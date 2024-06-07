Польский генерал: «Пришло время изменить язык, на котором мы говорим с Россией»
В ходе недавнего общения с прессой Владимир Путин прокомментировал согласие западных стран использовать переданное ими ВСУ оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Он заявил, что Кремль в ответ на это может принять меры по поставке боевых систем в регионы, где наблюдается противостояние с Западом.
- заявил телеканалу CBS польский генерал Раймунд Анджейчак.
До конца прошлого года он возглавлял Генштаб ВС страны. По его словам, необходимо менять тональность общения с Москвой:
Как считает генерал, необходимо предпринимать конкретные действия, которые продемонстрируют решительность Запада. Так, ранее сложно было вообразить передачу ВСУ танков, РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot или истребителей F-16.
- сделал заключение генерал, вероятно, имея в виду непосредственное вовлечение войск НАТО в украинский конфликт.
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