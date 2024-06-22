Иранский генерал: Израиль умолял Иран не реагировать на удар по консульству в Сирии
Иранский генерал Амир Али Хаджизаде, командующий аэрокосмической дивизией КСИР, заявил в субботу, что израильские официальные лица допустили серьезный просчет, нанеся в начале апреля удар по консульству Ирана в сирийской столице Дамаске.
— сказал Хаджизаде.
По словам генерала, когда в Тель-Авиве поняли, что Тегеран твёрдо намерен дать ответ, там всё же надеялись, что это будет удар со стороны проиранских группировок в регионе, а не с территории самого Ирана.
Хаджизаде отметил, что израильские официальные лица обратились к своим коллегам в некоторых соседних странах, умоляя их убедить иранские власти сделать свой ответ как можно менее интенсивным.
- подчеркнул командующий дивизией КСИР.
Напомним, что 13-14 апреля Иран впервые в истории нанес удар со своей территории по Израилю, использовав для этого около 300 ракет и беспилотников. Это стало ответом на авиаудар Израиля по иранской дипмиссии в Дамаске, когда погибло 16 человек, включая высокопоставленных представителей КСИР.
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