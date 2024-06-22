Иранский генерал: Израиль умолял Иран не реагировать на удар по консульству в Сирии

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Иранский генерал: Израиль умолял Иран не реагировать на удар по консульству в Сирии

Иранский генерал Амир Али Хаджизаде, командующий аэрокосмической дивизией КСИР, заявил в субботу, что израильские официальные лица допустили серьезный просчет, нанеся в начале апреля удар по консульству Ирана в сирийской столице Дамаске.

Мы не стремимся к войне. Тем не менее, есть определенные красные линии, которые израильтяне не приняли во внимание. Они (израильские власти) не ожидали, что Иран ответит

— сказал Хаджизаде.



По словам генерала, когда в Тель-Авиве поняли, что Тегеран твёрдо намерен дать ответ, там всё же надеялись, что это будет удар со стороны проиранских группировок в регионе, а не с территории самого Ирана.

Хаджизаде отметил, что израильские официальные лица обратились к своим коллегам в некоторых соседних странах, умоляя их убедить иранские власти сделать свой ответ как можно менее интенсивным.

Эта операция (ответный удар по Израилю) стала для нас стратегической победой и очередным унижением Израиля

- подчеркнул командующий дивизией КСИР.

Напомним, что 13-14 апреля Иран впервые в истории нанес удар со своей территории по Израилю, использовав для этого около 300 ракет и беспилотников. Это стало ответом на авиаудар Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске, когда погибло 16 человек, включая высокопоставленных представителей КСИР.
8 комментариев
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  1. Елис_С Звание
    Елис_С
    0
    Сегодня, 18:35
    13-14 апреля Иран впервые в истории нанес удар со своей территории по Израилю, использовав для этого около 300 ракет и беспилотников. Это стало ответом на авиаудар Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске, когда погибло 16 человек, включая высокопоставленных представителей КСИР.

    Вот это "ответочка"! Чтоб не повадно было!
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 18:43
      Цитата: Елис_С
      Вот это "ответочка"! Чтоб не повадно было!

      И в итоге никакого значимого или зафиксированного ущерба.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +4
        Сегодня, 19:04
        Цитата: BlackMokona
        И в итоге никакого значимого или зафиксированного ущерба.

        В Киеве каждый день говорят, что российские ракеты и беспилотники ущерба не нанесли, в том же духе молвят и израильтяне.
        1. Авиатор_ Звание
          Авиатор_
          +3
          Сегодня, 19:15
          в том же духе молвят и израильтяне.
          Абсолютно согласен. Если верить богоизбранным, то и купол у них "железный" (а не дырявый), и всех палестинцев они уже наказали, и по сути морская блокада Эйлата им только в радость. Вот такую радость им надо подольше организовывать.
      2. Esher Звание
        Esher
        +1
        Сегодня, 19:33
        Израилю куча стран помогала отбивать атаку, и всё равно часть ракет и дронов долетела. Тут важен сам факт преодоления ПВО, чтоб Израиль не чувствовал себя в безопасности и сильно не наглел. Так что атака вполне себе успешна.
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      -2
      Сегодня, 19:01
      Обычный договорняк. Иран совершенно не настроен на войну с Израилем и очень постарался, что бы не нанести реального ущерба.
      1. Vugigugi Звание
        Vugigugi
        -1
        Сегодня, 19:59
        Мне уже от заголовка смешно. Читать даже не стал. Говорят покажи друга скажу кто ты сам. Перс и армяне говорят у нас одна кровь просто вера разная и вот к чему я, фарсы такие же сказочники как армяне. Иран сделал всё чтобы ушерба не было, это Иран умалял что если они не ударят ракетой Иран потеряет лицо. Мне реально смешно от Ирана))))) Скорее всего данное интервью для внутреннего рынка)
  2. Иваникус Звание
    Иваникус
    0
    Сегодня, 20:03
    Сомнительный повод для гордости. За первым в истории ударом Ирана по Израилю последовала операция по устранению президента Ирана Ибрагима Раиси. И то что Иран официально это не признает ничего не меняет...