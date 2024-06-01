Украинский политик: У Запада, России и Китая есть мирный план по Украине, но сейчас переговоры зашли в тупик

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Украинский политик: У Запада, России и Китая есть мирный план по Украине, но сейчас переговоры зашли в тупик

У России, Китая, а также ведущих западных стран имеется план по прекращению огня на Украине и переговорам, заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, внесённый в России в список террористов и экстремистов.

При этом политик ссылается на недавнее выступление главы Госдепа США Энтони Блинкена перед европейскими политиками. Сообщается, что эта встреча проходила в закрытом режиме, а официальные лица по обе стороны Атлантики не подтверждают сам факт такого выступления Блинкена.



Арестович* назвал США, Францию, Китай и Россию, очевидными гарантами будущего мира и сказал, что эти страны в частном порядке обсуждали некий план, по которому с 15 июля должно быть объявлено временное перемирие. После этого планировалось начать мирные переговоры.

Однако, по словам Арестовича*, по двум причинам данный план оказался в тупике.

Первая причина кроется в персоне Зеленского, который, как считают в Москве, должен уйти с поста президента. И это является одним из российских условий, сказал политик, ссылаясь на Блинкена. Но Зеленский, полномочия которого закончились в мае, очевидно, не собирается уходить, объясняя это тем, что отставка вызовет «гражданскую войну».

Вторая причина, если верить Арестовичу, опять же связана с Москвой, которая якобы требует письменно признать границы России по нынешней линии фронта.

Тупик в подходе ведущих держав к урегулированию на Украине, по мнению экс-советника Офиса президента, также привёл к отсутствию у них интереса к «мирному» саммиту в Швейцарии, который собирает как бы Украина.
10 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 19:21
    Сообщается, что эта встреча проходила в закрытом режиме, а официальные лица по обе стороны Атлантики не подтверждают сам факт такого выступления Блинкена.

    Трепло!!! Плести по поводу того чего никогда не было и не будет можно всё что угодно... Все равно никто проверить не сможет!!!
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 20:24
      Цитата: Lev_Russia
      Все равно никто проверить не сможет!!!

      Тем не менее, я не удивлюсь. Военные действия на Украине очевидно зашли в тупик, и льется большая кровь с обоих сторон. Исключить, что Путин пойдет на переговоры не могу
  2. wanna Звание
    wanna
    +2
    Сегодня, 19:21
    Этот парень толстеет.

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 19:22
    Было бы глупо, если бы Россия предоставила Франции такой статус. В любом случае, гарантами будут США и Китай.
  4. антивирус Звание
    антивирус
    +2
    Сегодня, 19:23
    Арист-великий политик. На его фоне петлюра и тп точно простые статисты от речетолкания.
    Много експердов в мире.
    Друг горацио тоже был соратником великого политика.
  5. garik77 Звание
    garik77
    +4
    Сегодня, 19:24
    Слухи они такие. Кроме того, Арестович может и приврать мальца. Но если что-то и было, то российские требования как минимум должны включать все территории б. Донецкой и Луганской областей, а не фиксацию нынешней линии фронта.
    Так что скорее всего вброс с целью зондажа возможности переговоров в принципе
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 19:41
      Не стоит забывать, что Российские территории Херсонской и Запорожской областей до сих пор "оккупированы" Украиной. Ещё намечается и глобальное противостояние "Юга" и "Севера". Не хочется, что бы Россию кто-то из них использовал... Всем плевать на Украину, похоже запад выставляет нам условие - воевать против "Юга".
  6. km-21 Звание
    km-21
    +4
    Сегодня, 19:50
    Единственный вариант мирного плана устраивающий Россию, это - стопроцентная гарантия нейтрального статуса Украины. И если бы дело дошло до переговоров, то Запад скорее всего согласился бы подписать такую гарантию. Но вся проблема в том, что сегодня никакие документы ничего не гарантируют. Единственной гарантией является фактический полный контроль над всей украинской территорией со стороны России. А поскольку Запад на это никогда не согласится, то этот вопрос придется решать на поле боя. Только уже не на украинской территории, а на европейской. Другого варианта не видно.
  7. BAI Звание
    BAI
    -2
    Сегодня, 19:53
    Вот главная новость дня - подразделение, над которым "шефствует" жена (волонтерство) вышло из окружения под Волчанском. 4 дня назад на штурм ушло 240 человек. Сегодня вышло 25.
    Привет Конашенкову с его бравурными отчетами
  8. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 20:23
    арестович трындит как троцкий