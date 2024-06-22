Иранский генерал: Израиль умолял Иран не реагировать на удар по консульству в Сирии

Мы не стремимся к войне. Тем не менее, есть определенные красные линии, которые израильтяне не приняли во внимание. Они (израильские власти) не ожидали, что Иран ответит

Эта операция (ответный удар по Израилю) стала для нас стратегической победой и очередным унижением Израиля