В городе Харькове прозвучала серия взрывов. В общей сложности их было не менее четырех.Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.- сообщил градоначальник.Сообщения о взрывах в городе поступали и вчера.Сегодняшним прилетам по объектам на территории города предшествовало объявление воздушной тревоги. Она была объявлена в ряде украинских областей, включая Харьковскую. Это Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Сумская области. В некоторых из них тревожные сигналы звучат и сейчас.При этом в оборонном ведомстве России об ударах по целям в Харькове пока не сообщалось. Впрочем, удары вполне могли быть нанесены. Дело в том, что они наносятся сейчас регулярно по военным, инфраструктурным и энергетическим объектом по всей территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ на жилые кварталы и гражданские объекты в ряде приграничных регионов РФ. Информация об ударах подтверждается позднее.В частности, сегодня произошел варварский обстрел украинскими военными Донецка и Белгородской области. При этом в столице ДНР погибло три человека и еще четыре получили ранения. В селе Салтыково на Белгородчине также погиб местный житель.Как неоднократно заявлял от имени высшего российского руководства пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ максимально стараются избегать жертв среди мирного населения и не обстреливают жилые районы.

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