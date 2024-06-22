Мэр Харькова: в городе прозвучала серия взрывов

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Мэр Харькова: в городе прозвучала серия взрывов

В городе Харькове прозвучала серия взрывов. В общей сложности их было не менее четырех.

Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.



В Харькове слышны взрывы

- сообщил градоначальник.

Сообщения о взрывах в городе поступали и вчера.

Сегодняшним прилетам по объектам на территории города предшествовало объявление воздушной тревоги. Она была объявлена в ряде украинских областей, включая Харьковскую. Это Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Сумская области. В некоторых из них тревожные сигналы звучат и сейчас.

При этом в оборонном ведомстве России об ударах по целям в Харькове пока не сообщалось. Впрочем, удары вполне могли быть нанесены. Дело в том, что они наносятся сейчас регулярно по военным, инфраструктурным и энергетическим объектом по всей территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ на жилые кварталы и гражданские объекты в ряде приграничных регионов РФ. Информация об ударах подтверждается позднее.

В частности, сегодня произошел варварский обстрел украинскими военными Донецка и Белгородской области. При этом в столице ДНР погибло три человека и еще четыре получили ранения. В селе Салтыково на Белгородчине также погиб местный житель.

Как неоднократно заявлял от имени высшего российского руководства пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ максимально стараются избегать жертв среди мирного населения и не обстреливают жилые районы.
3 комментария
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  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:48
    Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.



    В Харькове слышны взрывы

    - сообщил градоначальник.
    Некто из жителей города Харьков начал предметный диалог с ТЦК выложив весомые аргументы на лицо сотрудника военкомата ?! recourse request
  2. Комментарий был удален.
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 19:22
    В Харькове слышны взрывы

    Кондиционеры не выдерживают нагрузки и взрываются.
  4. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 19:58
    И эта серия будет звучать до тех пор пока х охлы не пойму что они просто хох лы, они даже не евреи которые могут указывать СШП. Они просто х охлы.