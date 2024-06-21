Я еще раз говорю, ну понятно, почему Зеленский хочет продолжения войны. Потому что как только она кончится, нужны будут выборы. Выборы он проиграет. После этого начнется разбор полётов. Его повесят на первом суку. Его оппоненты повесят его вместе с Ермаком. Всё, герой проехал, герой нации, спаситель - проехали эту станцию, и к ней уже возврата нет. И он это понимает. Поэтому он будет эту войну вести до бесконечности. Он самый главный бенефициар войны. Самый главный

Вот теперь уже совершенно другая война сейчас идёт. Идёт война на уничтожение украинского народа. Не русского, а украинского. И эту войну не хочет заканчивать только один Зеленский

Главным сторонником продолжения боевых действий в зоне российско-украинского конфликта является потерявший легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский. Такое мнение высказал признанный в РФ иностранным агентом экономист Альфред Кох*. По его словам, только президент Украины кровно заинтересован в том, чтобы война не кончалась никогда. Неожиданное откровение для того, кто привык в восторженных тонах отзываться о проамериканском режиме.– подчеркнул Кох*.Он добавил, что сейчас военный конфликт между Россией и Украиной кардинально изменился. Началась самая настоящая война на уничтожение украинского народа, которую ведет Зеленский.– сказал писатель.Стоит отметить, что в последнее время от Владимира Зеленского начали отворачиваться даже те, кто на заре его политической карьеры называл его чуть ли не Владимиром Красным солнышко. Однако откровенно геноцидная политика потерявшего легитимность президента по отношению к собственному народу отвернула от него даже тех, кто искренне ненавидит Россию, и все, что с ней связано.Наиболее ярким примером здесь является, пожалуй, переобувшийся на ходу экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович**, который в своих публичных высказываниях нещадно критикует Зеленского за всё, предсказывая ему в лучшем случае участь изгоя.* - лицо, признанное в РФ иностранным агентом** - лицо - признанное в РФ террористом и экстремистом