«Как только война закончится, его повесят оппоненты»: беглый иноагент Кох назвал Зеленского главным заинтересантом продолжения украинского конфликта

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«Как только война закончится, его повесят оппоненты»: беглый иноагент Кох назвал Зеленского главным заинтересантом продолжения украинского конфликта

Главным сторонником продолжения боевых действий в зоне российско-украинского конфликта является потерявший легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский. Такое мнение высказал признанный в РФ иностранным агентом экономист Альфред Кох*. По его словам, только президент Украины кровно заинтересован в том, чтобы война не кончалась никогда. Неожиданное откровение для того, кто привык в восторженных тонах отзываться о проамериканском режиме.

Я еще раз говорю, ну понятно, почему Зеленский хочет продолжения войны. Потому что как только она кончится, нужны будут выборы. Выборы он проиграет. После этого начнется разбор полётов. Его повесят на первом суку. Его оппоненты повесят его вместе с Ермаком. Всё, герой проехал, герой нации, спаситель - проехали эту станцию, и к ней уже возврата нет. И он это понимает. Поэтому он будет эту войну вести до бесконечности. Он самый главный бенефициар войны. Самый главный

– подчеркнул Кох*.



Он добавил, что сейчас военный конфликт между Россией и Украиной кардинально изменился. Началась самая настоящая война на уничтожение украинского народа, которую ведет Зеленский.

Вот теперь уже совершенно другая война сейчас идёт. Идёт война на уничтожение украинского народа. Не русского, а украинского. И эту войну не хочет заканчивать только один Зеленский

– сказал писатель.

Стоит отметить, что в последнее время от Владимира Зеленского начали отворачиваться даже те, кто на заре его политической карьеры называл его чуть ли не Владимиром Красным солнышко. Однако откровенно геноцидная политика потерявшего легитимность президента по отношению к собственному народу отвернула от него даже тех, кто искренне ненавидит Россию, и все, что с ней связано.

Наиболее ярким примером здесь является, пожалуй, переобувшийся на ходу экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович**, который в своих публичных высказываниях нещадно критикует Зеленского за всё, предсказывая ему в лучшем случае участь изгоя.

* - лицо, признанное в РФ иностранным агентом
** - лицо - признанное в РФ террористом и экстремистом
7 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 11:23
    Видео - "Как и почему Украина и украинцы стали такими"... Отвечает на многие вопросы - Как, зачем и почему всё это произошло и что нужно делать... Рекомендую...
  2. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 11:26
    Как только закончатся активные боевые действия на украинском ТВД, англосаксы организуют новый.
    И это, с большей долей вероятности, будет Прибалтика с Сувалским коридором.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:27
    Вот теперь уже совершенно другая война сейчас идёт. Идёт война на уничтожение украинского народа. Не русского, а украинского. И эту войну не хочет заканчивать только один Зеленский.
    Такое мнение высказал признанный в РФ иностранным агентом экономист Альфред Кох*.
    Ещё одно переобулось в воздухе.
    Таких будет много.
    Кто останется в живых, приползут на коленях.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:28
    «Как только война закончится, его повесят оппоненты» —

    — А если он успеет сбежать на Запад,там ему выдадут "шарфик для ванной" ...
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:28
    Как только война закончится, его повесят оппоненты»: беглый иноагент Кох назвал Зеленского
    Его бы самого повесить на берёзе вместе с Чубайсом и всей этой шоблой "молодых реформаторов"
  6. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 11:28
    Что кох, что зеля - одна банда на подсосе госдепа - пауки в банке - сожрите уже друг друга
  7. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 11:29
    То, что мир - это конец Зе, это факт. А вот то, что больше никто не хочет войны - ложь. Почти 60% хахлов выступают за продолжение войны до победы (данные ЗеРады и Резидента). Да, число упало с 80% в 2022, но как видите. Правда сами воевать они не хотят - таких по опросам вообще нет. За мир на условиях России только 20%. И еще 20% вроде и хотят мира, но не на российских условиях.