Швеция задержала уже пятое судно, вышедшее из российского порта

Швеция задержала уже пятый танкер, якобы связанный с теневым флотом России. Как сообщает телеканал SVT, шедшее под сирийским флагом судно было остановлено и досмотрено недалеко от Треллеборга.

Шведы являются самыми активными борцами с российским «теневым флотом», по крайней мере шведские ВМС задерживают уже пятое судно, вышедшее из российских портов. На данный момент это нефтяной танкер Jin Hui под сирийским флагом.



Как считают шведы, данный танкер якобы «обходит санкции», наложенные Европой, то есть использует фиктивный или нестандартный «флаг». Да и вообще у него куча проблем, с которым шведы намерены «разобраться».

Шведская береговая охрана подозревает, что судно ходит под ложным флагом, поскольку существует ряд неопределенностей относительно статуса флага судна, и, следовательно, оно не соответствует требованиям мореходности, установленным в международных правилах и соглашениях.

Ранее российские суда пытались задерживать прибалтийские лимитрофы, но после нескольких предупреждений они как-то «притихли». Возможно, что-то планируют, но пока тихо. На данный момент самыми активными являются шведы.
  1. Victor_B Звание
    Victor_B
    +5
    Сегодня, 07:11
    Шведы являются самыми активными борцами с российским «теневым флотом», по крайней мере шведские ВМС задерживают уже пятое судно, вышедшее из российских портов. На данный момент это нефтяной танкер Jin Hui под сирийским флагом.
    Почему они так поступают?
    Потому, что МОГУТ!
    И будут!
    Как с Швецией бороться? Только по зубам давать! А как ещё, ежели они оборзели?
    А вот как именно принУдить к дисциплине?
    Это ответы не на мою зарплату...
    1. Victor_B Звание
      Victor_B
      +2
      Сегодня, 07:16
      Трибалтийским вымеретам ещё бы как-то попрозрачнее намекнуть, чтобы до печёнок пробрало?..
    2. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +2
      Сегодня, 07:16
      нефтяной танкер Jin Hui

      Жаль, что на танкере с таким прекрасным названием не было взвода МП (с документами ЧВК и лицензией на охрану морских грузов). Пока пираты не получат по зубам - они не успокоятся.
      1. Victor_B Звание
        Victor_B
        +1
        Сегодня, 07:18
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        нефтяной танкер Jin Hui

        Жаль, что на танкере с таким прекрасным названием не было взвода МП (с документами ЧВК и лицензией на охрану морских грузов). Пока пираты не получат по зубам - они не успокоятся.
        А реально по-китайски это слово звучит именно как Вы и намекаете!
        Помните как в школе транскрипции писали, так вот именно так и напишется.
      2. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +2
        Сегодня, 07:34
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Пока пираты не получат по зубам - они не успокоятся
        А зачем? Вам скажет любой чиновник в Роснефти и в Правительстве, включая МИД РФ. На их зарплату это ни как не влияет. Им даже пальчиком не кто не погрозит. Главное, мотивы такого бесхребетного поведения большинству понятны, но на выборах опять пойдут голосовать за стабильность и процветание олигархов и назначенных ими чиновников.
    3. srelock Звание
      srelock
      -7
      Сегодня, 07:19
      По зубам следует давать турбопатриотам, которые призывают к агрессии из-за пусть и надуманных, но всё же законных действий другого государства.
      1. Svarog5570 Звание
        Svarog5570
        0
        Сегодня, 07:39
        и в чём же выражается законность действия швеции?
    4. Jovanni Звание
      Jovanni
      +1
      Сегодня, 07:21
      Цитата: Victor_B
      Это ответы не на мою зарплату...

      Похоже для ответа зарплаты не хватает никому в нашей стране... Куда смотрит центробанк?...
    5. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 07:27
      Причем они по сути ничто не влияния не норм армии и даже это ничто тявкает потому что позволяем.
  2. Простой_человек Звание
    Простой_человек
    +3
    Сегодня, 07:23
    Интересно в чьих водах происходило задержание, в шведских? В международных?
    В статье не раскрывается, а это важно....
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 07:27
    А что они сделали с предыдущими 4? Конфисковали или отпустили через несколько дней?
  4. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Сегодня, 07:46
    С нашим Леопольдом ,только мазоль на языке получишь.