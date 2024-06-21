Арестович признал успешность стратегии президента РФ по Украине

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Арестович признал успешность стратегии президента РФ по Украине

Бывший советник в Офисе президента Украины, попавший в опалу после неосторожных высказываний о работе украинской ПВО, продолжает активно критиковать действующую администрацию киевского режима. На этот раз Алексей Арестович* призвал руководство страны задуматься о последствиях своих сегодняшних решений. По его мнению, уже через полгода Украину может ожидать самый настоящий коллапс.

Стратегия Путина имеет все шансы на успех. И это ещё один повод подумать Украине

– подчеркнул Алексей Арестович*.



Объясняя свою мысль, он призвал Киев задуматься о том, что будет с армией и страной через шесть месяцев. Продолжающаяся на Украине тотальная мобилизация, в ходе которой сотрудники ТЦК отлавливают людей везде, где только можно, по мнению Арестовича, не приведет режим Зеленского к победе. Потому что потери на передовой в разы превышают то количество людей, которое поставляют в ВСУ военкоматы.

Кроме того, он призвал власти страны трезво взглянуть на вещи и ответить самим себе на вопрос: «Что будет с помощью Запада через полгода?». Да и вопрос энергобезопасности Украины, по словам опального пропагандиста, стоит очень остро.

Следует признать, что в словах Арестовича* есть здравое зерно. Сейчас украинская армия теряет от полутора до двух тысяч человек в сутки. Производство электроэнергии в стране сведено практически к нулю, а помощь США и их союзников может оказаться под большим вопросом уже после проведения президентских выборов в Штатах.

Имея на руках такой расклад, любой здравомыслящий политик давно бы сел за стол переговоров. Но на Украине таких людей, похоже, просто не осталось.

* - лицо, признанное в РФ террористом и экстремистом
8 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 14:19
    С такой то фамилией и до сих пор на свободе... Непорядок... А впрочем, ну кому он нужен - этот флюгер...
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 14:22
      С такой то фамилией и до сих пор на свободе...
      Потому и на свободе. laughing
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 14:23
      Так ведь он в дали от родины на свободе. Чего ему будет от этих разглагольствований при том что он имеет покровителей в странах-спонсорах Украины? hi
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 14:20
    Стратегия Путина имеет все шансы на успех. И это ещё один повод подумать Украине

    Мистер очевидность. Английские учёные такие же как и все экс чиновники. Кстати, а Латынина там ещё не переобулась?
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 14:25
    Небратьям просто надоело мирно жить. Немалую страну нагнули, как какую Прибалтику и выхода нет, кроме как ехать отдельными органами в Европу. Ладно бы такого никогда не было, но вот опять.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 14:27
    Имея на руках такой расклад, любой здравомыслящий политик давно бы сел за стол переговоров.

    Укрорейху этого не нужно. Судьба Украины, народа там никого не интересует.
  5. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:30
    Следует признать, что в словах Арестовича* есть здравое зерно. Сейчас украинская армия теряет от полутора до двух тысяч человек в сутки. Производство электроэнергии в стране сведено практически к нулю, а помощь США и их союзников может оказаться под большим вопросом уже после проведения президентских выборов в Штатах.

    А чего в этих словах рационального и здравого?
    500 000 - 700 000 человек убыли на лбс в год, это не критично, когда в запасе ещё 3-5 миллиона резерва на гражданке. На 6-10 лет боёв ещё хватит.
    По электроэнергии тоже не всё так плачевно, ведь работают три АЭС, часть ТЭС и ГРЭС и к тому же часть электроэнергии Украина до сих пор продаёт заграницу.
    То же самое касается и военной (финансовой) помощи стран НАТО и прочих прихлебателей США, которые как гнали её на Украину так и гонят и ещё строят планы на будущие поставки за счёт наших активов. soldier
  6. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 14:33
    тотальная мобилизация, в ходе которой сотрудники ТЦК отлавливают людей везде, где только можно

    Тотальный - весь, полный, всеохватывающий, всеобъемлющий
    Тотальная мобилизация - это когда ВСЁ мужское население, начиная с возраста совершеннолетия, отправляется на фронт.
    В истории СССР так и было, в Великую Отечественную.
    То, что происходит сейчас на Украине - это не тотальная. У них даже срочная служба - с 25 лет.
    Как бы это не нагнеталось в различных СМИ, и на самой Украине, и в России - видимо, не настолько не хватает людей, раз не привлекают молодёжь.