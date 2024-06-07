Морская и армейская авиация перехватила в Чёрном море идущие к Крыму безэкипажные катера ВМС Украины
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Российская морская авиация сорвала новую попытку атаки украинских безэкипажных катеров на объекты Черноморского флота, уничтожив три морских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно данным военного ведомства, сегодня днем российские вертолеты, патрулировавшие в юго-западной акватории Черного моря, засекли два украинских безэкипажных катера, идущих в сторону Крыма. Оба катера были уничтожены примерно около 15:00 местного времени, через полчаса там же был обнаружен еще один украинский морской беспилотник, который также был уничтожен. В Минобороны уточнили, что в уничтожении первых двух БЭКов принимала участие не только морская, но и армейская авиация.
(...) в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации. Около 15.30 мск был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины, цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота.
- говорится в сообщении Минобороны.
Как отмечается, в последнее время количество украинских атак на Крым с помощью безэкипажных катеров значительно уменьшилось. Этому поспособствовало не только уничтожение катеров в ходе движения к Крыму, но и удары по местам их хранения в районе Одессы.
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