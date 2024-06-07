Морская и армейская авиация перехватила в Чёрном море идущие к Крыму безэкипажные катера ВМС Украины

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Морская и армейская авиация перехватила в Чёрном море идущие к Крыму безэкипажные катера ВМС Украины

Российская морская авиация сорвала новую попытку атаки украинских безэкипажных катеров на объекты Черноморского флота, уничтожив три морских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно данным военного ведомства, сегодня днем российские вертолеты, патрулировавшие в юго-западной акватории Черного моря, засекли два украинских безэкипажных катера, идущих в сторону Крыма. Оба катера были уничтожены примерно около 15:00 местного времени, через полчаса там же был обнаружен еще один украинский морской беспилотник, который также был уничтожен. В Минобороны уточнили, что в уничтожении первых двух БЭКов принимала участие не только морская, но и армейская авиация.



(...) в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Две цели были уничтожены штатным вооружением морской и армейской авиации. Около 15.30 мск был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины, цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота.

- говорится в сообщении Минобороны.

Как отмечается, в последнее время количество украинских атак на Крым с помощью безэкипажных катеров значительно уменьшилось. Этому поспособствовало не только уничтожение катеров в ходе движения к Крыму, но и удары по местам их хранения в районе Одессы.
4 комментария
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 20:10
    Морская и армейская авиация перехватила в Чёрном море идущие к Крыму безэкипажные катера ВМС Украины

    Не боги горшки обжигают. Справятся и с этой напастью...
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 20:25
    в последнее время количество украинских атак на Крым с помощью безэкипажных катеров значительно уменьшилось. Этому поспособствовало не только уничтожение катеров в ходе движения к Крыму, но и удары по местам их хранения в районе Одессы.
    Удары по местам хранения, конечно, хорошо и способствуют...
    А вот стесняюсь спросить - между атаками на Крым и ударом, допустим, по правительственному кварталу в Киеве математическая зависимость существует? Это поспособствовало бы?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 20:55
      Если бы! (Короткий коммент).
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 20:57
    Не помню, где то в инете сегодня читал, что в Новороссийском порту "корабли зашевелились". Было где то около 12 /13 по Москве.