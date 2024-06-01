У России, Китая, а также ведущих западных стран имеется план по прекращению огня на Украине и переговорам, заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, внесённый в России в список террористов и экстремистов.При этом политик ссылается на недавнее выступление главы Госдепа США Энтони Блинкена перед европейскими политиками. Сообщается, что эта встреча проходила в закрытом режиме, а официальные лица по обе стороны Атлантики не подтверждают сам факт такого выступления Блинкена.Арестович* назвал США, Францию, Китай и Россию, очевидными гарантами будущего мира и сказал, что эти страны в частном порядке обсуждали некий план, по которому с 15 июля должно быть объявлено временное перемирие. После этого планировалось начать мирные переговоры.Однако, по словам Арестовича*, по двум причинам данный план оказался в тупике.Первая причина кроется в персоне Зеленского, который, как считают в Москве, должен уйти с поста президента. И это является одним из российских условий, сказал политик, ссылаясь на Блинкена. Но Зеленский, полномочия которого закончились в мае, очевидно, не собирается уходить, объясняя это тем, что отставка вызовет «гражданскую войну».Вторая причина, если верить Арестовичу, опять же связана с Москвой, которая якобы требует письменно признать границы России по нынешней линии фронта.Тупик в подходе ведущих держав к урегулированию на Украине, по мнению экс-советника Офиса президента, также привёл к отсутствию у них интереса к «мирному» саммиту в Швейцарии, который собирает как бы Украина.

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