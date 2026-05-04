Швеция задержала уже пятое судно, вышедшее из российского порта
Швеция задержала уже пятый танкер, якобы связанный с теневым флотом России. Как сообщает телеканал SVT, шедшее под сирийским флагом судно было остановлено и досмотрено недалеко от Треллеборга.
Шведы являются самыми активными борцами с российским «теневым флотом», по крайней мере шведские ВМС задерживают уже пятое судно, вышедшее из российских портов. На данный момент это нефтяной танкер Jin Hui под сирийским флагом.
Как считают шведы, данный танкер якобы «обходит санкции», наложенные Европой, то есть использует фиктивный или нестандартный «флаг». Да и вообще у него куча проблем, с которым шведы намерены «разобраться».
Шведская береговая охрана подозревает, что судно ходит под ложным флагом, поскольку существует ряд неопределенностей относительно статуса флага судна, и, следовательно, оно не соответствует требованиям мореходности, установленным в международных правилах и соглашениях.
Ранее российские суда пытались задерживать прибалтийские лимитрофы, но после нескольких предупреждений они как-то «притихли». Возможно, что-то планируют, но пока тихо. На данный момент самыми активными являются шведы.
