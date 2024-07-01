Арестович: Украинцам так долго говорили о «тотальной победе» над Россией, что заявления Зеленского о мире просто не воспринимаются

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Арестович: Украинцам так долго говорили о «тотальной победе» над Россией, что заявления Зеленского о мире просто не воспринимаются

Зеленский второй раз во всеуслышание заявляет, что необходимо мириться с Россией, но его никто не слышит, Украина на «полных парах» мчится к «обещанной победе». Об этом заявил Алексей Арестович* (внесен в список экстремистов и террористов в России).

Экс-советник главы офиса президента Украины удивился резкой смене политики Киева. Заявление Зеленского о том, что необходимо мириться с Россией, так как у Украины «слишком большие потери», должно иметь эффект разорвавшейся бомбы. Украину два с половиной года накачивали заявлениями, что это у России якобы огромные потери, а у Украины их практически нет, обещали победу с выходом на границы 1991 года, а тут вдруг «мириться».



Эшелон общественного мнения разогнан на полных парах, 120 вагонов на скорости 120 км в час, его тормознуть не может никто. И вдруг машинист говорит: «Ребята, подождите секунду, мы вообще сейчас едем совершенно в другую сторону. Пофиг на решение, что с Путиным нельзя вести переговоры — у нас до конца года будет мирное предложение и, конечно, надо заканчивать войну».

- прокомментировал Арестович* заявление Зеленского.

Что удивительно, на Украине не воспринимают предложение нелегитимного президента всерьез. По словам экс-советника, никто на него не реагирует, потому что половина все еще верит «в тотальную победу» над Россией. Им так долго это обещали, что они поверили и в границы 91 года, и в якобы отсутствие потерь.

Выходит Зеленский и говорит: «Всё, миримся». Все равно, что на полной скорости в машине надо врубить заднюю. Коробка передач вразнос пойдет, и мозги людей полетят вразнос.

- добавил эксперт.

Ранее в Киеве заявили, что рассматривают вариант переговоров с Россией, но через посредников, в роли которых могла бы выступить какая-нибудь нейтральная страна.
11 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -2
    Сегодня, 13:25
    Аналогично про польскую границу...
    1. Венд Звание
      Венд
      +4
      Сегодня, 13:38
      Украина стала заложницей собственного вранья. Разбрасывала такое количество камни, теперь уже и не собрать. Осталось только спотыкаться и голову расшибить.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:38
      Ну так пока гибнут люди на Донбассе и юго-востоке Украины скаклы так и будут в центральной и западной Украине верить в свою победу... Может их всё таки немного протрезвить бомбово-ракетным дождиком, как это сделали американцы в немецком Дрездене или в японском Токио... Аристович здесь конечно прав, но всё равно он редкая gnida и svoloch... am
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:52
        Украина на «полных парах» мчится к «обещанной победе».

        Украине все время что-то обещают : НАТО, ЕС, деньги, помощь. Осталось дождаться всех благ от "обещалкиных", которые в свое время обвели вокруг пальца некоторых наших деятелей.
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -1
      Сегодня, 14:05
      - добавил эксперт.

      Это кто эксперт? Арестович? belay Каким местом?
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:27
    «Украина на "полных парах" мчится к "обещанной победе"» —

    — Кто через Тису,кто через польскую границу ...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      -2
      Сегодня, 13:40
      — Кто через Тису,кто через польскую границу ...
      А кто через прямую кишку wink
  3. Модест Звание
    Модест
    +1
    Сегодня, 13:27
    - добавил эксперт.

    А оно уже эксперт?
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 13:31
      Во внутриокраинской кухне всяко побольше нашего разбирается.
    2. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Модест
      А оно уже эксперт?
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 14:17
    мозги людей полетят вразнос.
    - добавил эксперт.

    Ничë! Главное - кастрюлю на котелок(!) поглубже натянуть и скорости не сбрасывать на виражах!