Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации и ВП на 90 дней


Верховная рада на этой неделе, судя по всему, в очередной раз проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Зеленский внес соответствующие законопроекты под номерами №15197 и №15198. Действие режимов, истекающих уже 4 мая, предлагается продлить еще на 90 дней. До 2 августа.

Это будет уже 19-е продление с 24 февраля 2022 года. Цифра, которая говорит сама за себя. Скоро даже самые убежденные украинцы перестанут считать, сколько раз им обещали «скорую победу» и «возвращение домой».

Что характерно: из-за по сути бесконечного военного положения на Украине не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы. Президентские полномочия Зеленского официально истекли еще 20 мая 2024 года. Но это, судя по всему, никого не волнует. Ни самого Зеленского, ни его окружение, ни западных кураторов. «Демократия» подождет.

Рассмотрение законопроектов начнется с профильного комитета по обороне. Голосование в Раде ожидается 28 или 29 апреля. Вопрос, по сути, технический. Рада, которая давно превратилась в штампующий аппарат, инициативу одобрит. Каждый раз, продлевая диктатуру, Зеленский отдаляет не эфемерную «победу», а неминуемый крах.
    Uncle Lee
    Сегодня, 12:35
    "Мой финиш - горизонт, по прежнему далек"....
    kventinasd
    Сегодня, 12:45
    А нельзя сделать так чтобы на окраине никто больше никаких законопроектов не создавал и никто не голосовал? На месте банковой давно пустырь должен быть, а мы всё церемонимся и ждём, что там зелёная перхоть ещё выдумает.

    А нельзя сделать так чтобы на окраине никто больше никаких законопроектов не создавал и никто не голосовал? На месте банковой давно пустырь должен быть, а мы всё церемонимся и ждём, что там зелёная перхоть ещё выдумает.
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 13:03
    И проголосуют. Куда они денутся? Без вариантов. А началось все, с надевания кастрюль на головы...