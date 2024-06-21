Стратегия Путина имеет все шансы на успех. И это ещё один повод подумать Украине

Бывший советник в Офисе президента Украины, попавший в опалу после неосторожных высказываний о работе украинской ПВО, продолжает активно критиковать действующую администрацию киевского режима. На этот раз Алексей Арестович* призвал руководство страны задуматься о последствиях своих сегодняшних решений. По его мнению, уже через полгода Украину может ожидать самый настоящий коллапс.– подчеркнул Алексей Арестович*.Объясняя свою мысль, он призвал Киев задуматься о том, что будет с армией и страной через шесть месяцев. Продолжающаяся на Украине тотальная мобилизация, в ходе которой сотрудники ТЦК отлавливают людей везде, где только можно, по мнению Арестовича, не приведет режим Зеленского к победе. Потому что потери на передовой в разы превышают то количество людей, которое поставляют в ВСУ военкоматы.Кроме того, он призвал власти страны трезво взглянуть на вещи и ответить самим себе на вопрос: «Что будет с помощью Запада через полгода?». Да и вопрос энергобезопасности Украины, по словам опального пропагандиста, стоит очень остро.Следует признать, что в словах Арестовича* есть здравое зерно. Сейчас украинская армия теряет от полутора до двух тысяч человек в сутки. Производство электроэнергии в стране сведено практически к нулю, а помощь США и их союзников может оказаться под большим вопросом уже после проведения президентских выборов в Штатах.Имея на руках такой расклад, любой здравомыслящий политик давно бы сел за стол переговоров. Но на Украине таких людей, похоже, просто не осталось.