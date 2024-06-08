Число жертв удара ВСУ по Луганску выросло до шести человек

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Число жертв удара ВСУ по Луганску выросло до шести человек

Обстрелы ВСУ Луганской Народной Республики (ЛНР) из дальнобойного оружия продолжаются и количество жертв последнего удара выросло до шести человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, на месте инцидента всю прошедшую ночь шли спасательные работы, которые продолжаются до сих пор. Ранее сообщалось о четырёх погибших.



Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. По состоянию на 8:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города

- написал Пасечник в Telegram.

Глава ЛНР отметил, что соответствующие службы на данный момент делают всё для ликвидации последствий этой трагедии. Потерявших кров граждан расположили в пунктах временного размещения и обеспечили всем необходимым, добавил Пасечник.

Он также выразил благодарность сотрудникам МЧС, медикам, работникам коммунальных служб, волонтёрам за их усилия в ликвидации последствий удара и помощь пострадавшим людям.

Напомним, что вчера ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами ATACMS. По данным главы ЛНР, повреждения получили более тридцати жилых домов и социальных объектов.
Ранее глава соседней ДНР Пушилин отмечал, что ВСУ активизировали удары дальнобойным оружием по региону.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 10:03
    Царствия Небесного погибшим, духовных сил родным и близким пережить утрату.
  2. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +3
    Сегодня, 10:04
    Главное нам по украинским жилым домам не попасть, так как это не наш метод. Мы ведь не такие как они. Тем более они наши братья. По братски по нашим городам бьют, убивают наших мирных людей. Мы же с украинским народом не воюем. Правда у Украины безвозвратных потерь больше 500 000, так это же не народ Ураины? Так же ведь?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 10:10
      Alex 22 23 hi, этой теме уже два года, и мы тут уже сотни раз ломали пики в спорах про то как относится к тому народу, только вот они как били так и бьют, а от наших с вами эмоций к сожалению ничего не зависит и не изменится.
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +2
        Сегодня, 10:16
        Да знаю я, что не изменится.Честно говря, после того как украинские дурачки официально сказали, что они могут и делают беспилотники в каждой квартире, то с учетом этого любой жилой дом является военной целью. Слышали, что вчера в Питере сказал Темнейший. Наша тактика и стратегия выдавливание ВСУ. Пасту зубную из тюбика выдваливают. И сколько так выдавливать будем? Пока от Луганска, Донецка и Белгорода какмня на камне не останется? Уточню: у меня 22 22.
  3. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +2
    Сегодня, 10:11
    Пристрастились складывать целые подъезды домов с мирными жителями украинцевояки . Как говорите - на украине "братский народ" , "их надо понять" , "там не все такие" ...? Вот это все попробуйте людям пострадавшим рассказать . Подобные разговоры приравнять к госизмене .Боюсь , это только начало ...А ПВО все мирные дома не прикроет никак и никогда .
  4. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    +3
    Сегодня, 10:18
    Удар по Луганску затмил куда более страшную атаку в Херсонской области. По магазину в селе Садовое днем ударили "Химарсы" ВСУ, погибло 22 гражданских, 5 раненых в тяжелом состоянии. Атак было две. После первой когда жители начали спасать раненых, враг нанес удары "Химарсами" во второй раз.
    Фашисты, настоящие фашисты. Бить по гражданским это они умеют.