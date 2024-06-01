Танковый биатлон: прощай или до свидания?

«У нас цель - сделать нынешние Армейские игры военными Олимпийскими играми, где будут совершенно понятные конкурсы и состязания. Будет понятное судейство, понятные технические оценки и характеристики техники...» (С. Шойгу)

И вот – закономерный финал?

«Танкового биатлона в этом году не будет из-за того, что игры отвлекают от реальной боевой подготовки большое количество военнослужащих...» - министр обороны РФ А.Р. Белоусов.

«Каждый рубль в экономике вооруженных сил должен работать эффективно. Все средства должны не только эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, а в целом вписываться в экономику».