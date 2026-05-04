Украина укрепляет границы вблизи Приднестровья на фоне «российской угрозы»

Украина внезапно «вспомнила» о своей западной границе. ВСУ начали усиливать контроль приграничья вблизи Приднестровья. Официальная причина – присутствие там российского военного контингента.

Оперативное командование «Запад» рапортует о проверке минных полей, укреплении рубежей, логистике и оборонительных сооружениях. Бригадный генерал Владимир Шведюк лично проконтролировал состояние фортификаций. Главная цель, по его словам – создание эшелонированной системы обороны:

Готовимся к любым сценариям.

Военные также озаботились безопасностью полевых работ. Местным аграриям напомнили о «зонах инженерных заграждений». Фермеры, которые десятилетиями спокойно обрабатывают землю на границе с Молдовой, теперь должны согласовывать свои действия с военными.

В штабе группировки «Запад» говорят о взаимодействии с местными общинами и подготовке национального сопротивления.

Еще одна важная деталь – медицинские учреждения региона. Генерал Шведюк объезжал больницы и проверял их готовность к приему раненых. То есть план действий на случай боестолкновений на границе с Приднестровьем наверняка уже есть.

Приднестровье неоднократно предупреждало Киев о недопустимости провокаций. Имея на своей территории Оперативную группу российских войск в Тирасполе, республика может чувствовать себя уверенно.
  1. Александр Елизаров
    Сегодня, 15:11
    Неужели Украина и Молдавия вместе с Румынией одновременно ударят по Приднестровью? Они каждое лето начиная с 23 года планируют такую операцию. С военной точчки зрения момент для них удачный. Россия особо помочь Приднестровью ничем не сможет. Нам бы Белгородскую и Курскую области защитить.
  2. кредо
    Сегодня, 15:11
    По ходу это больше похоже на разворовывание средств и создание непреодолимой полосы препятствий для желающих сбежать за границу, особенно когда известна истинная численность российского контингента в Приднестровье. yes
  3. Василенко Владимир
    Сегодня, 15:11
    Скорее видимость действий, чем реальная необходимость
    Кроме того там еще перекрывают возможность побега от мобилизации
  4. Irokez
    Сегодня, 15:14
    Это ограждение может работать в обе стороны и в этом есть плюс. Надо усилить и углубить защиту двойным, а может и тройным ограждением с высоковольтными столбами испепеляющими всё живое. Понаставлять много всяких капканов на кабанов, растяжек с сигнальными какетами, силков, удавок и волчьих ям.
    1. commbatant
      Сегодня, 15:50
      Как это все спасет ПМР от дронов?
      1. Irokez
        Сегодня, 15:53
        От дронов никак, а от наземного вторжения хоть как-то.
  5. Сергей Кам
    Сегодня, 15:25
    Может просто бабки отмывают. На ЛБС то по ним тоже постоянно прилетает, а там можно безопасно работать🤣
  6. Ирек
    Сегодня, 15:38
    Гутарють що Яйценюха пригласили забор построить.
  7. commbatant
    Сегодня, 15:48
    Как два российских мсб с ВТ времен СА, могут угрожать украине, и чувствовать себя защищенными в ПМР? Парадокс.
    Запросит для "дополнительной обороны" потом дополнительно бетон, цемент, арматуру, как раз сейчас сезон строительства на дачах, грех не пропить...
  8. rocket757
    Сегодня, 16:14
    Строительные работы... это ж такой лакомый кусок, не одно состояние на подобном собралось.
  9. ПВВ22121922
    Сегодня, 16:26
    нападение на Приднестровье обязательно будет. увы. на основании реалий - откровенного нежелания Кремля победить.
  10. Константин Константинович
    Сегодня, 17:08
    Готовятся к нападению, под "дымовой завесой" укрепления рубежей.