Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и ВП на 90 дней

Верховная рада на этой неделе, судя по всему, в очередной раз проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Зеленский внес соответствующие законопроекты под номерами №15197 и №15198. Действие режимов, истекающих уже 4 мая, предлагается продлить еще на 90 дней. До 2 августа.Это будет уже 19-е продление с 24 февраля 2022 года. Цифра, которая говорит сама за себя. Скоро даже самые убежденные украинцы перестанут считать, сколько раз им обещали «скорую победу» и «возвращение домой».Что характерно: из-за по сути бесконечного военного положения на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы. Президентские полномочия Зеленского официально истекли еще 20 мая 2024 года. Но это, судя по всему, никого не волнует. Ни самого Зеленского, ни его окружение, ни западных кураторов. «Демократия» подождет.Рассмотрение законопроектов начнется с профильного комитета по обороне. Голосование в Раде ожидается 28 или 29 апреля. Вопрос, по сути, технический. Рада, которая давно превратилась в штампующий аппарат, инициативу одобрит. Каждый раз, продлевая диктатуру, Зеленский отдаляет не эфемерную «победу», а неминуемый крах.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru