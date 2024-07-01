Эшелон общественного мнения разогнан на полных парах, 120 вагонов на скорости 120 км в час, его тормознуть не может никто. И вдруг машинист говорит: «Ребята, подождите секунду, мы вообще сейчас едем совершенно в другую сторону. Пофиг на решение, что с Путиным нельзя вести переговоры — у нас до конца года будет мирное предложение и, конечно, надо заканчивать войну».

Выходит Зеленский и говорит: «Всё, миримся». Все равно, что на полной скорости в машине надо врубить заднюю. Коробка передач вразнос пойдет, и мозги людей полетят вразнос.

Зеленский второй раз во всеуслышание заявляет, что необходимо мириться с Россией, но его никто не слышит, Украина на «полных парах» мчится к «обещанной победе». Об этом заявил Алексей Арестович* (внесен в список экстремистов и террористов в России).Экс-советник главы офиса президента Украины удивился резкой смене политики Киева. Заявление Зеленского о том, что необходимо мириться с Россией, так как у Украины «слишком большие потери», должно иметь эффект разорвавшейся бомбы. Украину два с половиной года накачивали заявлениями, что это у России якобы огромные потери, а у Украины их практически нет, обещали победу с выходом на границы 1991 года, а тут вдруг «мириться».- прокомментировал Арестович* заявление Зеленского.Что удивительно, на Украине не воспринимают предложение нелегитимного президента всерьез. По словам экс-советника, никто на него не реагирует, потому что половина все еще верит «в тотальную победу» над Россией. Им так долго это обещали, что они поверили и в границы 91 года, и в якобы отсутствие потерь.- добавил эксперт.Ранее в Киеве заявили, что рассматривают вариант переговоров с Россией, но через посредников, в роли которых могла бы выступить какая-нибудь нейтральная страна.