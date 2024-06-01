Танковый биатлон: прощай или до свидания?
Ты помнишь, как все начиналось? Все действительно было впервые и вновь, прайм-тайм на Первом канале, повторы на «Звезде» и РТР… Потом, конечно, все немного упростилось, и от лучшего времени на Первом осталось лишь трансляции на «Звезде», но когда-то танковый биатлон блистал. И собирал действительно большое количество зрителей, что на трибунах, что перед телевизорами.
Скажем прямо – шоу получилось.
Да, повторюсь: шоу удалось на славу, и, пожалуй, ни одна из задумок Шойгу, не имела столь значительного эффекта. Действительно, победы российской команды не могли не нравиться аудитории, ТБ получился весьма красочным шоу, да чего там, в Сочи на бывшей трассе «Формулы 1» камер было меньше, чем на полигоне в Алабино.
Народ оценил, это факт.
Оставим за кадром то, о чем очень часто говорили в плане претензий китайские участники, проигравшие всегда бухтят, хотя порой и по делу.
А так – «военные Олимпийские игры» удались бы, если бы в Минобороны знали меру. Но с этим всегда было в нашей стране печально, потому «Армейские игры» однозначно начали вырождаться в очередную черную дыру в бюджете. Начали появляться очень странные конкурсы, которые практически никто не видел за их полной несмотрибельностью.
Все эти конкурсы на лучшего собаковода, военного полицейского, военного автоинспектора, ремонтников вооружения, конников (да, и такой есть конкурс, участвовали Россия, Монголия, Узбекистан и… Зимбабве!!!), интендантов…
Эпиком, на мой взгляд, стал совершенно умопомрачительный конкурс «Воин мира», я не стану давать никаких морально-этических оценок, кому интересно – посмотрите на сайте «армейских игр» на это сами.
В общем – вместо того, чтобы тратить деньги на необходимые для армии вещи, каждый год грохались миллиарды на… Ну как наблюдавшего несколько видов конкурсов (ТБ, «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Мастера АБТ», «Десантный взвод», «Мастера артогня»), замечу, что смотрел народ ТБ и «Авиадартс». Так как есть красочность и более-менее приличная организация. Все остальное – ну сильно так себе. В провинции да, интерес был тоже, но в Омске (там Александр Ставер писал/снимал) и в том же Острогожске на «Мастерах АБТ» весь город не собирался посмотреть.
Тем более, что годы шли, а конкурсы оставались одни и те же. И, соответственно, падал интерес. В этом есть определенная логика, потому что из года в год катания по одному маршруту и одним и тем же правилам (а началось все в 2012-м, кто не помнит) – это не прибавляет аудитории, а совсем наоборот. И первым среагировал «Первый канал», убрав ТБ из прайма. Ну и дальше по накатанной, в последние годы ТБ вообще прозябал где-то на задворках телепрограммы.
Но стоимость мероприятий от этого не уменьшилась, как раз наоборот, с каждым годом количество конкурсов продолжало увеличиваться, причем, вместе с географией. Индия, Армения, Китай, Монголия… Все это стоило немалых денег, а в свете расширения географии и тем более.
И вот – закономерный финал?
Танковый биатлон, который ежегодно проводился с 2013 по 2022 годы, в этом году проводиться не будет.
На данный момент речь не идёт о полной отмене соревнований танковых экипажей, «Армейские игры» в целом вроде бы как на паузе, но в этом году обещали возобновить соревнования.
В 2023 году танковый биатлон не проводили, сообщалось, что состязания будут проходить раз в два года. И вот – отмена.
На самом деле, решение не просто верное, это отличный ход в первую очередь экономически.
Если кто-то не задумывался над таким моментом, то вот сейчас озвучу. Будет для вас секретом, или нет, но огромное количество боевой техники после соревнований отправлялась в капитальный ремонт. Сам лично наблюдал, сколько «Камазов» после проведения «Мастеров АБТ» оставались на месте после финиша из-за гидродинамических ударов в бассейне.
Каждый год проведение этого конкурса, в котором больше четырех участников не собиралось, обходилось армии в пару десятков угробленных моторов и трансмиссий.
А если посмотреть на танки, то вообще становится страшно.
Танковый биатлон долгое время был визитной карточкой мастерства наших Вооруженных Сил. Теперь шоу отменили. Как хоккейная команда ЦСКА в советское время. В 2022 году в биатлоне приняли участие команды из 22 стран. А к некоторым участникам, даже больше, завсегдатаям ТБ, стоит повнимательнее присмотреться.
Зимбабве. На вооружении сухопутных войск Зимбабве состоит 40 средних танков китайского производства «Тип 59» и «Тип 69».
Мали. «Танковые» войска состоят из нескольких советских ПТ-76. Бронетехника - бронетранспортёры БТР-60ПБ, БТР-70 и Bastion Patsas.
Ангола. Танковый парк включает аж 22 танка Т-72, остальное - Т-54/55, Т-62, ПТ-76.
Лаос. Какое-то количество (около десятка) пригодных Т-72Б1.
Никарагуа. 20 штук Т-72Б1 и около 60 Т-54/55.
Конго. На вооружении танки Т-54, Т-55 и китайские «Тип 59», «Тип 62».
Все просто: парни приезжают не то чтобы соревноваться, а больше себя показать и оценить на фоне других за чужой счет. У себя приходится беречь каждый доллар и литр солярки, о снарядах молчу, а в «богатой» России можно оторваться на всю катушку.
И отрывались, уродуя и калеча технику.
Все бы оно ничего, Россия действительно богатая страна, но танки реально нужны в других местах, нежели на полях спортивных состязаний.
И потом, очень важный момент: все или многие наверняка видели информационные сообщения о том, что «началась подготовка к отборочному циклу на ТБ». И всегда сообщалось о том, что начинается отборочный цикл экипажей по округам к ТБ. Это всегда было в новостях на сайте Минобороны.
У кого-то мог возникнуть вопрос: а почему отборочный цикл к ТБ не совпадает с полугодичным циклом подготовки экипажей? А ответ прост: подготовка экипажей – это одно, а ТБ – это другое. И эти программы, как бы это сказать, не совсем идентичны. Точнее, совсем не идентичны. И на деле получалась странная ситуация, когда часть своего времени бойцы уделяли процессам, которые им совершенно не нужны были в плане боевой подготовки.
То есть – двухкратная трата ресурсов техники, ГСМ и боеприпасов. Но – пока речь шла о поднятии престижа армии, это работало, и надо сказать, работало хорошо. Диких очередей на пункты вербовки на службу не видел, но то, что люди их посещали, интересовались возможностями – был свидетелем.
Но отношение к армии становилось все более позитивным, и конкурсы продолжались. «Армейские игры» собирали своих зрителей, форум «Армия» был весьма посещаемым местом в те три дня, когда его открывали для всех желающих (если бы не цены – это было бы одно из лучших мероприятий каждый год), дело делалось. И роль рупора агитации и пропаганды эти мероприятия отыгрывали просто прекрасно.
Если бы не полное отсутствие меры.
Если оглянуться назад, в историю, то стоит вспомнить 1939 год. Летом на экраны страны вышел фильм «Трактористы», где играл несравненный Крючков, агитплакат того времени, а не человек. Прекраснейший актер, сделавший своей игрой звездными кучу фильмов.
«Трактористы» - прекрасный и добрый фильм, такой, в духе того времени. В конце его финал помните? Специально пересмотрел, там начальник МТС (машинно-тракторной станции, а не провайдера) Кирилл Петрович, на свадьбе трактористов говорит такой своеобразный тост, вроде бы за них, мирных тружеников, но: «Живите, хлопцы, размножайтесь, веселитесь, забодай вас комар. Но каждую минуту будьте готовы встретиться с врагом!».
И после этого «Марш танкистов» в качестве основной песни, и все эти приколы вождения трактора в противогазе смотрятся вполне нормально. Фильм о трактористах, но да, тракторист – это потенциальный танкист. Бесспорно. Танков в кадре как бы нет, зато за кадром…
За кадром мы знаем, что было. Страна, выращенная в полной уверенности, что «если завтра война», то «бить врага малой кровью и на его территории». В итоге был 1941-й год и далее три долгих года вышибания врага с территории, которую он завоевал за несколько месяцев.
«Армейские игры» вызывают не самые приятные аналогии. Можно много было говорить о повышении уровня мастерства, но признать, что игры имели исключительно пропагандистскую функцию, надо. И год 2022-й – ну да. Мы все были, мягко говоря, удивлены и раздосадованы, потому что многие (в том числе и автор) были всерьез уверены, что «в случае чего» две недели – и мы в Киеве. Увы…
Поэтому то, что сейчас принимаются (пусть и непростые) решения, способствующие улучшению дел в армии – это не просто радует, это внушает определенную надежду. В этом плане товарищу министру обороны Белоусову стоит пожелать успехов во всем, начиная от копания и заканчивая посадками. Сбора урожая тоже нужно дождаться всей страной непременно.
Как многим в стране показалось, новый министр Белоусов, посмотрев на смету армейских развлекательных мероприятий, скорее всего, впал в ступор.
Как вам «литературно-художественный и танцевальный творческий этап «Кавалер» в рамках состязания «Воин мира»? Или этап на «знание военной истории и международного гуманитарного права»? Не кажется, что это перебор по полной программе? И что это могут оплачивать какие-нибудь международные гуманитарные организации (особенно танцевальные конкурсы кавалеров с кавалерами), но никак не Минобороны России?
Так что министр Белоусов прав: нечего тратить деньги на подготовку участников из других стран, тем более, что с некоторыми завсегдатаями танкового биатлона не совсем ясно, за кого они будут в дальнейшем.
Верховный главнокомандующий/президент в недавнем своем выступлении на совещании в Королеве сказал:
В общем лучше и не скажешь. И лучше сделать так, как сказано: отставить развлекушки на потом, очень сильно на потом. Это, знаете ли, пир во время чумы – устраивать потешные конкурсы в то время, когда народ за свои кровные закупает и поставляет армии то, чего не было закуплено...
Делу, знаете ли, время, а потехе час. Так что когда наступит час потехи, будут, к большому лично моему удовольствию, решать несколько не те лица, которые плодили и размножали бесполезные (с точки зрения пользы) но очень дорогостоящие (а значит, с возможностью заработать), конкурсы.
Не скрою, очень хотел бы, чтобы танковому биатлону сказали не «до свидания», а серьезное «прощай». Слишком дорого стране обходились ежегодные форумы «Армия», все сильнее пустеющие год от года, да и «Армейские игры» не дешевле.
Зачем вообще нужны эти дутые победы российской команды, когда все, что нам нужно – это победы российской армии? Вот за кого мы болеем и переживаем всей душой, вот о ком надо заботиться и на кого тратить огромные деньги.
Армия переживет отсутствие конкурсов, совершенно не влияющих на ее боеспособность, армия переживет закрытый храм, в котором даже службы не проводят за полным отсутствием паствы, надеюсь, армия все переживет и победит. Как всегда вопреки.
И очень надеюсь, что новый министр сможет улучшить сложившееся положение. От всей души желаю Андрею Рэмовичу успехов на этом поприще. Задача у него очень непростая, но, как говорят наши китайские соседи, путь в тысячу ли начинается с одного шага.
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