06:07
      У меня есть легально приобретенный револьвер. Да-да, тот самый, что на моей аве. И есть Вторая поправка, дозволяющая его иметь.- минуснули видимо те кто свято уверен что в США все все время ходят с пистиками и стреляют в любого кто не понравился...
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +4
      Сегодня, 06:12
      Проще и безопаснее туда не соваться. Не говоря о том, что с последствиями стрельбы без адвоката не разобраться, а это дорого.

      С таким подходом они ваш милый городок скоро расовые меньшинства у вас отберут. Так вы тихонько (или не очень) превратитесь в осаждённые гетто на отвоеванной у индейцев земле.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 06:27
        Не отберут. У нас цены на жилье высокие, а еще налоги на недвижимость высокие. А с чего, думаете, у нас и полицейское управление укомплектовано, и школа такая, что из нее более 90% выпускников идет получать высшее образование? Все с них, с налогов. А в том небелом городе за половину цены моего дома можно купить намного больший дом, и налоги вполовину. В культуре меньшинств обычно не ценят образование настолько, чтоб за него платить, а многочисленная полиция для них скорее минус. Вот и выходит, что из их школ в тюрьму идет больше выпускников, чем в университеты, а немалая часть и не заканчивает. Кто сел, кто сторчался, кто залетела. Так что расовая сегрегация происходит из-за разницы в ценах и культуре, а не от расизма. А цены и культура, как учит марксизм-ленинизм, объективная реальность.
    3. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      +1
      Сегодня, 06:40
      Купите калашников и через речку!
    4. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 07:19
      Цитата: Наган
      У меня есть легально приобретенный револьвер.
      Далеко его не убирайте, осенью сразу после выборов может понадобится (если Бидон проиграет).
      https://youtu.be/km2ENy1mLDE
      Демократы теперь фактически узурпировали власть и просто так без боя они ее уже республиканцам не отдадут. Гарантированно будут уличные беспорядки и те кварталы куда Вы так не хотите идти придут в гости к Вам (не зря же Бидон этих нелегалов в страну пускал, разводил гомосятину и т.п.). Полиция вмешиваться не будет, вся надежда на нацгвардию, армию и то оружие что на руках у коренного американского населения. В общем отцы-основатели Америки такое предусмотрели (узурпацию власти), так что осенью все будет в Ваших руках...
      З.Ы. скорей всего у мигрантов всплывет много оружия которое не доехало до Украины...
  9. курвиметр Звание
    курвиметр
    +5
    Сегодня, 05:44
    Про русских в точку... Тов. Скоморохов, как всегда, зрит в корень... И причем разобщенность это проблема не сегодняшнего дня, это уже давненько... И не в меньшей степени на это влияет, гласно или не гласно, политика внутри государства, а иногда даже откровенное попустительство... Культивирование нац.превосходства, если не на словах, то на деле. Пример, Чеченская Республика... smile
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 06:44
      Почему-то теорию нацпревосходства у англосаксов переняли именно дикие среднеазиаты, жрущие руками.
  10. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    -3
    Сегодня, 06:07
    Как - то мой товарищ, тоже инженер- конструктор, переехав жить в пригородную деревню пожаловался на орка - соседа. Ворует в открытую, распускает руки, дебоширит. К милиции претензий нет, что может - делает, но может мало. Вот если бы пистолет.... Спрашиваю: Володя, не затрагивая вопросов УК, кто раньше решится обнажить ствол? Ты или этот вечно датый наглец? Или ты думаешь он чего нибудь не раздобудет? Да у тебя и отберёт. Не убедил.
  11. Voronezh Звание
    Voronezh
    +9
    Сегодня, 06:16
    Ну конечно русские хуже тех же прибалтов, у которых разрешено владеть короткоствольным оружием. Куда уж нам, нам и кирпичи доверить нельзя, импортные специалисты нужны. Заглумили, разобщили русский народ правители... И законы понаписали соответствующие. Попробуй организуй протест или потребуй ограничений, сразу статью о разжигании прилепят. А им ничего, им можно, у них это борьба за национальные традиции. У них на родине те же никабы запрещены, а у нас только слух прошёл что надо бы ограничить, тут же представители не двусмысленно возбудились, как же будет оскорбление. У нас им все можно. И государственная машина работает на их защиту уже наверное даже не за деньги а из за страха, потому что знают что такие же беззащитные и погоны и должности их защищают только от русских. Попробуй тронь того же гаишника, сразу статью огребеш. А у них сразу толпа приезжает и просто силой отбивает, и ничего они не боятся, и любой полицейский участок штурмом возьмут. Или может никто не видит что во всех их разборках даже со своими уже фигурирует оружие?
    1. Медведев_Дмитрий Звание
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 06:28
      Да, с никабами виртуозно... Еще не открыто угрожают, но между строк каждый адектватный понял - это откровення угроза...
  12. Arzt Звание
    Arzt
    +5
    Сегодня, 06:25
    Оружие - признак свободного человека. Всё. hi
  13. tsvetahaki Звание
    tsvetahaki
    +1
    Сегодня, 06:30
    В общем вывод автора в сжатом виде - с нашими законами... и с пистолетом в поле не воин.
    Вполне возможно.
    Но дело-то не в пистолете, а в законах.
    И обоймы на толпу вполне хватает. Прекрасно работает в Америке в некоторых штатах. Му.. чудаки быстро кончаются, а, как говорил Аль Капоне - "ничто так не прочищает мозги, как пуля - даже если она попадает в задницу".
  14. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    +1
    Сегодня, 06:38
    Роман, нехорошо Воронеж называть захолустным городишкой, Вы же оттуда? И статья о диаспорах, о проблеме миграции, плохо замаскированная под рассказ о пистолете.. Ну конечно, осторожно надо, мало ли, статья прилетит о разжигании межнациональной розни.
  15. HaByxoDaBHocep Звание
    HaByxoDaBHocep
    -1
    Сегодня, 06:41
    То есть по мнению автора, допустим человеку прослужившему 21 год в Милиции/Полиции пистолет повредит, ему обязательно нужно примкнуть к чернорубашечникам типа Северные люди?)
  16. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:59
    Цитата: Voronezh
    А вы считаете что ситуация под контролем? В каждой разборке с их участием обязательно нож, а в последнее время и оружие, пока тоавматическое, но это пока. Уже схроны с огнестрелом на рынке находили.... Так что на мой взгляд ситуация уже выходит из под контроля. Да и какой контроль, если в легализации принимают участие и организуют кто?.....
    Наверное сами читали неоднократно.....

    Возможно и так... what
    Колокольцев уже сказал об ухудшающейся ситуации в этом плане.
    В моем городе в моем районе тоже резко увеличилось количество приезжих таджиков ссо своими семьями.
    Иду по улице и пытаюсь по их лицам определить кто из них в кармане нож держит, а кто в схроне автомат Калашникова спрятал.
    Я уже говорил...скажу снова...
    Один из террористов с Крокуса заехал в Россию через мой город...мало этого...он какое то время жил на моей родной улице.
    Так что я воспринимаю угрозу от этих чужаков-пришельцев в отличии от Путина вполне реально.
  17. bunta Звание
    bunta
    0
    Сегодня, 07:07
    Сюжет на троечку. Имя "Дима" выбрано неудачно. При получении РОХи на травмат, пользователь сдает зачет, по которому он обязан знать ограничение на ношение оружия в пьяном виде. Нужно быть дебилом, чтобы поступить как этот Дима в гаражах, а дебилам справку в дурке не дают, а без справки и РОХу. Сказка, короче, ложь. Хоть и намёк.
  18. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    0
    Сегодня, 07:15
    В первую очередь автолюбители друг друга постреляют
    1. 3x3zsave Звание
      3x3zsave
      0
      Сегодня, 07:22
      В первую очередь автолюбители перестреляют электросамокатчиков. И пешеходы будут с ними солидарны.
  19. Per se. Звание
    Per se.
    +1
    Сегодня, 07:16
    Гражданский пистолет - оружие или нет?
    Оружием может быть любой предмет, даже карандаш или шнурок от ботинка. Другое дело, чем удобнее и проще защищаться, здесь, бесспорно, пистолет, даже травматический или газовый, это специализированный предмет, тем более, непосредственно боевое оружие.
    Если говорить о самообороне, как таковой, проблема в нормальных, грамотных законах, а не в отсутствии оружия или возможности его приобретения. При угрозе жизни именно любой предмет должен быть узаконен для самозащиты в качестве оружия, а не "дворянская шпага" (пистолет) для избранных. Здесь некоторым и хочется именно "дворянские права" на оружие, а не само оружие (отстреливать холопов, и чтобы за это ничего им не было, - самозащита, и точка).
    Теперь о главном, так как основной посыл статьи не оружие, а наша титульная нация, и те, кто не хочет быть русскими, кто ненавидит русских вне России. Здесь оружием проблему не решить, здесь нужна национальная идея и сильное правительство, строящее сильную, независимую Россию. Очень сомневаюсь, что наши буржуи, подкаблучные Западу, с предателями-ренегатами, способны в своём подобранном капитализме думать и реально заботится о России и русских. Очень надеюсь, что "НЭП-2" породит обновлённый Советский Союз, возродит независимый, социалистический, полюс силы, уже без дураков и предателей, тогда и будет нам счастье, всему народу, в том числе русским, даже на улице Лизюкова в Воронеже.