Польский генерал: «Пришло время изменить язык, на котором мы говорим с Россией»

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Польский генерал: «Пришло время изменить язык, на котором мы говорим с Россией»

В ходе недавнего общения с прессой Владимир Путин прокомментировал согласие западных стран использовать переданное ими ВСУ оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Он заявил, что Кремль в ответ на это может принять меры по поставке боевых систем в регионы, где наблюдается противостояние с Западом.

Вы не можете победить, сидя дома и рисуя красные линии. Поэтому мы должны отправить сообщение о том, что ограничений не будет: Украина может поражать цели, находящиеся на территории России, что приведет к победе. Точка

- заявил телеканалу CBS польский генерал Раймунд Анджейчак.



До конца прошлого года он возглавлял Генштаб ВС страны. По его словам, необходимо менять тональность общения с Москвой:

Пришло время изменить язык, на котором мы говорим с Россией. Это должен быть более надежный, более сильный язык, показывающий, что мы не принимаем то, что делает Путин.


Как считает генерал, необходимо предпринимать конкретные действия, которые продемонстрируют решительность Запада. Так, ранее сложно было вообразить передачу ВСУ танков, РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot или истребителей F-16.

Мы пересекли много [красных] линий. Предстоящий саммит НАТО должен ответить на вопрос о том, стоит ли нам рассматривать иной подход к поведению в отношении России

- сделал заключение генерал, вероятно, имея в виду непосредственное вовлечение войск НАТО в украинский конфликт.

13 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 16:48
    Это он про кого говорит.Про чьи "красные линии"?Такое ощущение,что он занялся плагиатом..
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 16:54
      Нуу, поляк как бы открыто грит что клали они на все эти наши нахмуривания и словесные изничтожения в Твиттере.... Вобщем то, закономерно. Они поняли что ничего им не сделают....
  2. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +3
    Сегодня, 16:53
    "Польский генерал: «Пришло время изменить язык, на котором мы говорим с Россией»".
    Давно пора учить русский.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 16:58
      Почти все поляки и так русский знают. Вестимо - на всякий случай.
      1. DvaParovoza Звание
        DvaParovoza
        +1
        Сегодня, 17:03
        Не пиши подобную чушь про почти всех поляков и так знающих русский. Ну зачем это?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          Сегодня, 17:04
          Во-первый тыкать мне не надо.
          Во-вторых я там в 2014 работал и все более-менее образованные по русски говорили. А старые "советские" поляки - так вообще все. Молодняк - да, русский не знают.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 17:06
        Моя бывшая-этническая полька.Гордится своим происхождением..Но на самом деле это все седьмая вода на киселе.По Смоленщине таких хватает.Прятались,что ли с века 17 -го..
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:55
    — Вы нам за Сусанина ещё ответите ...
  4. Старый Оператор Звание
    Старый Оператор
    +1
    Сегодня, 16:57
    Галантерейщик разбушевался !
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 17:01
    Грозен рак, да очи в жопе.
  6. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 17:01
    Путин и Медведев только говорят,но ничего не делают.Поэтому моськи и тявкают.
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 17:04
    Ну так пусть учит русский или татарский.
  8. roosei Звание
    roosei
    0
    Сегодня, 17:04
    А меня этот пшек не удивляет. Столько линий нарисовали, столько озабочек высказали. А в результате все по поговорке: вдруг раздался громкий пук...