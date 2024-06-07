"Польский генерал: «Пришло время изменить язык, на котором мы говорим с Россией»".

Вы не можете победить, сидя дома и рисуя красные линии. Поэтому мы должны отправить сообщение о том, что ограничений не будет: Украина может поражать цели, находящиеся на территории России, что приведет к победе. Точка

Пришло время изменить язык, на котором мы говорим с Россией. Это должен быть более надежный, более сильный язык, показывающий, что мы не принимаем то, что делает Путин.

Мы пересекли много [красных] линий. Предстоящий саммит НАТО должен ответить на вопрос о том, стоит ли нам рассматривать иной подход к поведению в отношении России