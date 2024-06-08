Число жертв удара ВСУ по Луганску выросло до шести человек
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Обстрелы ВСУ Луганской Народной Республики (ЛНР) из дальнобойного оружия продолжаются и количество жертв последнего удара выросло до шести человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, на месте инцидента всю прошедшую ночь шли спасательные работы, которые продолжаются до сих пор. Ранее сообщалось о четырёх погибших.
Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. По состоянию на 8:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города
- написал Пасечник в Telegram.
Глава ЛНР отметил, что соответствующие службы на данный момент делают всё для ликвидации последствий этой трагедии. Потерявших кров граждан расположили в пунктах временного размещения и обеспечили всем необходимым, добавил Пасечник.
Он также выразил благодарность сотрудникам МЧС, медикам, работникам коммунальных служб, волонтёрам за их усилия в ликвидации последствий удара и помощь пострадавшим людям.
Напомним, что вчера ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами ATACMS. По данным главы ЛНР, повреждения получили более тридцати жилых домов и социальных объектов. Ранее глава соседней ДНР Пушилин отмечал, что ВСУ активизировали удары дальнобойным оружием по региону.
Телеграм-канал главы ЛНР
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